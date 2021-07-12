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Новости
Новости vc.ru

«Яндекс» начнёт делиться со СМИ частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы Статьи редакции

Компания хочет делать дайджесты из отрывков новостей разных СМИ без перехода на сайт издания, пояснил источник РБК.

9 9 комментариев
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«Яндекс.Новости» начали тестировать дайджест — подборку выдержек из сообщений СМИ, из которой можно быстро узнать основные подробности о событии. Об этом РБК рассказал директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин.

По его словам, компания готова вместе с партнёрами, которые передают свои материалы, делать новые форматы представления информации и делиться с ними выручкой от «Яндекс.Новостей». Сейчас у этого сервиса более трёх тысяч партнёров.

Сервис планирует делиться выручкой от рекламы с теми партнёрами, чьи материалы попадают в дайджест. Детали Стыскин не раскрыл, но отметил, что подборка выдержек для дайджеста формируется автоматически.

Подборку делает алгоритм, который анализирует все новости сюжета и находит важные детали. Рядом с каждой выдержкой есть ссылка на новость-источник, а размер выплат будет пропорционален показам в дайджесте.

Это не аттракцион, в котором просто раздаются деньги. В результате таких интеграций возникает дополнительная ценность для пользователей. Сейчас мы видим, что потребление информации переходит, например, в Telegram: очень много людей получают актуальные короткие обновления, потому что подписаны на большое количество Telegram-каналов.

Мы видим два пользовательских сценария: изучить все в деталях или сразу узнать суть — и хотим в рамках сервиса дать пользователям выбор. Те издания, которые быстро, фактурно, объективно и емко дают эту информацию, в конечном счете получают не только трафик, но и лояльность аудитории.

Андрей Стыскин
директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса»

По словам источника РБК на медиарынке, «Яндекс» рассказал партнёрам о планах тестировать дайджесты весной 2021 года. Компания намерена создавать текст из отрывков новостей разных СМИ, чтобы читателю не нужно было переходить по ссылке в первоисточник, пояснил собеседник.

Чтобы издатели были заинтересованы в этом, компания хочет предлагать монетизацию.

#новости #яндекс

9 9 комментариев
6
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Муниципальный холод

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подментованная параша, которая по умолчанию выводит на главную новости исключительно от RT, габреляновских медиа и прочих госсми, будет им еще и доплачивать

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Alex A

Муниципальный
2

как только там отрубили комменты - свалил оттуда в закат, потому как читать комменты было занимательнее новостей.

Ответить

Израильский калькулятор

8

Царьград

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Кирилл Вселенский

6

Оо снова этот знаменитый алгоритмммм

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Andy

5

Этим дегенератам закрыть нужно было уже давно эти яндекс.новости, а не делиться выручкой.

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Закомплексованная Душа

3

Выплачивать будут промо кодами Яндекс.Директ

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Alex A

Закомплексованн…
0

и скидками на яндекс еду.

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Р О Б А Т

2

бенефис прям

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Р О Б А Т

0

Колдунщики ёбаные

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