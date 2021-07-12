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Новости
Дамир Камалетдинов

Сборная Италии выиграла Евро-2020 Статьи редакции

Это первая победа страны на турнире за полвека.

181 181 комментарий
4499 просмотров
Сборная Италии после первого гола Фото с сайта УЕФА

Сборная Италии выиграла Евро-2020 в финальном матче с английской сборной. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, дополнительные таймы также не принесли голов. Всё решилось в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Италии со счётом 3:2.

Матч на лондонском стадионе «Уэмбли» продолжался больше двух часов. Первый гол забила сборная Англии — на второй минуте голом отметился Люк Шоу.

Сборная Англии после первого гола Фото Альберто Лингриа для AFP

Во втором тайме итальянская сборная сравняла счёт. Гол забил защитник Леонардо Бонуччи — из-за этого матч вошёл в историю как первый финал крупных турниров, в котором защитники забили более одного мяча. Кроме того, финал Евро-2020 стал первым финалом турнира за 21 год, в котором забили обе команды.

Гол Англии
Ответный гол Италии
Краткий обзор матча

Для Италии победа стала первым выигрышем на Евро более чем за 50 лет — в прошлый раз страна побеждала в 1968 году, хотя трижды проходила в финалы. Англия впервые в своей истории забила 11 мячей на одном турнире и прошла в финал. До этого команда выигрывала бронзу в 1968 году и выходила в полуфинал в 1996 году.

Как Англия сыграла на этом Евро:

  • 1 тур в группе: победа над Хорватией (1:0)
  • 2 тур в группе: ничья с Шотландией (0:0)
  • 3 тур в группе: победа над Чехией (1:0)
  • 1/8 финала: победа над Германией (2:0)
  • 1/4 финала: победа над Украиной (4:0)
  • 1/2 финала: победа над Данией (2:1 в дополнительное время)
  • Финал: поражение Италии (3:2 по пенальти)

Как Италия сыграла на этом Евро:

  • 1 тур в группе: победа над Турцией (3:0)
  • 2 тур в группе: победа над Швейцарией (3:0)
  • 3 тур в группе: победа над Уэльсом (1:0)
  • 1/8 финала: победа над Австрией (2:1 в дополнительное время)
  • 1/4 финала: победа над Бельгией (2:1)
  • 1/2 финала: победа над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти)
  • Финал: победа над Англией (3:2 по пенальти)

#новости #футбол #евро2020

181 181 комментарий
3
60
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181 комментарий
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Павел Макров

21

на курсы реабилитации для Сака, просто жаль пацана 19 лет, господь убереги от суицида

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1 комментарий

Сергей Юрьевич

61

У Англии ударили двое белых - голы
После три негра - ни одного гола)))

Ответить

Михаил Зеленин

Сергей
12

так еще и 2 из них выпущенных ровно под серию пенальти 

Ответить

некипишуй

Сергей
1

ты на что это намекаешь?

Ответить

Bkmz Иванов

некипишуй
5
Ответить

Уникальный турник

Сергей
0

Зумеры шоколадки вышли и все засрали

Ответить

Коммерческий космос

50

Шаблон до конца не отредактировал, Дамир)

Ответить

Дамир Камалетдинов

Коммерческий
12

Да ссук)

Ответить

Андрей Рядькин

Дамир
1

Ещё у тебя фотка Англии после первого года вообще не с этого матча)

Ответить

Неудачный будильник

Коммерческий
3

Не трави ******

Ответить

Андрей Лузин

Коммерческий
1

Вот кто из нас раньше запостил?
Или эффект Зоибаны?

Ответить

Андрей Лузин

Андрей
0

Ну лан, ты на полминуты раньше

Ответить

Семен Прозов

36

Но этот удар в штангу на пенальти был мегахуевым конечно.

Ответить

Владимир Климов

Семен
14

Довыёбывался

Ответить

Дамир Камалетдинов

Семен
7

Переломный момент

Ответить

sf

Семен
6

Он наебал сам себя 

Ответить

Аркадий Иванов

Семен
1

Рэшфорд блин, а ведь хороший футболер.

