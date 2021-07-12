Китаянка 49 раз проехала на красный сигнал светофора на машине бывшего парня, чтобы отомстить. Её арестовали Статьи редакции
План оказался не идеальным: после очередного нарушения женщину с новым избранником остановила полиция.
7 июля полиция Шаосина (провинция Чжэцзян на востоке Китая) сообщила о задержании женщины по фамилии Лу и мужчины по фамилии Чжу, которые на арендованном автомобиле Audi за два дня нарушили правила дорожного движения 50 раз.
Машина принадлежит бывшему парню Лу по фамилии Цянь, который сдаёт её в аренду. За два дня до ареста её взял в прокат Чен, знакомый Лу, и сразу передал паре.
Те постарались за два дня нарушить как можно больше правил, чтобы владельцу пришлось оплачивать штрафы — таким образом Лу хотела отомстить бывшему, который незадолго до этого ушёл к другой женщине.
Пара успела превысить скорость и 49 раз проехать на запрещающий сигнал светофора, прежде чем их остановили и задержали сотрудники полиции. Чжу признался, что согласился участвовать в плане Лу после того, как женщина пообещала за это пойти с ним свидание.
ну и ну! минус кошка жена!
У росийских блядей(лидеров общественного мнения) гоняющих по Москве и калечащих людей, сотни тысяч штрафов годами и им нихуя
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А за что мстила-то?
Если за расставание, то вот ведь ебанутая. Сейчас бы мстить за то, что кому-то не мил.