В 2021 году поисковиком по умолчанию выбрали «Яндекс», на 2022 год правительство может выбрать другой.

Производители смогут выбрать один из трёх вариантов:

Российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки.

Окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства.

Окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров.

Требования по использованию российского поисковика предлагается распространить на «отдельные виды технически сложных товаров», говорится в документе. Речь идёт об устройствах, выпущенных после 1 июля 2021 года.

В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс». В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на другую, добавили в ведомстве.

Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.

В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Его будут обновлять ежегодно.