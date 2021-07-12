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Новости
Артём Мазанов

СМИ: начальник петербургских «Крестов» разрешил заключённым посмотреть финал Евро-2020 и «выразить эмоции» Статьи редакции

Очевидцы пожаловались на крики, из окон несколько раз выбрасывали предметы.

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Жители района Колпино, где находится следственный изолятор № 1, опубликовали в соцсетях видео, на которых слышны крики людей и громкие стуки из «Крестов».

«Фонтанка» без ссылки на источник сообщила, что начальник СИЗО разрешил заключённым посмотреть финальный матч турнира, а после им «было дано 10 минут на выражение радости или расстройства».

Один из руководителей УФСИН по Ленинградской области рассказал Baza, что «начальник СИЗО позволил заключённым посмотреть матч, а затем ещё выделил еще некоторое время на выражение эмоций».

11 июля сборная Италии выиграла Евро-2020. Для неё победа стала первым выигрышем на Евро более чем за 50 лет.

#новости

10 10 комментариев
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Миша Копейкин

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Желаю всем таких начальников СИЗО

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Вера Елизарова

4
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Саша Александров

1

Также особо отличившимся сотрудникам call центров была выписана премия им разрешили потрахаться и поширяться

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Александр Борродач

Саша
0

Выделен один петухжена

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Ядерный теркин30см

0

начальник разрешил заключённым посмотреть, а после им «было дано 10 минут на выражение радости или расстройства»

Звучит как описание выборов в РФ.

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Вера Елизарова

Ядерный
0

Принцип универсален так сказать

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Кирилл Вселенский

0

Нуну, разрешил он, просто количество вертухаев не позволяет принять меры

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Тонкий Паша

0

Когда еще работали старые «Кресты», я лежал в областной детской больнице, которая располагалась в соседнем здании. Мы там короче из окон туалета с зэками перекрикивались, а они тряпки жгли и из своих окон кидали. Хз зачем.

В общем, в «Крестах» всегда было весело и эмоционально.

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Елизавета Михайлова

0

А что это такое горящее летит из окон? Я понимаю люди на воле там файер жгут или фейерверк. А это что?

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Andy

0

Заебись ховану там

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