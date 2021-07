{"items":[{"comment_id":5897571,"subsite_id":245416,"user_id":390976,"type":"comment_add","id":5897571,"hash":"1258667eab6318bee03a5eacd343f551","date":1625910160,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408428-v-rossii-zafiksirovali-752-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki-eto-maksimum-za-pandemiyu?comment=5897571","text":"\u042d\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0446\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390976-andrew-muralov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa08c3bd-0d34-5626-9986-7f06f5bedd24\/","name":"Andrew Muralov","isVerified":false},"content":{"id":408428,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408428-v-rossii-zafiksirovali-752-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki-eto-maksimum-za-pandemiyu","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 752 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438. \u042d\u0442\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u0437\u0430 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897572,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5897572,"hash":"be08574762035add1731b2951f83f337","date":1625910190,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408047-v-novosibirskom-detskom-lagere-podrostki-otkryli-strelbu-iz-ruzhey-eto-byli-ucheniya-yunarmeycev?comment=5897572","text":"\u043f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0431\u043e\u0435\u0432\u043e\u0435 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435(\u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0435 \u0438\u043c \u0432\u0447\u0435\u0440\u0430), \u043d\u043e \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e \u0432\u043e\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443 \u0438 \u0441\u043b\u0435\u0433\u043a\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":408047,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408047-v-novosibirskom-detskom-lagere-podrostki-otkryli-strelbu-iz-ruzhey-eto-byli-ucheniya-yunarmeycev","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0443\u0436\u0435\u0439. \u042d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438 \u00ab\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb \u044e\u043d\u0430\u0440\u043c\u0435\u0439\u0446\u0435\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897573,"subsite_id":245416,"user_id":381670,"type":"comment_add","id":5897573,"hash":"6656a56d6e52250473e343be430466e0","date":1625910207,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408047-v-novosibirskom-detskom-lagere-podrostki-otkryli-strelbu-iz-ruzhey-eto-byli-ucheniya-yunarmeycev?comment=5897573","text":"\u0412\u0437\u044f\u0442\u044c \u0431\u044b \u0445\u0432\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0443, \u0434\u0430 \u043f\u043e \u0444\u0438\u043b\u0435\u0439\u043d\u044b\u043c \u0447\u0430\u0441\u0442\u044f\u043c \u044d\u0442\u0438\u043c \u0434\u0443\u0440\u043c\u0435\u0439\u0446\u0430\u043c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":381670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/381670-jz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a5fdd52-5bee-5bac-b91f-49b5540c42f7\/","name":"JZ","isVerified":false},"content":{"id":408047,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408047-v-novosibirskom-detskom-lagere-podrostki-otkryli-strelbu-iz-ruzhey-eto-byli-ucheniya-yunarmeycev","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0438\u0431\u0438\u0440\u0441\u043a\u043e\u043c \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443 \u0438\u0437 \u0440\u0443\u0436\u0435\u0439. \u042d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438 \u00ab\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb \u044e\u043d\u0430\u0440\u043c\u0435\u0439\u0446\u0435\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897574,"subsite_id":232504,"user_id":5998,"type":"comment_add","id":5897574,"hash":"7e8a5ce302bc3bc90be4eab6959ff999","date":1625910213,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408435?comment=5897574","text":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u043e\u0441\u0442 \u043f\u043b\u044e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0430 \u0431\u043e\u0431\u0440\u043e\u0435\u0434\u043a\u0430 \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":5998,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/5998-dmitriy-kryuger","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d709f03f-ad9a-281a-baf8-79a09a112022\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041a\u0440\u044e\u0433\u0435\u0440","isVerified":false},"content":{"id":408435,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408435","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897575,"subsite_id":232504,"user_id":166805,"type":"comment_add","id":5897575,"hash":"5ab0e391fc81ce167e1f1c83bb364284","date":1625910233,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408374?comment=5897575","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441. \u0412\u043e\u0442 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439 BP \u0438\u043b\u0438 \u0420\u043e\u044f\u043b \u0414\u0430\u0442\u0447 \u0428\u0435\u043b\u043b \u0441 \u0420\u043e\u0441\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c\u044e \u0435\u0449\u0451 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e(\u041a\u0430\u043f-\u0446\u0438\u044f \u0428\u0435\u043b\u043b \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 100 \u044f\u0440\u0434\u043e\u0432)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":166805,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/166805-alexander-kopelyan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77d7b736-db99-a76c-b870-545f39b38b4b\/","name":"Alexander Kopelyan","isVerified":false},"content":{"id":408374,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408374","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897576,"subsite_id":245416,"user_id":354081,"type":"comment_add","id":5897576,"hash":"9dc7f4a142126f858c4b7ba474ef827d","date":1625910245,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney?comment=5897576","text":"\u042f \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u043e \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043e\u0434\u043d\u043e\u044d\u0442\u0430\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0443. \u0414\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":354081,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/354081-alexander-revan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fb7f93d0-d89e-515b-ac7c-2e86165af0c8\/","name":"Alexander Revan","isVerified":false},"content":{"id":408400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0433\u043e \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 3,5 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897577,"subsite_id":245416,"user_id":392130,"type":"comment_add","id":5897577,"hash":"d600cebfbf1b7caed60a80a6a055a272","date":1625910273,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney?comment=5897577","text":">\u041c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u044f\u044e, \u043d\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c \u0441\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u0435\u0439, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0431\u044b \u0438 \u043d\u0435\u0442?



