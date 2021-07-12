{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Рогозин после полёта Брэнсона выразил надежду, что российские «олигархи начнут тратить деньги» на космические технологии Статьи редакции

Он считает, что лучше тратить деньги на эту сферу, чем на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».

43 43 комментария
2154 просмотров

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал знаковым событием суборбитальный полёт космолёта Unity 22 от Virgin Galactic. Он выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий.

По словам Рогозина, можно согласиться с утверждением некоторых экспертов, что этот суборбитальный полёт не имеет отношения к профессиональной космонавтике. «Но тем не менее событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса», — добавил он.

РОГОЗИН @Rogozin
Можно согласиться с утверждением ряда экспертов, что суборбитальный полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике, но, тем не менее, событие знаковое с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса
РОГОЗИН @Rogozin
Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.

11 июля миллиардер Ричард Брэнсон и ещё пять сотрудников Virgin Galactic отправились в суборбитальный полёт на космолёте компании. VSS Unity достиг высоты около 80 километров, провёл там несколько минут и начал снижаться.

Ричард Брэнсон и главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мозес AP Photo

#новости

43 43 комментария
16
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 43, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 409147, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Jul 2021 08:18:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Многолетний лолипоп

47

Ты бл и есть российский олигарх!

Ответить

AttentiveMilk

Многолетний
1

ПОЧЕМУ ОН, А НЕ Я?????

Ответить

Московский магнит

AttentiveMilk
2

потому что он не сидит на тж

Ответить

AttentiveMilk

Московс…
4

Год назад я тоже не сидел. До того как продал Ламборгини.

Погоди....

Ответить

Dimitry Who

Attenti…
0

Нахуй ты пиздишь? Ты 3 года тут дрочишь

Ответить

Kir Kirsky

AttentiveMilk
0

А ты был ельцинским штурмовиком в 90-е?

Ответить

encake

Многолетний
0

это другое!

Ответить

Павел Фролов

Многолетний
0

Я тоже надеюсь стать лучше в новом году, но мало ли, на что я там надеюсь

Ответить

Пыльный Данила

20

Это он так говорит, что бы помимо бюджетных денег начать воровать ещё и деньги от частных инвесторов.

Ответить

Дмитрий Киселев

Пыльный
8

Он ворует деньги, а ты мои мысли.

Ответить

Пыльный Данила

Дмитрий
9

Я хотел лишь твоё сердечко...

Ответить

Дмитрий Киселев

Пыльный
4

Ой ой ой ой...я потёк =)

Ответить

Slow Dimon

Дмитрий
1

Описал я. Бывает.

Ответить

Slow Dimon

Slow
1

*описался

Ответить

Slow Dimon

Slow
1

Хотяяя)) и так норм было

Ответить

Дмитрий

Slow
0

Первый обидный, второй правда.

Ответить

ruslan Akhmedov

Пыльный
0

Не воровать а эффективно осваивать (нет).

Ответить

Бурный ихтиандр

11

Тем временем, космические технологии России:

Ответить

Алексей Логачев

8

Тут как бы хочется вспомнить про Владислава Филёва

 > S7 Group договорилась с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») о покупке плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт»). Последний раз запуск с него производился в 2014 г.

Возобновить запуски с Sea Launch планируется в 2019 г., говорится в презентации Филева. До 2023 г. планируется заказать 12 ракет. Это будут ракеты «Зенит» производства украинского завода «Южмаш», они будут поставляться с Украины американской «дочке» S7 – компании S7 Sea Launch, рассказали два человека, близких к разным сторонам проекта.

И после этой новости чела начали прессовать силовики, потому что поняли, что если у чела есть деньги на космос, значит где-то он ужимает Аэрофлот ) 

Ответить

eepk yh

Алексей
0

В "Иван Васильевич меняет профессию" об этом очень хорошо сказано. Точно, емко, никогда не устареет в этой стране, очевидно.

Ответить

Муниципальный холод

eepk
0

лепота

Ответить

Неопределенный диод

Алексей
0

Деньги любят тишину.

