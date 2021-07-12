СМИ: начальник петербургских «Крестов» разрешил заключённым посмотреть финал Евро-2020 и «выразить эмоции» Статьи редакции
Очевидцы пожаловались на крики, из окон несколько раз выбрасывали предметы.
Жители района Колпино, где находится следственный изолятор № 1, опубликовали в соцсетях видео, на которых слышны крики людей и громкие стуки из «Крестов».
«Фонтанка» без ссылки на источник сообщила, что начальник СИЗО разрешил заключённым посмотреть финальный матч турнира, а после им «было дано 10 минут на выражение радости или расстройства».
Один из руководителей УФСИН по Ленинградской области рассказал Baza, что «начальник СИЗО позволил заключённым посмотреть матч, а затем ещё выделил еще некоторое время на выражение эмоций».
11 июля сборная Италии выиграла Евро-2020. Для неё победа стала первым выигрышем на Евро более чем за 50 лет.
Также особо отличившимся сотрудникам call центров была выписана премия им разрешили потрахаться и поширяться
Нуну, разрешил он, просто количество вертухаев не позволяет принять меры
Когда еще работали старые «Кресты», я лежал в областной детской больнице, которая располагалась в соседнем здании. Мы там короче из окон туалета с зэками перекрикивались, а они тряпки жгли и из своих окон кидали. Хз зачем.
В общем, в «Крестах» всегда было весело и эмоционально.
А что это такое горящее летит из окон? Я понимаю люди на воле там файер жгут или фейерверк. А это что?