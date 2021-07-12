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Новости
Sasha Shambilova

Захарова: дипломат США украл железнодорожный стрелочный указатель под Тверью Статьи редакции

Представитель МИД России сравнила инцидент с рассказом Чехова «Злоумышленник».

91 91 комментарий
6533 просмотров
Фото РИА «Новости»

По словам Марии Захаровой, весной 2021 года кто-то снял указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. По камерам видеонаблюдения полиции заметила мужчину, который сел в машину с дипломатическими номера красного цвета.

Позже автомобиль остановили в Тверской области за нарушение правил дорожного движения. За рулём сидел работник посольства США.

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» А.П.Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области?

Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ

Захарова также отметила опасность поступка, который, по её словам, совершил американский дипломат. Он «подверг жизни и здоровье пассажиров поездов», поскольку железная дорога — это зона повышенной опасности.

По словам представителя российского МИДа, сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета. Вскоре он покинул Россию и уехал в США.

«Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведёт это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» — разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведён.

Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Обновлено (16:02) НТВ опубликовал кадры, на которых якобы дипломат крадёт стрелочный указатель. По данным телеканала, его зовут Паркер Уилсон.

#новости

91 91 комментарий
3
20
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91 комментарий
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Леха

94
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Сознательный череп

Леха
46

не та гримаса

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Eugard

Сознательный
11
Ответить

Леха

Eugard
0

Ну и крипота

Ответить

Eugard

Леха
0

Это она от новостей ох-евает и оглядывается в ужасе, не веря, что она всё еще в Балашихе, Россия. И что изучение языков не помогло.

Ответить

Пётр Дерябин

Сознательный
4
Ответить

Александр Борродач

Леха
7

Алкогольный делирий, бывает если резко бросить после запоя

Ответить

Llaren Hlaalo

59

ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА БЛЯТЬ.
ЭТО СЮР. СПЛОШНОЙ СЮР. ПРОСТО С ПЛАНЕТЫ ЗАБЕРИТЕ ААААААА

Ответить

Андрей Охапкин

Llaren
7

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего

Ответить

Llaren Hlaalo

Андрей
3

Придётся скоро ракету из говна и палок строить на навозном топливе.

Ответить

alexferman

Llaren
13

В России запрещено собирать говно и палки

Ответить

Авраам Рабинович

alexfer…
0

На валежнике

Ответить

Alexander Revan

Llaren
1
Ответить

alexferman

50

Ну вот, а вы не верили, что американцы разворовывают Россию

Ответить

Andrew Muralov

alexferman
0

https://www.svoboda.org/amp/31168929.html

"Такого не может быть". Ворованные велосипеды в…
Алан Фонтанель, бывший вице-бургомистр Страсбурга и муж постоянного представителя Франции в Совете…
www.svoboda.org
Ответить

Искандер Вахидов

Andrew
1

ответ очка

Ответить

Andrew Muralov

Искандер
0

Он хотел спиздить стрелку, чтоб было на кого перевести. Он ведь в курсе, что в России многие так делают. 

Ответить

AZP

32

Представитель МИД России

Машка - алкоголичка

Ответить

Джон Кроули

AZP
2

Машка-алкашка

Ответить

Сергей Павлов

17

А набухивает ее тоже американец?

Ответить

Боковой супер_стар

Сергей
37

Джек дэниэлс

Ответить

Ваша Закладко

Сергей
0

колумбиец скорее

Ответить

Nikolay Vasiliev

26

Скрываясь с места преступления, злоумышленник также оставил несколько дорожных выбоин, нарушил работу трёх светофоров, украл четыре дорожных люка и в завершение своего вояжа обоссал два лифта

Ответить

Nikolay Vasiliev

Nikolay
7

Дошучу, раз начал. На ликвидацию последствий атаки сил запада из федерального бюджета выделено 100млн$

Ответить

Р О Б А Т

Nikolay
3

и машке трусы обосрал

Ответить

Like.no.other

Р
1

Синие

Ответить

Роман Новиков

Nikolay
0

И лампочку! И лампочку выкрутил!

