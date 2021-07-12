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Новости
Артём Мазанов

На Гаити заявили об аресте возможного организатора убийства президента — это доктор, работавший в США Статьи редакции

Национальная полиция заявила, что первоначально план заключался в аресте президента, но «затем миссия изменилась».

19 19 комментариев
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По словам властей Гаити, «когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон». Это доктор, гаитянин по происхождению, который большую часть времени работал в США. Об этом пишет Constant Haiti.

Правоохранительные органы рассказали, что 63-летний Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности.

Он [Санон] поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США.

Леон Шарль
глава Национальной полиции Гаити

В его доме обнаружили шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.

Канал Санона на YouTube

Правоохранительные органы сообщили, что задержанный поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США.

Ночью 7 июля преступники пробрались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его, он получил 12 пуль. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.

Власти считают, что к преступлению причастны не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения.

Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.

#новости

19 19 комментариев
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Озабоченный Абдужаббор

1

ОМЕРИКАААА!!!

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alexferman

0

Убийца - доктор

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aliftin

alexferman
2

Хоть какая-то интрига. До последнего думал на садовника.

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AZP

alexferman
0

Айболит

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alexferman

AZP
2

Ебучий Apple

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Dimitry Who

AZP
0

Нахуя ты это написал?

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Алексей Штейн

–12

Кто бы мог подумать?
США тянет свои доллары и руки то в РФ через сисяна, то на Гаити

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MightyStan

Алексей
–1

Был бы шанс - ты бы съебал в Штаты не задумываясь, как поступает каждый из ваших. А теперь остается только жить в панельке, работать за 40 т.р и писать подобную хуйню. Жалкий ты челик

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alexferman

MightyStan
0

ты бы съебал в Штаты не задумываясь

Нахера?

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MightyStan

alexfer…
–1

Потому что там жить лучше, там жить здоровее, дольше и безопаснее.

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alexferman

MightyS…
0

Кто тебе сказал, что конкретно ты, россиянский гастарбайтер, будешь там жить лучше, здоровее, дольше и безопаснее?))

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Алексей Штейн

MightyS…
0

ты будешь там толчки драть, хохол. за такой же минимум в зп

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Алексей Штейн

MightyStan
–2

Хохла спросить забыли

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MightyStan

Алексей
–1

Я россиянин

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Алексей Штейн

MightyS…
–1

Не прикрывайся, тебя спалила фраза " из ваших"
Не сиди на российских сайтах, хохол, иди воевать

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MightyStan

Алексей
0

Хотя, конечно, я тебя не обижу - ты слишком молод, лет 14, наверное? Учитывая то, как ты порвался и влепил мне минусов

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MightyStan

Алексей
–1

С удовольствием пойду воевать против таких микрочеликов как ты. Человек без самоуважения, чести и достоинства как ты - это самое опасное и худшее создание. 

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alexferman

MightyS…
0

Человек без самоуважения, чести и достоинства

От создателя "все мечтают съебать в США" 😂

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Алексей Штейн

MightyS…
0

@Вахтёр 282 УК РФ разжигание межнациональной розни
119 УК РФ угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

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