«Яндекс» начнёт делиться со СМИ частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы Статьи редакции
Компания хочет делать дайджесты из отрывков новостей разных СМИ без перехода на сайт издания, пояснил источник РБК.
«Яндекс.Новости» начали тестировать дайджест — подборку выдержек из сообщений СМИ, из которой можно быстро узнать основные подробности о событии. Об этом РБК рассказал директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин.
По его словам, компания готова вместе с партнёрами, которые передают свои материалы, делать новые форматы представления информации и делиться с ними выручкой от «Яндекс.Новостей». Сейчас у этого сервиса более трёх тысяч партнёров.
Сервис планирует делиться выручкой от рекламы с теми партнёрами, чьи материалы попадают в дайджест. Детали Стыскин не раскрыл, но отметил, что подборка выдержек для дайджеста формируется автоматически.
Подборку делает алгоритм, который анализирует все новости сюжета и находит важные детали. Рядом с каждой выдержкой есть ссылка на новость-источник, а размер выплат будет пропорционален показам в дайджесте.
По словам источника РБК на медиарынке, «Яндекс» рассказал партнёрам о планах тестировать дайджесты весной 2021 года. Компания намерена создавать текст из отрывков новостей разных СМИ, чтобы читателю не нужно было переходить по ссылке в первоисточник, пояснил собеседник.
Чтобы издатели были заинтересованы в этом, компания хочет предлагать монетизацию.
как только там отрубили комменты - свалил оттуда в закат, потому как читать комменты было занимательнее новостей.
Этим дегенератам закрыть нужно было уже давно эти яндекс.новости, а не делиться выручкой.
Выплачивать будут промо кодами Яндекс.Директ