В аэропорту Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из-за духоты в самолёте. Авиакомпания подаст на него в суд Статьи редакции
Всех пассажиров борта высадили, рейс задержали на четыре часа.
В аэропорту Шереметьево перед вылетом лайнера авиакомпании «Россия» из Москвы в Анталью выпустили аварийный трап, сообщили РБК в пресс-службе компании. По информации Telegram-канала Mash, это сделал один из пассажиров — он не смог выдержать духоты в самолёте.
Пассажиры говорят, что вылет задерживался, при этом на борту не работал кондиционер. Женщины стали жаловаться, что их дети задыхаются. Один из пассажиров открыл люк, в результате чего выпустил спасательный трап, пишет издание «Подъём».
Сотрудники авиакомпании решили заменить судно, всех пассажиров высадили. Рейс в итоге задержали на четыре часа.
Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков заявил изданию «Подъём», что перевозчик подаст на пассажира в суд.
По словам Старикова, задержка рейса, которую мужчина не выдержал и выпустил трап, составляла не более 20 минут.
И в чем он не прав!?
Ну если пассажиры за него вступились, то он прав.
Если нет, то он мудак.
И судя по новости таки второе.
Это да. Но возможно там реально кому то плохо стало.
Не написано почему он так сделал.
Поначалу может и вступились, но по итогу он только увеличил задержку.
Возможный фонарь
Куда же больные люди полетели?
Так вроде он при взлете начинает работать?
Можно и на земле запустить от ВСУ (сжигание топлива и расходы) либо от наземного кондиционирования (плата аэропорту за услугу если есть тех. возможность на этой стоянке). С учётом что была задержка кэп судна просто решил не жечь керосин попусту.
На самом деле тут бы ещё действия капитана проверить который в такую жару решил сэкономить.
Ветер Сильно Установка?
Вспомогательная силовая установка. Как правило, находится в хвосте и обеспечивает работу систем самолёта (гидавлика, электроника, система кондиционирования) до запуска двигателей. Экономили топливо судя во всему и не включили кондиционирование или она не исправна
Гладкий крюк
На крайняк можно внешнюю подачу подключить
Кстати сколько там сотен тысяч выйдет штраф.
Насколько я знаю, снятие ВС(с учетом переноса всех пассажиров)с рейса это уже не меньше 50 к
Да я тоже дипломной проект по затратам на рейс готовил.
Но у меня было 20 статей из большего множества.
И даже по ним выходило бы как минимум 300 к
При желании могут и пол миллиона накинуть.
Задержка повлекшая другую задержку и дальше как ком.
И все на него.
Она работает либо от потока воздуха, которого на стоянке нет, либо от внешнего источника питания.
АВИАКАТАСТРОФА
Хоть как-то на тж траффик же нужно поднимать.
Это не 747.
Судя по информации в статье и расписанию шарика всё-таки 747.
Забавно то, что по сути это должен был быть ночной рейс и жара в это время суток соответственно более менее терпимой.
https://www.svo.aero/ru/timetable/departure/flight/7857058/info
А кто сказал, что он сломан? Чтобы на земле на стоянке работал кондиционер, подключают специальный внешний двигатель (обычно такая машинка есть в аэропорту, подъезжает к самолёту и подключается к воздушной и гидравлической системе), т к стоя на земле в самолёте не выйдет нормально включить кондиционер без работающих полностью двигателей.
Женщины стали жаловаться, что их дети задыхаются
Вывод: все проблемы из-за баб и детей
Авиакомпания которая сделает специальные рейсы без детей, озолотиться!
Групповой иск от пассажиров, мог бы остудить пыл юристов "России".
Направленный единорожек88
россияне
коллективно впрягаться за кого-то против бОльшей силы
Скорее увидим видео от пассажиров, которые на коленях будут умолять дать этому мужику реальный срок. У бабёнки на видяшке сверху тон примерно такой, уже готова.
За 4 часа можно было бы готовое заявление в суд составить. Но они предпочли просто задыхаться.(
Групповые иски как групповой секс. Все говорят, но по факту ни кто не участвовала
Так форточки сделайте, епт.
Излишний ихтиандр
И диски хромовые
Специально не включали, чтобы русские люди страдали!
составляла не более 20 минут.
Ну да, конечно. Из-за 20 минут никто не стал бы вонять
Так, сделаешь что-то или нет?
Да, забаню очередной твинк Орлова
Пиздеть не мешки ворочать лучше бы устроила коллективный иск к авиакомпании и заработала % как активный гражданин а в итоге только бока растишь да кормишься да?
По словам пассажиров они сидели там около часа и некоторые люди потеряли сознание от духоты и жары
Если чувак не дурак - коллективку в ответ подадут на Россию: на угрозу здоровью, на неисправность
Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать,- дескать, он не уличный мальчишка.
- Я сам удивляюсь,- добродушно говорил он подоспевшему кондуктору,- почему это поезд вдруг остановился. Ехал, ехал, и вдруг на тебе - стоп! Мне это еще неприятнее, чем вам.
Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.
Устройте этого долбоёба в авиакомпанию и пускай он самолёты моет бесплатно несколько лет.
Писю помой себе
Этот мужик лучше бы позвонил в 112 и сказал что их душат в самолете без вентиляции и дети вот вот потеряют сознание, вот я бы я посмотрел как этот прохладный представитель на кого потом в суд подавал скотина
Помню в Египте сели в самолет при +40. Закрыли двери и тоже кондиционер не запустили. Пиздец короче
Пусть подает встречный иск, все замнут, иски отзовут
Все замкнётся когда у мужика кончится бюджет на адковатов а у авиакомпании он заложен как основной на много лет вперёд. Нужно коллективный.