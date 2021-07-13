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Sasha Shambilova

На сайте стопкоронавирус.рф перестали сообщать статистику по активным случаям Covid-19 Статьи редакции

Потому что «СМИ неправильно её интерпретировали».

Последний раз график активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, выкладывали 8 июля. Тогда их число достигло более 432 тысяч. На это обратили внимание в РБК.

Обычно число активных случаев появлялось в разделе «Оперативные данные». Теперь, чтобы понять количество болеющих, нужно из суммы всех заразившихся вычесть сумму всех умерших и погибших.

Сотрудники АНО «Национальные приоритеты», разработавшие сайт стопкоронавирус.рф, сообщили РБК, что СМИ часто интерпретировали график активных случаев неправильно. По их словам, его нужно рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии.

Несмотря на соответствующее пояснение к колонке, опубликованное на сайте, некоторые СМИ его интерпретировали неправильно. Редакция сайта «Стопкоронавирус.рф» проанализировала сообщения в СМИ и приняла решение убрать колонку «Активные случаи» как неинформативную.

АНО «Национальные приоритеты»

Baza отметила, что число активных случаев перестали выкладывать после того, как аналитики заметили «странности» в статистике Covid-19 в Петербурге. Тогда в городе официально болели коронавирусом 711 человек — при этом было занято более 10 тысяч коек.

#новости #covid19

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39 39 комментариев
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Дмитрий Киселев

42

Ну вот теперь то я точно уверен, эпидемия пошла на спад. Расходимся.

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Антон Лисин

Дмитрий
0

Спутник сделал свое дело 

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Dmitry Pasyutin

36

результаты выборов в госдуму осенью видимо тоже предложат рассматривать "в динамике"

Ответить

Vladislav Bykov

23

Нечего тут смотреть!

Ответить

KSA

Vladislav
0

Заход на сайт приравнивается к несанкционированному митингу!

Ответить

Банальный Женя

23
Ответить

Andrew Makarov

21

Всем известно, что Ковид отступает перед осенними выборами.

Ответить

Eugen T

15

Кокие ещё паруса

Ответить

Александр Воронин

10

Деактивировали ковид

Ответить

Удачный пёс_анон

9

Похоже цифры совсем пиздос 

Ответить

Андрей Охапкин

Удачный
0

Например?

Ответить

Удачный пёс_анон

Андрей
2

В минус вышли

Ответить

Р О Б А Т

9
Ответить

Slow Zeleniy

3

бля, вот что у них в голове? неужели они реально думают, что люди такие:
мм да, верим верим...

Ответить

Alexandr Blokhin

Slow
9

Да. И реально многие верят. Откуда это всё: «от прививок умирают», «Навальный пособник ЦРУ», «Путин сказал, что скоро будет хорошо, значит будет хорошо».

Ответить

Андрей

Slow
3

вы плохо знаете людей в этой стране... статистики нет - не на что беспокоиться

Ответить

Антон Лисин

Slow
0

Бабки верят с зомби ТВ 

Ответить

Alexander Muravyov

Slow
0

Нет, скорее мы такие "Ух, как несправедливо, совсем несправедливо, нельзя так" и всё. Им ничего за это не будет)

Ответить

Густой томагавк_два

5

Глупым холопам ничего доверить нельзя. Вообще интерпретация информации это экстремизм, даже слово заимствованное из пиндосского языка. Нужно запретить и информацию и интерпретацию поскорее, а то вы про план Даллеса слышали вообще??!

Ответить

Smaug The Terrible

5

Власти: закрывают статистику по эпидемии.
Так же власти: почему люди нам недоверяют и думают, что мы скрываем реальное положение дел?

Ответить

Рыжий

4

А я говорил, что скоро победят коронавирус вне зависимости от количества привитых 

Ответить

Алексей Иванов

2

И ненужоные нам эти цифорки западные, нам это чуждо все. Не та порода, тут закал столетний, сибирский. Мы заради начальника трупами ковид закидаем. Если будет нужно, кислородные баллоны и фуфломицины прямо к цеху подвезут, давай подходи записывайся на победу прямо к выборам!

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Alexandr Blokhin

2

Снова приложу эту ссылку: https://www.proekt.media/narrative/dannye-rosstata/

Ответить

Саша Александров

1

Так и победим! Предлагаю после выборов тоже не публиковать результаты.

Ответить

Bad Mother Fucker

Саша
1

просто объявить, что путен и едимая россия победила, и хорош

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Corbyan

1

А мог бы обратить внимание не рбк а тж. Я ещё три дня назад про это писал

«Дагестанский отскок»: в Петербурге официально…
И только за сутки зарегистрировали 1951 случай болезни.
tjournal.ru
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Материальный бинокль

Corbyan
0

Не убирайте ссылки из текста - их бот не увидит. Да и "&ref=tjournal.ru", подставляемый в карточке, порой ломает ссылку.
https://tjournal.ru/news/408140-dagestanskiy-otskok-v-peterburge-oficialno-boleyut-koronavirusom-711-chelovek-pri-etom-zanyato-bolee-10-tysyach-koek?comment=5896573

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Corbyan

Материальный
1

Я просто воспользовался функцией приложения «поделиться» и скопировал ссылку а потом прикрепил ее в коммент 🤷‍♂️

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Материальный

Corbyan
0

А, понял. Тогда вопрос к @Сломалось : придумайте что-нибудь.

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CommentBot

Материальный
0
Ответить

badResistor

1

Какой же пистос.

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Материальный бинокль

1

Решили подлить масла в огонь

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KSA

1

 На сайте стопкоронавирус.рф перестали сообщать статистику по активным случаям Covid-19

Значит остановили коронавирус!

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Материальный бинокль

KSA
0

Статистически - да.

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Bibba La Bibba

0

Учатся у белорусов. У нас уже не показывают количество смертей, только заболевших

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Единственный нетривиальный комментарий.

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Alex Nevi

Cерьёзный
0

Why so serious?

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Александр Борродач

0

его нужно рассматривать только в динамике как характеристику развития пандемии

Динамику активных случаев перестали показывать еще зимой

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Vyacheslav Gorin

0

Национальные приоритеты

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