Петербургские велосипедисты провели акцию у здания правительства города — они две минуты лежали на асфальте Статьи редакции
Организаторы хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.
Около 20 велосипедистов 11 июля приехали к зданию правительства и вместе с велосипедами легли на асфальт. Так они хотели показать, что велосипедисты — самые уязвимые участники дорожного движения. Об этом TJ рассказали организаторы акции.
Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, добавляют организаторы акции. Один из них — их друг, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили насмерть 27 июня на проспекте Энгельса.
Участники также опубликовали петицию на Change.org. В ней они просят:
- показательно наказать виновницу аварии на проспекте Энгельса;
- снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
- ускорить развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;
- ужесточить ответственность за нарушение ПДД.
Я думал пешеходы самые беззащитные участники дорожного движения. А тут вон оно как, ладно..
Пешеходы самые беззащитные, но у них хотя бы тротуар и зебры есть. А велики и самокаты везде лишние
А велики и самокаты везде лишние
Выйдя недавно прогуляться пешком по набережной, лишним почувствовал я себя, уворачиваясь от велосипедистов, самокатчиков и скейтеров, игнорирующих просторную велодорожку справа.
Самостоятельный
Как правило, в местах, где есть велодорожки совмещенные с тротуарами - там сами пешеходы хуй клали на велодорожку и спокойно по ней гуляют. На крестовском острове постоянно такая хуйня.
На крестовском она хотя бы не выделенная. В районе Славы/Международной ходят по отделенной от тротуара.
Именно! В екб все так тоже вокруг пруда городского есть велодорожка, но там типа градостроители абсолютно по уебански все сделали - типа около выделенной велодорожки поставили скамейки( в кустах они там). И получается когда люди на великах едут - там постоянно кто-то стоит пьёт пиво около скамеек … уебанство
Дорожки, отделённые от тротуара только разметкой тоже зло, и скорее имитация инфраструктуры. На проезжей части рисование велополос примерно также мало к чему хорошему приводит.
Ну либо бывает не разметка, а плохо спроектированная дорожка типа той, что в Адлере, где лежачие полицейские и куча выездов на тротуар.
Да, конечно, велосипедисты и все остальные лезущие в пешеходную зону не правы. А задача нормальной инфраструктуры в том, чтобы максимально ограничить их появление в пешеходной зоне и появление пешеходов на велодорожке. Ну и чтобы каждому в отведённом для него месте было максимально комфортно
Велодорожка на проезжей части гораздо лучше чем велодорожка на тротуаре всё же.
Да все мудаки, если подумать. То, что нужно в пдд — не регулируется, то, что есть в пдд — игнорируется всеми участниками движения
Собственно, в этом и задача инфраструктуры: отделить одних мудаков от других)
А может быть это была велопешеходная дорожка, как это обычно делают на набережных?
Для велика и самоката есть балкон.
Это с учетом российских реалий. Для пешеходов хоть как-то продумано их отделение от автомобильного трафика, хотя многие переходы и сделаны очень убого. Велосипедистам же в России предлагается ехать прямо по автомобильной дороге, потому что инфраструктура в принципе отсутствует.
@Kult Morkovki я просто доебался до формулировки. Ведь согласно правилам ПДД пешеходы тоже являются участниками
В союзе никто не думал, что дороги будут заполнены машинами. Это был дефицитный продукт. Поэтому о инфраструктуре для велосипедистов никто не думал. А нах она нужна, когда половина дороги пустая.
Интересно читать коментарии людей которые велик расценивают как игрушку для идиотов.
Сам катаюсь на веле
2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху, сам в больницу на пару недель, дело замяли. Свидетелей не нашли, камера которая смотрела на перекресток не работала, естественно в материалах дела написано то что велосипедист двигался на запрещенный сигнал светофора, хотя когда мы подлетели на место, очевидцы говорили обратное.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает (к слову я лично с этим не сталкивался, я думаю что это потому что я дядя 110 кг)
Но девченок матерят часто, когда они едут по выделенной полосе (где по правилам имеют право двигаться) а торопливые граждане пытаються быстрее по ней обскакать пробку.
