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Новости
yannlll

Петербургские велосипедисты провели акцию у здания правительства города — они две минуты лежали на асфальте Статьи редакции

Организаторы хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.

247 247 комментариев
6652 просмотров
Фото Иван Петров 

Около 20 велосипедистов 11 июля приехали к зданию правительства и вместе с велосипедами легли на асфальт. Так они хотели показать, что велосипедисты — самые уязвимые участники дорожного движения. Об этом TJ рассказали организаторы акции.

Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, добавляют организаторы акции. Один из них — их друг, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили насмерть 27 июня на проспекте Энгельса.

Фото Иван Петров

Участники также опубликовали петицию на Change.org. В ней они просят:

  • показательно наказать виновницу аварии на проспекте Энгельса;
  • снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
  • ускорить развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;
  • ужесточить ответственность за нарушение ПДД.

#новости #петербург #акции

247 247 комментариев
2
85
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247 комментариев
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Bkmz Иванов

45

Я думал пешеходы самые беззащитные участники дорожного движения. А тут вон оно как, ладно..

Ответить

Kult Morkovki

Bkmz
61

Пешеходы самые беззащитные, но у них хотя бы тротуар и зебры есть. А велики и самокаты везде лишние

Ответить

Рафаэль Вахитов

Kult
36

А велики и самокаты везде лишние

Выйдя недавно прогуляться пешком по набережной, лишним почувствовал я себя, уворачиваясь от велосипедистов, самокатчиков и скейтеров, игнорирующих просторную велодорожку справа.

Ответить

Самостоятельный

Рафаэль
29

Как правило, в местах, где есть велодорожки совмещенные с тротуарами - там сами пешеходы хуй клали на велодорожку и спокойно по ней гуляют. На крестовском острове постоянно такая хуйня.

Ответить

Pavel Veter

Самосто…
1

На крестовском она хотя бы не выделенная. В районе Славы/Международной ходят по отделенной от тротуара.

Ответить

ouxen

Pavel
0

ещё и возмущаются если их гонишь с неё

Ответить

Виталий Чухнов

Самосто…
1

Обычно пары наездов достаточно чтоб так не делали. 

Ответить

Vladimir

Самосто…
1

Именно! В екб все так тоже вокруг пруда городского есть велодорожка, но там типа градостроители абсолютно по уебански все сделали - типа около выделенной велодорожки поставили скамейки( в кустах они там). И получается когда люди на великах едут - там постоянно кто-то стоит пьёт пиво около скамеек … уебанство

Ответить

Kult Morkovki

Рафаэль
5

Дорожки, отделённые от тротуара только разметкой тоже зло, и скорее имитация инфраструктуры. На проезжей части рисование велополос примерно также мало к чему хорошему приводит.
Ну либо бывает не разметка, а плохо спроектированная дорожка типа той, что в Адлере, где лежачие полицейские и куча выездов на тротуар.

Да, конечно, велосипедисты и все остальные лезущие в пешеходную зону не правы. А задача нормальной инфраструктуры в том, чтобы максимально ограничить их появление в пешеходной зоне и появление пешеходов на велодорожке. Ну и чтобы каждому в отведённом для него месте было максимально комфортно

Ответить

Щячло Попячтса

Kult
2

Велодорожка на проезжей части гораздо лучше чем велодорожка на тротуаре всё же.

Ответить

KSA

Рафаэль
–4

Самокатчики зло, остальные норм

Ответить

Рафаэль Вахитов

KSA
1

Да все мудаки, если подумать. То, что нужно в пдд — не регулируется, то, что есть в пдд — игнорируется всеми участниками движения

Ответить

Kult Morkovki

Рафаэль
4

Собственно, в этом и задача инфраструктуры: отделить одних мудаков от других) 

Ответить

Максим Козаченко

Рафаэль
0

А может быть это была велопешеходная дорожка, как это обычно делают на набережных?