Ответить

Sackboy

19
Ответить

Alex P

Sackboy
3

показалось

Ответить

Станислав Васильевич

Sackboy
0

Роскошь, спасибо

Ответить

некипишуй

Sackboy
0
Ответить

Exorcist

11

важные новости великой державы

Ответить

Андрей Охапкин

Exorcist
5

Просто других новостей нет, ничего плохого не происходит, стабильность

Ответить

Трансгендолёт

11

Вся ее кулстори конечно какой-то шизофазический делирий, но вот это
сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета

порадовало больше всего: ворон ворону глаз не выколет, ага.

Ответить

Bad Mother Fucker

Трансгендолёт
4

сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета

потому что это может сделать только страна, откуда сам сотрудник, ваш кэп

Ответить

Трансгендолёт

Bad
1

Спасибо, кэп, не знал такое.

Ответить

Израильский калькулятор

Трансгендолёт
1

Откуда вы все тут знаете, что такое делирий

Ответить

Трансгендолёт

Израильский
5

Сталкивались на личном опыте!

Ответить

Bad Mother

Трансге…
0

кто не был, тот будет

Ответить

Игорь Рачук

Израильский
0

Сволочи бл*. Заставили гуглить.... 

Ответить

J S

Трансгендолёт
0

США не лишили его иммунитета

Ответить

Владислав Недзвецкий

12

Мало им обоссаных падиков, совсем ахуели

Ответить

Андрей Охапкин

9

Хорошо, что украл не плакат "Единой России"

Ответить

FoxArmann Games

8

А видео не покажут?

Ответить

Yuriy

FoxArmann
3

Вот видео

Сотрудник посольства США украл железнодорожный…
Сотрудник посольства США украл железнодорожный указатель в Тверской области
www.ntv.ru
Ответить

FoxArmann Games

Yuriy
0

Может в качестве трофея взял

Ответить

Yuriy

FoxArma…
0

Скорее всего, я знак кирпича так упер по пьяной лавочке как-то раз. Ничего хорошего в этом нет, но в целом я могу понять, что им двигало=)

Ответить

Муниципальный велосипед

Yuriy
0

Какой-то он ебанутый

Ответить

Краткий Кирилл

FoxArmann
0

это же не секас с соболь, так что нет

Ответить

Иван Иванович

FoxArmann
–1

а кто-то поверит?

Ответить

Doggy Style

8

накопайте историю, как Путин увел из рук кого-то кольцо под предлогом померить и не вернул, кольцо вроде с футбольной тематикой

хотя само быстро нашлось

«Он положил кольцо в карман и ушел с тремя…
Президент одного из самых успешных клубов НФЛ Роберт Крафт обвиняет Владимира Путина в краже…
www.sports.ru
Ответить

Пьяный цветок

Doggy
0

Так ну американец сам же по факту сказал, что это подарок, в чем буча то?

Ответить

Краткий Кирилл

5

Появилось несколько вопросов:
1) Почему не подано ли заявление в прокуратуру?
2) Почему не подан официальный запрос в посольство США?
3) Почему не разбомблена столица США?

Ответить

Краткий Кирилл

Краткий
1

дело оказалось возбудили.
но остальные вопросы пока открыты

Сотрудник посольства США украл железнодорожный…
В необычной истории в Тверской области оказался замешан сотрудник американского посольства…
www.ntv.ru
Ответить

Михаил Зинчук

Краткий
0

ограничились бомбежкой пукана Захаровой

Ответить

J S

Краткий
0

Пишут что запрос подавали, допросить не смогли потому что США его не лишили иммунитета, и он потом уехал

Ответить

некипишуй

5

Мария Захарова вместо знаков препинания стала использовать слово США.

Ответить

Деревянный меч

4

И это не ИА Панорама

Ответить

Андрей Николаев

2

Павел Данилин, политолог: «Этот сотрудник посольства почувствовал себя либо Хатико, либо его хозяином. У него полностью совпадает имя с героем этого фильма. Украсть железнодорожную стрелку и поставить ее у себя на участке или в посольстве, сесть рядом с ней и почувствовать себя Хатико — почему бы и нет?»

