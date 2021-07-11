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Новости
yannlll

Питерские велосипедисты провели акцию у здания правительства города — они две минуты лежали на асфальте Статьи редакции

Организаторы хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.

103 103 комментария
2628 просмотров
Фото Иван Петров 

Около 20 велосипедистов 11 июля приехали к зданию правительства и вместе с велосипедами легли на асфальт. Так они хотели показать, что велосипедисты — самые уязвимые участники дорожного движения. Об этом TJ рассказали организаторы акции.

Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, добавляют организаторы акции. Один из них — их друг, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили насмерть 27 июня на проспекте Энгельса.

Фото Иван Петров

Участники также опубликовали петицию на Change.org. В ней они просят:

  • показательно наказать виновницу аварии на проспекте Энгельса;
  • снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
  • ускорить развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;
  • ужесточить ответственность за нарушение ПДД.

#новости #петербург #акции

103 103 комментария
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103 комментария
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Bkmz Иванов

9

Я думал пешеходы самые беззащитные участники дорожного движения. А тут вон оно как, ладно..

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Kult Morkovki

Bkmz
20

Пешеходы самые беззащитные, но у них хотя бы тротуар и зебры есть. А велики и самокаты везде лишние

Ответить

AZP

Kult
–15

велики и самокаты везде лишние

Да, пускай нахуй идут

Ответить

Alex P

AZP
2

Вот это по нашему, по-расиянске

Ответить

Anton Golovanov

Bkmz
7

Это с учетом российских реалий. Для пешеходов хоть как-то продумано их отделение от автомобильного трафика, хотя многие переходы и сделаны очень убого. Велосипедистам же в России предлагается ехать прямо по автомобильной дороге, потому что инфраструктура в принципе отсутствует.

Ответить

Bkmz Иванов

Anton
1

@Kult Morkovki я просто доебался до формулировки.  Ведь согласно правилам ПДД пешеходы тоже являются участниками

Ответить

Smaug The Terrible

Anton
0

В союзе никто не думал, что дороги будут заполнены машинами. Это был дефицитный продукт. Поэтому о инфраструктуре для велосипедистов никто не думал. А нах она нужна, когда половина дороги пустая.

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KSA

–19

 Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти были убиты как минимум три велосипедиста

Дизлайк за днищенскую подмену понятий. Убили это когда выстрелили в голову или зарезали. А когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство

Ответить

Smaug The Terrible

KSA
15

Почему почти каждый твой коммент превращается в покушение на здравый смысл?

Ответить

KSA

Smaug
1

У нас роман со здравым смыслом!

Ответить

Coronadoden van

KSA
2

Протасевич?

Ответить

KSA

Coronad…
2
Ответить

AZP

Coronad…
1
Ответить

AZP

Coronad…
0
Ответить

AZP

Coronad…
0
Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
2

Посмотри видео. Как это по твоему называется?

https://www.fontanka.ru/2021/06/27/69993746/

Неудачная перестройка. На севере Петербурга…
Велосипедист погиб в аварии в Выборгском районе Петербурга.
www.fontanka.ru
Ответить

KSA

Таблетка
1

Это называется "нех*й ездить по дороге когда есть тротуар без людей"

Ответить

Таблетка

KSA
0

тротуар для пешеходов, гений
почитай ПДД хотя бы прежде чем срать тут своим ценным мнением

Ответить

KSA

Таблетка
0

Заем порвался?
Проезжая часть для самоубийц

Ответить

Таблетка

KSA
0

но она не должна быть. За то и петиция

Ответить

Ужасный огонь

Таблетка
1

А зачем он топил по среди проезжей части, чем ему у края проезжей части не ехалось ?

Ответить

Таблетка

Ужасный
0

возможно потому что правая полоса запаркована и он перестроился заранее,  возможно потому что она залита водой и он посчитал что двигаться по ней менее безопасно — причин может быть много, все они не делают его виновником ДТП или заслуживающим смерти

Ответить

CiZerin

Таблетка
0

Если оба участника ДТП нарушают ПДД, то они оба виновники ДТП. А смерти ни кто не заслуживает.

Ответить

Ужасный огонь

KSA
2

Убили это когда выстрелили в голову или зарезали.

И это тоже скорей всего не убийство,  а "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть"

Ответить

Mikhail Dragunov

KSA
0

"Жить надоело" 

Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
0

когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство

по закону велосипедист должен двигаться по проезжей части. То что по факту это похоже на самоубийство — лучший аргумент в пользу того что ситуация требует изменений

Ответить

Проектный лолипоп

9

Убиты? Может всё-таки "погибли"

Ответить

Костя Сабуров

Проектный
6

Q: Почему вы пишете, что людей в ДТП убили? Разве правильно не "погибло в дтп"?

A: Это современный подход к описаний непреднамеренных убийств в ДТП. Одна из целей кампании "Ноль смертей" — нулевая толерантность к смертям на дорогах. В ДТП часто есть убийца, хотя происходит это обычно по неосторожности. Основная вина лежит на небезопасной инфраструктуре.

https://habr.com/ru/post/521062/

Ноль смертей: как выжить в ДТП
В прошлом году проект “Карта ДТП” опубликовал исходные коды сайта по анализу дорожно-транспортных…
habr.com
Ответить

Проектный лолипоп

Костя
3

Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
Ведь никто не исключает вероятность нарушения ПДД и самим велосипедистом. 

