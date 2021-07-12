Картридж с Super Mario 64 продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Это рекорд цены для видеоигр Статьи редакции
Super Mario 64 побила рекорд игры The Legend of Zelda, которую 9 июля продали на аукционе за 870 тысяч долларов.
Картридж с видеоигрой Super Mario 64, выпущенный в 1996 году в США, продали на американском аукционе Heritage Auctions за 1,56 миллиона долларов.
Состояние картриджа оценивают в 9,8 балла из 10. По словам Heritage Auctions, в мире есть всего менее пяти экземпляров этой игры в таком состоянии.
Аукцион заявил, что игру продали «всего за $1 560 000».
в мире есть всего менее пяти экземпляров этой игры в таком состоянии
Это 4? Почему нельзя сказать просто "4" ? Или это 3?
Давай подумаем какие причины у этого могут быть кроме глупости челов. Например, из-за сложности оценки состояния. Мнения экспертов разделились - одни говорят, что 3, другие - что 4. Но подавляющее большинство сходится в том, что меньше 5