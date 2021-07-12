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Новости
Артём Мазанов

Картридж с Super Mario 64 продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Это рекорд цены для видеоигр Статьи редакции

Super Mario 64 побила рекорд игры The Legend of Zelda, которую 9 июля продали на аукционе за 870 тысяч долларов.

7 7 комментариев
1002 просмотров

Картридж с видеоигрой Super Mario 64, выпущенный в 1996 году в США, продали на американском аукционе Heritage Auctions за 1,56 миллиона долларов.

Состояние картриджа оценивают в 9,8 балла из 10. По словам Heritage Auctions, в мире есть всего менее пяти экземпляров этой игры в таком состоянии.

Heritage Auctions @HeritageAuction
🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 - Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://fal.cn/3gGqk

#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA https://t.co/rHpTuZl95l

Аукцион заявил, что игру продали «всего за $1 560 000».

Что мы можем сказать такого, что сделало бы эту копию достойной справедливой оценки? Культурное значение этого названия и его важность для истории видеоигр имеют первостепенную роль, а состояние этой копии просто настолько захватывает дух, что мы действительно теряемся здесь.

сообщение Heritage Auctions перед началом аукциона

#новости #игры

7 7 комментариев
8
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7 комментариев
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Мистер Блондин

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продам за 1,5 миллиона рублей 

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Павел Зюкин

7

 в мире есть всего менее пяти экземпляров этой игры в таком состоянии

Это 4? Почему нельзя сказать просто "4" ? Или это 3?

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Миша Копейкин

Павел
0

Давай подумаем какие причины у этого могут быть кроме глупости челов. Например, из-за сложности оценки состояния. Мнения экспертов разделились - одни говорят, что 3, другие - что 4. Но подавляющее большинство сходится в том, что меньше 5

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Р О Б А Т

4
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Р О Б А Т

Р
0

а сколько за такую игру дадут?

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Р О Б А Т

Р
4

10 лет лагерей

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Подземный Слава

0

Дороже, чем дадут за твою жизнь.
Дешёвка

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