Ответить

Миша Копейкин

2

Всё это ради такой ачивки на Википедии

Ответить

Подозрительный Абдужаббор

Миша
8

Бля, это как девочки-инстаграмщицы, которые пишут в био "путешественница, модель, архитектор", сгоняв Турцию и Ебипет, кое-как закончив тюменский заборостроительный институт и снявшись пару раз для каталога всратых футболок

Ответить

капитал прожиточного минимума

Подозрительный
3

ну и в чем они не правы? вполне себе legit, мне кажется 

Ответить

Миша Копейкин

Подозрительный
0

А что ты имеешь против Тюменского Заборостроительного? У меня его отец заканчивал. Может не самый топовый институт, не МГУ, но на уровне области занимает неплохие позиции. Да и в целом Тюменская область достаточно техническая область, учитывая что в неё входят основные нефтедобывающие месторождения. Что положительно сказывается на образовании - как на финансировании, так и на уровне преподавательских кадров и техническом оснащении.

Ответить

Стас Фарбер

Миша
2

только нефть и умеем добывать. больше ничего не умеем

Ответить

Подозрительный

Стас
0

Умели бы добывать, строили бы новые месторождения или хотя бы из старых нефть не разливали. Но даже этого сделать не в состоянии.

Ответить

Подозрительный

Миша
0

в целом Тюменская область достаточно техническая область

Угу, рассказывай

Ответить

Подозрительный

Миша
0

как на финансировании, так и на уровне преподавательских кадров

Видел да. Помню, как Газпром выдал деньги нашей недошараге на лабораторию для работехники. Так эти долбоёбы закупили туда наборы Лего 6+ и Ардуино, а студенты потом с ними дипломные работы писали. Сам лично подруге "ультразвуковой детектор повреждений трубопроводов" собирал на Ардуино. Магистратура, ёпт!

Ответить

Миша Копейкин

Подозри…
0

Ну в ТЗИ, по рассказам отца, всё с этим хорошо. Во всяком случае когда он там учился.

Ответить

AttentiveMilk

2

Или можно по пивку

Ответить

Никита Жуковский

2

О чем он говорит?  Путин же сказал, что в России нет олигархов

Ответить

Джон Кроули

1

Для ускорения этого процесса надо олигархов посадить на бутылку и тогда то что делали в США десятилетиями, в России сделают за неделю. Метод проверенный дедами. 

Ответить

Подозрительный Абдужаббор

Джон
2
Ответить

Dmitry Pasyutin

1

Дурак, несколько частных компаний в России уже пытались построить бизнес в космической отрасли, закончилось это все переносом их бизнеса в сша

Ответить

Daniil Minashkin

0

База пришла откуда не ждали

Ответить

Михаил Артамонов

0

Извинись

Ответить

Андрей Иванов

0

Сейчас не время тратить. Сейчас время складывать в английскую тумбочку. Копейка фунт бережёт. 

Ответить

Настя

0

Хочешь изменить мир - начни с себя.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

😂

Ответить

ruslan Akhmedov

0

тратить свои деньги.... на развитие знаний о космосе.

Купил и отправил Дмитрий Олегычу, а мог бы на ярмарке тщеславия потратить

Ответить

Zakhar Zakharov

0

он про себя?)
Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
Обсуждаемое
Новости
В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьера после смерти телеоператора
Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.
187
Москва
В Москве снова появилась вакцина «КовиВак» — в прививочные пункты выстроились очереди по несколько сотен человек
Ограниченную партию препарата поставили в 14 павильонов — уже через час там столпились желающие привиться.
200
Новости
Сборная Италии выиграла Евро-2020
Это первая победа страны на турнире за полвека.
267
Популярное за три дня
Новости
Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за «истязание» — он включал на всю громкость ржание коней
Соседи написали на мужчину больше 80 заявлений.
239
Новости
«Дагестанский отскок»: в Петербурге официально болеют коронавирусом 711 человек — при этом занято более 10 тысяч коек
И только за сутки зарегистрировали 1951 случай болезни.
91
Новости
Сборная Италии выиграла Евро-2020
Это первая победа страны на турнире за полвека.
267
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null