Ответить

Андрей Рядькин

24

как охуенно. Просто заебсь. только почему рекламу включи вместо эмоций, пидопасы

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
9

у Англии классные футболисты, но играют хуйню. Еще и домашний чемп считай и судейка с Данией подосрал, да болельщики быдло свистящее
Стогниенко скатился, слушать тяжело

Ответить

Уникальный месяц

Андрей
0

потому что в россии нет не только института репутации, но и уважения к зрителям чего бы то ни было, кроме ежегодного балабольства с путиным (впрочем и к ним тоже нет)

Ответить

Излишний ихтиандр

21

Малолетки решили что потанцевать перед самым важным ударом в жизни нужнее чем посмотреть на ворота.

Ну ниче, у этой сборной ещё пару больших турниров впереди точно.

Ответить

Похожий шмель

Излишний
0

ага может и новых бекхемов понабирают, вместо

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

буду гардиан и ббс мониторить как распинают рефшорда

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

че еще почитать посоветуй?

Ответить

Излишний

Похожий
0

Я бы лучше почитал истории о том итальянцы будут праздновать, вот это конечно без сомнений топ истории

Интересно, у них будет играть трек с Евровиденья?

Ответить

Похожий шмель

Излишний
0

у них будет играть николай угодник защити

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

там лондон безумствует

Ответить

Излишний ихтиандр

Похожий
0

Бекхем имеет одно из самых запоминающихся пенальти в истории сборной Англии, он им нах не нужен)))

Ответить

Похожий шмель

Излишний
0

не подумал, штош только кейн

Ответить

sf

17

Они мало того, что выиграли, так сделали это на Уэмбли в Лондоне при полном говняше со стороны трибун

Ответить

Дамир Камалетдинов

sf
1

Они просто не понимают, что они оттуда не выйдут теперь...

Ответить

sf

Дамир
3

Пароход уже стоит под парами. Из Уэмбли секретный тоннель в порт

Ответить

PrisonMike

Дамир
2
Ответить

Неподвижный теркин30см

sf
0

воля

Ответить

Nastya Grachyova

Неподвижный
1

 паша

Ответить

Мощный

Nastya
1

Техник

Ответить

Неподвижный

Nastya
0

не, не типа

Ответить

sf

Неподвижный
0

… и разум 

Ответить

Уникальный месяц

sf
0

приятно да

Ответить

sf

Уникальный
0

С др стороны это их работа. Умеют отключаться наверное 

Ответить

имя мне легион

15

It’s coming Rome 😢

Ответить

true iBegginer

имя
1

to

Ответить

Андрей Рядькин

15

да вы тоже все комментарии заготовили, не пиздите тут

Ответить

Андрей Лузин

11

Вот это валидольный матч

Ответить

Уникальный месяц

Андрей
1

с матчем швейцария-франция не сравнится

Ответить

Защитный кофе

Уникальный
8

А как тебе Химки Рубин?

Ответить

Уникальный месяц

Защитный
4

я не настолько говноед шоб смотреть клубный хуйтбол

Ответить

Защитный кофе

Уникаль…
4

Ну в целом, говноед все равно

Ответить

Мощный

Защитный
0

А пахне як

Ответить

Stan Majors

8

3 чернокожих промахнулись, совпадение? Не думаю! Болел за Италию, хотя вратарь англов молодец.

Ответить

Похожий шмель

Stan
1

пикфорд топчик, но с афроамериканцами конечно полный BLM

Ответить

Похожий шмель

Похожий
1

кейн кстати забил

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

жалко англичан кнеш, итальянцы мне никогда не нравились

Ответить

некипишуй

Похожий
2

зато они няшные

Ответить

Андрей Лузин

некипиш…
2

Вдруг внутри пиццы ананасы?

Ответить

Похожий шмель

некипиш…
0

а чо мне тиммейты одни мужики попадаются невменяемые???