Ответить

AZP

Kult
–33

велики и самокаты везде лишние

Да, пускай нахуй идут

Ответить

Alex P

AZP
31

Вот это по нашему, по-расиянске

Ответить

АТВ

Kult
0

Скажите это тем пешеходам, которые в том же Питере по тротуарам бегают от идиотов, которые по ним ездят

Ответить

Роман Новиков

АТВ
0

Да да, ещё детей постоянно сбивают

Ответить

Алексей Куликов

Kult
0

Для велика и самоката есть балкон.

Ответить

Таблетка

Алексей
0

блин, это новый уровень. аплодирую стоя

Ответить

Anton Golovanov

Bkmz
17

Это с учетом российских реалий. Для пешеходов хоть как-то продумано их отделение от автомобильного трафика, хотя многие переходы и сделаны очень убого. Велосипедистам же в России предлагается ехать прямо по автомобильной дороге, потому что инфраструктура в принципе отсутствует.

Ответить

Bkmz Иванов

Anton
1

@Kult Morkovki я просто доебался до формулировки.  Ведь согласно правилам ПДД пешеходы тоже являются участниками

Ответить

Smaug The Terrible

Anton
0

В союзе никто не думал, что дороги будут заполнены машинами. Это был дефицитный продукт. Поэтому о инфраструктуре для велосипедистов никто не думал. А нах она нужна, когда половина дороги пустая.

Ответить

Александр Трофимов

35

Интересно читать коментарии людей которые велик расценивают как игрушку для идиотов.
Сам катаюсь на веле 
2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху, сам в больницу на пару недель, дело замяли. Свидетелей не нашли, камера которая смотрела на перекресток не работала, естественно в материалах дела написано то что велосипедист двигался на запрещенный сигнал светофора, хотя когда мы подлетели на место, очевидцы говорили обратное.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает (к слову я лично с этим не сталкивался, я думаю что это потому что я дядя 110 кг)
Но девченок матерят часто, когда они едут по выделенной полосе (где по правилам имеют право двигаться) а торопливые граждане пытаються быстрее по ней обскакать пробку.
Я не хочу оправдать велосипедистов, в вело сообществе есть и му**ки и очень крутые ребята но прошу ребят в машинах просто пользоваться здравым смыслом на дороге. Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта. Каждый из велосипедистов больно приземлялся на асфальт, когда их просто по приколу решил напугать какой-нибудь мальчишка на каком-нибудь марке.

Ответить

KSA

Александр
24

 2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху

Пешеходный нужно пешком переходить

Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
16

было бы неплохо ещё если бы тачки вручную через пешеходный переход нужно было толкать

Ответить

Policce

Таблетка
8

Может было бы и неплохо, но на данный момент такого в пдд нет, а вот то что велосипедист должен спешиваться есть. Вообще велосипедисты жалуются на автолюбителей при этом ведут себя точно также с пешеходами, нарушают пдд и несут угрозу чужому здоровью

Ответить

Таблетка

Policce
7

При всем при этом, наезды велосипедистов на пешеходов вероятно настолько редкий случай, что даже статистика не гуглится.

Автомобиль — главный источник опасности на дорогах из-за огромной скорости и массы. При этом водитель всегда защищён множеством систем безопасности, тогда как у пешеходов и велосипедистов защиты — ноль. Логичнее ограничивать источник опасности, а не потенциальных жертв.

Решение всего этого ада на дорогах вообще лежит на мой взгляд не в плоскости распределения прав (хотя нынешняя ситуация когда по цене двух чашек кофе водитель авто может спокойно летать в городе 120 км/ч абсолютно абсурдна), а в организации самих дорог — успокоение трафика, приоритеты движения, выделенные полосы, развитие общественного транспорта. Нынешняя дикая смертность на дорогах — результат некомпетентности и бездействия властей в этом вопросе

Ответить

Алексей Куликов

Таблетка
0

статистика не гуглится.

Потому что не фиксируют часто, нет возможности установить виновных. Меня так, когда я ехал на роликах может чуть быстрее пешехода (у меня невысокий скилл) со спины сбил велосипедист, прибавил газу и уехал дальше, проблем у него нет и не может быть.

