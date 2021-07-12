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Sasha Shambilova

В Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий. Его обещали отреставрировать Статьи редакции

По словам активистов, в здании требовались лишь локальные замены.

19 19 комментариев
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Фото «Пензы Онлайн»

О сносе здания в парке имени Белинского, которое построили в 1928 году, сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

По данным организации, сруб здания требовал лишь локальных замен, но на просьбы пересмотра плана реставрации не ответили ни правоохранительные органы, ни зампреда правительства области Олег Ягов. ВООПИК собирается подавать жалобу в Москву.

Сейчас, когда сняли обшивку и стало видно состояние сруба, требующего лишь локальных замен, мы получаем возмущённые сообщения от реставраторов с призывом принять меры для остановки данных работ, которые можно рассматривать как вандализм, а не сохранение объекта культурного наследия. ЦС ВООПИК разделяет мнение, что это не реставрация, а уничтожение ОКН.

ВООПИК

Здание обещают восстановить к 2023 году, на его реставрацию выделили более 350 миллионов рублей. Об этом сообщал врио замминистра культуры региона Владимир Карпов. Ягов обещал, что новый планетарий будет в два раза больше предыдущего, а также в нём оборудуют безопасную электропроводку.

Внешний облик планетария останется прежним, ведь это объект культурного наследия, а вот «начинка», конечно же, будет другой: самое современное оборудование как в купольном зале, так и в других помещениях.

Владимир Карпов
врио замминистра культуры Пензенской области

В январе Ягов также обещал, что планетарий сносить не будут, поскольку в нём есть 30% пригодных конструкций.

Здание построили в 1928 году, до 1969 здесь работала Пензенская гидрометеослужба. В 1954 в постройку завезли первый прибор для планетария, 10 лет назад его закрыли на реставрацию.

#новости #регионы #архитектура

19 19 комментариев
1
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Леха

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Его обещали отреставрировать

Ща церковь построят. А что — тоже купола, тоже ближе к звёздам и Богу 

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Офицерский бинокль

Леха
3

Отделение сбербанка сделают, фасад из дешманских панелей и забубенят зеркалный верх, кайф

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Неудачный фитиль

Офицерский
0

планетарий на территории парка с аттракционами и всяким таким

Ответить

Территориальный томагавк_два

3

А чо бухтеть-то? Запилят новый планетарий со всякими ништяками и батутом нахой

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Р О Б А Т

3

В январе Ягов также обещал, что планетарий сносить не будут

Твёрдо и чётко 

Ответить

Октябрьский чайник

2

Пиздец

Ответить

Sergiy Sev

2

Зачем расеянам смотреть на звезды? Есть только одна звезда, которую надо видеть и она над кремлем

Ответить

Людмилочка

0

Это ТАК грустно!!!!!(((( 

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Леха

Людмилочка
1

Людмилочка, давайте сделаем этот мир веселее.

Ответить

Andrew Muralov

Леха
3

И построим на месте планетарий ТРЦ "Нептун" 

Ответить

Людмилочка

Леха
–2

От ТАКИХ новостей веселее не становится ((((
Знаете, уважаемый, я мечтаю поехать в КРЫМ И ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ЗАТМЕНИЕМ!!! 

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Часовой Женя

1

Построят церковь.
Юра, мы все.

Ответить

Муниципальный холод

1

там русский дух, там русью пахнет

Ответить

Vladislav Bykov

1

Построят новую Пятерочку. Мы открылись!

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Сергей Калдыркаев

1

Спасибо большое, что написали о нас! У нас есть ещё видео свободное для распространения, как машинист экскаватора в рамках научной реставрации (!) с прецизионной точностью виртуозно производит дефектовку каждого брёвнышка стены планетария, отбирая из сруба пригодные для последующего использования 😆 Какой же это сюрр.

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#realfiddy

–1

Ну снесли и снесли 

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Funny Kaplan

0
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Денис Ваймс

0

А чем мешало это здание?

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Неудачный фитиль

0

я там был лет 17 назад, ни чо уж не вспомню

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