Ответить

Nastya Grachyova

Похожий
0
Ответить

Похожий шмель

Nastya
0

тётя отстань

Ответить

Уникальный турник

9
Ответить

Похожий шмель

Уникальный
0

наблюдаю рождение нового киселева на тж

Ответить

Уникальный турник

Похожий
1

Каво

Ответить

Похожий шмель

Уникаль…
0

асуждаю

Ответить

Жестокий химик

Похожий
0

Наблюдаю рождение нового Соловьева на ТЖ - либо думаешь как я, либо представьсямразь

Ответить

Похожий шмель

Жестокий
0

письку предьяви

Ответить

Уникальный месяц

6

островные вырожденцы сосатб

Ответить

Уникальный месяц

Уникальный
3

италия тоже говно, но чуть-чуть поменбше

Ответить

Мощный вентилятор

Уникальный
0

Итальянцы хотяб от жизни умеют получать удовольствие

Ответить

Stan Majors

9

Соседи сейчас

Ответить

Сергей Рубцов

8

Вы забыли счёт вписать)

Ответить

Llaren Hlaalo

5

As expected. Italia sila. Angliya mogila. Zhi est.

Ответить

Llaren Hlaalo

Llaren
4

Датчане ща наверное понабрали инфарктов от счастья.

Ответить

Stan Majors

6

Собрались гадить англосаксы и тут макаронники такие- сюрпрайз мазафака!)
Это вам за дельфина ныряльщика за пенальти!

Ответить

minsdalkj

6
Ответить

Уникальный месяц

minsdalkj
0

а нехуй было рукой трогать

Ответить

ОСА

3

Кубок так же выкатят? Или это на случай победы Англии оставили???

Ответить

Никита Лихачёв

ОСА
6

Это и был тот «выбежавший» на поле посередине матча?

Ответить

Неудачный будильник

Никита
4

Ржомба

Ответить

j2me92 .

5

После такого и БЛМ не грех отменить 

Ответить

Nevi Lant

5

СЛАВА РОССИИ
СЛАВА МАКАРОННИКАМ
МАНЧИНИ ЧЕМПИОН
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!1111111111111

Ответить

Уникальный месяц

Nevi
0

так значит и россия чемпион?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Уникальный
0
Ответить

Владимир Климов

5

Лучше всех всё равно Швейцария играла.

Ответить

Андрей Лузин

Владимир
0

Не, не лучше всех, как показывает результат. Но отчаянно и до последнего, за что в себя и влюбили

Ответить

Хиханьки да Хаханьки

5

"Манчини выиграл ЧЕ потому что набрался опыта в Зените" Г. Орлов

Ответить

Stan Majors

4

Ставил на Англию?)

Ответить

Mikhail Nisparelevich

Stan
–8

Ставил на то, что люди переключаться на что-то более интересное, чем в миллионный раз смотреть как две кучки придурков два часа пинают мячик по полю.

Ответить

rustyrazor

Mikhail
1

Ох уж эти люди, заходящие в обсуждение темы, которая  им неинтересна, чтобы написать, что она им неинтересна.

Ответить

Андрей Лузин

4

Кек

Ответить

Stan Majors

3

2 минитайма у меня аж ноги болели

Ответить

Nastya Grachyova

Stan
2

а ты на толчке евро не смотри. У тебя стульчак седалищный нерв пережал, вот ты и почувствовал себя футболистом

Ответить

Alex P

Nastya
0

Вот в чём секрет

Ответить

Дамир Камалетдинов

Stan
1

А у меня руки

Ответить

Андрей Лузин

3

Англичане ещё так демонстративно медали снимают

Ответить

Nastya Grachyova

Андрей
2

Их отдавать надо гардеробщице

Ответить

Виктор Опейкин

2

А сборная России нет.

Ответить

Конкретный корабль

2

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, стерлядь сосатб!!111

Ответить

Nastya Grachyova

Конкретный
2

Братишка, ты на нересте?
Рыба агрессивная попалась?

