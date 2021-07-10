Власти Гаити после убийства президента попросили США и ООН ввести в страну войска Статьи редакции
Вашингтон отказался, ООН на запрос не ответила.
Правительство Гаити просит направить в страну ограниченный контингент войск для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отправят на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР, чтобы понять, какую помощь можно оказать. Направлять военных на Гаити Вашингтон не собирается. ООН оставила запрос властей страны без ответа.
Ночью 7 июля преступники пробрались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его, он получил 12 пуль. Его жена от ран скончалась в больнице в тот же день. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.
Власти считают, что к преступлению причастны не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения.
Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.
У ООН и США есть более важные дела: Это создавать провокации, плывя на корабле рядом с Крымом.
Че вылез то? Задевает тема Гаити? Смешно тебе. Думаешь аноном остаться. Сегодня ты проебал шанс. Я тебя вычислил. Спокойно сидел и пил размориновый чай, х тебе ты вычислен. Увидимся
Христианский Филипп
Что?
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Заграница нам поможет (с)
@Ипполит Воробьянинов right?
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
надо было Путина просить
Они и так бедные.
хатити как в Гаити?
хахатити
есть позиции русских рэперов по этому вопросу?
Какие хитрые. Хотят 51м штатом?
Сингапур, когда освободился от британского колониализма, оттягивал выход из страны британских войск как мог. Потому что умные правители понимают, что база НАТО в твоей стране - это залог стабильности, а не способ вытягивать из страны ресурсы и насылать лучи гомосексуализма.
Поверхностный якорь
Зачем? Гаити бедная страна
"А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? - сказал полковник.- Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал". И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: "Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!" Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. (с)
Ребят, да вам книги надо писать!
За десять недель своей деятельности он из II 000 граждан выловил 10999 симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: "Kehrt euch!"/ Кругом! (нем.)/.
- Уберите этого симулянта,- приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер,))) (с)
Надеюсь, они уже серьезно озабочены
Вообще это очень смешно. Переигрываю far cry 4 и прям параллели с реальными событиями проводятся