Погибших от Covid-19 будут бесплатно хоронить на петербургских кладбищах, чтобы разгрузить крематорий Статьи редакции
Семьям умерших нужно заплатить только за гроб и венки.
Ритуальные компании также готовы бесплатно транспортировать тела из морга. Акция действует с 12 июля. Об этом президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерий Ларькин рассказал «Фонтанке».
Он заявил, что такое решение приняли из-за возросшей нагрузки на крематорий Петербурга.
По словам Ларькина, акция пока не ограничена по времени. Ассоциация готова оказывать бесплатные ритуальные услуги, «сколько нужно будет городу».
По данным «Фонтанки», из-за очередей в крематории гробы по несколько дней стоят на жаре. ГУП «Ритуальные услуги», отвечающее за работу крематориев в Петербурге, заявили, что эта ситуация уже нормализуется.
В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отвергли заявления «Фонтанки». Ведомство рассказало, что загруженность крематория не превышает 90%, а все гробы хранятся в специальном помещении.
В начале июля аналитики заметили «странности» в статистике Covid-19 в Петербурге. Тогда в городе официально болели коронавирусом 711 человек — при этом было занято более 10 тысяч коек.
Норм название для панк-группы :"Разгрузка крематория"
Израильский калькулятор
Гроб и венки, ЕP 2021
пост эма какая-то
Озабоченный Абдужаббор
Специально из Киева в Питер переедешь для этого?
Московский магнит
напоследок разнесу ковид по всему миру
Акция действует с 12 июля
А до какого? Чтобы знать - стоит торопиться или нет
Так Алые паруса все таки не при чем ?
На самом деле алые паруса это был заговор детей, которые заразили своих родителей ковидом, чтобы те больше за пыню проголосовать не смогли.
Ну венки это святое. Без них никак блядь. Значит больше венков можно будет купить на сэкономленные деньги. Чтобы пошикарнее было и все соседи завидовали.
Акция действует с 12 июля по 12 августа, успей записаться, количество мест ограничено.
Есть ещё пара окош.... ой... могилок!
А че так дорого? В земле хоронить еще дороже, получается?
Колоссальный Мика
в земле уже ближе к 200.
Ещё гробовщики любят «чаевые» за каждую итерацию. Гроб из морга до автобуса донести, из автобуса до могилы… тонко и толсто намекают дать им денег, хотя это по идее и так оплачено
В городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле отвергли заявления «Фонтанки». Ведомство рассказало, что загруженность крематория не превышает 90%, а все гробы хранятся в специальном помещении.
а, ну тогда ладно
Погодите, но ведь государство так и делает: вы по сути ни рубля не потратив можете похоронить кого угодно. Будет предоставлен и гроб и место на кладбище общественном.
Ниже я вам распишу саму процедуру оформления смерти и похорон без участия агентов и за счет государства, со всеми важными нюансами. Санкт-Петербург, ноябрь 2020 года.