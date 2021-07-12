Бизнес-омбудсмен прекратил работу с «лондонским списком». Прокуратура не может гарантировать, что участников не задержат Статьи редакции
Этот список гарантировал вернувшимся в РФ бизнесменам, что к ним не применят меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с «лондонским списком». Об этом пишет РИА «Новости», о представлении доклада сообщается на сайте Титова.
Такое решение приняли из-за позиции Генпрокуратуры, которая не может гарантировать, что участников списка не заключат под стражу.
Титов доложил Путину, что за последние три года в Россию вернулись 12 предпринимателей, ещё по десяти случаям велась работа. Всего было подано 136 обращений, десять ещё находятся в работе.
«Лондонский список» начали составлять в 2018 году после встречи в Лондоне Бориса Титова, который тогда был кандидатом в президенты РФ, с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых на родине завели уголовные дела.
В Россию по «лондонскому списку» вернулись: Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.
В феврале 2018 года в Россию первым вернулся Андрей Каковкин. Его задержали при въезде и отпустили под обязательство о явке. 31 октября 2019 года Каковкина признали виновным в мошенничестве и приговорили к трём годам колонии общего режима, спустя три месяца наказание заменили на условное лишение свободы.
Уголовное преследование после возвращения также возобновили против бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова и бизнесмена Дмитрия Зотова. Дело против Локтионова потом прекратили, Зотова после письма Путина отпустили под подписку о невыезде, но летом 2021 года снова задержали.
Что все это значит?
Что россеянские гарантии ничего не стоят
С другой стороны, если там реальные преступления были, нормально ли тогда выдавать индульгенции?
Качественный
Просто взгляните на это так: какое вообще президент и его уполномоченный имеют право раздавать такие гарантии? Хреново что у нас генпрокурор и остальные силовики настолько зависимы от президента.
А тем более суд, который представляет отдельную ветвь власти.
Это называется "амнистия". И именно так это и преподносилось Титовым в свое время.
Не знаю как это на деле было юридически оформлено.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
Программа роскосмоса по стимулированию вкладывать миллиарды в ракеты, потому что это будет единственный способ свалить из помойки под названием Россия.
Всего было подано 136 обращений
Неужели кто-то так сильно хочет вернуться?
Адекватный самолет
- Вань, смотри, обращение подаю, типа хочу вернуться 😁
- Ну ты и шутник, Серёга! 😂
Подумаешь, пару лет условно, легко отделались. Наверняка по их статьям грозило минимум пятёрка реального срока. Так что милости просим обратно на Родину, за 99 млн $ по акции получите условку. Зачем жить в Англии в страхе, что сахар может упасть или сердечный приступ какой наскочит.
Тому кто писал про рязанский сахар, упал в чай полоний.
в очередной раз наебали лошков, лол
А зачем возвращаться?
Отличная амнистия капитала и способы интересные. Лучше по классике повышать нологи
А зачем Навальный вернулся?
Перед выборами в думу, наверное, 16 года (могу ошибаться) в массы было пущено огромное количество "реальной инфы от знающих людей" про то, что ребята в ЕР уже наворовались, пресытились и сейчас как начнут строить светлое будущее. Поэтому выбирать надо обязательно ЕР ну и Путина, конечно, тоже.
Может, и здесь кто-то подумал, что хватит жить в страхе, что за тобой придут. Ходорковский же рассказывал, что к нему в офис постоянно всякие граждане наведываются. Родные берёзки, тополя. ПУТИН ЖЕ ПООБЕЩАЛ, в конце концов.