Я не хочу оправдать велосипедистов, в вело сообществе есть и му**ки и очень крутые ребята но прошу ребят в машинах просто пользоваться здравым смыслом на дороге. Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта. Каждый из велосипедистов больно приземлялся на асфальт, когда их просто по приколу решил напугать какой-нибудь мальчишка на каком-нибудь марке.
было бы неплохо ещё если бы тачки вручную через пешеходный переход нужно было толкать
При всем при этом, наезды велосипедистов на пешеходов вероятно настолько редкий случай, что даже статистика не гуглится.
Автомобиль — главный источник опасности на дорогах из-за огромной скорости и массы. При этом водитель всегда защищён множеством систем безопасности, тогда как у пешеходов и велосипедистов защиты — ноль. Логичнее ограничивать источник опасности, а не потенциальных жертв.
Решение всего этого ада на дорогах вообще лежит на мой взгляд не в плоскости распределения прав (хотя нынешняя ситуация когда по цене двух чашек кофе водитель авто может спокойно летать в городе 120 км/ч абсолютно абсурдна), а в организации самих дорог — успокоение трафика, приоритеты движения, выделенные полосы, развитие общественного транспорта. Нынешняя дикая смертность на дорогах — результат некомпетентности и бездействия властей в этом вопросе
статистика не гуглится.
Потому что не фиксируют часто, нет возможности установить виновных. Меня так, когда я ехал на роликах может чуть быстрее пешехода (у меня невысокий скилл) со спины сбил велосипедист, прибавил газу и уехал дальше, проблем у него нет и не может быть.
Если не установлены виновные, то запись о ДТП и его обстоятельствах всё равно должна быть в базе.
Сочувствую по поводу происшествия — велосипедисты тоже разные, как и все люди, при этом как правило на тротуарах ездят не самые умелые — те, кому как раз страшно ехать по проезжей. Поэтому и нужна специальная, грамотно спроектированная инфраструктура, чтобы никому не было страшно и было меньше происшествий
Мирный Кирилл
А роллерам нужно снимать ролики и переходить переход босиком
Здравый смысл на дороге от велоблядей это когда 3/4 так и норовит попасть под колёса, потому что не понимают, что у машин есть слепые зоны, машина не тормозит за секунду и всё-таки это тонна плюс веса
В том то и проблема прогрессивной молодежи, что она хер клала на пдд, никогда не водила и считает себя главным участником движения
Здравый смысл на дороге от автоблядей это когда 3/4 так и норовит намотать на колёса, потому что не понимают, что у машин есть слепые зоны, машина не тормозит за секунду и всё-таки это тонна плюс веса В том то и проблема консервативных стариков, что они хер клали на пдд, никогда не ездили на велосипедие и считают себя главным участником движения
которые велик расценивают как игрушку для идиотов.
Просто игрушку. У меня тоже есть велик, конечно немного дешевле, Мерида за 400$, но в Москве это реально только досуг, ездить куда-то по делам несерьёзно. Для серьезных автомобиль или общественный транспорт.
дело замяли
Потому что во всех жизненных ситуациях присутствует блат и кумовство, а не потому что суд всегда за автомобилиста и против велосипедиста.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает
А если исключить случаи, когда велосипедисты грубо игнорируют ПДД, окажется, что хамства не больше, чем в других местах.
Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта.
Поверьте, ни один здравый автомобилист тоже не хочет столкновения и конфликта, потому что почти в любом случае окажется либо неправ, либо даже если прав, то велосипедисту в часто ничего не мешает скрыться с места происшествия.
Q: Почему вы пишете, что людей в ДТП убили? Разве правильно не "погибло в дтп"?
A: Это современный подход к описаний непреднамеренных убийств в ДТП. Одна из целей кампании "Ноль смертей" — нулевая толерантность к смертям на дорогах. В ДТП часто есть убийца, хотя происходит это обычно по неосторожности. Основная вина лежит на небезопасной инфраструктуре.
Проектный лолипоп
Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
Ведь никто не исключает вероятность нарушения ПДД и самим велосипедистом.
Проектный
А как показывает практика многие велосипедисты сами не знают правил дорожного движения. В Европе кстати так же, ведь никто не сдает на права, когда приобретает ве́лик.
Кстати в Польше дети младше 18 должны получать велосипедные права, чтобы ездить самостоятельно, не знаю как в других странах.
Интересно, ты так же будешь ждать решения суда убийство это или нет, если увидишь как человек разрядил обойму в другого?
