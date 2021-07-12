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Новости
Артём Мазанов

ЦИК: партия президента Молдавии побеждает на парламентских выборах. Она на 25% опережает партию экс-президента Додона Статьи редакции

Президентская партия показала на выборах в парламент Молдавии наилучший результат за всю историю.

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После подсчёта 99,86% бюллетеней партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» набрала 52,72%, на втором месте — блок социалистов и коммунистов во главе с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным с 27,24% голосов. Далее идут партия бизнесмена Илана Шора «Шор» (5,75%) и блок «Ренато Усатый» (4,10%).

Если партия Санду по итогам выборов наберёт больше половины голосов избирателей, то сможет самостоятельно сформировать правительство: по данным комиссии, «Действие и солидарность» получает более 51 мандата из 101. Голоса партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер, пропорционально перераспределят между тройкой лидеров. Таким образом, партия президента сможет получить в парламенте 60-61 место.

Россия больше семи лет поддерживала Партию социалистов Игоря Додона. Его первая встреча после победы на выборах президента в 2016 году — с Владимиром Путиным, которому он пообещал, что страна разорвёт договор об ассоциации с ЕС, прекратит сближение с НАТО и вступит в Евразийский экономический союз. Перед президентскими выборами 2020 года Путин поддержал Додона.

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии в ноябре 2020 года. После публикации предварительных результатов голосования она пообещала «в ближайшие годы сделать все, что от неё зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции».

В июле 2021 года Санду подписала указ о роспуске парламента. «Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан», — заявила она.

#новости

17 17 комментариев
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Marhal_New _Arleana

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Поздравляю соседей с новым европейским парламентом. Надеюсь время совком и пророссийских политиков закончится.

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Нежный Даниль

9

 партия бизнесмена Илана Шора «Шор» и блок «Ренато Усатый»

Какие прекрасные названия, не знаю за кого голосовал бы. 

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Артур Сакаев

Нежный
0

не за того Илана голосовали

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AZP

9

с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным

Прикиньте, Медведев  с голограммой Ельцина партию создаст и будет в выборах участвовать.

Ответить

Marhal_New _Arleana

AZP
0

Прям как в Футураме

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Anton Golovanov

6

Удачи Молдове выбраться из постсовка.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Anton
4

У них там весит грузом подарок от России.

Ответить

Муниципальный холод

3

фашистский тж продолжает коверкать названия соседних стран

Ответить

alexferman

Муниципальный
–2

Заплачь

Ответить

Alexander the Nth

2

Смешно, что умудрились партию Шора протащить. Откровенно коррупционный кусок говна. Нищета и задроченность делают невероятные вещи.

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Бесконечный завод

Alexander
0

Но не у нас

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Bad Mother Fucker

1

опять удар в спину

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Пыльный Данила

1

Ого, там коммунисты до сих пор ещё! 

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Р О Б А Т

1

партию экс-президента Гондона

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Идеологический самолет

0

Одни русофобы!!! 

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Миша Копейкин

0

 Она на 25% опережает партию экс-президента Додона

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Миша Копейкин

Миша
2

@Дон Бот

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