Ответить

Проектный

Проектн…
3

А как показывает практика многие велосипедисты сами не знают правил дорожного движения. В Европе кстати так же, ведь никто не сдает на права, когда приобретает ве́лик. 

Ответить

Миша Копейкин

Проектн…
0

Интересно, ты так же будешь ждать решения суда убийство это или нет, если увидишь как человек разрядил обойму в другого?

Ответить

KSA

Миша
0

Зачем ждать бежать надо

Ответить

Миша Копейкин

KSA
1

Паникёр. Зачем бежать, если это может быть на самом деле не убийство?

Ответить

KSA

Миша
1

Версия "убийство" выгоднее

Ответить

Проектный

Миша
0

Какая-то демагогия. Причем тут обойма, если речь о ДТП?

Ответить

Миша Копейкин

Проектн…
1

 Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".

Ответить

Сознательный

Миша
0

 разрядил обойму в другого

Поясни мне на пальцах, как можно "разрядить обойму в другого"?

Ответить

Миша Копейкин

Сознате…
0
Ответить

KSA

Сознате…
0

Это из гей-порно термин

Ответить

Kult Morkovki

Проектный
2

Ну это же по сути убийство по неосторожности

Ответить

Проектный лолипоп

Kult
1

Это решить может только следствие и суд.

Ответить

Ыныкчанский

Проектн…
1

Басманный

Ответить

KSA

Kult
0

Assisted Suicide

Ответить

Kult Morkovki

KSA
0

Идея для стартапа

Ответить

KSA

Kult
0

С мобильным приложением и подпиской на год

Ответить

Andrew Muralov

Проектный
2

Убитые. 

Ответить

Проектный лолипоп

Проектный
1

И да, среди них, случайно, не было некоего Максима Кадашева?

Ответить

Сергей Ахрем

Проектный
1

они считают что именно убиты

Ответить

Трансгендолёт

6

они две минуты лежали на асфальте

А потом сидел 15 суток за участие в митинге?

Ответить

Имя Фамилия

2

Геи, феминистки, жирухи. Теперь велосипедисты. Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???

Ответить

ziggy stardust

Имя
4

С каких это пор белые мужчины с накаченными бритыми ногами перестали быть гетеросексуальными?

Ответить

KSA

ziggy
0

Зачем брить?

Ответить

ziggy stardust

KSA
0

Доказанный буст в 15 ватт мощности. Ну а ещё это очень гетеросексуально.

Ответить

KSA

Имя
1

Защита прав бипедальных

Ответить

Smaug The Terrible

Имя
1

Помогу стать геем. Иди мой жопу

Ответить

Subtronik

Имя
0

Можешь сам начать, если тебя ущемляют

Ответить

AZP

Имя
0

Автомобилиста

Ответить

Lolllp

Имя
0

Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???

велосипедисты защищают права велосипедистов
лгбт - права лгбт
феминисты - права женщин
а права белого гетеросексуального мужчины должен защищать кто-то, но не сам гетеросексуальный мужчина? 
 

Ответить

Сергей Ахрем

–27

то что вы беззащитные это ваши проблемы
долбоёбы

Ответить

Bibba La Bibba

Сергей
4

Въебаться бы на танке в машину на которой ты будешь ездить

Ответить

Сергей Ахрем

Bibba
4

тебе и карты в руки

Ответить

Bibba La Bibba

Сергей
1

Ты бы и собаку руками

Ответить

Rond

1

Чувака сбили на скорости, большей 40 км/ч
снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;

Чувака сбили на скорости, меньшей 40 км/ч
снести все автомобильные и железные дороги;

Чувак упал с велосипеда и разодрал коленочку
закатать весь город мягким резиновым покрытием

Чувак въебался на велосипеде в стену капитального строения
снести все капитальные строения и вместо них построить велодорожки

Ответить

Приятный ящик

3

Как полежали?

Ответить

мЕдь

Приятный
3

Каком кверху.

Ответить

Bkmz Иванов

3
Ответить

Александр Трофимов

2

Интересно читать коментарии людей которые велик расценивают как игрушку для идиотов.
Сам катаюсь на веле 
2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху, сам в больницу на пару недель, дело замяли. Свидетелей не нашли, камера которая смотрела на перекресток не работала, естественно в материалах дела написано то что велосипедист двигался на запрещенный сигнал светофора, хотя когда мы подлетели на место, очевидцы говорили обратное.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает (к слову я лично с этим не сталкивался, я думаю что это потому что я дядя 110 кг)
Но девченок матерят часто, когда они едут по выделенной полосе (где по правилам имеют право двигаться) а торопливые граждане пытаються быстрее по ней обскакать пробку.
Я не хочу оправдать велосипедистов, в вело сообществе есть и му**ки и очень крутые ребята но прошу ребят в машинах просто пользоваться здравым смыслом на дороге. Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта. Каждый из велосипедистов больно приземлялся на асфальт, когда их просто по приколу решил напугать какой-нибудь мальчишка на каком-нибудь марке.

