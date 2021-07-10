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Новости
yannlll

Власти Гаити после убийства президента попросили США и ООН ввести в страну войска Статьи редакции

Вашингтон отказался, ООН на запрос не ответила.

61 61 комментарий
3176 просмотров
Погибший президент Гаити Жовенель Моиз  Фото El Pais 

Правительство Гаити просит направить в страну ограниченный контингент войск для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает Reuters.

Мы оказались в ситуации, когда критически важные объекты страны — порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура — могут стать целью для нападения.

Матиас Пьер
министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США отправят на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР, чтобы понять, какую помощь можно оказать. Направлять военных на Гаити Вашингтон не собирается. ООН оставила запрос властей страны без ответа.

Ночью 7 июля преступники пробрались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его, он получил 12 пуль. Его жена от ран скончалась в больнице в тот же день. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.

Власти считают, что к преступлению причастны не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения.

Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.

#новости #гаити #сша

61 61 комментарий
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Отдельный цветок

39

ООН на вопрос не ответила

- Але!
- Да да?
- Ну как там с войсками?
- Куда ты звонишь?
- Тебе звоню...

Ответить

Arthur Sergeev

Отдельный
–8

У ООН и США есть более важные дела: Это создавать провокации, плывя на корабле рядом с Крымом.  

Ответить

Максим Рычков

Arthur
2

Мели, Емеля, твоя неделя.

Ответить

Летний жар

Arthur
1

Так это территориальные воды украины

Ответить

Василий Васин

Отдельный
1

Сиди далее тут. Но не пизди

Ответить

Василий Васин

Отдельный
0

Че вылез то? Задевает тема Гаити? Смешно тебе. Думаешь аноном остаться. Сегодня ты проебал шанс. Я тебя вычислил. Спокойно сидел и пил размориновый чай, х тебе ты вычислен. Увидимся

Ответить

Христианский Филипп

Василий
1

Что?

Ответить

Кристобаль Фейра

Христиа…
1

Я подозреваю, что это какая-то паста, но мне лень гуглить.

Ответить

Георгий Голонский

Василий
0

Васёк, ты в порядке?

Ответить

Yaroslaff Chekunov

19

Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии

Ответить

Р О Б А Т

Yaroslaff
5

Вы находтиесь на линии «Насколько ваше мнение важно» нажмите 1 для получения «нам похуй» нажмите 2 для получения «им похуй» для получения «всем похуй» оставайтесь на линии и ждите ответа оператора....(играет музыка)

Ответить

Рыжий

12

Заграница нам поможет (с)

Ответить

ouxen

Рыжий
3

@Ипполит Воробьянинов right?

Ответить

Рыжий

ouxen
0

Кто такой? Чем знаменит?

Ответить

Честный космос

Рыжий
3

Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору

Ответить

Василий Васин

Рыжий
1

 Завет в нумера. Был или живёт в Абхазии

Ответить

Миша Копейкин

Рыжий
0

Братья Райт - изобретатели самолёта

Ответить

Эпапа

3

надо было Путина просить

Ответить

Николай Николаевич

Эпапа
15

Они и так бедные.

Ответить

ouxen

Николай
7

а так будут получать пенсию как крымчане и преднестровцы

Ответить

Николай

ouxen
1

Вы и так бедные

Ответить

ouxen

Николай
1

потому что такие умные

Ответить

Алина Кипр

Эпапа
0

Они хоть и Гаити но не совсем же дураки))

Ответить

Рыжий

6

 США отправят на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР

Ответить

ouxen

5

хатити как в Гаити?

Ответить

Миша Копейкин

ouxen
1

хахатити

Ответить

ouxen

Миша
0

крутите тити
нифертити
а если не хотите
нахуй идите

Ответить

Рыжий

ouxen
0

Это строчка из песни Кирпичей?

Ответить

ouxen

Рыжий
0

правда?!

Ответить

Нужен Ответ

ouxen
0

Конечно нет

Ответить

Р О Б А Т

3

есть позиции русских рэперов по этому вопросу?

Ответить

Рыжий Паша

Р
2

Только Белорусских. Тимы. )

Ответить

Рыжий

Рыжий
3

Белорусских пока что вне зоны доступа. Рискует быть не опознанным 

Ответить

Дальний украинец

3

США отправят на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР

Ответить

Алина Кипр

1

Какие хитрые. Хотят 51м штатом? 

Ответить

Р О Б А Т

Алина
6

Пуэрто-Рико 51

Ответить

Алина Кипр

Р
1

Пуэрто Рико 51, Гаити 52. Байден собиратель земель американских или кто?

Ответить

Иплувен Максимал

Алина
3

Сингапур, когда освободился от британского колониализма, оттягивал выход из страны британских войск как мог. Потому что умные правители понимают, что база НАТО в твоей стране - это залог стабильности, а не способ вытягивать из страны ресурсы и насылать лучи гомосексуализма.

Ответить

Рыжий

Иплувен
–2

 это залог стабильности

Расскажи это Японии, где постоянно с солдатами из этих баз происходят инциденты. То изнасилуют, то изобьют

Ответить

Николай

Рыжий
3

С солдатами все время происходит что-то.

Тот же инцидент в Гюмри.

Ответить

Max Payne

Алина
3

52м. 51 - Россия

Ответить

Поверхностный якорь

Алина
0

Зачем? Гаити бедная страна

Ответить

Выходной Мурод

Поверхностный
8

Хотят стать богатым штатом.

Ответить

Саша

2

"А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? - сказал полковник.- Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал". И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: "Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!" Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. (с)

Ответить

Ант Тт

Саша
0

негодными к службе были признаны лишь двое. Один, у которого нога уже была оторвана гранатой, а у другого была костоеда. Все остальные, в том числе трое умирающих чахоточных, были отправлены на службу.

Ответить

Миша Копейкин

Ант
0

Ребят, да вам книги надо писать!

Ответить

Местный коктейль

Миша
3

гашек с его швейком обзавидуется!!!

Ответить

Саша

Ант
0

За десять недель своей деятельности он из II 000 граждан выловил 10999 симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: "Kehrt euch!"/ Кругом! (нем.)/.
- Уберите этого симулянта,- приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер,))) (с)

Ответить

artemykairyak

2

Надеюсь, они уже серьезно озабочены

Ответить

Миша Копейкин

artemykairyak
0
Ответить

Рыжий

1

Вообще это очень смешно. Переигрываю far cry 4 и прям параллели с реальными событиями проводятся 

Ответить

Честный космос

Рыжий
0

Но там в Гималаях. Скорее 6-я будет похожа

Ответить

Рыжий

Честный
1

4 она как бы про многие революции против диктаторов. Какую бы концовку ты не сотворил - все становится в разы хуже 

Ответить

Р О Б А Т

1

Гаити, Гаити... Нас и тут неплохо кормят

Ответить

Никита Борисова

1

Байден введи войска! 

Ответить

Marselin

1

Байден вводи войска

Ответить

Живой Гоша

1

Причем, Гаити находится на одном острове с Доминиканой. Один остров, а какой контраст.

Ответить

AD G

0

Но путен бы ввел

Ответить

Честный космос

0

Насколько же херовая страна, что в неё даже войти никто не хочет

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Роман Новиков

0

Путен введи войска

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Marhal_New _Arleana

0

Когда убьют, тогда и звоните

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