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Новости
Ольга Щербинина

На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги. Протестующие требовали ускорить темпы вакцинации Статьи редакции

Их также возмущает экономический кризис и дефицит продуктов.

55 55 комментариев
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Фото EPA

В стихийных протестах приняли участие тысячи человек, сообщает Аssociated Press. Они прошли маршем по нескольким городам, включая Гавану. Полиция применила против участников акций слезоточивый газ и перцовые баллончики. Журналисты AP насчитали не менее 20 задержанных.

Кубинцы возмущены крахом экономики, а также ограничениями гражданских свобод и действиями властей по борьбе с пандемией, пишет «Би-би-си». Протестующие требовали ускорения программы вакцинации от коронавируса. В последние дни на Кубе отметили рост числа заболевших. На прошлой неделе на Кубе одобрили вакцину собственного производства Abdala 2.

«Настал день: мы не можем больше этого терпеть. Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали», — сказал один из протестующих.

Wirjil @Wirjil
Thousands of Cubans gather across the country to protest food, medicine and COVID-19 vaccine shortage in a eruption of discontent not seen in nearly 30 years. I stand with people of Cuba. You deserve much better. Keep fighting for your rights. #PatriaYVida #SOSCuba 🇨🇺 https://t.co/Mf5NHfZo1F

Тысячи сторонников правительства также вышли на улицы после того, как президент выступил по телевидению, чтобы призвать их защищать революцию. Речь идёт о восстании 1959 года, положившем начало десятилетиям коммунистического правления.

Президент Мигель Диас-Канель сказал, что протесты стали провокацией наёмников, нанятых США для дестабилизации страны, и пообещал «революционный ответ». По его словам, за организацией протестов стоит «кубинско-американская мафия», которая организовала масштабную кампанию в соцсетях.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал протестующих.

Jake Sullivan @JakeSullivan46
The U.S. supports freedom of expression and assembly across Cuba, and would strongly condemn any violence or targeting of peaceful protesters who are exercising their universal rights. https://twitter.com/whaasstsecty/status/1414361678213488643
США поддерживают свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов, которые реализуют свои базовые права

В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году. Тогда протесты, проходившие в Гаване, быстро подавили.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кубе коронавирусом заразились 238 тысяч человек, 1,5 тысячи погибли.

#новости #куба #протесты

55 55 комментариев
23
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Пыльный Данила

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Надеюсь им удастся скинуть коммуняк

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alexferman

Пыльный
17

В море с обрыва

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Андрей Охапкин

Пыльный
1

Как думаешь, какое наказание заслуживают коммунисты и им сочувствующие? 

Ответить

alexferman

Андрей
28

Работу в супермаркете

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Виктор Опейкин

alexfer…
3

В ночную смену по выходным.

Ответить

Андрей Охапкин

alexfer…
1

Так с обрыва в море или в супермаркет?

Ответить

alexferman

Андрей
3

Конечно

Ответить

Пыльный Данила

Андрей
4

Нищая жизнь при капитализме

Ответить

Александр Калинин

Андрей
0

Жизнь при капитализме ахах

Ответить

Адекватный самолет

Андрей
0
Ответить

Обязанный спрей

Пыльный
0

Хе хе, у них там своя "перестройка" идет так что шанс большой

Ответить

Bich

35

Президент Мигель Диас-Канель сказал, что протесты стали провокацией наёмников, нанятых США для дестабилизации страны

По его словам, за организацией протестов стоит «кубинско-американская мафия», которая организовала масштабную кампанию в соцсетях.

Да сколько можно! Клятый госдеп опять пытается разрушить процветающий коммунистический рай!

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Иван Иванович

32

Кубинцы возмущены крахом экономики

Ответить

Vladislav Donets

Иван
1

Кастро закончились, а на вере в нового правителя уже не выжить.

Ответить

hyposlasher

17

Был на Кубе недавно. Это ебаный совок, к сожалению. Проявляется практически во всем. Желаю кубинцам скорее избавиться от этой заразы.

Ответить

ggg123

hyposlasher
2

Если недавно то это ты считай во времена Перестройки еще приехал )
В июле 2018 года Национальная ассамблея народной власти приняла новую Конституцию, которая вносила весьма крупные изменения, по сравнению с основным законом, принятым в 1976 году. Согласно изменениям на Кубе признаётся частная собственность, частная торговля и свободный рынок, а также презумпция невиновности, вводится запрет на дискриминацию на почве сексизма, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического происхождения и инвалидности.

Ответить

hyposlasher

ggg123
3

2 месяца назад. Совок проявляется в очень скупом наборе продуктов в отелях, из которых они хоть как-то пытаются разнообразить рацион туристов. В отельных номерах ремонт, который издалека выглядит как современный, а в близи видно что они пытались из подручных средств сделать типа западную фурнитуру, но очень топорно и грубо. Ребята очень стараются угодить туристам и дать хороший сервис, но сильно ограничены разнообразием товаров.

Ответить

Мировой хичхакер

hyposla…
0

Тут надо сказать спасибо США с их торговым эмбарго. Они сейчас пытаются люто челночить в Россию, но на всю страну на себе товаров не натаскаешь.

