Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за «истязание» — он включал на всю громкость ржание коней Статьи редакции
Соседи написали на мужчину больше 80 заявлений.
Юрий Кондратьев из Нижнего Новгорода в течение двух лет по ночам включал записи лошадиного ржания. Так он пытался досадить соседям, которые якобы шумно себя вели, сообщила программа «Вести».
Поначалу мужчина слушал на полную громкость песни группы Rammstein, затем перешёл на звуки животных. Соседи написали на Кондратьева больше 80 заявлений о нарушении режима тишины. Нижегородца несколько раз штрафовали, но это его не остановило. В итоге дело дошло до суда.
В декабре 2020 года на Кондратьева завели уголовное дело по статье об истязании двух и более лиц и отправили в СИЗО. 9 июля 2021 года 44-летнего мужчину приговорили к 3,5 годам условного срока.
Как отмечают «Вести», это первый случай в России, когда шумного соседа обвинили по столь серьёзной статье — обычно в таких случаях наказывают лишь штрафом.
Довыёбывался.
А как он сам спал интересно?
и судя по нему же, соседи его заколебали топотом и криками-орами. Почему он и начал свою борьбу. Если мне память, конечно, не изменяет.
Единственный его косяк - он решил мешать всем. Даже непричастным
Судебный нос
Он вообще прав нахуй. Надо по идее глобально решать проблему, запретить строить дома из картона, внести сан норму по звукоизоляции при строительстве, а не давать условку ебнутому чуваку, которого конкретно заебали и он в ответ конкретно заебал всех вокруг.
Ля, ну ты слишком правильный пацан. А серьезным дядям как потом нас отвлекать? Это же важная часть стравливания между собой)))
Ну вообще в снипах строительных прописано каким половое перекрытие должно быть, а тут понаедут постелят ламинат на бетон и не контролируют своих исчадий топающих. А на просьбы не шуметь говорят идите нахуй не шумим
А еще запретить всем ржать.
Судебный нос
И хрюкать?
Я думал уже.
Если совсем уж глобально, то надо менять власть. Нужны честные выборы на всех уровнях, борьба с коррупцией, с продажностью и жестокостью правоохранительных органов и так далее.
У нас в небольшом прибалтийском городке такому уроду после пары визитов полиции начнут приходить очень болезненные штрафы.
Куда ты его выкинешь? В унитаз смоешь?
Для обыска ещё основание нужно, виброколонка не издаёт громких звуков, открываешь дверь убедитесь не шумно
Дальний украинец
Даже в разрешённые часы работают санитарные нормы по звуку.
Судебный нос
Это то и удивительно тоже, варианта два
Либо никто из соседей и администрации куда писали заявы не знают про это и поэтому никто не пришел с приборчиком и тупо не измерял какой от него шум, что означает, что они сами долбоёбы все конченые
Либо приходили и измеряли, но нормы ебанутые и мужик в них уложился, гений хуев
Почему ночью? Они же с ним боролись несколько лет именно потому что он все делал в пределах разрешённых норм.
Блин, житель Нижнего Новгорода не новгородец, а нижегородец
Новгородец это житель Великого Новгорода
Первоначальный рубин
Нижегородец порвался
А менту который домогался 13-летней девочки и прострелил ей ногу сколько дали?
Почему перебор?
Мне сложно представить, чтобы нормальный член общества занимался такой хуйней.
Чувак явно психопат, мешает жить окружающим его людям, таких надо изолировать.
Если он это делает в разрешенные часы, то однозначно перебор. Иначе так можно за любой ремонт сажать.
Пищевой
Какие ночью разрешенные часы, новость читаем?
Я о том, что в новости так. Как на самом деле, хз
Я посмотрел сюжет, почитал его листовку. Не нашел ничего про разрешенные часы.
Черт явно издевается, пишет "моя цель выселить вас всех, и мне похер что взрослые не высыпаются, и у детей нервные срывы, ха-ха-ха".
Не стоит ремонт тут за уши притягивать.
Похож на чела из "В Филадельфии всегда солнечно", когда он подсел на кpэк
Свежие выпуски Док-ток включал соседям?
что-то вы совсем не в тренде
Эх, а надо было всего лишь завести в квартире- коня. Ну тогда бы, вмешались защитники животных.
Для особо потраченных надо ставить