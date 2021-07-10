Власти Петербурга назвали фейком пост антипрививочников о «смерти» женщины с лицом Илона Маска Статьи редакции
Чиновники сделали это после подробных разборов на TJ и в других изданиях.
TJ, «Бумага» и другие издания и другие издания обратили внимание на пост антипрививочников о жительнице Мурина Елизавете Спиридоновой, которая якобы умерла после вакцинации «Спутником V».
После подробных разборов фейка в СМИ власти Петербурга отреагировали на публикацию. Они написали в телеграм-канале «Петербург против коронавируса», что пост содержит недостоверную информацию.
Власти призвали горожан «не поддаваться на провокации».
Вечером 8 июля антипрививочники распространили в сообществах публикацию про 30-летнюю жительницу Мурина Елизавету Спиридонову — она якобы умерла после вакцинации «Спутником V». «Частные врачи», по их утверждению, поставили девушке диагноз «jopae otvalille».
Автор аккаунта «Илона Нейро ТП», который обучил нейросеть объединять фото блогерш с лицом Илона Маска, обратил внимание на то, что снимок «погибшей после вакцины» взяли из его профиля, просто добавив чёрно-белый фильтр. Изначально фото было опубликовано 16 июля 2020 года.
Чиновники сделали это после подробных разборов на TJ
"после" не значит "вследствие"
Еще раз биток обрушит и точно похороним!!!
Ты не выкупаешь? Он упадет в цене, а видюхи не упадут. Потом обратно отскочит, видюхи еще больше вырастут. Проходили же уже.
да нихуя, как были дорогущими, так и остались.
20 серия на тот момент от 40 начиналась, какие 30?
Упадут. Высокой цене не будет повода держаться
Так цена не успевает корректироваться в соответствии с курсом биткоина. Естественно, если биток упадет хотя бы минимум на год, то да цены нормализуются. А производители не успевают их клепать просто, чтобы удовлетворить спрос надо время. Я думаю, что минимум год понадобится.
Цены на видеокарты упадут после вмешательства производителей в это. Они же вроде хотят ввести какие-то ограничения производительности на видеокарты при майнинге.
Вирусный торшер
Ты там че, готовился к егэ и одновременно битки закупал?
Если бы власти у нас боролись с антиваксерами также как с оппозицией, возможно у нас бы не было по 700+ смертей каждый день только от ковида...
ага, было бы ещё больше смертей , если бы они делали также, как с реальной оппозицией
И в чём они не правы?
Захватили власть.
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До беглова начинает доходить
До него никогда не дойдет. Ему скажут с Москвы в платье ходить, он и будет ходить
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