\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431, \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043e\u043f\u044b\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u0443\u0436\u044b\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439. \u041c\u0435\u043d\u044f \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0437\u0430\u0435\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u0438 \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443 \u043f\u043e \u043d\u043e\u0447\u0430\u043c. \u041f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0437\u0430\u044f\u0432\u044b, \u0445\u043e\u0434\u0438\u043b \u0440\u0443\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0432\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u0438\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u0437\u0430\u043a\u043b\u0435\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043c\u043a\u043e\u0432 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u043b\u0435\u0435\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/392130-gidevan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f00d5edd-0b80-5c2f-8ba0-4575db8d5475\/","name":"Gidevan","isVerified":false},"content":{"id":408400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0433\u043e \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 3,5 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897579,"subsite_id":232504,"user_id":325154,"type":"comment_add","id":5897579,"hash":"63e1fef490cc1211e7c9803559f7e009","date":1625910316,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408435?comment=5897579","text":"\u0423\u043c\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0434\u0432\u043e\u0440\u0435\u0446 \u043f\u044b\u043d\u0438 \u0438 \u044f\u0445\u0442\u0443 \u0423\u0441\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325154,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325154-zhenih-priehal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef27ffd9-d773-54fb-9ff6-bb87496ae7e3\/","name":"\u0416\u0435\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u043b","isVerified":false},"content":{"id":408435,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408435","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897582,"subsite_id":245416,"user_id":292180,"type":"comment_add","id":5897582,"hash":"28b5d58e418ec0f32032bd444b66c449","date":1625910351,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney?comment=5897582","text":"\u041a\u0430\u043a \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u043f\u043e\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0438\u0448\u0438\u043d\u0435, \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u044f\u044e. \ud83d\ude1d\ud83d\ude08","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292180,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292180-zhanna-sinelnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/011a21fb-b7ca-58eb-9a37-4170e0c5800e\/","name":"Zhanna Sinelnik","isVerified":false},"content":{"id":408400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0433\u043e \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 3,5 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897583,"subsite_id":245416,"user_id":123737,"type":"comment_add","id":5897583,"hash":"d4e419848c82226479bf457828025039","date":1625910413,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim?comment=5897583","text":"\u0424\u043e\u0440\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0424\u0435\u0440\u0440\u0430\u0440\u0438, \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0411\u0440\u0435\u043d\u0434\u0441\u043e\u043d\u0430



\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e \u043d\u0438\u0445 \u0441\u043d\u0438\u043c\u0443\u0442 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":123737,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/123737-nikita","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d3bb0ace-d852-3d7a-a4d7-5ecc12e0b07e\/","name":"Nikita","isVerified":false},"content":{"id":408408,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u0411\u0440\u044d\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897586,"subsite_id":245416,"user_id":132423,"type":"comment_add","id":5897586,"hash":"9a8e2294f6a807f421c87b29cc460ce6","date":1625910420,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney?comment=5897586","text":"\u041d\u0443 \u0443 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b, \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0431\u044b \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441 \u043a\u0443\u043b\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441(\u0434\u0443\u043c\u0430\u044f \u0447\u0442\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442)

\u0421\u043e\u0441\u0435\u0434\u0438 \u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043a\u043b\u0435\u0435\u043c \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0437\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c?)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132423,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/132423-automatique","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6cc170aa-0a14-5a4c-9d16-2982923631e0\/","name":"Automatique","isVerified":false},"content":{"id":408400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408400-zhitel-nizhnego-novgoroda-poluchil-3-5-goda-uslovno-za-istyazanie-on-vklyuchal-na-vsyu-gromkost-rzhanie-koney","title":"\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0433\u043e \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b 3,5 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 \u00ab\u0438\u0441\u0442\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0435\u00bb \u2014 \u043e\u043d \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u043b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897590,"subsite_id":245416,"user_id":407999,"type":"comment_add","id":5897590,"hash":"8ac4342466ca6e163bf0ab53cf4d3c0e","date":1625910479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408428-v-rossii-zafiksirovali-752-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki-eto-maksimum-za-pandemiyu?comment=5897590","text":"\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 507 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u0438 20 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0435\u0439. \u0410 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044b \u0441 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0443\u0440\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0430\u00a0 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u0434\u0443\u0442\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0433\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0438\u0437 \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0445 \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":407999,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/407999-alina-kipr","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5bb076b0-85ea-5ae8-b325-57b492eb8280\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041a\u0438\u043f\u0440","isVerified":false},"content":{"id":408428,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408428-v-rossii-zafiksirovali-752-smerti-iz-za-koronavirusa-za-sutki-eto-maksimum-za-pandemiyu","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 752 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438. \u042d\u0442\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u0437\u0430 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897592,"subsite_id":232504,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5897592,"hash":"b7208663e29bfcedbec2197636532eaf","date":1625910551,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408374?comment=5897592","text":"\u043f\u0444\u0444\u0444...

