Питерские велосипедисты провели акцию у здания правительства города — они две минуты лежали на асфальте Статьи редакции
Организаторы хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.
Около 20 велосипедистов 11 июля приехали к зданию правительства и вместе с велосипедами легли на асфальт. Так они хотели показать, что велосипедисты — самые уязвимые участники дорожного движения. Об этом TJ рассказали организаторы акции.
Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли как минимум три велосипедиста, добавляют организаторы акции. Один из них — их друг, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили насмерть 27 июня на проспекте Энгельса.
Участники также опубликовали петицию на Change.org. В ней они просят:
- показательно наказать виновницу аварии на проспекте Энгельса;
- снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
- ускорить развитие велосипедной инфраструктуры в Санкт-Петербурге;
- ужесточить ответственность за нарушение ПДД.
Я думал пешеходы самые беззащитные участники дорожного движения. А тут вон оно как, ладно..
Пешеходы самые беззащитные, но у них хотя бы тротуар и зебры есть. А велики и самокаты везде лишние
Это с учетом российских реалий. Для пешеходов хоть как-то продумано их отделение от автомобильного трафика, хотя многие переходы и сделаны очень убого. Велосипедистам же в России предлагается ехать прямо по автомобильной дороге, потому что инфраструктура в принципе отсутствует.
@Kult Morkovki я просто доебался до формулировки. Ведь согласно правилам ПДД пешеходы тоже являются участниками
В союзе никто не думал, что дороги будут заполнены машинами. Это был дефицитный продукт. Поэтому о инфраструктуре для велосипедистов никто не думал. А нах она нужна, когда половина дороги пустая.
Только за последние 30 дней на дорогах Петербурга и Ленобласти были убиты как минимум три велосипедиста
Дизлайк за днищенскую подмену понятий. Убили это когда выстрелили в голову или зарезали. А когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство
Почему почти каждый твой коммент превращается в покушение на здравый смысл?
Посмотри видео. Как это по твоему называется?
Ужасный огонь
А зачем он топил по среди проезжей части, чем ему у края проезжей части не ехалось ?
Ужасный огонь
Убили это когда выстрелили в голову или зарезали.
И это тоже скорей всего не убийство, а "причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть"
когда ездишь по проезжей части это покушение на самоубийство
по закону велосипедист должен двигаться по проезжей части. То что по факту это похоже на самоубийство — лучший аргумент в пользу того что ситуация требует изменений
Q: Почему вы пишете, что людей в ДТП убили? Разве правильно не "погибло в дтп"?
A: Это современный подход к описаний непреднамеренных убийств в ДТП. Одна из целей кампании "Ноль смертей" — нулевая толерантность к смертям на дорогах. В ДТП часто есть убийца, хотя происходит это обычно по неосторожности. Основная вина лежит на небезопасной инфраструктуре.
Проектный лолипоп
Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
Ведь никто не исключает вероятность нарушения ПДД и самим велосипедистом.
Проектный
А как показывает практика многие велосипедисты сами не знают правил дорожного движения. В Европе кстати так же, ведь никто не сдает на права, когда приобретает ве́лик.
Интересно, ты так же будешь ждать решения суда убийство это или нет, если увидишь как человек разрядил обойму в другого?
Паникёр. Зачем бежать, если это может быть на самом деле не убийство?
Проектный
Какая-то демагогия. Причем тут обойма, если речь о ДТП?
Убийство или нет - это должен признать только суд. А так пока - "гибель".
разрядил обойму в другого
Поясни мне на пальцах, как можно "разрядить обойму в другого"?
Ну это же по сути убийство по неосторожности
Проектный лолипоп
Это решить может только следствие и суд.
они две минуты лежали на асфальте
А потом сидел 15 суток за участие в митинге?
Геи, феминистки, жирухи. Теперь велосипедисты. Кто в этом мире будет защищать права белого гетеросексуального мужчины???
