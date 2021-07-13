В самом ЦБ рассказали, что всегда применяли подобную практику для пострадавших в стихийных бедствиях.

Чтобы получить помощь, клиентам нужно обратиться в банк или МФО. О нужных документах в письме не сказано, но обычно это подтверждение от власти, что населённый пункт действительно пострадал от ЧС, и другие бумаги, фиксирующие потери — остановку бизнеса, потерю дохода и имущества.