Сброс глины и песка в реки приводит к гибели животных.

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29 мая после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 20 тысяч тонн дизеля разлилось в реку Амбарную. Фото AFP

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России с мая по июнь зафиксировал 30 фактов загрязнения сотен километров сибирских рек от добычи россыпного золота. Специалисты анализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии. Об этом в организации сообщили РБК.

Экологи ранжировали сибирские регионы по уровню загрязнения рек:

«лидером» стал Красноярский край — там выявили 14 случаев загрязнения, общая протяжённость которых составила 816 километров;

на втором месте — Республика Тыва (шесть случаев на 237 км);



Кемеровская область (пять случаев на 218 км);

Хакасия (пять случаев на 203 км).

Экологи также зафиксировали загрязнения протяжённостью 2885 км на Дальнем Востоке. Больше всего их нашли в Амурской области, Забайкальском крае и Хабаровском крае.

Мы теряем каждый год всё новые и новые сибирские реки. Александр Колотов специалист WWF

Эксперт WWF, координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов пояснил, что мониторинг рек показывает лишь часть картины, поскольку он не охватывает территории интенсивной добычи россыпного золота — север Красноярского края, Магаданскую область и Якутию. На такой мониторинг у организации нет ресурсов. Он добавил, что на той части снимков, которая есть, экологи видят «ужасающую» картину.

Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский же утверждает, что спутниковые снимки не могут показать загрязнение реки — для этого надо брать пробы воды. По его словам, цвет воды «не имеет никакого отношения к загрязнению реки из-за россыпной золотодобычи». Он считает, что изменение цвета может быть вызвано разными факторами, например, дождями или половодьем.

Таракановский объяснил, что перед добычей россыпного золота русло реки уводят в сторону, затем сооружают дамбы и отдельные водоёмы, после чего начинают промывку золотосодержащих песков.

Через пруды-отстойники или прямотоком основная порода снова сбрасывается в реку, и получается, что по реке вместо чистой воды начинает течь грязь — глина, песок. Шлейфы тянутся на десятки, а порой — и сотни километров. Александр Колотов специалист WWF

Колотов говорит, что на месте добычи остаётся «груда перекопанного грунта, образуются пруды с застойной водой». В реку может также попасть цианид, который используется для промывки мелкого золота.

Сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов пояснил, что мутная вода вредна для всех обитающих в реке организмов.

Если на жабры рыб попадает мутная вода, жабры покрываются тонкими отложениями и рыба мрёт, потому что жабры не в состоянии из воды извлекать кислород: они загрязнены частицами, илом. Михаил Болгов заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод

Вымирание рыбы угрожает другим видам животных, которые ею питаются, указывает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Также из-за изменения естественного русла рек исчезают пойменные леса.