Паникёр. Зачем бежать, если это может быть на самом деле не убийство?
разрядил обойму в другого
Поясни мне на пальцах, как можно "разрядить обойму в другого"?
Пожилой
1) Заряжаешь обойму (например, от генератора Ван де Граафа)
2) Подносишь к кому-нибудь другому, желательно заземленному
Какая-то демагогия. Причем тут обойма, если речь о ДТП?
Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
Вообще да, до решения суда тот, кто разрядил обойму - подозреваемый, потом подсудимый и уже потом либо убийца, либо нет
УК РФ Статья 105. Убийство. 1. Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку
Ну это же по сути убийство по неосторожности
Проектный лолипоп
Это решить может только следствие и суд.
они считают что именно убиты
Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти были убиты как минимум три велосипедиста
Дизлайк за днищенскую подмену понятий. Убили это когда выстрелили в голову или зарезали. А когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство
Почему почти каждый твой коммент превращается в покушение на здравый смысл?
Протасевич?
Обожаю такое, когда немолодые обладательницы ресничных, зубных и сисечных протезов кружат вокруг сексуального грузина под романтические стоны.)
когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство
по закону велосипедист должен двигаться по проезжей части. То что по факту это похоже на самоубийство — лучший аргумент в пользу того что ситуация требует изменений
На самом деле велосипедист должен двигаться по правому краю проезжей части только если этот правый край доступен, а поскольку он обычно заставлен машинами - велосипедисты должны ехать по тротуару.
Это явно написано в ПДД.
Посмотри видео. Как это по твоему называется?
Ужасный огонь
А зачем он топил по среди проезжей части, чем ему у края проезжей части не ехалось ?
думаю степень вины всё-таки должен устанавливать суд.
Откровенно говоря я считаю нет никакой разумной причины тому, что велосипедистов обязывают жаться к правой обочине, каким бы опасным говном она ни была покрыта, в то время как водители наиболее смертоносного транспорта могут спокойно выбирать любую из доступных трёх или даже четырёх полос на дороге, в зависимости от того какая позволяет им сильнее разогнаться
Ужасный огонь
Убили это когда выстрелили в голову или зарезали.
И это тоже скорей всего не убийство, а "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть"
когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
Откуда вы такие вообще берётесь?
Отличная акция. А с учётом особенностей города, ещё и очень смелая.
Как человека, который регулярно передвигается в мегаполисе за рулём тачки, велика и иногда самоката, меня очень бесит, что для велосипедистов нет нормального безопасного места на улицах, поэтому в тачке я постоянно рискую их случайно травмировать, на велике рискую быть сбитой или покалечить пешехода, а пешеходом рискую столкнуться с великом. Велоинфраструктура хотя бы на перекрёстках сняла бы половину проблем.
Ну и скорости в городе вообще не способствуют выживаемости.
Чтобы не загрязнять воздух на машине? Чтобы не стоять в пробках на машине? Чтобы потратить раза в три меньше денег при покупке по сравнению с машиной (минимально рабочей, которую не придется отгонять в сервис каждые три месяца)? Чтобы не заполнять и без того забитые парковки / дороги в центре? Я уверен, что можно еще причин найти.
Я не владею велосипедом, вместо этого я стою в пробках, загрязняю город и заполняю площадь в центре. И, черт возьми, я бы очень хотел, чтобы в моем городе можно было спокойно ездить на велосипеде. И чем больше людей готовы ездить уже сейчас, тем больше причин у власти задуматься над этими проблемами. Потому что нельзя бороться за преобразование города для велосипедистов, если нет ЦА для этих преобразований.
Как ты себе представляешь возможные изменения в эту сторону, если люди не будут пользоваться велосипедами? Или лучше продолжать покупать по машине на каждого человека в городе? Нет, я не являюсь каким-то принципиальным противником личного транспорта, хорошо, когда он есть, но если хотя бы в трети случаев люди могли его оставлять машину у себя дома на парковке (и именно потому что им было бы УДОБНО это делать), то город бы стал куда более приятным местом. И одним общественным транспортом здесь не получится отделаться.
Альтернатива - "расширение" городов под машины (условно, город занимает больше площади, чтобы в нем было больше дорог и парковок), которая абсолютно убьет возможность передвижения пешком.
