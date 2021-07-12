В Южно-Сахалинске на дорогу уронили танк Статьи редакции
«Хороший был танк».
При транспортировке военной техники не уследили за её закреплением на седельном тягаче, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД России по Сахалинской области.
«Уронили танк. Лежит на дороге», — рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили не получили повреждений.
«Тебе повезло. Хороший был танк, чуть легковушку не придавил», — прокомментировал ДТП очевидец.
Адекватный самолет
С другой стороны....
С такой армией и врагов не надо
Надо
Уронили танк. Лежит на дороге
У тебя какая то специальная версия ютуба
Жаль
как пчела 🐝
Порхай
Вот такие видео попадают в западные медиа и только подтверждают имидж России с балалайкой, танками, и водкой с медведем.
Будто что-то плохое
Ничего плохого. Просто написал.
Так проблема в западных медиа значит, которые только такое демонстрируют, а не в российской армии, не?
Роняй своих
Пошёл нахуй, умник
В Южно-Сахалинске на дорогу уронили сосиску
Чугуниевую сосиску