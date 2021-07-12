Очевидцы пожаловались на крики, из окон несколько раз выбрасывали предметы.

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Жители района Колпино, где находится следственный изолятор № 1, опубликовали в соцсетях видео, на которых слышны крики людей и громкие стуки из «Крестов».

«Фонтанка» без ссылки на источник сообщила, что начальник СИЗО разрешил заключённым посмотреть финальный матч турнира, а после им «было дано 10 минут на выражение радости или расстройства».

Один из руководителей УФСИН по Ленинградской области рассказал Baza, что «начальник СИЗО позволил заключённым посмотреть матч, а затем ещё выделил еще некоторое время на выражение эмоций».