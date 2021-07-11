Организаторы хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.

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Фото Иван Петров

Около 20 велосипедистов 11 июля приехали к зданию правительства и вместе с велосипедами легли на асфальт. Так они хотели показать, что велосипедисты — самые уязвимые участники дорожного движения. Об этом TJ рассказали организаторы акции.

Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, добавляют организаторы акции. Один из них — их друг, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили насмерть 27 июня на проспекте Энгельса.

Фото Иван Петров

Участники также опубликовали петицию на Change.org. В ней они просят: