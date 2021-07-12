Из калужской больницы уволили врача и медсестру, которая вместо вакцины вколола пациенту воду для инъекций Статьи редакции
В ходе проверки выяснилось, что она по неосторожности разбила три ампулы препарата «Ковивак».
Из-за разбитых ампул вакцины и не хватило на пациентов. Врача, «допустивший подлог медпрепарата», уволили. Медсестру, находящуюся в отпуске, уволят по возвращении. Об этом сообщается на сайте правительства Калужской области.
Глава региона Владислав Шапша отметил, что нельзя вводить людей в заблуждения. Сам случай он назвал единичным, но показательным.
26 июня медсестра из Жуковской ЦРБ вколола пациентам воду для инъекций вместо препарата, потому что «испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». В результате расследования это подтвердилось: «Хотели вакцинироваться по блату, но не получилось, попали в историю».
За каждую разбитую ампулу вакцины должно следовать суровое наказание, вплоть до высшей меры!
Чувак, мы в рашке живём
Это уже само по себе наказание высшей меры
Где ты тут призывы разглядел? В РФ мораторий между прочим.
Хотя конечно для таких вредителей этот мораторий хорошо бы снять.
Чо ты такой серьёзный?
Вас солнце ударило сегодня?
Да это была ирония. Что-то никто не прохавал.
Ну разбила и разбила? Явно меньшее нарушение, чем вообще не колоть.
В след раз она пачку шприцев потеряет и будет всех одним шприцем колоть.
@Sasha Shambilova допишите пожалуйста, что люди которым она должна была сделать прививку, были родственники врача, которые приехали из Подмосковья по блату.
не знаю насчет МО, но что за бред про Москву, почему это здесь привиться им было бы проблематично?
Может в Люберцах ковивака нет?
Ковивака и Эпивака нет почти нигде и почти никуда его не завозят. Даже в Москве
по неосторожности разбила три ампулы препарата «Ковивак».
Три ампулы на границе
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что еще за вода для инъекций?
Хаха, пытался сумничать и облажался. Вода для инъекций - это не физраствор, а отдельный препарат.
Шах и мат, антипрививочники, ваши фокусы не прокатят.
второй компонент вакцины от коронавируса закончился
это невозможно, для исключения таких ситуаций даже в нашу районную больничку одновременно поставляется сразу 2 компонента - первый колют сразу, второй хранят