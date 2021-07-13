На сайте стопкоронавирус.рф перестали сообщать статистику по активным случаям Covid-19 Статьи редакции
Потому что «СМИ неправильно её интерпретировали».
Последний раз график активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, выкладывали 8 июля. Тогда их число достигло более 432 тысяч. На это обратили внимание в РБК.
Обычно число активных случаев появлялось в разделе «Оперативные данные». Теперь, чтобы понять количество болеющих, нужно из суммы всех заразившихся вычесть сумму всех умерших и погибших.
Сотрудники АНО «Национальные приоритеты», разработавшие сайт стопкоронавирус.рф, сообщили РБК, что СМИ часто интерпретировали график активных случаев неправильно. По их словам, его нужно рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии.
Baza отметила, что число активных случаев перестали выкладывать после того, как аналитики заметили «странности» в статистике Covid-19 в Петербурге. Тогда в городе официально болели коронавирусом 711 человек — при этом было занято более 10 тысяч коек.
Ну вот теперь то я точно уверен, эпидемия пошла на спад. Расходимся.
результаты выборов в госдуму осенью видимо тоже предложат рассматривать "в динамике"
Нечего тут смотреть!
бля, вот что у них в голове? неужели они реально думают, что люди такие:
мм да, верим верим...
Да. И реально многие верят. Откуда это всё: «от прививок умирают», «Навальный пособник ЦРУ», «Путин сказал, что скоро будет хорошо, значит будет хорошо».
Нет, скорее мы такие "Ух, как несправедливо, совсем несправедливо, нельзя так" и всё. Им ничего за это не будет)
Власти: закрывают статистику по эпидемии.
Так же власти: почему люди нам недоверяют и думают, что мы скрываем реальное положение дел?
И ненужоные нам эти цифорки западные, нам это чуждо все. Не та порода, тут закал столетний, сибирский. Мы заради начальника трупами ковид закидаем. Если будет нужно, кислородные баллоны и фуфломицины прямо к цеху подвезут, давай подходи записывайся на победу прямо к выборам!
Снова приложу эту ссылку: https://www.proekt.media/narrative/dannye-rosstata/
Так и победим! Предлагаю после выборов тоже не публиковать результаты.
А мог бы обратить внимание не рбк а тж. Я ещё три дня назад про это писал
Материальный бинокль
Не убирайте ссылки из текста - их бот не увидит. Да и "&ref=tjournal.ru", подставляемый в карточке, порой ломает ссылку.
https://tjournal.ru/news/408140-dagestanskiy-otskok-v-peterburge-oficialno-boleyut-koronavirusom-711-chelovek-pri-etom-zanyato-bolee-10-tysyach-koek?comment=5896573
Я просто воспользовался функцией приложения «поделиться» и скопировал ссылку а потом прикрепил ее в коммент 🤷♂️
На сайте стопкоронавирус.рф перестали сообщать статистику по активным случаям Covid-19
Значит остановили коронавирус!
Учатся у белорусов. У нас уже не показывают количество смертей, только заболевших
Единственный нетривиальный комментарий.
его нужно рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии
Динамику активных случаев перестали показывать еще зимой