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yannlll

В России зафиксировали 752 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию Статьи редакции

Всего в стране выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса.

Больше всего смертей в Москве — 108 человек. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях от коронавируса умерли по 28 пациентов. Это следует из данных оперативного штаба.

Смертность от Covid-19 в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она связала это с распространением нового штамма «дельта». В июне в России ежедневно фиксировали в среднем 14,7 тысяч новых случаев Covid-19, что на 70% больше, чем в мае, следует из данных Росстата.

#новости #коронавирус

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52 52 комментария
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Новогодний бокал

16

На TJ зафиксировали 752 шутки про коронавирус за сутки. Это максимум за пандемию

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Недостаточный Слава

Новогодний
7

Сегодня еще не было опроса "а вы вакцинировались?"

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Внезапный цвет

Недостаточный
2

ООО, точно

Ответить

Andrew Muralov

Недостаточный
0

А вы с какой целью интересуетесь? 

Ответить

Алина Кипр

2

Странно, в Украине ситуация как в привитом файзером Израиле  - полное схождение на нет новых случаев. Хотя ситуация с прививками наверное хуже всех в мире.
Чем это объяснить?
Маски никто не носит, все открыто для всех . 

Ответить

Andrew Muralov

Алина
8

Дух Бандери захища€

Ответить

АТВ

Алина
6

В том-то и дело. Зе смог договориться с вирусом ?

Ответить

Алина Кипр

АТВ
1

Я вот думаю не ждёт ли нас в сентябре такое ? Не хотелось бы. Только все расслабились и перестали шарахаются друг от друга. Даже я  уже на рынок хожу. В супермаркете правда не была с марта 20го. Все ещё страшно подцепить вирус без прививки.(

Ответить

АТВ

Алина
1

Прививка - прививкой, но есть ведь ещё масочки, дистанция! Понимаю, что в Украине к такому относятся скорее всего как в России, но это работает) 

Ответить

Алина Кипр

АТВ
3

Когда на улице плюс 35 а на ☀️ все сорок а в твоём городе на поллимона жителей пять новых случаев как-то параноидально ходить в масочке. Я то без маски ни в одно помещение даже на пару сек ни ногой . Но я то параноик с детства.  А у большинства маски в лучшем случае под носом .

Ответить

Антон Пострунин

Алина
2

Вовсе не одинаково. На Украине закончилась очередная волна, в то время как в Израиле уже как несколько месяцев плато. 

Ответить

Алина Кипр

Антон
0

Сегодня в Украине 507 случаев и 20 смертей. А болеет столько сколько в самом начале апреля год назад, когда эпидемия только начиналась и коронавирус привозили депутаты с европейских курортов а  почти весь народ считал это раздутой историей и запугиванием, так как никто у них из знакомых ещё не болел.

Ответить

Честный космос

Алина
1

Потому что дельта только приходит

Ответить

Антон Лисин

Алина
0

Люди приваются и умирают 

Ответить

AshleyNightingale

5

Во всей России умирает больше, чем во всём ЕС. 
Успешно победили болезнь :)

Ответить

Andrew Muralov

AshleyNightinga…
4

Зато в рай сразу. 

Ответить

Закомплексованная Душа

AshleyNightinga…
3

Просто не надо было выебываться

Ответить

Андрей Охапкин

AshleyNightinga…
0

А где говорилось, что победили? Просто интересно, я пропустил мб

Ответить

Bruce Wayne

Андрей
3

https://news.ru/politics/putin-obyavil-o-bezuslovnoj-pobede-nad-koronavirusom/

https://ria.ru/20210214/koronavirus-1597384018.html

Путин объявил о безусловной победе над…
Президент Владимир Путин заявил, что руководство России безусловно смогло защитить граждан во…
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Путин считает, что Россия справилась с COVID-19…
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не…
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Андрей Охапкин

Bruce
3

Ну и зачем Путин обманывает?