С каких это пор белые мужчины с накаченными бритыми ногами перестали быть гетеросексуальными?
Доказанный буст в 15 ватт мощности. Ну а ещё это очень гетеросексуально.
то что вы беззащитные это ваши проблемы
долбоёбы
Въебаться бы на танке в машину на которой ты будешь ездить
тебе и карты в руки
Чувака сбили на скорости, большей 40 км/ч
снизить максимально разрешённую скорость в городе до 40 км/ч;
Чувака сбили на скорости, меньшей 40 км/ч
снести все автомобильные и железные дороги;
Чувак упал с велосипеда и разодрал коленочку
закатать весь город мягким резиновым покрытием
Чувак въебался на велосипеде в стену капитального строения
снести все капитальные строения и вместо них построить велодорожки
Интересно читать коментарии людей которые велик расценивают как игрушку для идиотов.
Сам катаюсь на веле
2 года назад сбили друга на пешеходном байк за 200к в труху, сам в больницу на пару недель, дело замяли. Свидетелей не нашли, камера которая смотрела на перекресток не работала, естественно в материалах дела написано то что велосипедист двигался на запрещенный сигнал светофора, хотя когда мы подлетели на место, очевидцы говорили обратное.
Плюс откровенное хамство автолюбителей иногда поражает (к слову я лично с этим не сталкивался, я думаю что это потому что я дядя 110 кг)
Но девченок матерят часто, когда они едут по выделенной полосе (где по правилам имеют право двигаться) а торопливые граждане пытаються быстрее по ней обскакать пробку.
Я не хочу оправдать велосипедистов, в вело сообществе есть и му**ки и очень крутые ребята но прошу ребят в машинах просто пользоваться здравым смыслом на дороге. Поверьте с вами человек на байке не хочет ни сталкновения, ни конфликта. Каждый из велосипедистов больно приземлялся на асфальт, когда их просто по приколу решил напугать какой-нибудь мальчишка на каком-нибудь марке.
было бы неплохо ещё если бы тачки вручную через пешеходный переход нужно было толкать
Отличная акция. А с учётом особенностей города, ещё и очень смелая.
Как человека, который регулярно передвигается в мегаполисе за рулём тачки, велика и иногда самоката, меня очень бесит, что для велосипедистов нет нормального безопасного места на улицах, поэтому в тачке я постоянно рискую их случайно травмировать, на велике рискую быть сбитой или покалечить пешехода, а пешеходом рискую столкнуться с великом. Велоинфраструктура хотя бы на перекрёстках сняла бы половину проблем.
Ну и скорости в городе вообще не способствуют выживаемости.
в итоге их переехал камаз
Добавлю ссылок на новость про то самое ДТП — для тех кто оправдывает любителей погонять в городе
https://www.fontanka.ru/2021/06/27/69993746/
может, если в правом ряду препятствия или ему нужно перестроиться для продолжения движения
То что он двигался во втором ряду оправдывает действия водительницы БМВ?
Мы не видим здесь полной картины, почему он двигался не в крайней правой. Как минимум на видео видно что она залита водой, что для велосипедиста может быть критично при выборе безопасной траектории движения. Но самое главное — пересматривая этот ужасный ролик я не вижу, что его могло спасти движение в правом ряду
Похуй
Звонки на рули крепите, велосипедисты
Вот покатался, полюбуйтесь https://photos.app.goo.gl/99oQHRe384RDbM1t7
сочувствую
Ехал пьяный, беззащитный, вдруг из-за поворота стрелка трамвайная! Я от такой наглости растерялся конечно и попал "межрэльсовий промежуток".
Хуже только столбы в невероятном количестве в узкие тротуары натыканные проклятым ЦОДДом.
Т. е. обувь виновата по-вашему?
В ТАКУЮ жару лежать на асфальте? Жесть
Когда уже введут закон против пропаганды велосидедофилии... А скоро как лгбт, парад им подавай...В жопу долбится начнут...