Ответить

alexferman

Мировой
5

Ууууу, клятая Америка

Ответить

Мировой хичхакер

alexfer…
0

В данном случае, так и есть. Если на Кубе начнётся голод - вина будет в том числе и на США. Уж на хлеб они себе смогли бы наторговать.

Ответить

alexferman

Мировой
4

Лол, сфигали? С Кубой никто торговать не обязан. У неё же есть такие истинно-революционные партнёры как Венесуэла и КНДР, зачем им торговать с бездуховной Америкой?

Ответить

Подозрител

alexfer…
0

Но речь не про обязательства, а про желание и возможности.

Ответить

Миша Копейкин

Мировой
2

Это как винить в том что ты попал в тюрьму судью, а не себя, совершивего преступление.

Ответить

Мировой

Миша
2

В чем преступление? В выборе строя, который не устраивает США?

Ответить

Миша

Мировой
0

Суть не в преступлении, а в причинно-следственных связях. Эмбарго введено не просто потому что так захотела правая пятка или из вредности, а в ответ на конкретные вещи. Аналогично судья садит тебя в тюрьму не просто подкидывая шестигранный кубик, а в ответ на твои действия.

Ответить

Материальный

Мировой
0

То есть можно бесконтрольно размножаться и увеличивать количество населения на своем острове, даже если остров не может прокормить это население?

Ответить

Мировой хичхакер

hyposlasher
2

К резким переменам они не готовы. Там ещё более непуганный капитализмом контигент, чем у нас в 90-е.

Ответить

Авраам Рабинович

Мировой
0

Получаеца, можно ехать основывать МММ?

Ответить

Мировой хичхакер

Авраам
0

Пока рано. Но жди на низком старте.

Ответить

Р О Б А Т

11

Забирайте ваш БЛМ обратно

Ответить

Мировой хичхакер

Р
0

Топ)))

Ответить

Виктор Опейкин

11

Имхо, туризм буксует, а люди за счёт него живут. Нет туризма, нет денег. Нет денег, много свободного времени и начали обращать на процессы внутри страны.

Ответить

Андрей Охапкин

Виктор
0

Как всё просто

Ответить

Vlad Romanchenko

6

Релиз чуть ранее запланированного?

Ответить

Р О Б А Т

Vlad
3

всё-таки Джанкарло Эспозито шикарен

Ответить

Robo Krabe

Р
0

Хайзенберг круче 

Ответить

Садовый парфюмер

2

В России тоже скоро будут митинги, приятно видеть что хоть какая-то социальная группа в России помнит о том, что власть должна действовать по закону.
Ещё не все потеряно пока в России живут такие люди!!!
Поддержи протест, не проходи мимо!!

Ответить

Садовый парфюмер

Садовый
4

Путин рано или поздно ответит на все вопросы россиян!!!

Ответить

Андрей Охапкин

Садовый
0

Он погибнет рано или поздно и может не успеть ответить

Ответить

Мишки Гамми

Садовый
0

поддержи что? ваши псевдопротесты курам на смех

Ответить

Андрей Охапкин

Мишки
0

О чем ты?

Ответить

Мишки Гамми

Андрей
0

мне не нравится тот гендер который вытекает из комбинации имени и фотки. так что я не буду отвечать)

Ответить

Андрей Охапкин

Мишки
0

Все мы разные и все мы люди, бро......

Ответить

Мишки Гамми

Андрей
0

не уверен)

Ответить

Smaug The Terrible

1

Журналисты AP насчитали не менее 20 задержанных.

Пукашенко и Лутин говорят, что кубинские власти как лохи

Ответить

Муниципальный холод

0

 за организацией протестов стоит «кубинско-американская мафия»

если вы такое охуенное правительство, то откуда у вас там мафия?

Ответить

Smaug The Terrible

Муниципальный
2

Нормальное правительство само становится мафией

Ответить

Мишки Гамми

–5

небольшое обучение хомяков нюансам как делаются новости.
метод разлома логики. цель - сломать мозг читателю, чтобы он далее верил любой шняге.
- тысячи людей пусть в масках собрались вместе толпой чтобы им дали вакцину.
если они верят в ковид и вакцину, то они ни за что не собрались бы вместе в толпе, в лучшем случае была бы дистанция метра 2.
- если они собрались скорее против других проблем, то им плевать на ковид и вакцину - в этом случае заголовок акцентирует внимание на второстепенных причинах, что так же нелогично.
учитесь читать новости. всем чмоки.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Мишки
0

Скорее искать теории заговора.

Ответить

Мишки Гамми

Dmitry
0

ты нашел? научи других

Ответить

Robo Krabe

Мишки
0

Мамкин Коломбо детектед 

Ответить

Мишки Гамми

0

ну слава Богу, с утра уже ковидная новость есть. это как завтрак почти

Ответить

Aleksei Priimak

0

 «Настал день: мы не можем больше этого терпеть. Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали», — сказал один из офицеров госдепа, курировавших мероприятие. 

Ответить

Имя Фамилия

0

Россия должна помочь танками и человечками, демократия не пройдёт.

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Владислав Косинов

0

Ну вот, чутка приоткрываешь им окошко лагеря социализма, свободы и равенства, а эти неблагодарные, почти сразу же начинают заводить речи про деньги, медицину, свободу слова и соц. справедливость. Ну вот как с такими революцию строить?

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