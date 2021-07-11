WWF: почти 1500 км рек Сибири загрязнены из-за добычи золота Статьи редакции
Сброс глины и песка в реки приводит к гибели животных.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России с мая по июнь зафиксировал 30 фактов загрязнения сотен километров сибирских рек от добычи россыпного золота. Специалисты анализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии. Об этом в организации сообщили РБК.
Экологи ранжировали сибирские регионы по уровню загрязнения рек:
- «лидером» стал Красноярский край — там выявили 14 случаев загрязнения, общая протяжённость которых составила 816 километров;
- на втором месте — Республика Тыва (шесть случаев на 237 км);
- Кемеровская область (пять случаев на 218 км);
- Хакасия (пять случаев на 203 км).
Экологи также зафиксировали загрязнения протяжённостью 2885 км на Дальнем Востоке. Больше всего их нашли в Амурской области, Забайкальском крае и Хабаровском крае.
Эксперт WWF, координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов пояснил, что мониторинг рек показывает лишь часть картины, поскольку он не охватывает территории интенсивной добычи россыпного золота — север Красноярского края, Магаданскую область и Якутию. На такой мониторинг у организации нет ресурсов. Он добавил, что на той части снимков, которая есть, экологи видят «ужасающую» картину.
Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский же утверждает, что спутниковые снимки не могут показать загрязнение реки — для этого надо брать пробы воды. По его словам, цвет воды «не имеет никакого отношения к загрязнению реки из-за россыпной золотодобычи». Он считает, что изменение цвета может быть вызвано разными факторами, например, дождями или половодьем.
Таракановский объяснил, что перед добычей россыпного золота русло реки уводят в сторону, затем сооружают дамбы и отдельные водоёмы, после чего начинают промывку золотосодержащих песков.
Колотов говорит, что на месте добычи остаётся «груда перекопанного грунта, образуются пруды с застойной водой». В реку может также попасть цианид, который используется для промывки мелкого золота.
Сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов пояснил, что мутная вода вредна для всех обитающих в реке организмов.
Вымирание рыбы угрожает другим видам животных, которые ею питаются, указывает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Также из-за изменения естественного русла рек исчезают пойменные леса.
Мониторинг загрязнения рек ведёт Росприроднадзор. За 2020 год ведомство 77 раз внепланово проверяло предприятия по добыче россыпного золота. Загрязнения нашли на территории Красноярского, Пермского краев, Тувы, Хакасии и других регионов. Общая сумма штрафов превысила 56 миллионов рублей.
Тайный кот
А это и не шутки.
И ведь обогащает эта добыча не страну, не край, не даже город. Так, с десяток человек. Которые купаются в роскоши. Остальные тысячи людей работают за еду.
Мда, пиздец. Водные ресурсы России не дешевле нефти, а к ним так относятся. Представляю, как через пару поколений люди будут охуевать
новость из разряда "Мы вчера насрали в 483 туалетах. Теперь плохо пахнет. Нужно что-то делать, провести расследование и кого-то наказать."
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 20 тысяч тонн дизеля разлилось в реку Амбарную. Фото AFP
А это тут нахрена?