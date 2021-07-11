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Новости
yannlll

В Шереметьево второй день подряд образовались огромные очереди. Аэропорт объяснил это проверкой справок о ПЦР-тестах Статьи редакции

Люди толпятся и в зоне прилёта, и в зоне вылета.

26 26 комментариев
904 просмотров
Пассажиры в аэропорту Шереметьево  Фото Валерия Мельникова/РИА «Новости»

В московском аэропорту Шереметьево 10 и 11 июля образовались очереди на стойках регистрации и у пунктов пограничного контроля. Проблемы возникли из-за проверок документов на Covid-19, сообщила РИА «Новости» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

У стоек регистрации проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. После пограничного контроля прилетевшие сдают анкеты с данными для санитарного контроля.

Корреспондент РИА «Новости» рассказал, что в терминале D был заполнен весь холл, хотя работали практически все пропускные кабинки.

Подъём
В аэропорту «Шереметьево» огромные очереди у стоек регистрации. Всё из-за проверок документов на COVID-19. Пишут, что некоторые пассажиры не успевают на рейсы.

Аэропорт уже выделил дополнительные стойки, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщи...
В аэропорту «Шереметьево» огромные очереди у стоек регистрации. Всё из-за проверок документов на COVID-19. Пишут, что некоторые пассажиры не успевают на рейсы.

Аэропорт уже выделил дополнительные стойки, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

@pdmnews
РИА Новости ✔
В "Шереметьево" очереди у стоек регистрации. В аэропорту РИА Новости это объяснили возросшим временем на проверку документов по COVID.
Независимый взгляд 💥 @zgldz
На администрацию аэропорта Шереметьево возложили обязанности проверки антиковидных документов. В результате образовались огромные очереди, люди часами стояли в жаре, впритык к друг другу, чтобы не опоздать на посадку https://t.co/H4o4GvJ0CP

По словам директора по связям с общественностью Шереметьево, аэропорт открыл дополнительные стойки регистрации, а в терминалах сотрудники оказывают пассажирам необходимую помощь.

#новости #коронавирус

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Кристиан Бедгер

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Просто вся Русь в терминале D
-мы делаем все чтобы вы не заболели -мы собираем вас в одном небольшом пространстве в плотную.
-Живите.

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Текущий Филипп

Кристиан
0

Живитесь

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Упоротый Голубь

4

Ну вы глупые. Все же знают, что вирус распространяется:
1) В кафе / ресторанах (особенно сильно ночью)
2) На фудкортах
3) На несогласованных мероприятиях

В общественном транспорте, при голосовании на пеньках, давках в магазинах и т.п. вирус глупеет и не может находиться.

Ответить

Миша Копейкин

3

Если потолпятся подольше, то ПЦР уже можно и не проводить

Ответить

Алексей Логачев

1

А куда люди вообще летят? По фото и видео видно, что большинство - это не бизнесмены, которые летают по бизнес-вопросам, а либо семьи, либо молодые люди, явно собравшиеся на отдых. КАКОЙ ОТДЫХ? КУДА? НА РАЗМЫТЫЕ КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ? Это же не может быть, что все в Турцию

Ответить

Миша Копейкин

Алексей
6

Брат, только не уходи никуда. Я сейчас съезжу разузнаю куда они летят. Я быстро

Ответить

Рыжий

Алексей
2

Турция, Египет, иные заграничные курорты. Все же открыто 

Ответить

Дмитрий Орлов

Алексей
1

в Беларусь

Ответить

AZP

Дмитрий
0

В Минское море

Ответить

Вадим Гревцов

Алексей
1

На курорты Кр. края летят из терминала В и там все нормально было два дня назад. А это терминал Д вроде, там международка как раз.

Ответить

Alex Polepchuk

Алексей
0

сочи размыло, в анапе норм, в гелене тоже вроде норм. короче ничего особенногг небыло

Ответить

мЕдь

1

Из новости я так и не понял почему в Шереметьево очередной коллапс.

У стоек регистрации проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Ну а ещё в паспорта смотрят. Стало на одну бумажку больше и всё встало?

После пограничного контроля прилетевшие сдают анкеты с данными для санитарного контроля.

Ну сдают. Почему от этого всё встало?

Ответить

Алексей Логачев

мЕдь
4

Тут как раз есть объяснение, это ж Россия. Может там не просто посмотреть эту справку, а они ещё её по базе какой-то пробивают или заносят вообще вручную куда-то. Там и так не особо разгуляться можно было, а дополнительные 30-45 секунд на пассажира - вот и затор

Ответить

Александр Борродач

мЕдь
1

Стало на одну бумажку больше и всё встало?

Очевидно, делается пробив справки на легитимность

Ответить

мЕдь

Александр
0

Не очевидно. Как пробивают?

Ответить

Александр

мЕдь
1

На справке есть контакты лаборатории, звонят туда, наверное. Через аэропорт проходят не только москвичи, в регионах единой базы, куда выгружаются результаты тестов, нет (кроме базы госуслуг, но это другое).

Ответить

Андрей Фурцев

мЕдь
1

Это РоССия! 

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Я просто к тому, что в Шереметьево каждый год какой-нибудь коллапс летом. Давно там что-то делать пора.

Ответить

AZP

1

Пускай на автобусе едут

Ответить

Александр Борродач

AZP
2

На электросамокате

Ответить

AZP

Александр
0

Всего-то пара месяцев - и ты в Турции!

Ответить

Сержант Волков

0

Возникает вопрос, кто в данной ситуации умнее?
1. Те, кто допустил такое скопление людей в помещении в период пандемии
2. Те, кто в это помещение набился в попытках уехать на юга в ту самую пандемию

Ответить

Рыжий

Сержант
1

Ну так пандемии по сути и нет. Ни карантинов, ни ЧС. Есть только новояз

Ответить

AZP

Сержант
0

2. Те, кто в это помещение набился в попытках уехать на юга в ту самую пандемию

И что, им два года дома сидеть? Пандемия ещё хуй знает, сколько будет. Злой вирус с нами навсегда.

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Александр Борродач

0

Чего ж Собянин не рассказал администрации аэропорта о своем опыте с пропусками в метро?

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van der Pusch

0

А что на справках нет QR кода по которому ее подлинность проверяется за секунду?

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