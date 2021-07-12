Захарова: дипломат США украл железнодорожный стрелочный указатель под Тверью Статьи редакции
Представитель МИД России сравнила инцидент с рассказом Чехова «Злоумышленник».
По словам Марии Захаровой, весной 2021 года кто-то снял указатель на железнодорожной станции Осташков в Тверской области. По камерам видеонаблюдения полиции заметила мужчину, который сел в машину с дипломатическими номера красного цвета.
Позже автомобиль остановили в Тверской области за нарушение правил дорожного движения. За рулём сидел работник посольства США.
Захарова также отметила опасность поступка, который, по её словам, совершил американский дипломат. Он «подверг жизни и здоровье пассажиров поездов», поскольку железная дорога — это зона повышенной опасности.
По словам представителя российского МИДа, сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета. Вскоре он покинул Россию и уехал в США.
Сознательный череп
не та гримаса
ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА БЛЯТЬ.
ЭТО СЮР. СПЛОШНОЙ СЮР. ПРОСТО С ПЛАНЕТЫ ЗАБЕРИТЕ ААААААА
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего
Придётся скоро ракету из говна и палок строить на навозном топливе.
В России запрещено собирать говно и палки
Ну вот, а вы не верили, что американцы разворовывают Россию
ответ очка
Он хотел спиздить стрелку, чтоб было на кого перевести. Он ведь в курсе, что в России многие так делают.
Представитель МИД России
Машка - алкоголичка
А набухивает ее тоже американец?
Скрываясь с места преступления, злоумышленник также оставил несколько дорожных выбоин, нарушил работу трёх светофоров, украл четыре дорожных люка и в завершение своего вояжа обоссал два лифта
Дошучу, раз начал. На ликвидацию последствий атаки сил запада из федерального бюджета выделено 100млн$
важные новости великой державы
Просто других новостей нет, ничего плохого не происходит, стабильность
Вся ее кулстори конечно какой-то шизофазический делирий, но вот это
сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета
порадовало больше всего: ворон ворону глаз не выколет, ага.
сотрудника не стали лишать дипломатического иммунитета
потому что это может сделать только страна, откуда сам сотрудник, ваш кэп
Израильский калькулятор
Откуда вы все тут знаете, что такое делирий
Сталкивались на личном опыте!
А видео не покажут?
Может в качестве трофея взял
накопайте историю, как Путин увел из рук кого-то кольцо под предлогом померить и не вернул, кольцо вроде с футбольной тематикой
хотя само быстро нашлось
Пьяный цветок
Так ну американец сам же по факту сказал, что это подарок, в чем буча то?
Краткий Кирилл
дело оказалось возбудили.
но остальные вопросы пока открыты
Павел Данилин, политолог: «Этот сотрудник посольства почувствовал себя либо Хатико, либо его хозяином. У него полностью совпадает имя с героем этого фильма. Украсть железнодорожную стрелку и поставить ее у себя на участке или в посольстве, сесть рядом с ней и почувствовать себя Хатико — почему бы и нет?»
Искренне не понимаю эти бесконечные отсылки к каким-либо художественным произведениям, это они так пытаются показать себя начитанными и эрудированными? Походит больше на разборы с рен-тв с участием летающих тарелок
Просто искренне представьте себя на месте политолога, которому нужно хоть что-то ответить на вопрос "зачем сотрудник дипмиссии США украл стрелочный указатель под Тверью" (я бы, знаете ли, дал намного хуже ответ))
По словам Марии Захаровой, весной 2021 года кто-то нассал в подъезде в Тверской области. По камерам видеонаблюдения полиции заметила мужчину, который сел в машину с дипломатическими номера красного цвета.
Позже автомобиль остановили в Тверской области за нарушение правил дорожного движения. За рулём сидел работник посольства США.
«…поскольку железная дорога — это зона повышенной опасности.»
—-
От сукажеж, а я думал на поездах безопасно кататься, а оказывается в поезде как в зоне повышенной опасности.
Когда Захарова про аргентинский кокс и, например, про спизженные велики отчитается? А? А? На зеркало неча пенять, коли рожа крива, сучка.
Так всё-таки не стрелку, а какой-то фонарь тиснул.
И кто вообще всё это снимал? Приставленный ФСБшник?
Если бы она эти рассказы читала, может быть не сыпала бы в речи такими советскими оборотами прямиком из комсомолочки.
Даже если и украл, для чего об этом говорить миду России?
Вы ещё соберите срочное совещание президентов и Байдена перед фактом поставьте
Опять шпионский камень?
Приятель прикалывал. Где-то в Архангельской области спёрли несколько км железнодорожного полотна, причём местные жители писали ментам, те приезжали,и получали на лапу и сваливали. Вообщем, шумиха так и не поднялась. Здесь американец спёр какую-то хуйню - "КАРАУЛ, БЕЗОБРАЗИЕ!!!"
А где видео, как он садится в машину с дип номерами? Там только какой-то мужик в толстовке к знаку подкатывает.