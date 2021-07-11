В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьера после смерти телеоператора Статьи редакции
Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.
В столице Грузии несколько тысяч митингующих требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашили. Поводом для протеста стала смерть оператора грузинского телеканала TV Pirveli Александра Лашкарава, пишет ТАСС.
Акцию протеста начали сотрудники телекомпании, затем к ним присоединились политики, активисты и другие. В знак солидарности с журналистами, пострадавшими 5 июля, участники надели белые рубашки, залитые красной краской. Митингующие потребовали от правительства уйти в отставку, дав время до утра 12 июля.
Помимо Тбилиси, акции начались в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, пишет издание «Новости-Грузия». В некоторых городах были молчаливые пикеты, в других собравшиеся призывали к отставке правительства.
Оператор грузинской телекомпании TV Pirveli Александр Лашкарава пострадал 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества на журналистов, освещавших «Марш достоинства». Лашкарава получил переломы костей лица, его прооперировали и «в удовлетворительном состоянии» выписали из больницы.
11 июля мать нашла Александра мёртвым в квартире, сообщила телекомпания TV Pirveli, не назвав причину смерти. По данным «Новости-Грузия», ей стала тромбоэмболия, спровоцированная травмами.
После смерти Лашкарава МВД Грузии возбудило дело по статье «доведение до самоубийства».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть оператора «огромной трагедией для всей страны». Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выразил близким Лашкарава свои соболезнования.
5 июля организация «Тбилиси прайд», защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого выступили защитники традиционных ценностей и радикалы — они с утра начали собираться на улице, чтобы не дать провести акцию.
Позже противники «Марша достоинства» переместились к зданию парламента. Наиболее агрессивно настроенные из них напали на журналистов, освещавших акцию, обвинив их в поддержке ЛГБТ-сообщества. Пострадали более 50 сотрудников СМИ.
Так, грузины ноют про плохую полицию, а либералы всего постсовка рассказывали какая крутая полиция в Грузии, какие реформы)
Излишний ихтиандр
грузинская хуевая полиция - мечта для стран постсовка
Вот в этом и разница
Вот это я понимаю свобода слова и свобода демонстраций. А не это вот всё...
.
Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.
Ха, как ловко вы упустили тот момент, что между выпиской и смертью, он побывал на ток шоу и позже в районе где торгуют наркотой.
Ну да, ведь когда человек умирает он как ни в чем не бывало шляется по городу, участвует в ток шоу, по всяким нехорошим районам гуляет. Вообще типичное поведение человека при смерти. Интересно, он в дискотеку и в кальянную не успел сходить?
участники надели белые рубашки, залитые красной краской
Пользуясь случаем поделюсь интересным фактом как появился флаг Австрии, один из самых древних государственных символов в мире: Согласно преданию, в 1191 году во время одной из битв третьего крестового похода, белоснежная рубашка Леопольда V полностью была забрызгана кровью. Когда герцог снял с себя широкий пояс, на рубашке образовалась белая полоса. То есть Красная полоса-Белая-Красная. Сочетание этих цветов стало его знаменем, а в будущем - флагом Австрийской Республики.
В Грузии ковид победили?
Какой блть ковид, чо ты несешь, мэн?
ну он думает раз в рф так, то везде должно быть еще хуже, у грузин и хохлов там и т.д
Население агломерации — 1 184 818 чел
Вышло несколько тыщ.
Неужели грузины тоже терпилы ? Резонансная смерть энд щит.