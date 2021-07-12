«Хороший был танк».

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При транспортировке военной техники не уследили за её закреплением на седельном тягаче, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД России по Сахалинской области.

«Уронили танк. Лежит на дороге», — рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили не получили повреждений.

«Тебе повезло. Хороший был танк, чуть легковушку не придавил», — прокомментировал ДТП очевидец.