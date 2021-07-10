Компания Безоса отказалась признать полёт Брэнсона «космическим» Статьи редакции
Причиной назвали то, что лишь 4% стран в мире признают 80 километров космической границей.
Компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin сравнила свой летательный аппарат с самолётом компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Blue Origin считает, что аппарат Virgin Galactic не поднимется над Землей так высоко, чтобы это можно было считать полётом в космос, заявили в компании.
Blue Origin опубликовала таблицу, сравнивающую предстоящие полёты Безоса и Брэнсона. Компания назвала корабль конкурента Unity «высотным самолётом», а не полноценным космическим кораблём.
Компания Безоса отмечает, что её корабль преодолеет условную границу космоса — линию Кармана, расположенную на высоте около 100 км, а Unity Брэнсона — нет.
Компания Virgin Galactic назначила полёт в космос корабля с Ричардом Брэнсоном на 11 июля. Таким образом миллиардер обгонит основателя Amazon Джеффа Безоса, полёт которого запланирован на 20 июля.
Формально Unity компании Virgin Galactic — не космический корабль, а самолёт с ракетным двигателем, который способен совершать суборбитальный полёт. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса — высоты 100 километров над Землёй. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 километров, поэтому всех лётчиков-испытателей космоплана называли астронавтами.
Верхние слои атмосферы после проведения референдума добровольно вошли в состав космоса.
Электрический Данила
Когда будет мост?
а вот если бы привился, то не болел и всё помнил бы.
Ты гей?
не дам, не проси
Извини, но это мерзко. Я гомофоб
Ну гомофоб и гомофоб. Мне как-то всё равно.
Как-то давно сели и решили. Линия Кармана - верхняя граница всех государств. Космос считается общим, поэтому он начинается там, где заканчивается "пространство" государств
Электрический Данила
А опрос населения когда проводили? Так-то охват в 100%.
Не было опроса. Есть конкретная страна, в которой линия космоса 80км и это Америка - 4% населения мира
Футбольный Кирилл
Где границы российского космоса и входит ли в них Крым???
Ребята, вы же оба летите отдохнуть. Не парьтесь на счёт того кто первый кто второй. Просто кайфуйте. Посидите в кальянной. Раскумарьте мундштук мира. Мир вам пацаны
Для 96% населения мира космос начинается в 100 км. Только 4% людей в мире признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км.
99% населения похуй. Серьезно, посмотрел на круглую Землю, поболтался в невесомости, вот это космос в понимании брльшинства, а не мили или километры.
И вообще космический самолёт во многом звучит круче чем просто очередная болванка на бабахе.
https://youtu.be/lfXi-7TtcYU
https://youtu.be/0b1VgtyIQN0
Проболеет?
Ну да. Что такого?
Поперечный кавалер
Завидую
От создателей "отрицательного роста":
Чтобы не называть страну (а это ведь Америка, нельзя же написать, что только в Америке оба полета космических) написали 4% населения.
-Астронавт ! -Хи-хи! Все лезут в астронавты. Нельзя по улицам пройти из-за астронавтов. Скажу тебе по секрету. Я сам не прочь стать астронавтом.