Ответить

Таблетка

Алексей
0

Если не установлены виновные, то запись о ДТП и его обстоятельствах всё равно должна быть в базе.
Сочувствую по поводу происшествия — велосипедисты тоже разные, как и все люди, при этом как правило на тротуарах ездят не самые умелые — те, кому как раз страшно ехать по проезжей. Поэтому и нужна специальная, грамотно спроектированная инфраструктура, чтобы никому не было страшно и было меньше происшествий

Ответить

Алексей

Таблетка
0

Если не установлены виновные, то запись о ДТП и его обстоятельствах всё равно должна быть в базе.

Не будут в России фиксировать дтп, если в нем нет автомобиля, либо сильно пострадавших.

Ответить

Таблетка

Алексей
0

будут, если вызвать ментов

Ответить

KSA

Таблетка
–1

Так и есть
Гастарбайтеры толкают тачки

Ответить

Мирный Кирилл

KSA
2

А роллерам нужно снимать ролики и переходить переход босиком

Ответить

KSA

Мирный
1

Роллерам нужно кататься на роллердроме

Ответить

Рыжий

KSA
0

А скейтерам - в скейтпарке. А самокатчикам нужно дома парня ублажать 

Ответить

ouxen

Мирный
0

сменку в мешке возить

Ответить

Александр Трофимов

KSA
0

да! с этим никто не спорит.
Но пешеходный был регулируемый.

Ответить

Огурцы

Александр
2

Здравый смысл на дороге от велоблядей это когда 3/4 так и норовит попасть под колёса, потому что не понимают, что у машин есть слепые зоны, машина не тормозит за секунду и всё-таки это тонна плюс веса
В том то и проблема прогрессивной молодежи, что она хер клала на пдд, никогда не водила и считает себя главным участником движения

Ответить

Таблетка Галоперидола

Огурцы
5

Здравый смысл на дороге от автоблядей это когда 3/4 так и норовит намотать на колёса, потому что не понимают, что у машин есть слепые зоны, машина не тормозит за секунду и всё-таки это тонна плюс веса В том то и проблема консервативных стариков, что они хер клали на пдд, никогда не ездили на велосипедие и считают себя главным участником движения

Ответить

Алексей Куликов

Александр
0

которые велик расценивают как игрушку для идиотов.

Просто игрушку. У меня тоже есть велик, конечно немного дешевле, Мерида за 400$, но в Москве это реально только досуг, ездить куда-то по делам несерьёзно. Для серьезных автомобиль или общественный транспорт.
дело замяли

Потому что во всех жизненных ситуациях присутствует блат и кумовство, а не потому что суд всегда за автомобилиста и против велосипедиста.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает

А если исключить случаи, когда велосипедисты грубо игнорируют ПДД, окажется, что хамства не больше, чем в других местах.
Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта.

Поверьте, ни один здравый автомобилист тоже не хочет столкновения и конфликта, потому что почти в любом случае окажется либо неправ, либо даже если прав, то велосипедисту в часто ничего не мешает скрыться с места происшествия.

Ответить

Проектный лолипоп

15

Убиты? Может всё-таки "погибли"

Ответить

Костя Сабуров

Проектный
15

Q: Почему вы пишете, что людей в ДТП убили? Разве правильно не "погибло в дтп"?

A: Это современный подход к описаний непреднамеренных убийств в ДТП. Одна из целей кампании "Ноль смертей" — нулевая толерантность к смертям на дорогах. В ДТП часто есть убийца, хотя происходит это обычно по неосторожности. Основная вина лежит на небезопасной инфраструктуре.

https://habr.com/ru/post/521062/

Ноль смертей: как выжить в ДТП
В прошлом году проект “Карта ДТП” опубликовал исходные коды сайта по анализу дорожно-транспортных…
habr.com
Ответить

Проектный лолипоп

Костя
8

Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
Ведь никто не исключает вероятность нарушения ПДД и самим велосипедистом. 

