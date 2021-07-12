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Sasha Shambilova

Погибших от Covid-19 будут бесплатно хоронить на петербургских кладбищах, чтобы разгрузить крематорий Статьи редакции

Семьям умерших нужно заплатить только за гроб и венки.

54 54 комментария
1527 просмотров

Ритуальные компании также готовы бесплатно транспортировать тела из морга. Акция действует с 12 июля. Об этом президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин рассказал «Фонтанке».

Он заявил, что такое решение приняли из-за возросшей нагрузки на крематорий Петербурга.

Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввёл, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов. Снизив цены, мы поможем разобраться с теми проблемами, которые сейчас есть.

Валерий Ларькин
президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

По словам Ларькина, акция пока не ограничена по времени. Ассоциация готова оказывать бесплатные ритуальные услуги, «сколько нужно будет городу».

По данным «Фонтанки», из-за очередей в крематории гробы по несколько дней стоят на жаре. ГУП «Ритуальные услуги», отвечающее за работу крематориев в Петербурге, заявили, что эта ситуация уже нормализуется.

В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отвергли заявления «Фонтанки». Ведомство рассказало, что загруженность крематория не превышает 90%, а все гробы хранятся в специальном помещении.

В начале июля аналитики заметили «странности» в статистике Covid-19 в Петербурге. Тогда в городе официально болели коронавирусом 711 человек — при этом было занято более 10 тысяч коек.

#новости #covid19 #петербург

54 54 комментария
10
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Р О Б А Т

36

Норм название для панк-группы :"Разгрузка крематория" 

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Израильский калькулятор

Р
4

Гроб и венки, ЕP 2021

Ответить

Андрей Ионов

Израильский
3

ждем вас на нашей новой выротой площадке "погребальная яма"

Ответить

Ваша Закладко

Израильский
2

пост эма какая-то

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Сергей Новиков

Ваша
0

Вот +

Ответить

Сергей Новиков

Израильский
0

Не особо на панк-рок альбом смахивает по названию. 

Ответить

Сергей Новиков

Р
0

Должна выступать на одной сцене с "Оргазмом Нострадамуса" 

Ответить

Московский магнит

26

помереть что-ли пока такая акция

Ответить

Озабоченный Абдужаббор

Московский
0

Специально из Киева в Питер переедешь для этого?

Ответить

Московский магнит

Озабоченный
1

напоследок разнесу ковид по всему миру

Ответить

Andrew Muralov

Московс…
3

По русскому. 

Ответить

Andrew Muralov

Московский
0

Передоз и суицид не считается, надо только от ковида. 

Ответить

Grigory Kopiev

13
Ответить

ouxen

Grigory
3
Ответить

Миша Копейкин

10

 Акция действует с 12 июля

А до какого? Чтобы знать - стоит торопиться или нет

Ответить

Иплувен Максимал

9
Ответить

ouxen

Иплувен
1

еее Победа!

Ответить

Закомплексованная Душа

6

Так Алые паруса все таки не при чем ?

Ответить

Московский магнит

Закомплексованн…
4

виноваты американцы со своим black olives

Ответить

Victor Ganin

Закомплексованн…
1

На самом деле алые паруса это был заговор детей, которые заразили своих родителей ковидом, чтобы те больше за пыню проголосовать не смогли.

Ответить

Садовый парфюмер

Victor
1

Разве в России есть выборы?

Ответить

Eugard

Victor
0

У пыни есть конкретная цель - чтобы пенсионеров в России стало поменьше. 
Да и вообще пыне столько людей в России просто не нужно, с ними хлопоты одни. Достаточно обслуги и рабочих на добыче.
Берегите себя и своих родных, особенно пожилых.

Ответить

Victor Ganin

3

Ну венки это святое. Без них никак блядь. Значит больше венков можно будет купить на сэкономленные деньги. Чтобы пошикарнее было и все соседи завидовали.

Ответить

Ограниченный чувак

Victor
6

Бля, дай людям скорбеть как им в кайф

Ответить

Andrew Muralov

3

Акция действует с 12 июля по 12 августа, успей записаться, количество мест ограничено. 

Ответить

Игорь Рачук

Andrew
1

Есть ещё пара окош.... ой... могилок! 

Ответить

Andrew Muralov

Игорь
0

Для тех кто ни разу на был в могилке до этого дня. 

Ответить

сироп от щекотки

3

А вы плакались что выплаты только тем у кого дети

Ответить

Кузькин отец

3

Не зря же говорили: "Будет и на нашей улице праздник!" Дождались таки!

Ответить

ouxen

3

в братские могилы? смогли повторить геноцид русских?

Ответить

шляпик

2

Акция действует с 12 июля

Как же это странно звучит с учетом контекста

Ответить

Муниципальный холод

2

я скорее в бога поверю, чем в ритуальные агентства, которые делают что-то бесплатно из сострадания

Ответить

ouxen

2

надо просто еще одни алые паруса или чемпионат ебануть и всё вновь станет норм

Ответить

ouxen

2
Ответить

Сергей Новиков

ouxen
0

А где он теперь? На прилавке?

Ответить

Колоссальный Мика

2

117 тысяч стоит похоронить умершего от ковида в крематории по минималке в мск

Ответить

Рыжий

Колоссальный
0

А че так дорого? В земле хоронить еще дороже, получается?

Ответить

Колоссальный Мика

Рыжий
0

в земле уже ближе к 200.

Ответить

Рыжий

Колосса…
0

Пиздос. В провинции 38к было. Ну это еще до ковида

Ответить

Дарья Сазонова

Рыжий
0

Ещё гробовщики любят «чаевые» за каждую итерацию. Гроб из морга до автобуса донести, из автобуса до могилы… тонко и толсто намекают дать им денег, хотя это по идее и так оплачено 

Ответить

Pika-

Колоссальный
0

А где деньги то брать среднему классу с зарплатой в 17к рублей???

Ответить

Рыжий

Pika-
0

В МСК средний класс другой

Ответить

Pika-

Рыжий
0

Не намного

Ответить

Владислав Микк

1

Потемнело

Ответить

Следующий Валера

1

Не желаете в крематорий, по акции?

Ответить

Славный файл

1

А вы говорите что власти у нас о людях не заботятся...

Ответить

ouxen

1

В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отвергли заявления «Фонтанки». Ведомство рассказало, что загруженность крематория не превышает 90%, а все гробы хранятся в специальном помещении.

а, ну тогда ладно

Ответить

Romario

1
Ответить

Andrew Muralov

Romario
0

Вот пидор усатый - оборвал верёвку, беду накликал. 

Ответить

ouxen

Romario
–1

rest in cringe

Ответить

Антон Сциталов

0

Погодите, но ведь государство так и делает: вы по сути ни рубля не потратив можете похоронить кого угодно. Будет предоставлен и гроб и место на кладбище общественном.

Ответить

Антон Сциталов

Антон
0

Как организовать похороны
https://vk.com/@alex_carrier-kak-organizovat-pohorony

Как организовать похороны
В октябре 2020г у меня умерла мать. После чего я совершенно неожиданно для себя столкнулся с…
vk.com
Ответить

Антон Сциталов

Антон
0

Ниже я вам распишу саму процедуру оформления смерти и похорон без участия агентов и за счет государства, со всеми важными нюансами. Санкт-Петербург, ноябрь 2020 года.

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Анастасия Лукьянова

0

Спасибо, что без «Количество мест для захоронения ограничено»

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