Ответить

KSA

Александр
0

 2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху

Пешеходный нужно пешком переходить

Ответить

Таблетка Галоперидола

KSA
0

было бы неплохо ещё если бы тачки вручную через пешеходный переход нужно было толкать

Ответить

AZP

1

самые беззащитные участники дорожного движения.

Зато самые злоебучие

Ответить

Kult Morkovki

1

Отличная акция. А с учётом особенностей города, ещё и очень смелая.

Как человека, который регулярно передвигается в мегаполисе за рулём тачки, велика и иногда самоката, меня очень бесит, что для велосипедистов нет нормального безопасного места на улицах, поэтому в тачке я постоянно рискую их случайно травмировать, на велике рискую быть сбитой или покалечить пешехода, а пешеходом рискую столкнуться с великом. Велоинфраструктура хотя бы на перекрёстках сняла бы половину проблем.
Ну и скорости в городе вообще не способствуют выживаемости.

Ответить

Alex Kuznetcov

1

"Участники также опубликовали петицию на Change.org"

Ответить

Игорь Стецкевич

1

в итоге их переехал камаз

Ответить

AZP

Игорь
1

Который за ними приехал

Ответить

Таблетка Галоперидола

1

Добавлю ссылок на новость про то самое ДТП — для тех кто оправдывает любителей погонять в городе

https://www.fontanka.ru/2021/06/27/69993746/

https://www.fontanka.ru/2021/06/28/69994625/

Неудачная перестройка. На севере Петербурга…
Велосипедист погиб в аварии в Выборгском районе Петербурга.
www.fontanka.ru
Участницей ДТП на севере Петербурга, в котором…
За рулём автомобиля, который накануне стал участником смертельной аварии с участием велосипедиста…
www.fontanka.ru
Ответить

CiZerin

Таблетка
0

Разве велосипедист может ехать не в правом ряду?

Ответить

Таблетка Галоперидола

CiZerin
1

может, если в правом ряду препятствия или ему нужно перестроиться для продолжения движения

Ответить

CiZerin

Таблетка
5

Да, но на видео он просто ехал в среднем ряду, хотя правый полностью свободен.

Ответить

Таблетка

CiZerin
0

То что он двигался во втором ряду оправдывает действия водительницы БМВ?

Мы не видим здесь полной картины, почему он двигался не в крайней правой. Как минимум на видео видно что она залита водой, что для велосипедиста может быть критично при выборе безопасной траектории движения. Но самое главное — пересматривая этот ужасный ролик я не вижу, что его могло спасти движение в правом ряду

Ответить

Морс Вишневый

1

Вечно вот разлягутся посреди дороги

Ответить

AZP

1

петицию на Change.org.

Это всё равно, что на заборе баллончиком

Ответить

Игорь Голованов

1
Ответить

умный человек

0

Похуй

Ответить

умный человек

умный
0

Звонки на рули крепите, велосипедисты

Ответить

Subtronik

умный
1

Каким боком звонки помогут защититься от машины, которая тебя сбивает? Гений

Ответить

KSA

Subtron…
1

Прозвучит прощальным набатом, провожающим тебя в страну бесконечной велодорожки

Ответить

Subtronik

KSA
0

Но ведь велодорожки это миф...

Ответить

KSA

Subtron…
0

Как и загробная жизнь

Ответить

Дядя Серёжа

0

Вот покатался, полюбуйтесь https://photos.app.goo.gl/99oQHRe384RDbM1t7

Ответить

Таблетка Галоперидола

Дядя
0

сочувствую

Ответить

Дядя Серёжа

Таблетка
1

Ехал пьяный, беззащитный, вдруг из-за поворота стрелка трамвайная! Я от такой наглости растерялся конечно и попал "межрэльсовий промежуток".

Ответить

Таблетка

Дядя
0

неслыханное коварство конечно

Ответить

Дядя Серёжа

Таблетка
0

Хуже только столбы в невероятном количестве в узкие тротуары натыканные проклятым ЦОДДом.

Ответить

KSA

Дядя
0

Модные дырявые джинсы
Кататься нужно в кедах, а не в х**не

Ответить

Дядя Серёжа

KSA
0

Т. е. обувь виновата по-вашему?

Ответить

KSA

Дядя
0

Так!
Когда обуви не было проблем тоже не было

Ответить

Дядя Серёжа

KSA
1

Когда велосипедов не было, было как-то спокойнее.)

Ответить

Гладкий крюк

0

лучше бы первым пунктом было "Расформировать говножуйскую организацию ГИБДД"

Ответить

Игорец Обыкновенный

0

В ТАКУЮ жару лежать на асфальте? Жесть

Ответить

AZP

Игорец
0

Хотят поджарить яйца

Ответить

KSA

Игорец
0

Не любишь барбекю?

Ответить

andorus

0

Да, все задержаны, кптан

Ответить

Ilia Maksiokov

0

Когда уже введут закон против пропаганды велосидедофилии... А скоро как лгбт, парад им подавай...В жопу долбится начнут...

Ответить
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