\u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u0442\u044b \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c.

\u0421 \u0446\u0435\u043b\u044c\u044e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0443\u0431\u043e\u0433\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438, \u0435\u0435 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 - \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u043e...

\u0412\u0435\u0441\u044c \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a(\u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438) \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 700-800 \u043c\u043b\u0434 \u0434\u043e\u043b\u043b. \u041a\u0430\u043a 1\/3 \u043e\u0442 Apple. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0442\u0430\u0449\u0438\u0442 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0443, \u0430 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0442...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":408374,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/408374","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897593,"subsite_id":245416,"user_id":392130,"type":"comment_add","id":5897593,"hash":"1cf20c06da87f3cfc9715e87d0fca897","date":1625910571,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408164-bayden-podpisal-ukaz-o-merah-protiv-krupnogo-biznesa-dlya-borby-s-pogloshcheniyami-i-zavyshennymi-cenami?comment=5897593","text":">\u041a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0442\u043a\u0435 \u043c\u044b \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0443 \"judicial review of executive orders\"



\u042d\u0442\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0441\u0443\u0434\u0435\u0439



>\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u0443\u044e \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u044c \u0412\u0435\u0440\u0445\u043e\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0443\u0434



\u0410\u00a0executive orders \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u043a\u0442\u043e \u0432\u044b\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442?



>\u0410 \u043d\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438.



\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0438\u0445



>\u042f \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u043e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u044b \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442.





\u041a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u043d\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/392130-gidevan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f00d5edd-0b80-5c2f-8ba0-4575db8d5475\/","name":"Gidevan","isVerified":false},"content":{"id":408164,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408164-bayden-podpisal-ukaz-o-merah-protiv-krupnogo-biznesa-dlya-borby-s-pogloshcheniyami-i-zavyshennymi-cenami","title":"\u0411\u0430\u0439\u0434\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0443\u043a\u0430\u0437 \u043e \u043c\u0435\u0440\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u043f\u043e\u0433\u043b\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897594,"subsite_id":214358,"user_id":272438,"type":"comment_add","id":5897594,"hash":"6d0a9e79a48d93a9a7c42538feb8bbf7","date":1625910575,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/408412?comment=5897594","text":"\u044d\u0442\u043e-\u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430. \u041c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442, \u0433\u0434\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0435\u043a \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0431\u0430\u0441\u0443 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u043d, \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":272438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/272438-andrej","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a7b5b5e2-571f-37f6-1845-9836c97cc1da\/","name":"andrej","isVerified":false},"content":{"id":408412,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/408412","title":"Entry in the subsite \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897595,"subsite_id":214343,"user_id":23451,"type":"comment_add","id":5897595,"hash":"c72d1d20305f2db533a239b1e7a986ff","date":1625910591,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-herrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor?comment=5897595","text":"\u041d\u0430 5\u043a\u043a\u0430\u043b \u0447\u0443\u0432\u0430\u043a \u0433\u043e\u0434 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u043d\u0435\u0442\u2026","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23451,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/23451-shapka-lenivca","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1bcacfb2-806a-8379-8070-cea98a47fac8\/","name":"\u0428\u0430\u043f\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043d\u0438\u0432\u0446\u0430","isVerified":false},"content":{"id":407971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/407971-kto-takoy-kemeron-herrin-on-nasmert-sbil-peshehodov-no-poluchil-milliony-fanatok-kotorye-trebuyut-otmenit-prigovor","title":"\u041a\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u041a\u044d\u043c\u0435\u0440\u043e\u043d \u0425\u044d\u0440\u0440\u0438\u043d: \u043e\u043d \u043d\u0430\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0441\u0431\u0438\u043b \u043f\u0435\u0448\u0435\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u043e\u043a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897596,"subsite_id":245416,"user_id":121144,"type":"comment_add","id":5897596,"hash":"40173db562202df4f69b416fc37aedb4","date":1625910598,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim?comment=5897596","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u0443\u0442 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":121144,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/121144-sergey-pal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/67204afb-1a8b-0565-ef6a-fe0a853f47dd\/","name":"Sergey Pal","isVerified":false},"content":{"id":408408,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u0411\u0440\u044d\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5897597,"subsite_id":245416,"user_id":258071,"type":"comment_add","id":5897597,"hash":"09d54aa1ba6a63cf1c9d0afbfbd479d6","date":1625910616,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim?comment=5897597","text":"\u042f \u0441 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0438\u0434\u0430\u0440\u0430\u0441\u0430 \u043c\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c 2,5 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0430 \u043e\u043d \u0432 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u044b \u043b\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442\u2026","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":258071,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/258071-dasha-kazhetsya-my-poteryali-sled","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/84926960-604f-5215-90ec-370765bc5f68\/","name":"\u0414\u0430\u0448\u0430, \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043c\u044b \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434","isVerified":false},"content":{"id":408408,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/408408-kompaniya-bezosa-otkazalas-priznat-polet-brensona-kosmicheskim","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u0411\u0440\u044d\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430 \u00ab\u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u00bb"},"isAnonymous":false}]}