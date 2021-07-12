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Ольга Щербинина

В Южно-Сахалинске на дорогу уронили танк Статьи редакции

«Хороший был танк».

Видео 360

При транспортировке военной техники не уследили за её закреплением на седельном тягаче, сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД России по Сахалинской области.

«Уронили танк. Лежит на дороге», — рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили не получили повреждений.

«Тебе повезло. Хороший был танк, чуть легковушку не придавил», — прокомментировал ДТП очевидец.

#новости #регионы

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Миша Копейкин

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Адекватный самолет

Миша
17
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Антон Тимофеев

Адекватный
17

С другой стороны....

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Вера Елизарова

Антон
0

Небо упадёт тогда

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Адекватный

Антон
0

Где-то должны быть ещё два.

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Ипполит Воробьянинов

38

Экспортный вариант для Австралии....

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Р О Б А Т

13

С такой армией и врагов не надо 

Ответить

Кирилл Вселенский

Р
2

Надо

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мЕдь

Кирилл
4

НАТО

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Андрей Галицкий

Кирилл
1

внутренних

Ответить

Кирилл

Андрей
0

5 колонн получите распишитесь

Ответить

Vasya Pupkin

Р
1

Не драматизируй, это случается в любой армии мира. 

Ответить

Деревянный меч

12

Наелся и спит

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Вера Елизарова

Деревянный
0

Разбудят рано или поздно

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Антигравитационный торт

Деревянный
0

Наебнулся и спит

Ответить

Огурцы

10

Ща очевидец на бутылку сядет за съёмки

Ответить

мЕдь

10

Уронили танк. Лежит на дороге

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Anatoly Timchenko

мЕдь
0

Его уронили

Ответить

Николай

Anatoly
0

Он упал

Ответить

Andrew Muralov

5

То сосиску уронят, то танк. 

Ответить

Леха

2

Тягач поди американский 

Ответить

Муниципальный холод

2

сплошь и рядом, весь ютуб забит падающими танками

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Закомплексованная Душа

Муниципальный
0

У тебя какая то специальная версия ютуба

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Bad Mother Fucker

Закомплексованн…
0

неплохая версия

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Михаил Октябрьский

1

Танк упал и встать не может, ждёт он кто ему поможет

Ответить

Андрей Охапкин

0

Жаль

Ответить

Максим Ростокин

Андрей
1

как пчела 🐝 

Ответить

Roman Khegay

Максим
1

Порхай

Ответить

Smaug The

Roman
1

Как Орлов

Ответить

K Ch

Smaug
0

Рвись

Ответить

Smaug The

K
0

Как @Атлант поправил плечи 

Ответить

Садовый парфюмер

Smaug
0

Я никогда не рвусь

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Дуд Волро

Садовый
0

не пизди

Ответить

Садовый

Дуд
0

Ебало хлоп

Ответить

Дуд Волро

Садовый
0

потом, я занят

Ответить

Lofoten Forsake

0

Вот такие видео попадают в западные медиа и только подтверждают имидж России с балалайкой, танками, и водкой с медведем. 

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alexferman

Lofoten
0

Будто что-то плохое

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Lofoten Forsake

alexferman
0

Ничего плохого. Просто написал.

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Bad Mother

Lofoten
2

подтверждают правдивый имидж россии

Ответить

Vasya Pupkin

Lofoten
0

Так проблема в западных медиа значит, которые только такое демонстрируют, а не в российской армии, не?

Ответить

Vladislav Bykov

0

Твой дорог стволом шатал

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Израильский калькулятор

0

Бей своих, чтоб чужие боялись

Ответить

Израильский калькулятор

Израильский
0

Роняй своих

Ответить

Израильский калькулятор

Израильский
0

Пошёл нахуй, умник

Ответить

Smaug The

Израиль…
0

Ты зачем с хлебом разговариваешь?

Ответить

Израильский

Smaug
0

Дрожжи - самые умные существа на планете

Ответить

Западный цвет

0

Киберпанковая версия выражения "кирпич на голову упадёт"

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hyposlasher

0

В Южно-Сахалинске на дорогу уронили сосиску

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Роман Новиков

hyposlasher
0

Чугуниевую сосиску

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Тайный Слава

Роман
0

Боевую сосиску

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Марина Литвинова

0

похоже на фэйк

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Сергей Сергеич

0

Съёмки следующего Форсажа?

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