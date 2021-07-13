ЦБ призвал простить долги пострадавшим от наводнений в Сочи и Крыму Статьи редакции
Клиенты могут обратиться в банк с подтверждающими бедствие документами и попросить полностью списать задолженности.
Центральный банк России обратился к банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со следующими рекомендациями:
- реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку пострадавшим вплоть до прощения долга;
- не взыскивать с них заложенное имущество;
- не учитывать эту реструктуризацию как ухудшающий кредитную историю фактор.
Соответсвующее письмо ЦБ направил банка и МФО 9 июля. Его получение РБК подтвердили банк РНКБ, Росбанк и микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу», Lemon.online.
В самом ЦБ рассказали, что всегда применяли подобную практику для пострадавших в стихийных бедствиях.
Чтобы получить помощь, клиентам нужно обратиться в банк или МФО. О нужных документах в письме не сказано, но обычно это подтверждение от власти, что населённый пункт действительно пострадал от ЧС, и другие бумаги, фиксирующие потери — остановку бизнеса, потерю дохода и имущества.
- 5 июля в Сочи из-за обильных ливней начался потоп. Власти предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах могут выйти из берегов. Из-за повреждения пляжных территорий в городе объявили запрет на купание.
- 4 июля в Крыму из-за сильных ливней из берегов вышли три реки. Тогда подтопило более 50 домов.
- 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.
- В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей.
Материальный бинокль
Зачем?
Новогодний Влад
Это как-то по коммунистически.
За чей счет банкет?
*места с землетрясениями, наводнениями, цунами* - существуют
люди построившие там города: