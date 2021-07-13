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Sasha Shambilova

Американский школьник поместил цитату Гитлера в ежегодник. Его обвинили в компьютерных преступлениях Статьи редакции

Он также разместил в ежегоднике запись о террористе и наркотиках.

18-летний учащийся средней школы Гластонбери в Коннектикуте в мае взломал базу данных и разместил цитату под фотографией одноклассника. Об этом сообщает Associated Press. Ежегодник посвящён Джорджу Флойду, убийство которого полицейским вызвало в США массовые протесты.

Сама цитата гласила: «Это совершенно особое тайное удовольствие, как люди вокруг нас не понимают, что с ними происходит на самом деле». Также полиция сообщает, что учащийся разместил ещё одну запись, в которой упоминались террорист с Бостонского марафона и употребление наркотиков.

Записи обнаружили уже после того, как начали распространять ежегодники. Школа тут же отозвала все экземпляры, чтобы удалить оскорбительные фразы.

Мы глубоко сожалеем, что не заметили акт фанатизма и вандализма до того, как был напечатан ежегодник. Мы изучим и пересмотрим наши процедуры сбора и рассмотрения будущих учебных заявок.

школьный администратор

Школьнику запретили присутствовать на выпускном, а позже предъявили обвинение по двум пунктам в компьютерном преступлении. Суд над ним состоится 6 августа.

#новости #сша

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Трансгендолёт

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Ежегодник посвящён Джорджу Флойду

Великий все-таки был человек.

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Ваша Закладко

Трансгендолёт
0

а кто-то даже в ковид выходил с плакатом свободу шовину

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Явный кран

4

А где новости про Геленджик? Там произошел хлопок.

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Антон Пострунин

Явный
5

Звучит как обычное утро в Геленджике. Вообще Геленджик это более подходящее название и атмосфера для вурдалаков и прочей радиоактивной нечисти из Чернобыля. 

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Антон Лисин

Антон
0

Это район бомжей 

Ответить

Антон Лисин

Явный
1

Похуй 

Ответить

сироп от щекотки

Явный
0

Ну вот сначала новость про Ивлееву и Элджея, а потом уже Геленджик. Тут очередь!!

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Жесткий хичхакер

3

Сук, россия и сша братья навек

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Скорый коктейль

2

а помните, как русский школьник сел за взрывы в майнкрафте?))))

Ответить

Ваша Закладко

Скорый
1

а тут спидран по адольфу

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Сергей Лукин

Скорый
0

Сел? Пруф)))

Ответить

Р О Б А Т

2

Чё за ежегодник? Yearbook, шо ле?

Ответить

Николай Николаевич

Р
2

да, в старшей школе делают альбомы.

Ответить

Р О Б А Т

Николай
2

Альбом с блм-иконой или альбом с дедушкой, что же выбрать хммм🤔

Ответить

Николай

Р
2

выбери аксиому эскобара

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Icipher

Николай
1

эскимому аксибара

Ответить

Корнелий Шнапс

Icipher
0

эскимоса капибары

Ответить

Корнелий Шнапс

Р
2

с голыми школьниками

Ответить

Антон Пострунин

Р
0

И почему он посвящён событию более года давности?

Ответить

Николай Николаевич

Антон
2

возможно в прошлом году не делали из-за ковид, или тема была выбрана еще до убийства

Ответить

Круглый клуб

1

Что плохого в Гитлере. Может обществу пора уже воспринимать всяких Гитлеров, Сталиных и тд как поп-культуру

Ответить

Типичный Слава

Круглый
4
Ответить

Корнелий Шнапс

Типичный
0

гайдзинов - в топку!

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Случайный звук

Корнелий
0

учитывая военные преступления Японии эта шутка в двойне смешнее

Ответить

Корнелий Шнапс

Случайн…
0

они знают толк в таких делах

Ответить

Николай Николаевич

Круглый
1

feeling cute might commit genocide later

Ответить

Icipher

Николай
0

Mio Honda commits war crimes

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Антон Лисин

Круглый
1

Боятся двойников. Двойник может быть только один и он наш

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Ваша Закладко

Круглый
0

на🐧й это прямо и направо 

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Корнелий Шнапс

Круглый
0

рано, подожжи еще лет 30

Ответить

Andrew Muralov

Круглый
0

Так и воспринимают. 

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Vadim Zero

Круглый
0
Ответить

Скорый коктейль

1

обвините его в военных преступлениях

Ответить

Корнелий Шнапс

Скорый
3

за расстрел NPC

Ответить

мЕдь

1

не заметили акт фанатизма

Каво?

Ответить

Baileys

1

Восхваляете рецидивиста-нарколыгу, который беременной женщине стволом в живот угрожал 

Триггеритесь от невинной цитаты Гитлера

Ответить

мЕдь

0

Школьнику запретили присутствовать на выпускном

Вот беда, не обрыгается с друзьями на последнем звонке. 

Ответить

Baileys

мЕдь
0

Учитывая, что в Коннектикуте жесткий ган контрол, то если школьник захочет на последнем звонке выстрелить «местной сердцеедке в сердце метко», то его вряд ли остановят 
https://youtu.be/HhSDDtujz6o

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