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Новости
yannlll

Компания Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» Статьи редакции

Причиной назвали то, что лишь 4% стран в мире признают 80 километров космической границей.

46 46 комментариев
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Ричард Брэнсон в костюме для полёта на VSS Unity Фото Virgin Galactic

Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Blue Origin считает, что аппарат Virgin Galactic не поднимется над Землей так высоко, чтобы это можно было считать полётом в космос, заявили в компании.

Blue Origin опубликовала таблицу, сравнивающую предстоящие полёты Безоса и Брэнсона. Компания назвала корабль конкурента Unity «высотным самолётом», а не полноценным космическим кораблём.

Blue Origin @blueorigin
Only 4% of the world recognizes a lower limit of 80 km or 50 miles as the beginning of space. New Shepard flies above both boundaries. One of the many benefits of flying with Blue Origin. https://t.co/4EAzMfCmYT

Компания Безоса отмечает, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.

С самого начала New Shepard был разработан для полёта над линией Кармана. Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полёт New Shepard пройдет над обеими границами. Одно из многих преимуществ полета Blue Origin.

сообщение Blue Origin

Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля.

Формально Unity компании Virgin Galactic — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.

#новости #космос

46 46 комментариев
13
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46 комментариев
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Электрический Данила

10

А когда проводили этот опрос по границам космоса? Я что-то пропустил, болел наверное.

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Андрей Охапкин

Электрический
8

Верхние слои атмосферы после проведения референдума добровольно вошли в состав космоса. 

Ответить

Электрический Данила

Андрей
1

Когда будет мост?

Ответить

Традиционный

Электри…
3

В Терабитию? 

Ответить

Sanek Igoshev

Андрей
1

* в состав роскосмоса

Ответить

Владимир Климов

Электрический
4

а вот если бы привился, то не болел и всё помнил бы.

Ответить

Понятный франт

Владимир
–4

Ты гей?

Ответить

Владимир Климов

Понятный
5

не дам, не проси

Ответить

Понятный франт

Владимир
–2

Извини, но это мерзко. Я гомофоб

Ответить

Владимир Климов

Понятный
4

Ну гомофоб и гомофоб. Мне как-то всё равно.

Ответить

Понятный франт

Владимир
–2

Не пизди

Ответить

Nail Akhmerov

Понятный
0

Точно не отшнябок?

Ответить

Артемий Галян

Электрический
1

Как-то давно сели и решили. Линия Кармана - верхняя граница всех государств. Космос считается общим, поэтому он начинается там, где заканчивается "пространство" государств

Ответить

Электрический Данила

Артемий
0

А опрос населения когда проводили? Так-то охват в 100%.

Ответить

Андрей

Электри…
0

а кто население спрашивал то?)

Ответить

Антон Сциталов

Электри…
0

Не было опроса. Есть конкретная страна, в которой линия космоса 80км и это Америка - 4% населения мира

Ответить

Электрический

Антон
0

И так духота на улице

Ответить

Ваша Закладко

Электрический
0

вернер фон браун провёл 

Ответить

Футбольный Кирилл

Электрический
0

Где границы российского космоса и входит ли в них Крым???

Ответить

Александр Петров

Электрический
0

Добрый день, вас беспокоит служба телевизионных опросов

Ответить

Миша Копейкин

6

Ребята, вы же оба летите отдохнуть. Не парьтесь на счёт того кто первый кто второй. Просто кайфуйте. Посидите в кальянной. Раскумарьте мундштук мира. Мир вам пацаны

Ответить

Владимир Климов

Миша
4

прочитают это и полетят на расслабоне 

Ответить

AttentiveMilk

Миша
1

Закину двойное яблочко 🍎🍏 🤙🤙

Ответить

Kir Kirsky

Миша
0

История не запоминает вторых

Ответить

Антон Пострунин

3

 Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км.

99% населения похуй. Серьезно, посмотрел на круглую Землю, поболтался в невесомости, вот это космос в понимании брльшинства, а не мили или километры.
И вообще космический самолёт во многом звучит круче чем просто очередная болванка на бабахе.  
https://youtu.be/lfXi-7TtcYU
https://youtu.be/0b1VgtyIQN0

Ответить

Понятный франт

–2

Будет весело, если они погибнут на своих корытах

Ответить

AttentiveMilk

Понятный
0

Сказал инспектор ГИБДД

Ответить

Экономический пёс_анон

2

ой лох)))

Ответить

Экономический пёс_анон

2

а разговоров то было, лучше бы уже на истребителе полетал)

Ответить

мЕдь

2

нет, твой полёт не полёт

Ответить

Eugene

2

Цирк какой-то. Напоминает детские разборки по типу "Моё не твоё" 

Ответить

Константин Курасов

1

Проболеет?

Ответить

Ваша Закладко

Константин
2

вёрджин галактик вак

Ответить

Поперечный кавалер

0

Старые пердуны с гипертрофированным кризисом среднего возраста меряются писюнами

Ответить

AttentiveMilk

Поперечный
1

Ну да. Что такого?

Ответить

Поперечный кавалер

AttentiveMilk
1

Завидую

Ответить

AttentiveMilk

Попереч…
0

Бывает. Держись, брат

Ответить

Мразь

Поперечный
0

70 и 57 давно стали средним возрастом?

Ответить

Футбольный Кирилл

1

Пока мы тут сремся на примитивные темы типа политики, миллиардеры ругаются на тему полетов в космос

Ответить

Антон Сциталов

1

От создателей "отрицательного роста":
Чтобы не называть страну (а это ведь Америка, нельзя же написать, что только в Америке оба полета космических) написали 4% населения. 

Ответить

Решающий рак

0

ой ясно.

Ответить

Ыныкчанский

0

 Самолёт Virgin Galactic не проболеет условную границу космоса

Всё правильно

Ответить

Р О Б А Т

0

Линия Картмэна

Ответить

Городской ключ

0

Мы в детском саду в подобных случаях ещё говорили "и на свой день рождения я тебя не позову"

Ответить

Саша

0

-Астронавт ! -Хи-хи! Все лезут в астронавты. Нельзя по улицам пройти из-за астронавтов. Скажу тебе по секрету. Я сам не прочь стать астронавтом.

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Kir Kirsky

0

Ой как неудобно, когда 4% ещё и твоя страна вместе с НАСА

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