«Яндекс» научился прогнозировать погоду с помощью данных пользователей — больше всего это помогает там, где нет радаров Статьи редакции
По данным компании, теперь краткосрочный прогноз осадков стал на 20% точнее.
«Яндекс» представил технологию прогнозирования погоды «Метеум 2.0». Её назвали первой в мире технологией метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей. Об этом компания рассказала TJ.
Данные пользователей на карте помечаются зонтиками с конца мая. Ежедневно они присылают более миллиона сообщений об осадках.
По словам «Яндекса», данные пользователей помогли улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране — больше всего это стало заметнее на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где нет метеорологических радаров.
Компания также улучшила точность прогноза погоды на неделю. Теперь при его составлении используется не три, а пять различных моделей прогноза, в том числе своя собственная.
«Яндекс» представил технологию «Метиум» в 2015 году.
Так у вас есть субординация в новостях? Или каждый пишет про всё подряд?
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Деревянный меч
Яндекс.Драйв называется