Ответить

Андрей Беликов

Андрей
1

Искренне не понимаю эти бесконечные отсылки к каким-либо художественным произведениям, это они так пытаются показать себя начитанными и эрудированными? Походит больше  на разборы с рен-тв с участием летающих тарелок

Ответить

Андрей Николаев

Андрей
0

Просто искренне представьте себя на месте политолога, которому нужно хоть что-то ответить на вопрос "зачем сотрудник дипмиссии США украл стрелочный указатель под Тверью" (я бы, знаете ли, дал намного хуже ответ))

Ответить

Товарный томагавк_два

2

Англичанка гадит…

Ответить

Искандер Вахидов

Товарный
0

снова

Ответить

Артур Мудрик

2

 По словам Марии Захаровой, весной 2021 года кто-то нассал в подъезде в Тверской области. По камерам видеонаблюдения полиции заметила мужчину, который сел в машину с дипломатическими номера красного цвета.

 Позже автомобиль остановили в Тверской области за нарушение правил дорожного движения. За рулём сидел работник посольства США.

Ответить

Vadim Afonkin

2

А вы не верили, что Обама ссал в подъездах

Ответить

Р О Б А Т

2

Совсем кокаинщицу по жаре развезло

Ответить

Eugard

2

Там была закладка с образцами генетического кода россиян

Ответить

Фамилия и имя

1

«…поскольку железная дорога — это зона повышенной опасности.» 
—-
От сукажеж, а я думал на поездах безопасно кататься, а оказывается в поезде как в зоне повышенной опасности.

Ответить

Роман Бирман

1

Украл стрелку, потому что белочка была уже при себе 

Ответить

Alexander A.

1

В прошлый раз единорос был ¯\_(ツ)_/¯ 

https://www.fontanka.ru/2020/12/08/69611176/

«Ну а чего такого-то?». Депутата-единоросса…
Депутат Будаев тихо пилил конструктивную часть ж/д пути в Ломоносовском районе, когда к нему…
www.fontanka.ru
Ответить

Роман Новиков

1

Когда Захарова про аргентинский кокс и, например, про спизженные велики отчитается? А? А? На зеркало неча пенять, коли рожа крива, сучка.

Ответить

Andrey Dolg

0

Нужны контрсанкции. XD

Ответить

Дополнительный кубок

0

Доказано: Обамка таки гадит

Ответить

Обыкновенный Абдужаббор

0

Хватит бухать!

Ответить

Максим Шпилёв

0

Может он дизайнер? У нас вот Лебедев тоже стрелку спи..ил

Ответить

Соколов Андрей

0

Маша обосраша

Ответить

Крупный Макс

0

Какие еще нужны доказательства того, что США вмешивается во внутренние дела России?? Как долго русские будут терпеть это??

Ответить

Станислав Васильевич

0

Очередная ересь от алкоголички

Ответить

Анастасия Лукьянова

0

Странно, что злоумышленник не уплыл на матрасе

Ответить

Дамир Камалетдинов

0

Чтобы налаживать дипломатию с россиянами, нужно думать как россияне

Ответить

Alexander the Nth

0
Ответить

Илья Гераськин

0

Так всё-таки не стрелку, а какой-то фонарь тиснул. 
И кто вообще всё это снимал? Приставленный ФСБшник?

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Если бы она эти рассказы читала, может быть не сыпала бы в речи такими советскими оборотами прямиком из комсомолочки.

Ответить

Роман Морозов

0

Даже если и украл, для чего об этом говорить миду России?

Вы ещё соберите срочное совещание президентов и Байдена перед фактом поставьте

Ответить

Антон Лисин

0

Русские дипломаты крадут мыло и тапочки 

Ответить

El Bastardo De Mustache

0

Опять шпионский камень?

Ответить

J S

El
0

Кстати про шпионский камень сами англичане потом подтвердили

Ответить

Корнелий Шнапс

0

кляті піндоси 

Ответить

Андрей Николаев

0

Ждем записей подъездных видеокамер с участием Обамы...

Ответить

Пыльный Данила

0

Приятель прикалывал. Где-то в Архангельской области спёрли несколько км железнодорожного полотна, причём местные жители писали ментам, те приезжали,и получали на лапу и сваливали. Вообщем, шумиха так и не поднялась. Здесь американец спёр какую-то хуйню - "КАРАУЛ, БЕЗОБРАЗИЕ!!!"

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Madao

0

А где видео, как он садится в машину с дип номерами? Там только какой-то мужик в толстовке к знаку подкатывает. 

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