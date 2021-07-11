В Шереметьево второй день подряд образовались огромные очереди. Аэропорт объяснил это проверкой справок о ПЦР-тестах Статьи редакции
Люди толпятся и в зоне прилёта, и в зоне вылета.
В московском аэропорту Шереметьево 10 и 11 июля образовались очереди на стойках регистрации и у пунктов пограничного контроля. Проблемы возникли из-за проверок документов на Covid-19, сообщила РИА «Новости» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
У стоек регистрации проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. После пограничного контроля прилетевшие сдают анкеты с данными для санитарного контроля.
Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что в терминале D был заполнен весь холл, хотя работали практически все пропускные кабинки.
По словам директора по связям с общественностью Шереметьево, аэропорт открыл дополнительные стойки регистрации, а в терминалах сотрудники оказывают пассажирам необходимую помощь.
Просто вся Русь в терминале D
-мы делаем все чтобы вы не заболели -мы собираем вас в одном небольшом пространстве в плотную.
-Живите.
Ну вы глупые. Все же знают, что вирус распространяется:
1) В кафе / ресторанах (особенно сильно ночью)
2) На фудкортах
3) На несогласованных мероприятиях
В общественном транспорте, при голосовании на пеньках, давках в магазинах и т.п. вирус глупеет и не может находиться.
А куда люди вообще летят? По фото и видео видно, что большинство - это не бизнесмены, которые летают по бизнес-вопросам, а либо семьи, либо молодые люди, явно собравшиеся на отдых. КАКОЙ ОТДЫХ? КУДА? НА РАЗМЫТЫЕ КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Это же не может быть, что все в Турцию
Брат, только не уходи никуда. Я сейчас съезжу разузнаю куда они летят. Я быстро
в Беларусь
На курорты Кр. края летят из терминала В и там все нормально было два дня назад. А это терминал Д вроде, там международка как раз.
сочи размыло, в анапе норм, в гелене тоже вроде норм. короче ничего особенногг небыло
Из новости я так и не понял почему в Шереметьево очередной коллапс.
У стоек регистрации проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Ну а ещё в паспорта смотрят. Стало на одну бумажку больше и всё встало?
После пограничного контроля прилетевшие сдают анкеты с данными для санитарного контроля.
Ну сдают. Почему от этого всё встало?
Тут как раз есть объяснение, это ж Россия. Может там не просто посмотреть эту справку, а они ещё её по базе какой-то пробивают или заносят вообще вручную куда-то. Там и так не особо разгуляться можно было, а дополнительные 30-45 секунд на пассажира - вот и затор
Стало на одну бумажку больше и всё встало?
Очевидно, делается пробив справки на легитимность
Пускай на автобусе едут
На электросамокате
Возникает вопрос, кто в данной ситуации умнее?
1. Те, кто допустил такое скопление людей в помещении в период пандемии
2. Те, кто в это помещение набился в попытках уехать на юга в ту самую пандемию
Чего ж Собянин не рассказал администрации аэропорта о своем опыте с пропусками в метро?
А что на справках нет QR кода по которому ее подлинность проверяется за секунду?