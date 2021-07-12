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Sasha Shambilova

Из калужской больницы уволили врача и медсестру, которая вместо вакцины вколола пациенту воду для инъекций Статьи редакции

В ходе проверки выяснилось, что она по неосторожности разбила три ампулы препарата «Ковивак».

Из-за разбитых ампул вакцины и не хватило на пациентов. Врача, «допустивший подлог медпрепарата», уволили. Медсестру, находящуюся в отпуске, уволят по возвращении. Об этом сообщается на сайте правительства Калужской области.

Глава региона Владислав Шапша отметил, что нельзя вводить людей в заблуждения. Сам случай он назвал единичным, но показательным.

Все, кто проходит вакцинацию в лечебных учреждениях региона, должны видеть, какой препарат им вкалывают. Это правило должно быть безусловным, чтобы ни у кого на этот счёт не было никаких сомнений.

Владислав Шапша
губернатор Калужской области

26 июня медсестра из Жуковской ЦРБ вколола пациентам воду для инъекций вместо препарата, потому что «испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился». В результате расследования это подтвердилось: «Хотели вакцинироваться по блату, но не получилось, попали в историю».

#новости #регионы #вакцинация #covid19

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Товарный томагавк_два

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испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился

Сук))))

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Andrew Muralov

–7

За каждую разбитую ампулу вакцины должно следовать суровое наказание, вплоть до высшей меры! 

Ответить

Руслан Астратов

Andrew
9

Чувак, мы в рашке  живём

Это уже само по себе наказание высшей меры 

Ответить

Денис Фадеев

Руслан
4

Здесь?

Рашка (город)
Рашка (серб. Рашка) — посёлок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии с…
ru.wikipedia.org
Ответить

KSA

Руслан
0

Х*яшке
Мы в России живем

Ответить

Rina

Руслан
0

Ну нет, судя по новостям, высшей меры — это Беларусь

Ответить

KSA

Andrew
1

 За каждую разбитую ампулу вакцины должно следовать суровое наказание, вплоть до высшей меры!

@Вахтёр Призывы к убийству

Ответить

Andrew Muralov

KSA
–4

Где ты тут призывы разглядел? В РФ мораторий между прочим.
Хотя конечно для таких вредителей этот мораторий хорошо бы снять. 

Ответить

KSA

Andrew
2

В процитированном. Ты призываешь к "высшей мере", то есть к казни. Казни вне закона - ты преступник, призывающий к убийствам

Ответить

Andrew Muralov

KSA
–2

Чо ты такой серьёзный? 

Ответить

KSA

Andrew
2
Ответить

Andrew Muralov

KSA
0

Улыбаться нельзя, а разбивать ампулы значит можно. 

Ответить

KSA

Andrew
0

Разрешаю
Разбивай

Ответить

wmhy

KSA
0

Высшая мера везде разная

Ответить

KSA

wmhy
0

Высшая не высшая это не высшая
Только высшая высшая - высшая!

Ответить

Andrew Muralov

KSA
0

Понимать надо. 

Ответить

Ваша Закладко

Andrew
0

о каждом из них заботится

Ответить

Денис Фадеев

Andrew
0

Вас солнце ударило сегодня?

Ответить

Andrew Muralov

Денис
1

Да это была ирония. Что-то никто не прохавал. 

Ответить

Денис Фадеев

Andrew
1

Плохая ирония, в следующий раз старайтесь лучше)

Ответить

мЕдь

3

Ну разбила и разбила? Явно меньшее нарушение, чем вообще не колоть. 

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
1

В след раз она пачку шприцев потеряет и будет всех одним шприцем колоть. 

Ответить

мЕдь

Andrew
0

Лол, вот именно. Странный поступок, конечно. 

Ответить

KSA

мЕдь
0

Не пойман - не вор!

Ответить

Елизавета Михайлова

мЕдь
0

Кумовство вскрылось, надо что-то делать.

Ответить

Елизавета Михайлова

1

@Sasha Shambilova допишите пожалуйста, что люди которым она должна была сделать прививку, были родственники врача, которые приехали из Подмосковья по блату.

Ответить

KSA

Елизавета
0

"По блату"? Родственника-врача в тюрьму!

Ответить

Sasha Shambilova

Елизавета
0

в последнем абзаце эта информация была)
немного добавила 

Ответить

Елизавета Михайлова

Sasha
0

👍🏻

Ответить

Виктор Шуваев

Елизавета
–2

не знаю насчет МО, но что за бред про Москву, почему это здесь привиться им было бы проблематично?

Ответить

Елизавета Михайлова

Виктор
0

Может в Люберцах ковивака нет?

Ответить

KSA

Елизаве…
0

Ну ширнулись бы второй частью Спутника, там же разницы нет

Ответить

Сергей Лукин

Виктор
0

Ковивака и Эпивака нет почти нигде и почти никуда его не завозят. Даже в Москве

Ответить

Р О Б А Т

1

по неосторожности разбила три ампулы препарата «Ковивак».

Три ампулы на границе

Ответить

Крупный Макс

1

Пациент понял что ему вкололи фальшивку, когда ему и на вторые сутки не позвонил Билл Гейтс

Ответить

Комментарий удален

Андрей Штольц

Александр
2

Есть тема, пошёл нахуй

Ответить

ouxen

0

что еще за вода для инъекций?

Ответить

KSA

ouxen
0

Ты вчера родился?
Физраствор

Ответить

ouxen

KSA
0

вода с солью?

Ответить

KSA

ouxen
2

У тебя в институте по карательной медицине какая оценка была?

Ответить

ouxen

KSA
0

я слишком стар

Ответить

KSA

ouxen
0

Все старики обучены пыткам и оказанию первой помощи

Ответить

ouxen

KSA
0

умею только так

Ответить

Денис Фадеев

ouxen
0

Натрий с Хлором

Ответить

Сергей Лукин

KSA
0

Хаха, пытался сумничать и облажался. Вода для инъекций - это не физраствор, а отдельный препарат.

Ответить

KSA

Сергей
0

Вот тебе другой препарат

Ответить

Муниципальный холод

0

виноваты не они

Ответить

Денис Фадеев

0

Шах и мат, антипрививочники, ваши фокусы не прокатят. 

Ответить

АТВ

Денис
0

Приплетаешь 

Ответить

Dmitry Pasyutin

0

второй компонент вакцины от коронавируса закончился

это невозможно, для исключения таких ситуаций даже в нашу районную больничку одновременно поставляется сразу 2 компонента - первый колют сразу, второй хранят

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