Ответить

Проектный

Проектн…
9

А как показывает практика многие велосипедисты сами не знают правил дорожного движения. В Европе кстати так же, ведь никто не сдает на права, когда приобретает ве́лик. 

Ответить

Очевидный Валера

Проектн…
0

Кстати в Польше дети младше 18 должны получать велосипедные права, чтобы ездить самостоятельно, не знаю как в других странах.

Ответить

Проектный

Очевидн…
0

А взрослые?

Ответить

Очевидный Валера

Проектн…
0

Взрослым нет, их не жалко. Думали ввести, но идея провалилась.
С другой стороны, обычно начинают кататься до 18.

Ответить

Миша Копейкин

Проектн…
4

Интересно, ты так же будешь ждать решения суда убийство это или нет, если увидишь как человек разрядил обойму в другого?

Ответить

KSA

Миша
0

Зачем ждать бежать надо

Ответить

Миша Копейкин

KSA
5

Паникёр. Зачем бежать, если это может быть на самом деле не убийство?

Ответить

KSA

Миша
1

Версия "убийство" выгоднее

Ответить

Сознательный

Миша
1

 разрядил обойму в другого

Поясни мне на пальцах, как можно "разрядить обойму в другого"?

Ответить

Миша Копейкин

Сознате…
0
Ответить

KSA

Сознате…
0

Это из гей-порно термин

Ответить

ouxen

Сознате…
0

разрядить обойму винтовки дело не быстрое и требует определенной сноровки

Ответить

Пожилой

Сознате…
0

1) Заряжаешь обойму (например, от генератора Ван де Граафа)
2) Подносишь к кому-нибудь другому, желательно заземленному

Ответить

Проектный

Миша
0

Какая-то демагогия. Причем тут обойма, если речь о ДТП?

Ответить

Миша Копейкин

Проектн…
2

 Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".

Ответить

Проектный

Миша
0

Вообще да, до решения суда тот, кто разрядил обойму - подозреваемый, потом подсудимый и уже потом либо убийца, либо нет

Ответить

ouxen

Проектн…
0

ппд устроены так, чтобы людей убивали

Ответить

Alex Comrade

Костя
0

УК РФ Статья 105. Убийство. 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку

Ответить

Kult Morkovki

Проектный
6

Ну это же по сути убийство по неосторожности

Ответить

Проектный лолипоп

Kult
1

Это решить может только следствие и суд.

Ответить

Ыныкчанский

Проектн…
2

Басманный

Ответить

KSA

Kult
0

Assisted Suicide

Ответить

Kult Morkovki

KSA
0

Идея для стартапа

Ответить

KSA

Kult
1

С мобильным приложением и подпиской на год

Ответить

Сергей Ахрем

Проектный
2

они считают что именно убиты

Ответить

ouxen

Сергей
0

правильно считают

Ответить

Andrew Muralov

Проектный
2

Убитые. 

Ответить

Проектный лолипоп

Проектный
1

И да, среди них, случайно, не было некоего Максима Кадашева?

Ответить

Sergei Markov

Проектный
0

Все-таки убиты. 

Ответить

KSA

–43

 Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти были убиты как минимум три велосипедиста

Дизлайк за днищенскую подмену понятий. Убили это когда выстрелили в голову или зарезали. А когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство

Ответить

Smaug The Terrible

KSA
36

Почему почти каждый твой коммент превращается в покушение на здравый смысл?

Ответить

KSA

Smaug
–5

У нас роман со здравым смыслом!

Ответить

Coronadoden van

KSA
6

Протасевич?

Ответить

KSA

Coronad…
4
Ответить

AZP

Coronad…
1
Ответить

Дядя Серёжа

AZP
3

Обожаю такое, когда немолодые обладательницы ресничных, зубных и сисечных протезов кружат вокруг сексуального грузина под романтические стоны.)

