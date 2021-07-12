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Новости
Артём Мазанов

«Яндекс» научился прогнозировать погоду с помощью данных пользователей — больше всего это помогает там, где нет радаров Статьи редакции

По данным компании, теперь краткосрочный прогноз осадков стал на 20% точнее.

18 18 комментариев
914 просмотров

«Яндекс» представил технологию прогнозирования погоды «Метеум 2.0». Её назвали первой в мире технологией метеопрогноза, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей. Об этом компания рассказала TJ.

Данные пользователей на карте помечаются зонтиками с конца мая. Ежедневно они присылают более миллиона сообщений об осадках.

По словам «Яндекса», данные пользователей помогли улучшить краткосрочный прогноз осадков по всей стране — больше всего это стало заметнее на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где нет метеорологических радаров.

При составлении карты осадков «Яндекс» использует данные метеорадаров и спутников, но у них есть свои недостатки. Так, метеорадары охватывают не всю территорию страны, а снимки со спутников приходят с задержкой в полчаса.

«Яндекс»

Компания также улучшила точность прогноза погоды на неделю. Теперь при его составлении используется не три, а пять различных моделей прогноза, в том числе своя собственная.

Информация обрабатывается с помощью модели машинного обучения на базе CatBoost и нейронных сетей. Она позволяет учитывать не только скорость ветра, температуру воздуха и другие погодные параметры, но и дополнительные факторы — например, удалённость от водоёма или высоту солнца над горизонтом.

«Яндекс»

«Яндекс» представил технологию «Метиум» в 2015 году.

#новости #яндекс

18 18 комментариев
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18 комментариев
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Исполнительный кубок

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Опять джинса от яндекса. Тж не меняется

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Артём Мазанов

Исполнительный
6

Опять обвинения в джинсе, пользователи Тж не меняются 

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Исполнительный кубок

Артём
1

Опять защита своих рекламодателей. Редактора тж не меняются

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Аркадий Иванов

Артём
0

Так у вас есть субординация в новостях? Или каждый пишет про всё подряд?

Ответить

Артём Мазанов

Аркадий
1

Ты про разделение сотрудников на сферы, о которых они пишут? Если да, то такого нет. Кроме отдела технологий, которые почти не пишут про всё остальное 

Ответить

Дамир

Артём
0

Ну это неверно. Ребята из отдела интернета тоже чаще всего пишут про интернет-культуру, а не про общественную политику. Так что условное разделение есть

Ответить

Мистер Блондин

Дамир
0

мнения разделились 

Ответить

Деревянный меч

Мистер
1

Да начнётся гражданская война!

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Cерьёзный Валера

Артём
0

Хоть ты и Артём. Местами даже Мазанов. Но лайк свой отработал!

Ответить

Материальный Данила

Артём
0

Просто у кого-то одну пластинку заело)

Ответить

Cерьёзный Валера

Исполнительный
0

Важней всего погода в доме 😎🕶️🤏

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Муниципальный холод

1

опять день яндекс джорнала

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Органический блик

1

Скоро и в такси будут не таксисты, а пользователи

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Деревянный меч

Органический
0

Яндекс.Драйв называется

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Органический блик

Деревянный
0

Можно ли в Драйве прдвозить других? Идея для стартапа

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мЕдь

0

Удобный сервис. Всегда смотрю там осадки. 

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allah213

0

"научился прогнозировать". Просто берет инфу из сообщений людей.

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AZP

0

Сегодня уже две новости от Яндекса.
Главред ТЖ уже себе Майбах присматривает?

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