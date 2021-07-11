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Новости
yannlll

WWF: почти 1500 км рек Сибири загрязнены из-за добычи золота Статьи редакции

Сброс глины и песка в реки приводит к гибели животных.

28 28 комментариев
2181 просмотров
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 20 тысяч тонн дизеля разлилось в реку Амбарную. Фото AFP 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России с мая по июнь зафиксировал 30 фактов загрязнения сотен километров сибирских рек от добычи россыпного золота. Специалисты анализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии. Об этом в организации сообщили РБК.

Экологи ранжировали сибирские регионы по уровню загрязнения рек:

  • «лидером» стал Красноярский край — там выявили 14 случаев загрязнения, общая протяжённость которых составила 816 километров;
  • на втором месте — Республика Тыва (шесть случаев на 237 км);
  • Кемеровская область (пять случаев на 218 км);
  • Хакасия (пять случаев на 203 км).

Экологи также зафиксировали загрязнения протяжённостью 2885 км на Дальнем Востоке. Больше всего их нашли в Амурской области, Забайкальском крае и Хабаровском крае.

Мы теряем каждый год всё новые и новые сибирские реки.

Александр Колотов
специалист WWF

Эксперт WWF, координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов пояснил, что мониторинг рек показывает лишь часть картины, поскольку он не охватывает территории интенсивной добычи россыпного золота — север Красноярского края, Магаданскую область и Якутию. На такой мониторинг у организации нет ресурсов. Он добавил, что на той части снимков, которая есть, экологи видят «ужасающую» картину.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский же утверждает, что спутниковые снимки не могут показать загрязнение реки — для этого надо брать пробы воды. По его словам, цвет воды «не имеет никакого отношения к загрязнению реки из-за россыпной золотодобычи». Он считает, что изменение цвета может быть вызвано разными факторами, например, дождями или половодьем.

Таракановский объяснил, что перед добычей россыпного золота русло реки уводят в сторону, затем сооружают дамбы и отдельные водоёмы, после чего начинают промывку золотосодержащих песков.

Через пруды-отстойники или прямотоком основная порода снова сбрасывается в реку, и получается, что по реке вместо чистой воды начинает течь грязь — глина, песок. Шлейфы тянутся на десятки, а порой — и сотни километров.

Александр Колотов
специалист WWF

Колотов говорит, что на месте добычи остаётся «груда перекопанного грунта, образуются пруды с застойной водой». В реку может также попасть цианид, который используется для промывки мелкого золота.

Сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов пояснил, что мутная вода вредна для всех обитающих в реке организмов.

Если на жабры рыб попадает мутная вода, жабры покрываются тонкими отложениями и рыба мрёт, потому что жабры не в состоянии из воды извлекать кислород: они загрязнены частицами, илом.

Михаил Болгов
заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод

Вымирание рыбы угрожает другим видам животных, которые ею питаются, указывает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Также из-за изменения естественного русла рек исчезают пойменные леса.

Мониторинг загрязнения рек ведёт Росприроднадзор. За 2020 год ведомство 77 раз внепланово проверяло предприятия по добыче россыпного золота. Загрязнения нашли на территории Красноярского, Пермского краев, Тувы, Хакасии и других регионов. Общая сумма штрафов превысила 56 миллионов рублей.

#новости #экология #регионы

28 28 комментариев
27
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Верующий пистолет

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Да признайте вы этот WWF нежелательной организацией и нет проблем

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Slow Zeleniy

29
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Р О Б А Т

Slow
12

ну что, как сохранили?

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Конкретный корабль

Slow
9

Какой же был бы пиздец при старой конституции 🙄🙄🙄

Ответить

Совместный татарин

15

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 20 тысяч тонн дизеля разлилось в реку Амбарную.

20 тысяч тонн дизеля

Ответить

Вася Пупкин

Совместный
1

Дизель wins

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Направленный единорожек88

Совместный
1

Ноготочки топ.

Ответить

Александр Борродач

Совместный
1

Ну типа

Ответить

Р О Б А Т

6

во глубине сибирских руд
лишь тлен, соляра да мазут

Ответить

Огромный микроскоп

5

Передайте новость Путину, срочно!!!

Ответить

Goose in Bus

Огромный
1

что бы ебнул по воронежу? 

Ответить

AZP

Огромный
1

Он не в курсе?

Ответить

Совместный татарин

3

Шутки шутками, а проблема есть, и надо взъёбывать пидарасов (не про геев), что охуевают от безнаказанности, без разрешений и надзора так наплевательски относятся к природе.

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Горячий Наруто

Совместный
4

Не получится взъёбывать, они под крышей властей

Ответить

Совместный татарин

4

Недавно кто-то жаловался, что в новостях слишком много Гринписа, а WWF нет.
Ваши мольбы услышаны.

Ответить

Тайный кот

Совместный
0

WWF moment

Ответить

Математический диод

–1

Интересно долго ещё шутить про поправочки?

Ответить

Тайный кот

Математический
6

А это и не шутки.

Ответить

Математический диод

Тайный
1

Так то да, но как бы и нет

Ответить

AZP

Тайный
0

Мы встретились в маршрутке

Ответить

Rond

2

Но ездить на самокате и жрать котлеты из саранчи будешь ты

Ответить

Bobby HaveFun

1

Абама заибал загризнять харош 

Ответить

Alexander Star

1

И ведь обогащает эта добыча не страну, не край, не даже город. Так, с десяток человек. Которые купаются в роскоши. Остальные тысячи людей работают за еду.

Ответить

Danil Oputin

0

Мда, пиздец. Водные ресурсы России не дешевле нефти, а к ним так относятся. Представляю, как через пару поколений люди будут охуевать

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Zakhar Zakharov

0

в Якутии давнооо еще это практикуется. печально всё

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Мишки Гамми

0

новость из разряда "Мы вчера насрали в 483 туалетах. Теперь плохо пахнет. Нужно что-то делать, провести расследование и кого-то наказать."

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Nikolay Vasiliev

0

На какой там срок можно посадить 1500км рек за нарушение конституции?

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Виталий Чухнов

0

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 20 тысяч тонн дизеля разлилось в реку Амбарную. Фото AFP

А это тут нахрена? 

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