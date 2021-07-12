Рогозин после полёта Брэнсона выразил надежду, что российские «олигархи начнут тратить деньги» на космические технологии Статьи редакции
Он считает, что лучше тратить деньги на эту сферу, чем на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал знаковым событием суборбитальный полёт космолёта Unity 22 от Virgin Galactic. Он выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий.
По словам Рогозина, можно согласиться с утверждением некоторых экспертов, что этот суборбитальный полёт не имеет отношения к профессиональной космонавтике. «Но тем не менее событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — добавил он.
11 июля миллиардер Ричард Брэнсон и ещё пять сотрудников Virgin Galactic отправились в суборбитальный полёт на космолёте компании. VSS Unity достиг высоты около 80 километров, провёл там несколько минут и начал снижаться.
ПОЧЕМУ ОН, А НЕ Я?????
Московский магнит
потому что он не сидит на тж
Год назад я тоже не сидел. До того как продал Ламборгини.
Погоди....
Я тоже надеюсь стать лучше в новом году, но мало ли, на что я там надеюсь
Он ворует деньги, а ты мои мысли.
Пыльный Данила
Я хотел лишь твоё сердечко...
Ой ой ой ой...я потёк =)
Описал я. Бывает.
*описался
Хотяяя)) и так норм было
Тут как бы хочется вспомнить про Владислава Филёва
> S7 Group договорилась с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») о покупке плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт»). Последний раз запуск с него производился в 2014 г.
Возобновить запуски с Sea Launch планируется в 2019 г., говорится в презентации Филева. До 2023 г. планируется заказать 12 ракет. Это будут ракеты «Зенит» производства украинского завода «Южмаш», они будут поставляться с Украины американской «дочке» S7 – компании S7 Sea Launch, рассказали два человека, близких к разным сторонам проекта.
И после этой новости чела начали прессовать силовики, потому что поняли, что если у чела есть деньги на космос, значит где-то он ужимает Аэрофлот )
Всё это ради такой ачивки на Википедии
Подозрительный Абдужаббор
Бля, это как девочки-инстаграмщицы, которые пишут в био "путешественница, модель, архитектор", сгоняв Турцию и Ебипет, кое-как закончив тюменский заборостроительный институт и снявшись пару раз для каталога всратых футболок
ну и в чем они не правы? вполне себе legit, мне кажется
А что ты имеешь против Тюменского Заборостроительного? У меня его отец заканчивал. Может не самый топовый институт, не МГУ, но на уровне области занимает неплохие позиции. Да и в целом Тюменская область достаточно техническая область, учитывая что в неё входят основные нефтедобывающие месторождения. Что положительно сказывается на образовании - как на финансировании, так и на уровне преподавательских кадров и техническом оснащении.
только нефть и умеем добывать. больше ничего не умеем
Подозрительный
Умели бы добывать, строили бы новые месторождения или хотя бы из старых нефть не разливали. Но даже этого сделать не в состоянии.
в целом Тюменская область достаточно техническая область
Угу, рассказывай
как на финансировании, так и на уровне преподавательских кадров
Видел да. Помню, как Газпром выдал деньги нашей недошараге на лабораторию для работехники. Так эти долбоёбы закупили туда наборы Лего 6+ и Ардуино, а студенты потом с ними дипломные работы писали. Сам лично подруге "ультразвуковой детектор повреждений трубопроводов" собирал на Ардуино. Магистратура, ёпт!
Ну в ТЗИ, по рассказам отца, всё с этим хорошо. Во всяком случае когда он там учился.
Для ускорения этого процесса надо олигархов посадить на бутылку и тогда то что делали в США десятилетиями, в России сделают за неделю. Метод проверенный дедами.
Дурак, несколько частных компаний в России уже пытались построить бизнес в космической отрасли, закончилось это все переносом их бизнеса в сша
Сейчас не время тратить. Сейчас время складывать в английскую тумбочку. Копейка фунт бережёт.
тратить свои деньги.... на развитие знаний о космосе.
Купил и отправил Дмитрий Олегычу, а мог бы на ярмарке тщеславия потратить
он про себя?)
Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.