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Новости
yannlll

В аэропорту Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из-за духоты в самолёте. Авиакомпания подаст на него в суд Статьи редакции

Всех пассажиров борта высадили, рейс задержали на четыре часа.

96 96 комментариев
4168 просмотров

В аэропорту Шереметьево перед вылетом лайнера авиакомпании «Россия» из Москвы в Анталью выпустили аварийный трап, сообщили РБК в пресс-службе компании. По информации Telegram-канала Mash, это сделал один из пассажиров — он не смог выдержать духоты в самолёте.

Пассажиры говорят, что вылет задерживался, при этом на борту не работал кондиционер. Женщины стали жаловаться, что их дети задыхаются. Один из пассажиров открыл люк, в результате чего выпустил спасательный трап, пишет издание «Подъём».

Сотрудники авиакомпании решили заменить судно, всех пассажиров высадили. Рейс в итоге задержали на четыре часа.

Представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков заявил изданию «Подъём», что перевозчик подаст на пассажира в суд.

«Россия» в судебном порядке планирует взыскать понесённые убытки с пассажира рейса 5625. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Сергей Стариков
представитель авиаперевозчика

По словам Старикова, задержка рейса, которую мужчина не выдержал и выпустил трап, составляла не более 20 минут.

#новости #происшествия

96 96 комментариев
22
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96 комментариев
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Король Вареник

45

И в чем он не прав!?

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Виталий Чухнов

Король
0

Ну если пассажиры за него вступились, то он прав. 
Если нет, то он мудак. 
И судя по новости таки второе. 

Ответить

AZP

Виталий
2

На борту нужно слушать экипаж. А уже потом жаловаться куда хочешь

Ответить

Виталий Чухнов

AZP
0

Это да. Но возможно там реально кому то плохо стало. 
Не написано почему он так сделал. 

Ответить

Алексей Куликов

Виталий
2

Поначалу может и вступились, но по итогу он только увеличил задержку.

Ответить

Алексей Куликов

Король
0

Ну как бы что нарушил правила, проявив себя этаким Робином Гудом.

Ответить

Совместный татарин

43

на борту не работал кондиционер

Это пиздец. В такую жару и простым людям не легко, а с разными проблемами здоровья - совсем пиздец (моя мама недавно потеряла сознание в магазине, и ей вызывали скорую помощь)

Ответить

Возможный фонарь

Совместный
4

Куда же больные люди полетели?

Ответить

AZP

Возможный
4

В оллинклюзив

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Совместный
0

Так вроде он при взлете начинает работать?

Ответить

Corbyan

Aleksandr
8

Можно и на земле запустить от ВСУ (сжигание топлива и расходы) либо от наземного кондиционирования (плата аэропорту за услугу если есть тех. возможность на этой стоянке). С учётом что была задержка кэп судна просто решил не жечь керосин попусту.
На самом деле тут бы ещё действия капитана проверить который в такую жару решил сэкономить.

Ответить

Гладкий крюк

27

На самолете есть ВСУ, с помощью которой можно охладить самолет. Авиакомпания тоже чмошники

Ответить

Zakhar Zakharov

Гладкий
36

вооруженные силы украины?)

Ответить

Andrew Muralov

Гладкий
21

Ветер Сильно Установка? 

Ответить

Anatoly Timchenko

Andrew
20

Вспомогательная силовая установка. Как правило, находится в хвосте и обеспечивает работу систем самолёта (гидавлика, электроника, система кондиционирования) до запуска двигателей. Экономили топливо судя во всему и не включили кондиционирование или она не исправна

Ответить

Гладкий крюк

Anatoly
2

На крайняк можно внешнюю подачу подключить 

Ответить

Andrew Muralov

Гладкий
6

Так он и подключил - хотел сделать сквозняк. 

Ответить

infinity one

Anatoly
2

Кстати сколько там сотен тысяч выйдет штраф.
Насколько я знаю, снятие ВС(с учетом переноса всех пассажиров)с рейса это уже не меньше 50 к

Ответить

Alexander

infinity
3

Овердохуя (я бывший сабовец) 

Ответить

infinity one

Alexand…
3

Да я тоже дипломной проект по затратам на рейс готовил.
Но у меня было 20 статей из большего множества.
И даже по ним выходило бы как минимум 300 к

Ответить

infinity one

Alexand…
2

Как попасть в долговую яму за секунду. Лайфхак

Ответить

Артём Дидык

Alexand…
0

типа у тебя был saab?

Ответить

Виталий Чухнов

infinity
2

При желании могут и пол миллиона накинуть. 
Задержка повлекшая другую задержку и дальше как ком. 
И все на него. 

Ответить

Гладкий крюк

Andrew
–1

примерно так

Ответить

Алексей Куликов

Гладкий
2

Она работает либо от потока воздуха, которого на стоянке нет, либо от внешнего источника питания.

Ответить

Nick Rosenberg

32

АВИАКАТАСТРОФА

Ответить

Rodion Kutsaev

Nick
2

Хоть как-то на тж траффик же нужно поднимать.

Ответить

AZP

Rodion
1

На ТЖ тоже нужно в суд подать

Ответить

I S

AZP
2

Будешь выделываться - тебе аварийный люк откроют

Ответить

AZP

I
1

И трап надуют?

Ответить

Михаил Желтухин

AZP
2

И выпустят трапа в твой аварийный выход

Ответить

Проектный лолипоп

28

Кто вообще допустил пассажиров на борт судна со сломанным оборудованием? Почему его вообще допустили к эксплуатации?

Ответить

Р О Б А Т

Проектный
5

Этот747 по ходу из трансаэро россии-афл достался

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Р
0

Это не 747.

Ответить

Доктор Корнелиус

Ипполит
2

747

Ответить

Ыныкчанский

Ипполит
0

Судя по информации в статье и расписанию шарика всё-таки 747.
Забавно то, что по сути это должен был быть ночной рейс и жара в это время суток соответственно более менее терпимой.

https://www.svo.aero/ru/timetable/departure/flight/7857058/info

Международный аэропорт Шереметьево
Официальный сайт Международного аэропорта Шереметьево. Онлайн-табло, услуги, правила и новости для…
www.svo.aero
Ответить

Р О Б А Т

Ыныкчан…
0

да блять на видео видно горб и 4 двигуна

Ответить

Ыныкчанский

Р
0

Я, блять, знаю.

Ответить

Алексей Куликов

Проектный
2

А кто сказал, что он сломан? Чтобы на земле на стоянке работал кондиционер, подключают специальный внешний двигатель (обычно такая машинка есть в аэропорту, подъезжает к самолёту и подключается к воздушной и гидравлической системе), т к стоя на земле в самолёте не выйдет нормально включить кондиционер без работающих полностью двигателей.

Ответить

Рпош Ашршщ

19

Женщины стали жаловаться, что их дети задыхаются

Вывод: все проблемы из-за баб и детей

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Рпош
3

Авиакомпания которая сделает специальные рейсы без детей, озолотиться!

Ответить

Огурцы

Aleksandr
2

Тся блять

Ответить

Eugard

Огурцы
0

Это было написано в приказной форме, на что указывает еще и знак препинания.

Ответить

Огурцы

Eugard
1

Сволочи, всем озолотиться в этом чате!

Ответить

Eugard

Огурцы
0

Чмоки всем кто в этом чате

Ответить

Дядя Серёжа

17

Групповой иск от пассажиров, мог бы остудить пыл юристов "России".

Ответить

Направленный единорожек88

Дядя
8

россияне

коллективно впрягаться за кого-то против бОльшей силы

Скорее увидим видео от пассажиров, которые на коленях будут умолять дать этому мужику реальный срок. У бабёнки на видяшке сверху тон примерно такой, уже готова.

Ответить

Дядя Серёжа

Направленный
0

За 4 часа можно было бы готовое заявление в суд составить. Но они предпочли просто задыхаться.(

Ответить

Направленный

Дядя
2

НУЖНО ПРОСТО ПОТЕРПЕТЬ
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ САМОЛЁТ

Ответить

infinity one

Направленный
0

Бабенка из видео к тому же политик-хуитик

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Дядя
4

Групповые иски как групповой секс. Все говорят, но по факту ни кто не участвовала

Ответить

Дядя Серёжа

Aleksandr
0

И В обоих случаях нужен заводила, мотор, пассионарий.)

Ответить

Bobby HaveFun

16

Так форточки сделайте, епт. 

Ответить

AZP

Bobby
3

И люк в крыше

Ответить

мЕдь

AZP
6

Закройте люк, мне дует 

Ответить

AZP

мЕдь
1

Притормозите здесь, мы как раз над Калугой, я выйду

Ответить

Andrew Muralov

AZP
11

В Минске остановка будет. 

