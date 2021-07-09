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Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО Статьи редакции

В 2021 году поисковиком по умолчанию выбрали «Яндекс», на 2022 год правительство может выбрать другой.

Производители смогут выбрать один из трёх вариантов:

  • Российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки.
  • Окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства.
  • Окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров.

Требования по использованию российского поисковика предлагается распространить на «отдельные виды технически сложных товаров», говорится в документе. Речь идёт об устройствах, выпущенных после 1 июля 2021 года.

В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс». В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на другую, добавили в ведомстве.

  • Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
  • В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Его будут обновлять ежегодно.

#новости #право

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Связанный томагавк_два

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потом будет мэил.ру на один срок, а потом снова вернут яндекс, но уже навсегда

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Вера Елизарова

Связанный
0

Ля, ну если уж выбирать, то лучше яндекс поиск, чем рамблер или мэил)

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Связанный томагавк_два

Вера
2

+15 руб)))

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Вера Елизарова

Связанн…
2

Я за такие копейки не работаю, осёл 
От 25 как минимум

Ответить

Связанный

Вера
2

ты же понимаешь, что я сейчас могу пожаловаться на оскорбление? ты назвала меня ослом, а ник у меня "тупой осёл"....

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Вера Елизарова

Связанн…
2

Плюсик что-то может исправить? 

Ответить

Связанный

Вера
1

спасибо, я не стану писать заяву

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MightyStan

Связанный
1

А потом просто срок. Порядочный гражданин вредную информацию не ищет!

Ответить

Самарский утюг

1

К-конкуренция 

Ответить

Nick Rosenberg

1

И это все что вы должны знать о "конкурентоспособности" яндекса.

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Bobby HaveFun

1

А чего не спутник?

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умный человек

Bobby
2

и погром

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Джон Кроули

1

Маструбация на фоне этого закона выглядит очень общественно полезная работа.

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Равный Артем

1

В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа.

Надо срочно проверить этот минцифры на экстемизм

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Дарья Сазонова

1

Мне кажется, или «Владимир Путин» в этом предложении лишний?)

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Р О Б А Т

Дарья
0

Продажа в России Владимир Путин дёшево 

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Сергей Новиков

0

хоть выбрать можно, и на том спасибо 

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Алексей Иванов

Сергей
2

Президента в России, по идее, тоже как бы выбрать можно, но...

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Максим Шпилёв

Сергей
0

Из оперы "побыстрее освободиться"

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Р О Б А Т

0

А вы, джрузья, как ни садитесь... 

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