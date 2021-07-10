В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию Статьи редакции
Всего в стране выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса.
Больше всего смертей в Москве — 108 человек. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов. Это следует из данных оперативного штаба.
Смертность от Covid-19 в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она связала это с распространением нового штамма «дельта». В июне в России ежедневно фиксировали в среднем 14,7 тысяч новых случаев Covid-19, что на 70% больше, чем в мае, следует из данных Росстата.
Недостаточный Слава
Сегодня еще не было опроса "а вы вакцинировались?"
Странно, в Украине ситуация как в привитом файзером Израиле - полное схождение на нет новых случаев. Хотя ситуация с прививками наверное хуже всех в мире.
Чем это объяснить?
Маски никто не носит, все открыто для всех .
Я вот думаю не ждёт ли нас в сентябре такое ? Не хотелось бы. Только все расслабились и перестали шарахаются друг от друга. Даже я уже на рынок хожу. В супермаркете правда не была с марта 20го. Все ещё страшно подцепить вирус без прививки.(
Когда на улице плюс 35 а на ☀️ все сорок а в твоём городе на поллимона жителей пять новых случаев как-то параноидально ходить в масочке. Я то без маски ни в одно помещение даже на пару сек ни ногой . Но я то параноик с детства. А у большинства маски в лучшем случае под носом .
Вовсе не одинаково. На Украине закончилась очередная волна, в то время как в Израиле уже как несколько месяцев плато.
Сегодня в Украине 507 случаев и 20 смертей. А болеет столько сколько в самом начале апреля год назад, когда эпидемия только начиналась и коронавирус привозили депутаты с европейских курортов а почти весь народ считал это раздутой историей и запугиванием, так как никто у них из знакомых ещё не болел.
Во всей России умирает больше, чем во всём ЕС.
Успешно победили болезнь :)
А где говорилось, что победили? Просто интересно, я пропустил мб
https://news.ru/politics/putin-obyavil-o-bezuslovnoj-pobede-nad-koronavirusom/
Ну и зачем Путин обманывает?
Ну понятно, это был риторический вопрос, скорее
А нет, всё таки я ошибся, он об этом говорил в 2020 и в феврале 2021, они обычно о выборах так заранее не думают.
Но цитаты всё ставят на свои места, дед просто выёбывается и сам кайфует от своей мнимой охуенности:
"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
"У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты - ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", - отметил Путин.
какого фига такие рекорды, если год назад уже победили?
Это плато уже?
Пошло в регионы.
Интересно сколько умерших среди привитых. Особенно Эпиваккороной.
100% спутника
Сделайте две прививки и получите в подарок стильную бирку для большого пальца ноги.
ну явно меньше
Явно меньше чем что?
чем среди непривитых
В этом я не сомневаюсь. Интересно как распределяется смертность на 1000 человек. Ну например невакцинированных умерло 30человек, а привитых 7. И по типам вакцин хорошо бы посмотреть.
мне кажется такую статистику невозможно получить, слишком много нюансов. Люди же не выполняют элементарных рекомендаций по вакцинации.
Если бы публиковались данные наверное можно было бы проанализировать. Достаточно выбрать критерии.
- полный курс из двух инъекций
- время с последней инъекции три нед, ну или сколько там в инструкции написано доя формирования иммунитета.
Усреднить по полу, возрасту.
И сравнить смертность у этой группы с невакцинированными.
Уоу, очередной рекорд, шикарно, интересно, дойдем ли до тысячи или они не будут официально такие цифры давать?