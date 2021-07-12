На Кубе прошли крупнейшие за 30 лет антиправительственные митинги. Протестующие требовали ускорить темпы вакцинации Статьи редакции
Их также возмущает экономический кризис и дефицит продуктов.
В стихийных протестах приняли участие тысячи человек, сообщает Аssociated Press. Они прошли маршем по нескольким городам, включая Гавану. Полиция применила против участников акций слезоточивый газ и перцовые баллончики. Журналисты AP насчитали не менее 20 задержанных.
Кубинцы возмущены крахом экономики, а также ограничениями гражданских свобод и действиями властей по борьбе с пандемией, пишет «Би-би-си». Протестующие требовали ускорения программы вакцинации от коронавируса. В последние дни на Кубе отметили рост числа заболевших. На прошлой неделе на Кубе одобрили вакцину собственного производства Abdala 2.
«Настал день: мы не можем больше этого терпеть. Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали», — сказал один из протестующих.
Тысячи сторонников правительства также вышли на улицы после того, как президент выступил по телевидению, чтобы призвать их защищать революцию. Речь идёт о восстании 1959 года, положившем начало десятилетиям коммунистического правления.
Президент Мигель Диас-Канель сказал, что протесты стали провокацией наёмников, нанятых США для дестабилизации страны, и пообещал «революционный ответ». По его словам, за организацией протестов стоит «кубинско-американская мафия», которая организовала масштабную кампанию в соцсетях.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал протестующих.
В последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году. Тогда протесты, проходившие в Гаване, быстро подавили.
По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кубе коронавирусом заразились 238 тысяч человек, 1,5 тысячи погибли.
Как думаешь, какое наказание заслуживают коммунисты и им сочувствующие?
Работу в супермаркете
Так с обрыва в море или в супермаркет?
Президент Мигель Диас-Канель сказал, что протесты стали провокацией наёмников, нанятых США для дестабилизации страны
По его словам, за организацией протестов стоит «кубинско-американская мафия», которая организовала масштабную кампанию в соцсетях.
Да сколько можно! Клятый госдеп опять пытается разрушить процветающий коммунистический рай!
Кубинцы возмущены крахом экономики
Был на Кубе недавно. Это ебаный совок, к сожалению. Проявляется практически во всем. Желаю кубинцам скорее избавиться от этой заразы.
Если недавно то это ты считай во времена Перестройки еще приехал )
В июле 2018 года Национальная ассамблея народной власти приняла новую Конституцию, которая вносила весьма крупные изменения, по сравнению с основным законом, принятым в 1976 году. Согласно изменениям на Кубе признаётся частная собственность, частная торговля и свободный рынок, а также презумпция невиновности, вводится запрет на дискриминацию на почве сексизма, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического происхождения и инвалидности.
2 месяца назад. Совок проявляется в очень скупом наборе продуктов в отелях, из которых они хоть как-то пытаются разнообразить рацион туристов. В отельных номерах ремонт, который издалека выглядит как современный, а в близи видно что они пытались из подручных средств сделать типа западную фурнитуру, но очень топорно и грубо. Ребята очень стараются угодить туристам и дать хороший сервис, но сильно ограничены разнообразием товаров.
Мировой хичхакер
Тут надо сказать спасибо США с их торговым эмбарго. Они сейчас пытаются люто челночить в Россию, но на всю страну на себе товаров не натаскаешь.
Ууууу, клятая Америка
Мировой хичхакер
В данном случае, так и есть. Если на Кубе начнётся голод - вина будет в том числе и на США. Уж на хлеб они себе смогли бы наторговать.
Лол, сфигали? С Кубой никто торговать не обязан. У неё же есть такие истинно-революционные партнёры как Венесуэла и КНДР, зачем им торговать с бездуховной Америкой?
Это как винить в том что ты попал в тюрьму судью, а не себя, совершивего преступление.
Мировой
В чем преступление? В выборе строя, который не устраивает США?
Материальный
То есть можно бесконтрольно размножаться и увеличивать количество населения на своем острове, даже если остров не может прокормить это население?
Мировой хичхакер
К резким переменам они не готовы. Там ещё более непуганный капитализмом контигент, чем у нас в 90-е.
Получаеца, можно ехать основывать МММ?
Имхо, туризм буксует, а люди за счёт него живут. Нет туризма, нет денег. Нет денег, много свободного времени и начали обращать на процессы внутри страны.
Релиз чуть ранее запланированного?
Садовый парфюмер
Путин рано или поздно ответит на все вопросы россиян!!!
поддержи что? ваши псевдопротесты курам на смех
О чем ты?
мне не нравится тот гендер который вытекает из комбинации имени и фотки. так что я не буду отвечать)
Все мы разные и все мы люди, бро......
Журналисты AP насчитали не менее 20 задержанных.
Пукашенко и Лутин говорят, что кубинские власти как лохи
небольшое обучение хомяков нюансам как делаются новости.
метод разлома логики. цель - сломать мозг читателю, чтобы он далее верил любой шняге.
- тысячи людей пусть в масках собрались вместе толпой чтобы им дали вакцину.
если они верят в ковид и вакцину, то они ни за что не собрались бы вместе в толпе, в лучшем случае была бы дистанция метра 2.
- если они собрались скорее против других проблем, то им плевать на ковид и вакцину - в этом случае заголовок акцентирует внимание на второстепенных причинах, что так же нелогично.
учитесь читать новости. всем чмоки.
Скорее искать теории заговора.
«Настал день: мы не можем больше этого терпеть. Нет еды, нет лекарств, нет свободы. Они не дают нам жить. Мы устали», — сказал один из офицеров госдепа, курировавших мероприятие.
Ну вот, чутка приоткрываешь им окошко лагеря социализма, свободы и равенства, а эти неблагодарные, почти сразу же начинают заводить речи про деньги, медицину, свободу слова и соц. справедливость. Ну вот как с такими революцию строить?