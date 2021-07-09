Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО Статьи редакции
В 2021 году поисковиком по умолчанию выбрали «Яндекс», на 2022 год правительство может выбрать другой.
Производители смогут выбрать один из трёх вариантов:
- Российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки.
- Окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства.
- Окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров.
Требования по использованию российского поисковика предлагается распространить на «отдельные виды технически сложных товаров», говорится в документе. Речь идёт об устройствах, выпущенных после 1 июля 2021 года.
В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс». В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на другую, добавили в ведомстве.
- Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
- В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Его будут обновлять ежегодно.
Ля, ну если уж выбирать, то лучше яндекс поиск, чем рамблер или мэил)
Связанный томагавк_два
+15 руб)))
Я за такие копейки не работаю, осёл
От 25 как минимум
ты же понимаешь, что я сейчас могу пожаловаться на оскорбление? ты назвала меня ослом, а ник у меня "тупой осёл"....
Плюсик что-то может исправить?
А потом просто срок. Порядочный гражданин вредную информацию не ищет!
А чего не спутник?
Мне кажется, или «Владимир Путин» в этом предложении лишний?)
хоть выбрать можно, и на том спасибо