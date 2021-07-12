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Артём Мазанов

Бизнес-омбудсмен прекратил работу с «лондонским списком». Прокуратура не может гарантировать, что участников не задержат Статьи редакции

Этот список гарантировал вернувшимся в РФ бизнесменам, что к ним не применят меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу.

43 43 комментария
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком». Об этом пишет РИА «Новости», о представлении доклада сообщается на сайте Титова.

Такое решение приняли из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что участников списка не заключат под стражу.

В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу.

доклад Бориса Титова Владимиру Путину

Титов доложил Путину, что за последние три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, ещё по десяти случаям велась работа. Всего было подано 136 обращений, десять ещё находятся в работе.

«Лондонский список» начали составлять в 2018 году после встречи в Лондоне Бориса Титова, который тогда был кандидатом в президенты РФ, с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых на родине завели уголовные дела.

В Россию по «лондонскому списку» вернулись: Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.

В феврале 2018 года в Россию первым вернулся Андрей Каковкин. Его задержали при въезде и отпустили под обязательство о явке. 31 октября 2019 года Каковкина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам колонии общего режима, спустя три месяца наказание заменили на условное лишение свободы.

Уголовное преследование после возвращения также возобновили против бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова и бизнесмена Дмитрия Зотова. Дело против Локтионова потом прекратили, Зотова после письма Путина отпустили под подписку о невыезде, но летом 2021 года снова задержали.

#новости

43 43 комментария
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Лига умных

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Что все это значит?

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Stanley H. Tweedle

Лига
22

Что россеянские гарантии ничего не стоят

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ouxen

Stanley
6

твёрдо и чётко

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Nick Rosenberg

Stanley
2

С другой стороны, если там реальные преступления были, нормально ли тогда выдавать индульгенции?

Ответить

Stanley H

Nick
2

Ну так не стоило и начинать тогда

Ответить

Nick Rosenberg

Stanley
1

Согласен, вся тема с самого начала мутная.

Ответить

Качественный

Nick
0

Просто взгляните на это так: какое вообще президент и его уполномоченный имеют право раздавать такие гарантии? Хреново что у нас генпрокурор и остальные силовики настолько зависимы от президента.
А тем более суд, который представляет отдельную ветвь власти.

Ответить

Роман Величкин

Качеств…
0

Это называется "амнистия". И именно так это и преподносилось Титовым в свое время. 
Не знаю как это на деле было юридически оформлено.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F

Амнистия
Амнистия (греч. αμνηστια — забвение, прощение) — мера, применяемая по решению органа…
ru.m.wikipedia.org
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Владимир Филатов

Лига
5

русские своих не бросают

Ответить

Джон Кроули

Лига
2

Программа роскосмоса по стимулированию вкладывать миллиарды в ракеты, потому что это будет единственный способ свалить из помойки под названием Россия. 

Ответить

Владимир Филатов

Лига
0

ты точно не ошибся лигой?

Ответить

мЕдь

4

Всего было подано 136 обращений

Неужели кто-то так сильно хочет вернуться?

Ответить

Адекватный самолет

мЕдь
6

- Вань, смотри, обращение подаю, типа хочу вернуться 😁
- Ну ты и шутник, Серёга! 😂

Ответить

Леха

мЕдь
2

Не все разворовали в девяностые 

Ответить

ouxen

Леха
1

насколько велико советское наследие! до сих пор все разворовать не могут!

Ответить

ouxen

мЕдь
2

в родную гавань

Ответить

Andrew Muralov

5

Подумаешь, пару лет условно, легко отделались. Наверняка по их статьям грозило минимум пятёрка реального срока. Так что милости просим обратно на Родину, за 99 млн $ по акции получите условку. Зачем жить в Англии в страхе, что сахар может упасть или сердечный приступ какой наскочит. 

Ответить

ouxen

Andrew
1

сахар может упасть

рязанский? на голову?

Ответить

Nick Rosenberg

ouxen
1

На бирже.

Ответить

Andrew Muralov

ouxen
1

Тому кто писал про рязанский сахар, упал в чай полоний. 

Ответить

ouxen

Andrew
0

малинавый?

Ответить

Andrew Muralov

ouxen
0

Малинавый это в Беларуси будет чуть позже. 

Ответить

ouxen

Andrew
0

почему пятерка то? они же не экстремисты

Ответить

ouxen

4

в очередной раз наебали лошков, лол

Ответить

ouxen

ouxen
2

эту страну не победить!

Ответить

ouxen

ouxen
1

Россия! Россия!

Ответить

Андрей Охапкин

ouxen
0

Как называется эта страна?

Ответить

ouxen

Андрей
3
Ответить

KSA

3

А зачем возвращаться?

Ответить

Andrew Muralov

KSA
3

Берёзку потискать. 

Ответить

Южный турник

KSA
2

Генералам тоже палки нужно закрывать

Ответить

KSA

Южный
2

А бизнесменам зачем?

Ответить

Южный турник

KSA
2

А их никто не спрашивал

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Nikolay Vasiliev

2

Отличная амнистия капитала и способы интересные. Лучше по классике повышать нологи

Ответить

Р О Б А Т

1

Ой, как же так? 

Ответить

Муниципальный холод

0

нахуя они возвращались-то

Ответить

Андрей Охапкин

Муниципальный
0

А зачем Навальный вернулся?

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Муниципальный холод

Андрей
4

думал щас за него вся москва выйдет и его выпустят после месяца ареста)))00

Ответить

ouxen

Муницип…
0

😂🤣

Ответить

Roman Belous

Муниципальный
0

Берёзку обнять

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Людмилочка

Муниципальный
0

Перед выборами в думу, наверное, 16 года (могу ошибаться) в массы было пущено огромное количество "реальной инфы от знающих людей" про то, что ребята в ЕР уже наворовались, пресытились и сейчас как начнут строить светлое будущее. Поэтому выбирать надо обязательно ЕР ну и Путина, конечно, тоже. 

Может, и здесь кто-то подумал, что хватит жить в страхе, что за тобой придут. Ходорковский же рассказывал, что к нему в офис постоянно всякие граждане наведываются. Родные берёзки, тополя. ПУТИН ЖЕ ПООБЕЩАЛ, в конце концов.

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Некоторые ключ

0

Чичваркину никто не пишет, Чичваркина никто не ждëт

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Р О Б А Т

0
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