Ответить

ouxen

Дядя
0

сытные лярвы

Ответить

AZP

Coronad…
1
Ответить

AZP

Coronad…
0
Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
10

когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство

по закону велосипедист должен двигаться по проезжей части. То что по факту это похоже на самоубийство — лучший аргумент в пользу того что ситуация требует изменений

Ответить

Sergei Markov

Таблетка
0

На самом деле велосипедист должен двигаться по правому краю проезжей части только если этот правый край доступен, а поскольку он обычно заставлен машинами - велосипедисты должны ехать по тротуару. 
Это явно написано в ПДД. 

Ответить

Таблетка

Sergei
3

Там не так написано

Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
4

Посмотри видео. Как это по твоему называется?

https://www.fontanka.ru/2021/06/27/69993746/

Неудачная перестройка. На севере Петербурга…
Велосипедист погиб в аварии в Выборгском районе Петербурга.
www.fontanka.ru
Ответить

Ужасный огонь

Таблетка
2

А зачем он топил по среди проезжей части, чем ему у края проезжей части не ехалось ?

Ответить

Таблетка

Ужасный
6

возможно потому что правая полоса запаркована и он перестроился заранее,  возможно потому что она залита водой и он посчитал что двигаться по ней менее безопасно — причин может быть много, все они не делают его виновником ДТП или заслуживающим смерти

Ответить

CiZerin

Таблетка
0

Если оба участника ДТП нарушают ПДД, то они оба виновники ДТП. А смерти ни кто не заслуживает.

Ответить

Таблетка

CiZerin
8

думаю степень вины всё-таки должен устанавливать суд.

Откровенно говоря я считаю нет никакой разумной причины тому, что велосипедистов обязывают жаться к правой обочине, каким бы опасным говном она ни была покрыта, в то время как водители наиболее смертоносного транспорта могут спокойно выбирать любую из доступных трёх или даже четырёх полос на дороге, в зависимости от того какая позволяет им сильнее разогнаться

Ответить

KSA

Таблетка
–9

Это называется "нех*й ездить по дороге когда есть тротуар без людей"

Ответить

Таблетка

KSA
3

тротуар для пешеходов, гений
почитай ПДД хотя бы прежде чем срать тут своим ценным мнением

Ответить

KSA

Таблетка
–7

Заем порвался?
Проезжая часть для самоубийц

Ответить

Таблетка

KSA
4

но она не должна быть. За то и петиция

Ответить

solawind

KSA
1

странно, а в ПДД написано по-другому

Ответить

Goose in Bus

KSA
–1

зачем гавно ешь?

Ответить

Ужасный огонь

KSA
2

Убили это когда выстрелили в голову или зарезали.

И это тоже скорей всего не убийство,  а "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть"

Ответить

Mikhail Dragunov

KSA
0

"Жить надоело" 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

KSA
0

когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;

Откуда вы такие вообще берётесь? 

Ответить

Bkmz Иванов

19
Ответить

Kult Morkovki

12

Отличная акция. А с учётом особенностей города, ещё и очень смелая.

Как человека, который регулярно передвигается в мегаполисе за рулём тачки, велика и иногда самоката, меня очень бесит, что для велосипедистов нет нормального безопасного места на улицах, поэтому в тачке я постоянно рискую их случайно травмировать, на велике рискую быть сбитой или покалечить пешехода, а пешеходом рискую столкнуться с великом. Велоинфраструктура хотя бы на перекрёстках сняла бы половину проблем.
Ну и скорости в городе вообще не способствуют выживаемости.

Ответить

Max Payne

Kult
–6

"для велосипедистов нет нормального безопасного места на улицах,"
ну так а назуя его брать, если места нету?

