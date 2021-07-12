Сборная Италии выиграла Евро-2020 Статьи редакции
Это первая победа страны на турнире за полвека.
Сборная Италии выиграла Евро-2020 в финальном матче с английской сборной. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, дополнительные таймы также не принесли голов. Всё решилось в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Италии со счётом 3:2.
Матч на лондонском стадионе «Уэмбли» продолжался больше двух часов. Первый гол забила сборная Англии — на второй минуте голом отметился Люк Шоу.
Во втором тайме итальянская сборная сравняла счёт. Гол забил защитник Леонардо Бонуччи — из-за этого матч вошёл в историю как первый финал крупных турниров, в котором защитники забили более одного мяча. Кроме того, финал Евро-2020 стал первым финалом турнира за 21 год, в котором забили обе команды.
Для Италии победа стала первым выигрышем на Евро более чем за 50 лет — в прошлый раз страна побеждала в 1968 году, хотя трижды проходила в финалы. Англия впервые в своей истории забила 11 мячей на одном турнире и прошла в финал. До этого команда выигрывала бронзу в 1968 году и выходила в полуфинал в 1996 году.
Как Англия сыграла на этом Евро:
- 1 тур в группе: победа над Хорватией (1:0)
- 2 тур в группе: ничья с Шотландией (0:0)
- 3 тур в группе: победа над Чехией (1:0)
- 1/8 финала: победа над Германией (2:0)
- 1/4 финала: победа над Украиной (4:0)
- 1/2 финала: победа над Данией (2:1 в дополнительное время)
- Финал: поражение Италии (3:2 по пенальти)
Как Италия сыграла на этом Евро:
- 1 тур в группе: победа над Турцией (3:0)
- 2 тур в группе: победа над Швейцарией (3:0)
- 3 тур в группе: победа над Уэльсом (1:0)
- 1/8 финала: победа над Австрией (2:1 в дополнительное время)
- 1/4 финала: победа над Бельгией (2:1)
- 1/2 финала: победа над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти)
- Финал: победа над Англией (3:2 по пенальти)
на курсы реабилитации для Сака, просто жаль пацана 19 лет, господь убереги от суицида
У Англии ударили двое белых - голы
После три негра - ни одного гола)))
Вот кто из нас раньше запостил?
Или эффект Зоибаны?
Но этот удар в штангу на пенальти был мегахуевым конечно.
как охуенно. Просто заебсь. только почему рекламу включи вместо эмоций, пидопасы
у Англии классные футболисты, но играют хуйню. Еще и домашний чемп считай и судейка с Данией подосрал, да болельщики быдло свистящее
Стогниенко скатился, слушать тяжело
потому что в россии нет не только института репутации, но и уважения к зрителям чего бы то ни было, кроме ежегодного балабольства с путиным (впрочем и к ним тоже нет)
ага может и новых бекхемов понабирают, вместо
буду гардиан и ббс мониторить как распинают рефшорда
че еще почитать посоветуй?
Излишний
Я бы лучше почитал истории о том итальянцы будут праздновать, вот это конечно без сомнений топ истории
Интересно, у них будет играть трек с Евровиденья?
Они мало того, что выиграли, так сделали это на Уэмбли в Лондоне при полном говняше со стороны трибун
Неподвижный теркин30см
воля
паша
Уникальный месяц
приятно да
It’s coming Rome 😢
Вот это валидольный матч
с матчем швейцария-франция не сравнится
Защитный кофе
А как тебе Химки Рубин?
3 чернокожих промахнулись, совпадение? Не думаю! Болел за Италию, хотя вратарь англов молодец.
пикфорд топчик, но с афроамериканцами конечно полный BLM
кейн кстати забил
Похожий шмель
наблюдаю рождение нового киселева на тж
Уникальный месяц
италия тоже говно, но чуть-чуть поменбше
As expected. Italia sila. Angliya mogila. Zhi est.
Собрались гадить англосаксы и тут макаронники такие- сюрпрайз мазафака!)
Это вам за дельфина ныряльщика за пенальти!
Кубок так же выкатят? Или это на случай победы Англии оставили???
Это и был тот «выбежавший» на поле посередине матча?
СЛАВА РОССИИ
СЛАВА МАКАРОННИКАМ
МАНЧИНИ ЧЕМПИОН
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!1111111111111
Лучше всех всё равно Швейцария играла.
Не, не лучше всех, как показывает результат. Но отчаянно и до последнего, за что в себя и влюбили
Ставил на Англию?)
Ставил на то, что люди переключаться на что-то более интересное, чем в миллионный раз смотреть как две кучки придурков два часа пинают мячик по полю.
Ох уж эти люди, заходящие в обсуждение темы, которая им неинтересна, чтобы написать, что она им неинтересна.
2 минитайма у меня аж ноги болели
а ты на толчке евро не смотри. У тебя стульчак седалищный нерв пережал, вот ты и почувствовал себя футболистом
Англичане ещё так демонстративно медали снимают
Такой унылой хуйни я не ожидал
Ожидаемый 1-1, стригу купоны
Английские сасать. Это за нашу сборную отомстили
Похожий шмель
и ты со своей местью
родина футбола же
Россия - родина футбола.
Недавно в якутии нашли следы денисовцев.
Так что скорее всего ученые обнаружат, что мы родоначальники футбола.
No comments.
Русский народ обладает лучшей генетикой.
Вот пруф:
Кровная месть
Я бы даже сказал семейная
Похожий шмель
сколько мивины тебе завезли макаронники ? пару ящиков?
Сегодня такие классные ел вместе с шашлыком.
Английские околофутбольные отбитыши ещё до матча устроили пиздец, теперь вообще Лондон с землёй сровняют.
Уникальный месяц
to
Форца Италия
ипполит ипполита
Мокрый ключ
ну на этом ЧЕ их ипполитизм мимикрировал под лукашинизм – мне достаточно триумфа даже такого эрзаца романтики.
Английские болельщики против итальянского вратаря
это же игра, алло
Ночной парфюмер
Я хотел позлорадствовать просто чуть чуть (
я просто не люблю итальянцев