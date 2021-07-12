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Максим Друковский

Китаянка 49 раз проехала на красный сигнал светофора на машине бывшего парня, чтобы отомстить. Её арестовали Статьи редакции

План оказался не идеальным: после очередного нарушения женщину с новым избранником остановила полиция.

7 июля полиция Шаосина (провинция Чжэцзян на востоке Китая) сообщила о задержании женщины по фамилии Лу и мужчины по фамилии Чжу, которые на арендованном автомобиле Audi за два дня нарушили правила дорожного движения 50 раз.

Машина принадлежит бывшему парню Лу по фамилии Цянь, который сдаёт её в аренду. За два дня до ареста её взял в прокат Чен, знакомый Лу, и сразу передал паре.

Те постарались за два дня нарушить как можно больше правил, чтобы владельцу пришлось оплачивать штрафы — таким образом Лу хотела отомстить бывшему, который незадолго до этого ушёл к другой женщине.

Пара успела превысить скорость и 49 раз проехать на запрещающий сигнал светофора, прежде чем их остановили и задержали сотрудники полиции. Чжу признался, что согласился участвовать в плане Лу после того, как женщина пообещала за это пойти с ним свидание.

#новости #китай

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Московский магнит

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"Чжу признался, что согласился участвовать в плане Лу после того, как женщина пообещала за это пойти с ним свидание."

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Максим Друковский

Московский
20

Есть GTA: SAMP, а это GTA: SIMP

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Artem 88

Московский
2

Подари ему свой профиль на тж, ему нужнее

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Р О Б А Т

13

ну и ну! минус кошка жена!

Ответить

Artem 88

Р
0

Почему ты больше не большой и желтый?((

Ответить

Р О Б А Т

Artem
1

Бренд раскручен - и так узнают 

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Андрей Рядькин

1

У росийских блядей(лидеров общественного мнения) гоняющих по Москве и калечащих людей, сотни тысяч штрафов годами и им нихуя

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Южный турник

1

Тж пишет новости по постам в канале Ширяева? Утром в канале, вечером в тж

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мЕдь

0

Какой же тупой план.

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Andrew Muralov

0

А надо было всего лишь припарковаться на газоне. 

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Комментарий удален

Руслан Баночкин

0

А за что мстила-то?
Если за расставание, то вот ведь ебанутая. Сейчас бы мстить за то, что кому-то не мил.

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Eugard

–2

.

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