Ответить

Skomorokh

Max
7

Чтобы не загрязнять воздух на машине? Чтобы не стоять в пробках на машине? Чтобы потратить раза в три меньше денег при покупке по сравнению с машиной (минимально рабочей, которую не придется отгонять в сервис каждые три месяца)? Чтобы не заполнять и без того забитые парковки / дороги в центре? Я уверен, что можно еще причин найти. 
Я не владею велосипедом, вместо этого я стою в пробках, загрязняю город и заполняю площадь в центре. И, черт возьми, я бы очень хотел, чтобы в моем городе можно было спокойно ездить на велосипеде. И чем больше людей готовы ездить уже сейчас, тем больше причин у власти задуматься над этими проблемами. Потому что нельзя бороться за преобразование города для велосипедистов, если нет ЦА для этих преобразований.
Как ты себе представляешь возможные изменения в эту сторону, если люди не будут пользоваться велосипедами? Или лучше продолжать покупать по машине на каждого человека в городе? Нет, я не являюсь каким-то принципиальным противником личного транспорта, хорошо, когда он есть, но если хотя бы в трети случаев люди могли его оставлять машину у себя дома на парковке (и именно потому что им было бы УДОБНО это делать), то город бы стал куда более приятным местом. И одним общественным транспортом здесь не получится отделаться. 
Альтернатива - "расширение" городов под машины (условно, город занимает больше площади, чтобы в нем было больше дорог и парковок), которая абсолютно убьет возможность передвижения пешком. 

Ответить

Max Payne

Skomoro…
0

россоссиссия не такая страна. туть еще не созрело общество. велик можно смело брать через поколение минимум, а сейчас только зузу.

расширение не работает - тупо больше машин появится и так же будут пробки, так по крайней мере рыжий клоун этот с уебанской прической говорил.

Ответить

Kult Morkovki

Max
4

У меня нет возможности ещё раз родиться через поколение. Я в своём хочу комфортно покататься

Ответить

Max Payne

Kult
0

не хочешь

Ответить

Skomorokh

Max
2

Уже сейчас зумеры становятся важной частью общества, через них проходят огромные потоки информации (в том плане, что это не мужики из девяностых на огромных тачках, которые просто не понимают, зачем оно нужно), не веришь в них?
Ну, я скорее имел ввиду этакое "бесконечное" расширение, пока не наберется по машине на каждого жителя города (с учетом замедления роста населения), не особо реалистичный сценарий, больше в духе фантастов прошлого века. 

Ответить

Max Payne

Skomoro…
0

а чего бы нет. рассия огроменная, а живем так как будто в японии по краям океаны

Ответить

Max Payne

Max
0

нет ну ты же знал что места нету. назло всем взял? живи и дай жить другим. видишь, что на тебя накакали - скушай какашку и иди дальше! а велосипедидидисты и самокатчики, кроме тех кому он реально нужен в работе (доставки всякие) - ну это просто жопокаки.

Ответить

Kult Morkovki

Max
0

Чтобы поддержать запрос.
Ну и в тех городах, где инфраструктура есть, на велике очень удобно. Хочу и в своём городе пользоваться благами цивилизации

Ответить

Alex Kuznetcov

8

"Участники также опубликовали петицию на Change.org"

Ответить

Трансгендолёт

9

они две минуты лежали на асфальте

А потом сидел 15 суток за участие в митинге?

Ответить

Сергей Ахрем

–43

то что вы беззащитные это ваши проблемы
долбоёбы

Ответить

Bibba La Bibba

Сергей
13

Въебаться бы на танке в машину на которой ты будешь ездить

Ответить

Сергей Ахрем

Bibba
2

тебе и карты в руки

Ответить

Bibba La Bibba

Сергей
7

Ты бы и собаку руками

Ответить

Kit Plehanov

Сергей
1

Ты просто не далёкий.

Ответить

Сергей Ахрем

Kit
–2

ты просто считаешь себя центром вселенной
это глупая идея ,если ты прыгаешь на велик и топишь по городу с самым интенсивным движением в России.Неплохо бы поднапрячь гибдд таких господ мониторить также как и автолюбителей

Ответить

Sergei Markov

Сергей
0

Ты просто типичное автобыдло, таким как ты права выдавать нельзя. 

Ответить

Имя Фамилия

0

Геи, феминистки, жирухи. Теперь велосипедисты. Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???

Ответить

Lolllp

Имя
11

Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???

велосипедисты защищают права велосипедистов
лгбт - права лгбт
феминисты - права женщин
а права белого гетеросексуального мужчины должен защищать кто-то, но не сам гетеросексуальный мужчина? 
 

