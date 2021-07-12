На Гаити заявили об аресте возможного организатора убийства президента — это доктор, работавший в США Статьи редакции
Национальная полиция заявила, что первоначально план заключался в аресте президента, но «затем миссия изменилась».
По словам властей Гаити, «когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон». Это доктор, гаитянин по происхождению, который большую часть времени работал в США. Об этом пишет Constant Haiti.
Правоохранительные органы рассказали, что 63-летний Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких граждан Колумбии, которых он нанял для собственной безопасности.
В его доме обнаружили шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с пулями, части оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской Республики и переписку с неизвестными лицами.
Правоохранительные органы сообщили, что задержанный поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США.
Ночью 7 июля преступники пробрались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили его, он получил 12 пуль. На Гаити объявили военное положение и закрыли границы.
Власти считают, что к преступлению причастны не менее 28 человек. Из них 26 — граждане Колумбии, ещё двое — граждане Гаити американского происхождения.
Моиз стал президентом одной из беднейших стран мира в 2017 году. Его обвиняли в хищении из государственного бюджета и в спонсировании нападений, в результате которых погибли минимум 240 человек.
Убийца - доктор
Айболит
Кто бы мог подумать?
США тянет свои доллары и руки то в РФ через сисяна, то на Гаити
Был бы шанс - ты бы съебал в Штаты не задумываясь, как поступает каждый из ваших. А теперь остается только жить в панельке, работать за 40 т.р и писать подобную хуйню. Жалкий ты челик
ты бы съебал в Штаты не задумываясь
Нахера?
Потому что там жить лучше, там жить здоровее, дольше и безопаснее.
Кто тебе сказал, что конкретно ты, россиянский гастарбайтер, будешь там жить лучше, здоровее, дольше и безопаснее?))
Хохла спросить забыли
Я россиянин
Не прикрывайся, тебя спалила фраза " из ваших"
Не сиди на российских сайтах, хохол, иди воевать
Хотя, конечно, я тебя не обижу - ты слишком молод, лет 14, наверное? Учитывая то, как ты порвался и влепил мне минусов
С удовольствием пойду воевать против таких микрочеликов как ты. Человек без самоуважения, чести и достоинства как ты - это самое опасное и худшее создание.
Человек без самоуважения, чести и достоинства
От создателя "все мечтают съебать в США" 😂
@Вахтёр 282 УК РФ разжигание межнациональной розни
119 УК РФ угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью