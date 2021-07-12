Это первая победа страны на турнире за полвека.

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Сборная Италии после первого гола Фото с сайта УЕФА

Сборная Италии выиграла Евро-2020 в финальном матче с английской сборной. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, дополнительные таймы также не принесли голов. Всё решилось в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Италии со счётом 3:2.

Матч на лондонском стадионе «Уэмбли» продолжался больше двух часов. Первый гол забила сборная Англии — на второй минуте голом отметился Люк Шоу.

Сборная Англии после первого гола Фото Альберто Лингриа для AFP

Во втором тайме итальянская сборная сравняла счёт. Гол забил защитник Леонардо Бонуччи — из-за этого матч вошёл в историю как первый финал крупных турниров, в котором защитники забили более одного мяча. Кроме того, финал Евро-2020 стал первым финалом турнира за 21 год, в котором забили обе команды.

Гол Англии

Ответный гол Италии

Краткий обзор матча

Для Италии победа стала первым выигрышем на Евро более чем за 50 лет — в прошлый раз страна побеждала в 1968 году, хотя трижды проходила в финалы. Англия впервые в своей истории забила 11 мячей на одном турнире и прошла в финал. До этого команда выигрывала бронзу в 1968 году и выходила в полуфинал в 1996 году.

Как Англия сыграла на этом Евро:

1 тур в группе: победа над Хорватией (1:0)

2 тур в группе: ничья с Шотландией (0:0)

3 тур в группе: победа над Чехией (1:0)

1/8 финала: победа над Германией (2:0)

1/4 финала: победа над Украиной (4:0)

1/2 финала: победа над Данией (2:1 в дополнительное время)

Финал: поражение Италии (3:2 по пенальти)

Как Италия сыграла на этом Евро: