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Sasha Shambilova

ЦБ призвал простить долги пострадавшим от наводнений в Сочи и Крыму Статьи редакции

Клиенты могут обратиться в банк с подтверждающими бедствие документами и попросить полностью списать задолженности.

15 15 комментариев
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Центральный банк России обратился к банкам и микрофинансовым организациям (МФО) со следующими рекомендациями:

  • реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку пострадавшим вплоть до прощения долга;
  • не взыскивать с них заложенное имущество;
  • не учитывать эту реструктуризацию как ухудшающий кредитную историю фактор.

Соответсвующее письмо ЦБ направил банка и МФО 9 июля. Его получение РБК подтвердили банк РНКБ, Росбанк и микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу», Lemon.online.

В самом ЦБ рассказали, что всегда применяли подобную практику для пострадавших в стихийных бедствиях.

Кредиторы всегда ответственно относились к исполнению подобных рекомендаций.

ЦБ

Чтобы получить помощь, клиентам нужно обратиться в банк или МФО. О нужных документах в письме не сказано, но обычно это подтверждение от власти, что населённый пункт действительно пострадал от ЧС, и другие бумаги, фиксирующие потери — остановку бизнеса, потерю дохода и имущества.

  • 5 июля в Сочи из-за обильных ливней начался потоп. Власти предупредили, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районах могут выйти из берегов. Из-за повреждения пляжных территорий в городе объявили запрет на купание.
  • 4 июля в Крыму из-за сильных ливней из берегов вышли три реки. Тогда подтопило более 50 домов.
  • 18 июня затопило Ялту, там за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти ввели режим ЧС по всему полуострову.
  • В ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Затопило более 260 домов, больницы и более 100 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе — более восьми тысяч детей.

#новости #регионы

15 15 комментариев
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Напряженный парфюмер

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Тем временем нашёлся топ инвестор тж

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Artem 88

4

Банки и МФО должникам после обращения ЦБ:

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Новогодний Влад

1

А будут ли возмещать убытки этим банкам и МФО?

Ответить

Материальный бинокль

Новогодний
0

Зачем?

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Новогодний Влад

Материальный
1

Это как-то по коммунистически.

Ответить

Материальный

Новогод…
1

У нас ещё не коммунизм, так что только берём от каждого по возможностям.

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Новогодний Влад

Материа…
1

Похоже уже он скоро будет.

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Лига умных

1

Спасибо

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Новый единорожек88

1

Окей гугл купить прописку в Сочи

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Р О Б А Т

1

любит наш дед
за чужой счёт банкет

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Морс Вишневый

0

За чей счет банкет?

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Коровка говорит мууу

Морс
1
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Коровка говорит мууу

Коровка
0

70% постоянно за самое лучшее

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Корнелий Шнапс

0

*места с землетрясениями, наводнениями, цунами* - существуют
люди построившие там города:

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Материальный бинокль

–2

и микрофинансовые компании

О, песда. Эти просто бандитским способом будут возвращать деньги

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