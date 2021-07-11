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Новости
yannlll

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьера после смерти телеоператора Статьи редакции

Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.

16 16 комментариев
452 просмотров
Фото «Новости-Грузия»

В столице Грузии несколько тысяч митингующих требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашили. Поводом для протеста стала смерть оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкарава, пишет ТАСС.

Его избили, разбили голову, пинали ногами именем Бога и при помощи полиции, после чего он умер. Мы все знаем, что его убило. Его убили насильники и бездействие полиции.

Ника Оболадзе
член оппозиционной партии «Единое национальное движение»

Акцию протеста начали сотрудники телекомпании, затем к ним присоединились политики, активисты и другие. В знак солидарности с журналистами, пострадавшими 5 июля, участники надели белые рубашки, залитые красной краской. Митингующие потребовали от правительства уйти в отставку, дав время до утра 12 июля.

Фото Sputnik Грузия

Помимо Тбилиси, акции начались в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, пишет издание «Новости-Грузия». В некоторых городах были молчаливые пикеты, в других собравшиеся призывали к отставке правительства.

Wishmaster© Vendetta Ⅱ✯☭(@dokmorgue агностик) @emmyasomnogo
У горячих грузин снова неспокойно. После того, как стало известно, что от ран скончался оператор, улицы Тбилиси вновь перекрыли митингующие, требующие отставки правительства.

Оппозиция считает, что именно антиЛГБТшные высказывания премьера вызвали волну агрессии, что привело https://t.co/0MWoq4F6PZ

Оператор грузинской телекомпании TV Pirveli Александр Лашкарава пострадал 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества на журналистов, освещавших «Марш достоинства». Лашкарава получил переломы костей лица, его прооперировали и «в удовлетворительном состоянии» выписали из больницы.

Александр Лашкарава после нападения Фото: Гига Макарашвили / Facebook

11 июля мать нашла Александра мёртвым в квартире, сообщила телекомпания TV Pirveli, не назвав причину смерти. По данным «Новости-Грузия», ей стала тромбоэмболия, спровоцированная травмами.

После смерти Лашкарава МВД Грузии возбудило дело по статье «доведение до самоубийства».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть оператора «огромной трагедией для всей страны». Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил близким Лашкарава свои соболезнования.

5 июля организация «Тбилиси прайд», защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого выступили защитники традиционных ценностей и радикалы — они с утра начали собираться на улице, чтобы не дать провести акцию.

Позже противники «Марша достоинства» переместились к зданию парламента. Наиболее агрессивно настроенные из них напали на журналистов, освещавших акцию, обвинив их в поддержке ЛГБТ-сообщества. Пострадали более 50 сотрудников СМИ.

В Тбилиси отменили гей-парад из-за акций…
Пострадали не менее 10 человек, полиция возбудила два уголовных дела.
tjournal.ru

#новости #протесты #грузия

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Эпапа

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Так, грузины ноют про плохую полицию, а либералы всего постсовка рассказывали какая крутая полиция в Грузии, какие реформы)

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Излишний ихтиандр

Эпапа
5

грузинская хуевая полиция - мечта для стран постсовка 
Вот в этом и разница 

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Андрей Фурцев

2

Вот это я понимаю свобода слова и свобода демонстраций. А не это вот всё...

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Алексей Штейн

0

.

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Немыслимый фонарь

Алексей
5

Я все видел маленький гомофоб )))

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Sergiy Sev

Алексей
1

зачем стер, верни как было

Ответить

Aman Medetbekov

–1

Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.

Ха, как ловко вы упустили тот момент, что между выпиской и смертью, он побывал на ток шоу и позже в районе где торгуют наркотой.

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шляпик

Aman
2

Ну тогда ладно, раз не сразу домой пошёл умирать, то не считается

Ответить

Aman Medetbekov

шляпик
–1

Ну да, ведь когда человек умирает он как ни в чем не бывало шляется по городу, участвует в ток шоу, по всяким нехорошим районам гуляет. Вообще типичное поведение человека при смерти. Интересно, он в дискотеку и в кальянную не успел сходить?

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Излишний ихтиандр

Aman
0

экспертиза показала что причина смерти - наркотики? 

Ответить

Миша Копейкин

1

 участники надели белые рубашки, залитые красной краской

Пользуясь случаем поделюсь интересным фактом как появился флаг Австрии, один из самых древних государственных символов в мире: Согласно преданию, в 1191 году во время одной из битв третьего крестового похода, белоснежная рубашка Леопольда V полностью была забрызгана кровью. Когда герцог снял с себя широкий пояс, на рубашке образовалась белая полоса. То есть Красная полоса-Белая-Красная. Сочетание этих цветов стало его знаменем, а в будущем - флагом Австрийской Республики.

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Romula Daraa

0

В Грузии ковид победили?

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Mikhail Dragunov

Romula
2

Какой блть ковид, чо ты несешь, мэн?

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Сергей Дворниченко

Mikhail
0

ну он думает раз в рф так, то везде должно быть еще хуже, у грузин и хохлов там и т.д

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Хрупкий Слава

Romula
0

Повод перетерпеть?

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Llaren Hlaalo

–1

Население агломерации — 1 184 818 чел
Вышло несколько тыщ.
Неужели грузины тоже терпилы ? Резонансная смерть энд щит.

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