Ответить

Излишний ихтиандр

AZP
1

И диски хромовые

Ответить

AZP

Излишний
0

И наклейки My life - my rules

Ответить

Совместный

Излишний
0

https://www.youtube.com/watch?v=Lva7xOJRRCA

Ответить

Р О Б А Т

13

Аварийный трап на рейсе в Тай

Ответить

Многие Петя

11

Эти дауны не могли кондеи включить? 

Ответить

Andrew Muralov

Многие
4

Не положено! 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Многие
2

Специально не включали, чтобы русские люди страдали!

Ответить

Bibba La Bibba

Aleksandr
0

терпели*

Ответить

Илья Гераськин

11

составляла не более 20 минут.

Ну да, конечно. Из-за 20 минут никто не стал бы вонять

Ответить

Мирный Кирилл

10

при этом на борту не работал кондиционер

Это, кстати, грубейшее нарушение во время пандемии. Авиакомпания охуела. 

Ответить

Дмитрий Дорожкин

Мирный
0

Так, сделаешь что-то или нет?

Ответить

Мирный Кирилл

Дмитрий
2

Да, забаню очередной твинк Орлова

Ответить

Дмитрий Дорожкин

Мирный
1

Пиздеть не мешки ворочать лучше бы устроила коллективный иск к авиакомпании и заработала % как активный гражданин а в итоге только бока растишь да кормишься да?

Ответить

Мирный Кирилл

Дмитрий
0

Да

Ответить

Richie Vell

9

Потрясающая уверенность в себе

Ответить

Сергей Анонимович

6

По словам пассажиров они сидели там около часа и некоторые люди потеряли сознание от духоты и жары 

Ответить

Дмитрий Дорожкин

Сергей
1

Ты про соседнюю ветку комментов?

Ответить

Temir

5

Если чувак не дурак - коллективку в ответ подадут на Россию: на угрозу здоровью, на неисправность

Ответить

Сергей Ахрем

5

встречный коллективный иск

Ответить

Возможный фонарь

5

В следующий раз, когда буду сидеть у эвакуационного выхода и мне будут рассказывать как им пользоваться в случае необходимости - уточню, сколько мне это будет стоить.

Ответить

Andrew Muralov

Возможный
0

Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать,- дескать, он не уличный мальчишка.
- Я сам удивляюсь,- добродушно говорил он подоспевшему кондуктору,- почему это поезд вдруг остановился. Ехал, ехал, и вдруг на тебе - стоп! Мне это еще неприятнее, чем вам.

Ответить

Рыжий

3

Сверхразум какой-то

Ответить

AZP

–8

Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Устройте этого долбоёба в авиакомпанию и пускай он самолёты моет бесплатно несколько лет.

Ответить

Ник Хартман

AZP
6

Писю помой себе

Ответить

AZP

Ник
0

Тебе могу помыть

Ответить

Ник Хартман

AZP
0

Спасибо папка, у меня не получается полностью озалупить. Фимоз

Ответить

AZP

Ник
0

Приходи на автомойку, под давлением можно

Ответить

Ипполит Воробьянинов

AZP
1

... a потом втихаря, спрятавшись в туалете, улетит в Гамбург.

Ответить

Дмитрий Дорожкин

2

Этот мужик лучше бы позвонил в 112 и сказал что их душат в самолете без вентиляции и дети вот вот потеряют сознание, вот я бы я посмотрел как этот прохладный представитель на кого потом в суд подавал скотина

Ответить

Alexander

Дмитрий
2

Кстати, годная мысль. Многие недооценивают 112, прикол в том, что там операторам вообще похую - передали и всё. А службы уже не могут не отреагировать на переданную от 112 инфу, так шо юзайте 112 граждане

Ответить

asbo

2

ЭТО БЫЛО В ГРИФФИНАХ

Ответить

Andrew Muralov

2

А этот чувак в итоге улетел на другом рейсе? 

Ответить

Степан Анейчик

2

Россия - страна сломавшихся кондиционеров

Ответить

Николай Николаевич

1
Ответить

Елена Скрэтова

1

А на себя подать в суд за отсутствие кондиционера

Ответить

Антон Лисин

1

Помню в Египте сели в самолет при +40. Закрыли двери и тоже кондиционер не запустили. Пиздец короче 

Ответить

Александр Борродач

0

Пусть подает встречный иск, все замнут, иски отзовут

Ответить

Дмитрий Дорожкин

Александр
2

Все замкнётся когда у мужика кончится бюджет на адковатов а у авиакомпании он заложен как основной на много лет вперёд. Нужно коллективный.

Ответить

Bibba La Bibba

0

Не работающий кондей в самолете в такое время - это пиздец

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