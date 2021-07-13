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Sasha Shambilova

При пожаре в ковидном госпитале в Ираке погибли более 50 человек Статьи редакции

Предварительная причина — взрыв кислородного баллона.

4 4 комментария
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Фото Getty Images

Ночью 13 июля в городе Эн-Насирия на юге Ирака загорелся госпиталь с больными Covid-19. О пожаре и первых пострадавших сообщил телеканал Al Arabiya.

В местном департаменте здравоохранения подтвердили, что огонь начал распространяться со склада с кислородными баллонами. Предварительные версии пожара — короткое замыкание и взрыв баллона. Официальных данных пока нет.

Отделение, где произошёл пожар, открыли три месяца назад. Когда огонь начал распространяться, в нём находилось минимум 63 человека.

Associated Press сообщает, что погибло минимум 50 человек. РИА «Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения уточняет, что число жертв достигло 54. В провинции Ди-Кар объявили режим ЧП.

На юге Ирака регистрируют крайне высокую температуру. Днём в тени она достигает 50 градусов.

#новости #ирак #происшествия

4 4 комментария
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4 комментария
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Новогодний Влад

2

Где было закуплено оборудование?

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Andrew Muralov

0

Это вроде не первый случай там. 

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Marhal_New _Arleana

0

Не впервые горят госпиталя с ковидом. В России год назад такая трагедия случилась

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Р О Б А Т

0

Я молчу

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