При пожаре в ковидном госпитале в Ираке погибли более 50 человек Статьи редакции
Предварительная причина — взрыв кислородного баллона.
Ночью 13 июля в городе Эн-Насирия на юге Ирака загорелся госпиталь с больными Covid-19. О пожаре и первых пострадавших сообщил телеканал Al Arabiya.
В местном департаменте здравоохранения подтвердили, что огонь начал распространяться со склада с кислородными баллонами. Предварительные версии пожара — короткое замыкание и взрыв баллона. Официальных данных пока нет.
Отделение, где произошёл пожар, открыли три месяца назад. Когда огонь начал распространяться, в нём находилось минимум 63 человека.
Associated Press сообщает, что погибло минимум 50 человек. РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения уточняет, что число жертв достигло 54. В провинции Ди-Кар объявили режим ЧП.
На юге Ирака регистрируют крайне высокую температуру. Днём в тени она достигает 50 градусов.
Не впервые горят госпиталя с ковидом. В России год назад такая трагедия случилась