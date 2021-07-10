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Новости
yannlll

Власти Петербурга назвали фейком пост антипрививочников о «смерти» женщины с лицом Илона Маска Статьи редакции

Чиновники сделали это после подробных разборов на TJ и в других изданиях.

34 34 комментария
2696 просмотров
Фото из телеграм-канала «Петербург против коронавируса»

TJ, «Бумага» и другие издания и другие издания обратили внимание на пост антипрививочников о жительнице Мурина Елизавете Спиридоновой, которая якобы умерла после вакцинации «Спутником V».

После подробных разборов фейка в СМИ власти Петербурга отреагировали на публикацию. Они написали в телеграм-канале «Петербург против коронавируса», что пост содержит недостоверную информацию.

Это – фейк, а фотография, которая прикрепляется к рассылке, взята из инстаграм-аккаунта, в котором нейросеть генерирует «глубокомысленные» цитаты и объединяет фото девушек с лицом Илона Маска.

телеграм-канал «Петербург против коронавируса»

Власти призвали горожан «не поддаваться на провокации».

Вечером 8 июля антипрививочники распространили в сообществах публикацию про 30-летнюю жительницу Мурина Елизавету Спиридонову — она якобы умерла после вакцинации «Спутником V». «Частные врачи», по их утверждению, поставили девушке диагноз «jopae otvalille».

Автор аккаунта «Илона Нейро ТП», который обучил нейросеть объединять фото блогерш с лицом Илона Маска, обратил внимание на то, что снимок «погибшей после вакцины» взяли из его профиля, просто добавив чёрно-белый фильтр. Изначально фото было опубликовано 16 июля 2020 года.

Пост антипрививочников о «смерти» женщины с лицом Илона Маска
Антипрививочники распространили фейк о смерти…
«Частные врачи» якобы поставили девушке диагноз «jopae otvalille».
tjournal.ru

#новости #соцсети #covid19

34 34 комментария
23
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Максим Шпилёв

55

Чиновники сделали это после подробных разборов на TJ

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Миша Копейкин

Максим
6

"после" не значит "вследствие"

Ответить

Максим Шпилёв

Миша
2

Чиновники сделали это после арестов Pussy Riot

Ответить

Семен Прозов

5

Еще раз биток обрушит и точно похороним!!!

Ответить

мЕдь

Семен
6

Да поскорее бы обрушил, лол. 1 биток за ведро говна, тогда хоть видеокарты дешеветь начнут. 

Ответить

Семен Прозов

мЕдь
0

Ты не выкупаешь? Он упадет в цене, а видюхи не упадут. Потом обратно отскочит, видюхи еще больше вырастут. Проходили же уже.

Ответить

цорiк

Семен
9

Что проходили? 2 года назад упал, видюхи были по цене рекомендованной

Ответить

Семен Прозов

цорiк
–3

да нихуя, как были дорогущими, так и остались.

Ответить

цорiк

Семен
5

Да не пизди, если не знаешь, а если знаешь — так и подавно. 20 серию можно было взять за адекватные деньги, 30 на самом старте (наценка за свежесть не считается). А так, учитывая потребность мира в чипах и прочее, стоит смириться, что 3050 и будет 50 стоить, если выпустят

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Семен Прозов

цорiк
–2

20 серия на тот момент от 40 начиналась, какие 30? 

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цорiк

Семен
2

30 чего блять? 2060 рекомендованная цена 350 долларов, умножь на курс 2019 года, прибавь 20% ндс, 27640 на голяке выходит. Естественно еще наценка была за новую серию и наших магазов

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Семен

цорiк
0

ты сам написал 30, а теперь меня спрашиваешь? Конечно, если оптом закупать может и будет такая стоимость для розничных магазинов, но для обычных покупателей что? У меня кореш на тот момент видеокарту выбирал, за 43 тысячи рублей 2080 продавалась. Какие нахер 27к? 

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цорiк

Семен
1

Ну так то блять 2080 нахуй, 43 охуенная цена даже тогда. У нее рекомендованная 700 баксов в цивилизованном мире, а 43 в баксах на тот курс это 650, даром. Стоила бы сейчас 3070 40 или 3070ti 48, я бы бежал бегом брать

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Семен

цорiк
0

Так щас и рубль еще дешевле стал, конечно за 43к 30-ая серия сейчас это очень дешево будет. Но 2060 за ту цену, которую ты назвал не продавалась.

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Михаил Кометов

Семен
0

Упадут. Высокой цене не будет повода держаться

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Семен Прозов

Михаил
1

Так цена не успевает корректироваться в соответствии с курсом биткоина. Естественно, если биток упадет хотя бы минимум на год, то да цены нормализуются. А производители не успевают их клепать просто, чтобы удовлетворить спрос надо время. Я думаю, что минимум год понадобится. 

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Семен Прозов

Семен
0

Цены на видеокарты упадут после вмешательства производителей в это. Они же вроде хотят ввести какие-то ограничения производительности на видеокарты при майнинге.

Ответить

Рыжий

Семен
0

Они уже ввели ограничения. И цены рухнули процентов на 50. Что раньше стоило 300к - сейчас можно купить за 150к

Ответить

Семен

Рыжий
0

Вот этого я не знал

Ответить

Рыжий

Семен
0

Но на старое поколение это не распространяется. 2060 просело с 60к до 50к всего-лишь. 1660 примерно на том уже уровне просело. 
поколение 3*** стало доступнее, но все равно слишком дорогое

Ответить

Вирусный торшер

Семен
0

Ты там че, готовился к егэ и одновременно битки закупал?

Ответить

Семен Прозов

Вирусный
0

я битком не торгую, только акциями! (да и к егэ я не готовился))

Ответить

ggg123

мЕдь
0

Лучше тогда будет битка закупить по дешевке и забыть про него лет на 5, пока карусель новый оборот не даст. 

Ответить

Gleb Belichenko

4
Ответить

Emil

3

Если бы власти у нас боролись с антиваксерами также как с оппозицией, возможно у нас бы не было по 700+ смертей каждый день только от ковида...

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Emil
0

ага, было бы ещё больше смертей , если бы они делали также, как с реальной оппозицией

Ответить

Андрей Охапкин

1

И в чём они не правы?

Ответить

Жених приехал

Андрей
6

Захватили власть.

Ответить

Андрей Охапкин

Жених
0

А что насчёт темы новости? 

Ответить

Александр Козловский

2

Эта хуйня на полном серьёзе кем то распространялась?

Ответить

Alex P

1

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Р О Б А Т

0

До беглова начинает доходить

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Антон Лисин

Р
1

До него никогда не дойдет. Ему скажут с Москвы в платье ходить, он и будет ходить 

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некипишуй

0

инфографика говно

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