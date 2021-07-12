Это не аттракцион, в котором просто раздаются деньги. В результате таких интеграций возникает дополнительная ценность для пользователей. Сейчас мы видим, что потребление информации переходит, например, в Telegram: очень много людей получают актуальные короткие обновления, потому что подписаны на большое количество Telegram-каналов.

Мы видим два пользовательских сценария: изучить все в деталях или сразу узнать суть — и хотим в рамках сервиса дать пользователям выбор. Те издания, которые быстро, фактурно, объективно и емко дают эту информацию, в конечном счете получают не только трафик, но и лояльность аудитории.