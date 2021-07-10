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Новости
yannlll

Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за «истязание» — он включал на всю громкость ржание коней Статьи редакции

Соседи написали на мужчину больше 80 заявлений.

70 70 комментариев
4621 просмотров
Фрагмент телепрограммы «Вести. Дежурная часть»

Юрий Кондратьев из Нижнего Новгорода в течение двух лет по ночам включал записи лошадиного ржания. Так он пытался досадить соседям, которые якобы шумно себя вели, сообщила программа «Вести».

Поначалу мужчина слушал на полную громкость песни группы Rammstein, затем перешёл на звуки животных. Соседи написали на Кондратьева больше 80 заявлений о нарушении режима тишины. Нижегородца несколько раз штрафовали, но это его не остановило. В итоге дело дошло до суда.

В декабре 2020 года на Кондратьева завели уголовное дело по статье об истязании двух и более лиц и отправили в СИЗО. 9 июля 2021 года 44-летнего мужчину приговорили к 3,5 годам условного срока.

Как отмечают «Вести», это первый случай в России, когда шумного соседа обвинили по столь серьёзной статье — обычно в таких случаях наказывают лишь штрафом.

#новости #регионы #право

70 70 комментариев
27
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70 комментариев
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AZP

29

Довыёбывался.

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Андрей Фурцев

AZP
2

А как он сам спал интересно?

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Случайный кавалер

Андрей
0

беруши для сна, очевидно

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Судебный нос

18

Судя по тому самому сюжету, ночью он не включал, только строго в разрешенные часы

Ответить

Трансгендолёт

Судебный
21

и судя по нему же, соседи его заколебали топотом и криками-орами. Почему он и начал свою борьбу. Если мне память, конечно, не изменяет.

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Иван Иваныч

Трансгендолёт
5

Единственный его косяк - он решил мешать всем. Даже непричастным

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Судебный нос

Иван
15

Он вообще прав нахуй. Надо по идее глобально решать проблему, запретить строить дома из картона, внести сан норму по звукоизоляции при строительстве, а не давать условку ебнутому чуваку, которого конкретно заебали и он в ответ конкретно заебал всех вокруг.

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Иван Иваныч

Судебный
3

Ля, ну ты слишком правильный пацан. А серьезным дядям как потом нас отвлекать? Это же важная часть  стравливания между собой)))

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Dmitriy Volkov

Иван
0

Ну вообще в снипах строительных прописано каким половое перекрытие должно быть, а тут понаедут постелят ламинат на бетон и не контролируют своих исчадий топающих. А на просьбы не шуметь говорят идите нахуй не шумим 

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Dmitry Smirnoff

Судебный
0

А еще запретить всем ржать.

Ответить

Andrew Muralov

Dmitry
1

Нельзя запрещать ржать, коль живёте в хлеву. 

Ответить

Судебный нос

Dmitry
0

И хрюкать?

Ответить

Dmitry Smirnoff

Судебный
0

Я думал уже.

Ответить

Судебный

Dmitry
1

О ком?

Ответить

Dmitry

Судебный
1

О России. Волнуюсь чёт.

Ответить

Судебный

Dmitry
1

Да, серьёзно заболела подруга

Ответить

Andrew Muralov

Судебный
0

Будете громко пердеть. Законом не запрещено. 

Ответить

bb8

Судебный
0

в теории можно сделать, но такие дома будут стоить очень дорого, а в России и так всё намного дороже обходится, чем в других странах

Ответить

Судебный нос

bb8
0

Да дохуя всего что не позволит сделать по нормальному

Ответить

bb8

Судебный
0

ты не понял, ты так говоришь, будто в хороших странах таких проблем с плохой звукоизоляцией нет, что раз в России так, то у них точно не так, хотя всё совсем не так, как ты думаешь

Ответить

Eugard

Судебный
0

Если совсем уж глобально, то надо менять власть. Нужны честные выборы на всех уровнях, борьба с коррупцией, с продажностью и жестокостью правоохранительных органов и так далее.
У нас в небольшом прибалтийском городке такому уроду после пары визитов полиции начнут приходить очень болезненные штрафы.

Ответить

цорiк

Иван
0

Хули, был бы человек, статья найдется. Потому лучше 10ку потратить на колонку для стен и усилок с алика. К приходу мусоров с обыском выкинул и все

Ответить

Andrew Muralov

цорiк
0

Куда ты его выкинешь? В унитаз смоешь? 

Ответить

Dmitriy Volkov

Andrew
1

Для обыска ещё основание нужно, виброколонка не издаёт громких звуков, открываешь дверь убедитесь не шумно 

Ответить

цорiк

Andrew
0

Сначала дело, потом обыск

Ответить

Судебный нос

Трансгендолёт
0

всё так

Ответить

Дальний украинец

Судебный
3

Даже в разрешённые часы работают санитарные нормы по звуку.