россоссиссия не такая страна. туть еще не созрело общество. велик можно смело брать через поколение минимум, а сейчас только зузу.
расширение не работает - тупо больше машин появится и так же будут пробки, так по крайней мере рыжий клоун этот с уебанской прической говорил.
У меня нет возможности ещё раз родиться через поколение. Я в своём хочу комфортно покататься
Уже сейчас зумеры становятся важной частью общества, через них проходят огромные потоки информации (в том плане, что это не мужики из девяностых на огромных тачках, которые просто не понимают, зачем оно нужно), не веришь в них?
Ну, я скорее имел ввиду этакое "бесконечное" расширение, пока не наберется по машине на каждого жителя города (с учетом замедления роста населения), не особо реалистичный сценарий, больше в духе фантастов прошлого века.
Чтобы поддержать запрос.
Ну и в тех городах, где инфраструктура есть, на велике очень удобно. Хочу и в своём городе пользоваться благами цивилизации
они две минуты лежали на асфальте
А потом сидел 15 суток за участие в митинге?
то что вы беззащитные это ваши проблемы
долбоёбы
Въебаться бы на танке в машину на которой ты будешь ездить
тебе и карты в руки
Ты просто не далёкий.
ты просто считаешь себя центром вселенной
это глупая идея ,если ты прыгаешь на велик и топишь по городу с самым интенсивным движением в России.Неплохо бы поднапрячь гибдд таких господ мониторить также как и автолюбителей
Геи, феминистки, жирухи. Теперь велосипедисты. Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???
Почему же тогда права чернокожих защищают все? Те же преклонения на коленях всеми и т.д. В США на митингах куча белых в поддержку чёрных. Или это ДРУГОЕ?
Конечно другое. феминистки и чернокожие десятилетия и столетия боролись за свои права и много сделали для этого, а когда начинали у них нет было никакой поддержки. То, что сейчас у них она есть (и далеко не от всех) это результат их работы и последствия определенных событий: освещения проблем, акции, митинги, громкие скандалы о вопиющих случая несправедливости, к примеру и пр.
а ты хочешь перескочить процесс длительной борьбы за эту поддержку и сразу перейти к результатам, причем результатам не своей борьбы, а результатом борьбы чужой.
"Вы там вот за женщин вступались, теперь давайте за меня вступайтесь, а я пока посижу тут на диванчике и посмотрю как вы боретесь. Вы ж активисты, да? ну так работайте, мои права сами себя не защитят, не мне ж этим заниматься"
На вопрос "кто будет защищать права белого гетеросексуального мужчины?" только один ответ "белый гетеросексуальный мужчина".
К нему подключатся со временем и другие, но он главный борец, а спихивать на небелых негетеросексуальных и возможно не мужчин...нуу...значит и не особо надо, если хочется кому-то спихнуть? Феминистки на мужчин не спихивали и "куча белых" не означает, что сами черные сидели дома, пока белые были с плакатами на улицах.
Например, против обязательно воинской повинности я думают будет выступать подавляющее большинство. А большинство тех, кто за обязательность службы кстати те же белые гетеросексуальные мужчины.
И обязательность равной опеки над ребенком ( хотя учитывая задолженность по алиментам как показатель болта, положенного на детей, тут опять же будут этому не очень рады все те же белые гетеросексуальные мужчины).
С каких это пор белые мужчины с накаченными бритыми ногами перестали быть гетеросексуальными?
Доказанный буст в 15 ватт мощности. Ну а ещё это очень гетеросексуально.
это только профессионалы бреют - ради лишних секунд, обычным велосипедистам ноги брить нафиг не нужно)
Чувака сбили на скорости, большей 40 км/ч
снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
Чувака сбили на скорости, меньшей 40 км/ч
снести все автомобильные и железные дороги;
Чувак упал с велосипеда и разодрал коленочку
закатать весь город мягким резиновым покрытием
Чувак въебался на велосипеде в стену капитального строения
снести все капитальные строения и вместо них построить велодорожки
Главное, не молчать, не делать вид, что ты в искусственной коме. Отстаивать своё, а хоть бы велосипедное, тем более перед людоедами. Плюс эмпатия к себе подобным! А то бесконечные мои хаты с краю среди дворцов.