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FUNGAME

Андрей
1

Рейтинги же ну... Скоро выборы, надо накинуть тему «какие мы молодцы, со всем лихо справились, и с половцами и с печенегами и с COVID-19». Народ же бараны, сами не разберутся, думают они.

Ответить

Андрей Охапкин

FUNGAME
0

Ну понятно, это был риторический вопрос, скорее

Ответить

FUNGAME

Андрей
2

А нет, всё таки я ошибся, он об этом говорил в 2020 и в феврале 2021, они обычно о выборах так заранее не думают.
Но цитаты всё ставят на свои места, дед просто выёбывается и сам кайфует от своей мнимой охуенности:

"Сначала был расчет на то, что мы совсем не сможем ничего сделать с этим коронавирусом, сначала же на это рассчитывали. Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

"У нас 12 человек, там до сих пор 45. Мы начали СИЗы (средства индивидуальной защиты - ред.) производить в 20 раз больше, чем в начале эпидемии. В 20 раз. Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой", - отметил Путин.

Ответить

Anton

FUNGAME
2

Как обычно, комплекс неполноценности перед западными странами. Обязательно нужно им что-то показать.

Ответить

Честный космос

Bruce
1

Объявил победу, а потом новые волны такие

Ответить

Андрей

AshleyNightinga…
1

ну вот такого уровня страна =/
чудес ждать не приходилось

Ответить

Антон Пострунин

AshleyNightinga…
0

А можно пруфы? Как-то не гуглится. 

Ответить

Дмитрий Бурмистров

2

какого фига такие рекорды, если год назад уже победили?

Ответить

Андрей Охапкин

Дмитрий
5

К выборам в этом году победят ещё раз

Ответить

Закомплексованная Душа

Дмитрий
1

Победили другой штамм, а это новый

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
0

Ну Игил тоже победили не один раз. 

Ответить

Eugard

Дмитрий
0

Потому что всегда можем повторить

Ответить

Elect Freak

0

Это плато уже?

Ответить

Andrew Muralov

Elect
7

Пологое дно. 

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Пошло в регионы.

Ответить

Антон Лисин

Vladimir
1

В унитаз 

Ответить

Andrew Muralov

1

Интересно сколько умерших среди привитых. Особенно Эпиваккороной. 

Ответить

Антон Лисин

Andrew
0

100% спутника 

Ответить

Andrew Muralov

Антон
1

Сделайте две прививки и получите в подарок стильную бирку для большого пальца ноги. 

Ответить

Антон Лисин

Andrew
0

Цветную 

Ответить

Andrew Muralov

Антон
0

Это для нацменьшинств. 

Ответить

Владимир Климов

Andrew
0

ну явно меньше

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
0

Явно меньше чем что? 

Ответить

Владимир Климов

Andrew
0

чем среди непривитых 

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
0

В этом я не сомневаюсь. Интересно как распределяется смертность на 1000 человек. Ну например невакцинированных умерло 30человек, а привитых 7. И по типам вакцин хорошо бы посмотреть. 

Ответить

Владимир Климов

Andrew
0

мне кажется такую статистику невозможно получить, слишком много нюансов. Люди же не выполняют элементарных рекомендаций по вакцинации.

Ответить

Andrew Muralov

Владимир
0

Если бы публиковались данные наверное можно было бы проанализировать. Достаточно выбрать критерии.
- полный курс из двух инъекций
- время с последней инъекции три нед, ну или сколько там в инструкции написано доя формирования иммунитета. 
Усреднить по полу, возрасту. 
И сравнить смертность у этой группы с невакцинированными.

Ответить

Emil

1

Уоу, очередной рекорд, шикарно, интересно, дойдем ли до тысячи или они не будут официально такие цифры давать? 

Ответить

Vladimir Medvedev

Emil
0

Неофициально и так выше)
Тот же Питер вызывает большие вопросы.

Ответить

Фархад Азимов

1

странно думать что с путинской системой было бы иначе

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Антон Лисин

0

Спутник делает свое дело 

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Eugen T

0

Где погребальные костры по всей Индии?

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