Ответить

Имя Фамилия

Lolllp
1

Почему же тогда права чернокожих защищают все? Те же преклонения на коленях всеми и т.д. В США на митингах куча белых в поддержку чёрных. Или это ДРУГОЕ?

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Lolllp

Имя
0

Конечно другое. феминистки и чернокожие десятилетия и столетия боролись за свои права и много сделали для этого, а когда начинали у них нет было никакой поддержки. То, что сейчас у них она есть (и далеко не от всех) это результат их работы и последствия определенных событий: освещения проблем, акции, митинги, громкие скандалы о вопиющих случая несправедливости, к примеру и пр.
 
а ты хочешь перескочить процесс длительной борьбы за эту поддержку и сразу перейти к результатам, причем результатам не своей борьбы, а результатом борьбы чужой.
"Вы там вот за женщин вступались, теперь давайте за меня вступайтесь, а я пока посижу тут на диванчике и посмотрю как вы боретесь. Вы ж активисты, да? ну так работайте, мои права сами себя не защитят, не мне ж этим заниматься"

На вопрос "кто будет защищать права белого гетеросексуального мужчины?" только один ответ "белый гетеросексуальный мужчина".
К нему подключатся со временем и другие, но он главный борец, а спихивать на небелых негетеросексуальных и возможно не мужчин...нуу...значит и не особо надо, если хочется кому-то спихнуть? Феминистки на мужчин не спихивали и "куча белых" не означает, что сами черные сидели дома, пока белые были с плакатами на улицах.

Например, против обязательно воинской повинности я думают будет выступать подавляющее большинство. А большинство тех, кто за обязательность службы кстати те же белые гетеросексуальные мужчины. 
И обязательность равной опеки над ребенком ( хотя учитывая задолженность по алиментам как показатель болта, положенного на детей, тут опять же будут этому не очень рады все те же белые гетеросексуальные мужчины).  

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АТВ

Lolllp
0

Тогда он будет белой цисгендерной х...мразью по мнению описанных категорий

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Lolllp

АТВ
0

это твое мнение о мнении этих категорий, а не их реальное мнение

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ziggy stardust

Имя
7

С каких это пор белые мужчины с накаченными бритыми ногами перестали быть гетеросексуальными?

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KSA

ziggy
0

Зачем брить?

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ziggy stardust

KSA
2

Доказанный буст в 15 ватт мощности. Ну а ещё это очень гетеросексуально.

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Heimdallr Odinov

KSA
1

это только профессионалы бреют - ради лишних секунд, обычным велосипедистам ноги брить нафиг не нужно)

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KSA

Heimdal…
0

Залил лаком и норм!

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Щячло Попячтса

Heimdal…
0

Разве не ради красоты?

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KSA

Имя
1

Защита прав бипедальных

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Smaug The Terrible

Имя
1

Помогу стать геем. Иди мой жопу

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Subtronik

Имя
0

Можешь сам начать, если тебя ущемляют

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AZP

Имя
0

Автомобилиста

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Rond

–12

Чувака сбили на скорости, большей 40 км/ч
снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;

Чувака сбили на скорости, меньшей 40 км/ч
снести все автомобильные и железные дороги;

Чувак упал с велосипеда и разодрал коленочку
закатать весь город мягким резиновым покрытием

Чувак въебался на велосипеде в стену капитального строения
снести все капитальные строения и вместо них построить велодорожки

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Хан Соло

Rond
0

Вроде простой высер, а весь сайт от него отупел 

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ouxen

Rond
0

я за

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Ерлан Журабаев aka Эрландец

5

Главное, не молчать, не делать вид, что ты в искусственной коме. Отстаивать своё, а хоть бы велосипедное, тем более перед людоедами. Плюс эмпатия к себе подобным! А то бесконечные мои хаты с краю среди дворцов.  

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AZP

0

самые беззащитные участники дорожного движения.

Зато самые злоебучие

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Приятный ящик

3

Как полежали?

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мЕдь

Приятный