В Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий. Его обещали отреставрировать Статьи редакции
По словам активистов, в здании требовались лишь локальные замены.
О сносе здания в парке имени Белинского, которое построили в 1928 году, сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
По данным организации, сруб здания требовал лишь локальных замен, но на просьбы пересмотра плана реставрации не ответили ни правоохранительные органы, ни зампреда правительства области Олег Ягов. ВООПИК собирается подавать жалобу в Москву.
Здание обещают восстановить к 2023 году, на его реставрацию выделили более 350 миллионов рублей. Об этом сообщал врио замминистра культуры региона Владимир Карпов. Ягов обещал, что новый планетарий будет в два раза больше предыдущего, а также в нём оборудуют безопасную электропроводку.
В январе Ягов также обещал, что планетарий сносить не будут, поскольку в нём есть 30% пригодных конструкций.
Здание построили в 1928 году, до 1969 здесь работала Пензенская гидрометеослужба. В 1954 в постройку завезли первый прибор для планетария, 10 лет назад его закрыли на реставрацию.
Его обещали отреставрировать
Ща церковь построят. А что — тоже купола, тоже ближе к звёздам и Богу
Офицерский бинокль
Отделение сбербанка сделают, фасад из дешманских панелей и забубенят зеркалный верх, кайф
Неудачный фитиль
планетарий на территории парка с аттракционами и всяким таким
Зачем расеянам смотреть на звезды? Есть только одна звезда, которую надо видеть и она над кремлем
Это ТАК грустно!!!!!((((
Людмилочка, давайте сделаем этот мир веселее.
От ТАКИХ новостей веселее не становится ((((
Знаете, уважаемый, я мечтаю поехать в КРЫМ И ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ЗАТМЕНИЕМ!!!
Спасибо большое, что написали о нас! У нас есть ещё видео свободное для распространения, как машинист экскаватора в рамках научной реставрации (!) с прецизионной точностью виртуозно производит дефектовку каждого брёвнышка стены планетария, отбирая из сруба пригодные для последующего использования 😆 Какой же это сюрр.