Ответить

Судебный нос

Дальний
2

Это то и удивительно тоже, варианта два

Либо никто из соседей и администрации куда писали заявы не знают про это и поэтому никто не пришел с приборчиком и тупо не измерял какой от него шум, что означает, что они сами долбоёбы все конченые

Либо приходили и измеряли, но нормы ебанутые и мужик в них уложился, гений хуев

Ответить

Экономический пёс_анон

23

судя по лицу, он просто смотрел порно с конями

Ответить

aliftin

18

Почему ночью? Они же с ним боролись несколько лет именно потому что он все делал в пределах разрешённых норм. 

Ответить

Рыжий

aliftin
10

Журналисты опять изнасиловали ученого

Ответить

AZP

aliftin
0

А морду ему набить нельзя было?

Ответить

aliftin

AZP
1

Конечно же можно. 

Ответить

Горный яд

14

Ржачно!

Ответить

Andrew Muralov

Горный
0
Ответить

Илья Ерохин

7

Блин, житель Нижнего Новгорода не новгородец, а нижегородец

Ответить

Илья Ерохин

Илья
2

Новгородец это житель Великого Новгорода

Ответить

Первоначальный рубин

Илья
3

Нижегородец порвался

Ответить

Илья Ерохин

Первона…
1

Да

Ответить

Солидный клуб

Илья
1

Следуя этой логике они должны быть великогородцы

Ответить

Антон Пострунин

5

А менту который домогался 13-летней девочки и прострелил ей ногу сколько дали?

Ответить

Владимир Климов

Антон
8

награждён 

Ответить

Антон Пострунин

Антон
6

Три условно. Каеф. 
https://tass.ru/proisshestviya/10858699

В Москве экс-полицейский получил три года…
По данным следствия, бывший полицейский был другом семьи ребенка
tass.ru
Ответить

Р О Б А Т

3

Он просто интервью собчак любил 

Ответить

Железный франт

1

Наконец-то. Но с наказанием явный перебор. Заказуха

Ответить

Roma Schreibikus

Железный
4

Почему перебор? 
Мне сложно представить, чтобы нормальный член общества занимался такой хуйней.
Чувак явно психопат, мешает жить окружающим его людям, таких надо изолировать. 

Ответить

Andrew Zapletin

Roma
3

Если он это делает в разрешенные часы, то однозначно перебор. Иначе так можно за любой ремонт сажать.

Ответить

Пищевой

Andrew
0

Какие ночью разрешенные часы, новость читаем?

Я о том, что в новости так. Как на самом деле,  хз

Ответить

Roma Schreibikus

Andrew
0

Я посмотрел сюжет, почитал его листовку. Не нашел ничего про разрешенные часы.
Черт явно издевается, пишет "моя цель выселить вас всех, и мне похер что взрослые не высыпаются, и у детей нервные срывы, ха-ха-ха".
Не стоит ремонт тут за уши притягивать.

Ответить

Железный франт

Roma
0

Штрафы-штрафы-штрафы были бы гуманнее

Ответить

Миша Копейкин

2

Похож на чела из "В Филадельфии всегда солнечно", когда он подсел на кpэк

Ответить

Удивительный кофе

Миша
1

Подсел на jpeg

Ответить

Владимир Климов

1

Свежие выпуски Док-ток включал соседям?

Ответить

AZP

Владимир
2

Дом-2

Ответить

Владимир Климов

AZP
0

что-то вы совсем не в тренде

Ответить

AZP

Владимир
0

Чойта? На Ютубе свежие выпуски есть, народ прямо всерьёз обсуждает в реплаях.

Ответить

Владимир Климов

AZP
0

при чём здесь ржание коней и дом2? Собчак там уж десяток лет нет.

Ответить

AZP

Владимир
0

Там других лошадей хватает.

Ответить

Владимир Климов

AZP
0

Ну ок. Не в тренде значит ты.

Ответить

AZP

Владимир
0

Ладно

Ответить

Владимир

AZP
0

прохладно

Ответить

AZP

Владимир
1
Ответить

AttentiveMilk

1

Ржомба, что скажешь

Ответить

Саша Александров

1

Эх, а надо было всего лишь завести в квартире- коня. Ну тогда бы, вмешались защитники животных.

Ответить

KSA

0

Очередное незаконное наказание

Ответить

Виталий Лановой

0

Добавьте в новость

Ответить

Денис Ваймс

0

А в чем он не прав? 

Ответить

Денис Ваймс

0

Так он пытался досадить соседям, которые якобы шумно себя вели

Ответить

Денис Ваймс

0

Для особо потраченных надо ставить 

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

Ну и слегка сверху 

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