Ответить

Мразь

0

Такой унылой хуйни я не ожидал

Ответить

Семен Семеныч

Мразь
4

Ожидаемый 1-1, стригу купоны

Ответить

Мощный вентилятор

Семен
0

Сколько настриг

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Английские сасать. Это за нашу сборную отомстили

Ответить

Похожий шмель

Marhal_New
1

и ты со своей местью

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

родина футбола же

Ответить

Nastya Grachyova

Похожий
0

Россия - родина футбола.
Недавно в якутии нашли следы денисовцев.
Так что скорее всего ученые обнаружат, что мы родоначальники футбола.
No comments.

Ответить

Похожий шмель

Nastya
2
Ответить

Nastya Grachyova

Похожий
0

Русский народ обладает лучшей генетикой.
Вот пруф:

Денисовцы передали нам лучшую часть своей ДНК и…
В Китае нашли нижнюю челюсть денисовца — представителя древнего подвида человека, обитавшего в…
ria.ru
Ответить

Похожий шмель

Nastya
1

@Шахтер преследование шизофренией

Ответить

Marhal_New _Arleana

Похожий
0

Кровная месть

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Я бы даже сказал семейная

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
1
Ответить

Похожий шмель

Marhal_…
1

сколько мивины тебе завезли макаронники ? пару ящиков?

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

и пиццу

Ответить

Marhal_New

Похожий
0

Сегодня такие классные ел вместе с шашлыком.

Ответить

Похожий

Marhal_…
0

лол

Ответить

Николай Николаевич

Marhal_New
0

Фашисты?

Ответить

Stan Majors

2

🇮🇹

Ответить

Mechanic (21±)

2
Ответить

Ваня Погост

2

Английские околофутбольные отбитыши ещё до матча устроили пиздец, теперь вообще Лондон с землёй сровняют.

Ответить

Сергей Звезда

2
Ответить

Уникальный месяц

Сергей
0

to

Ответить

Сергей Звезда

Уникальный
0

Ну это оффер в Skyeng, бро

Ответить

Уникальный турник

2

Пикфорд в раздевалке

Ответить

коренной нарниец

2

black lives don't matter anymore

Ответить

Baltazar Djonson

0

Форца Италия

Ответить

Уникальный месяц

Baltazar
2

форца блять

Ответить

Baltazar Djonson

Уникальный
2

Принято

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Мокрый ключ

1

Лукашин победил Ипполита. Не все потеряно для мира.

Ответить

Семен Семеныч

Мокрый
1

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Уникальный месяц

Мокрый
0

ипполит ипполита

Ответить

Мокрый ключ

Уникальный
0

ну на этом ЧЕ их ипполитизм мимикрировал под лукашинизм – мне достаточно триумфа даже такого эрзаца романтики.

Ответить

Уникальный месяц

Мокрый
–2

кьеллини мерзкий, с испанским капитаном перед пенальти очень подло махинировал

Ответить

Мокрый ключ

Уникаль…
0

ну ладно тебе, это ж психологическое давление, чего плохого-то. Лукашин по таким рассуждениям тоже подлый – Надю увел)

Ответить

Stan Majors

1

Английские болельщики против итальянского вратаря

Ответить

Похожий шмель

Stan
1

которому повезло что рашфорд попал в штангу

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

а сам вратарь уже ускакал в другую сторону

Ответить

Похожий шмель

Похожий
0

вратарь дырка

Ответить

Божественный корабль

1

а про расхуячку на кубе будет шо?

Ответить

Max Savelev

1

FORZA ITALIA🇮🇹

Ответить

Ночной парфюмер

1

Италия наказала за Украину

Ответить

Похожий шмель

Ночной
0

это же игра, алло

Ответить

Ночной парфюмер

Похожий
0

Я хотел позлорадствовать просто чуть чуть (

Ответить

Похожий шмель

Ночной
0

я просто не люблю итальянцев

Ответить

Мощный

Похожий
0

Зря

Ответить

Похожий шмель

Мощный
0

че

Ответить

Мощный

Похожий
0

Итальянцы кайфовые челы, умеют жить красиво

Ответить

Похожий

Мощный
0

GGOOOOD SAVE THE QUEEEN

Ответить

Мощный

Похожий
0

Фу, цари

Ответить

Похожий

Мощный
0

Send her victorious
Happy and glorious

Ответить