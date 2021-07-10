Чиновники сделали это после подробных разборов на TJ и в других изданиях.

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Фото из телеграм-канала «Петербург против коронавируса»

TJ, «Бумага» и другие издания и другие издания обратили внимание на пост антипрививочников о жительнице Мурина Елизавете Спиридоновой, которая якобы умерла после вакцинации «Спутником V».

После подробных разборов фейка в СМИ власти Петербурга отреагировали на публикацию. Они написали в телеграм-канале «Петербург против коронавируса», что пост содержит недостоверную информацию.

Это – фейк, а фотография, которая прикрепляется к рассылке, взята из инстаграм-аккаунта, в котором нейросеть генерирует «глубокомысленные» цитаты и объединяет фото девушек с лицом Илона Маска. телеграм-канал «Петербург против коронавируса»

Власти призвали горожан «не поддаваться на провокации».

Вечером 8 июля антипрививочники распространили в сообществах публикацию про 30-летнюю жительницу Мурина Елизавету Спиридонову — она якобы умерла после вакцинации «Спутником V». «Частные врачи», по их утверждению, поставили девушке диагноз «jopae otvalille».

Автор аккаунта «Илона Нейро ТП», который обучил нейросеть объединять фото блогерш с лицом Илона Маска, обратил внимание на то, что снимок «погибшей после вакцины» взяли из его профиля, просто добавив чёрно-белый фильтр. Изначально фото было опубликовано 16 июля 2020 года.