ЦИК: партия президента Молдавии побеждает на парламентских выборах. Она на 25% опережает партию экс-президента Додона Статьи редакции
Президентская партия показала на выборах в парламент Молдавии наилучший результат за всю историю.
После подсчёта 99,86% бюллетеней партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» набрала 52,72%, на втором месте — блок социалистов и коммунистов во главе с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным с 27,24% голосов. Далее идут партия бизнесмена Илана Шора «Шор» (5,75%) и блок «Ренато Усатый» (4,10%).
Если партия Санду по итогам выборов наберёт больше половины голосов избирателей, то сможет самостоятельно сформировать правительство: по данным комиссии, «Действие и солидарность» получает более 51 мандата из 101. Голоса партий, которые не преодолели пятипроцентный барьер, пропорционально перераспределят между тройкой лидеров. Таким образом, партия президента сможет получить в парламенте 60-61 место.
Россия больше семи лет поддерживала Партию социалистов Игоря Додона. Его первая встреча после победы на выборах президента в 2016 году — с Владимиром Путиным, которому он пообещал, что страна разорвёт договор об ассоциации с ЕС, прекратит сближение с НАТО и вступит в Евразийский экономический союз. Перед президентскими выборами 2020 года Путин поддержал Додона.
Майя Санду победила на выборах президента Молдавии в ноябре 2020 года. После публикации предварительных результатов голосования она пообещала «в ближайшие годы сделать все, что от неё зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции».
В июле 2021 года Санду подписала указ о роспуске парламента. «Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и воруют у граждан», — заявила она.
Поздравляю соседей с новым европейским парламентом. Надеюсь время совком и пророссийских политиков закончится.
с двумя бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным
Прикиньте, Медведев с голограммой Ельцина партию создаст и будет в выборах участвовать.
Удачи Молдове выбраться из постсовка.
Смешно, что умудрились партию Шора протащить. Откровенно коррупционный кусок говна. Нищета и задроченность делают невероятные вещи.
Она на 25% опережает партию экс-президента Додона