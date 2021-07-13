Американский школьник поместил цитату Гитлера в ежегодник. Его обвинили в компьютерных преступлениях Статьи редакции
Он также разместил в ежегоднике запись о террористе и наркотиках.
18-летний учащийся средней школы Гластонбери в Коннектикуте в мае взломал базу данных и разместил цитату под фотографией одноклассника. Об этом сообщает Associated Press. Ежегодник посвящён Джорджу Флойду, убийство которого полицейским вызвало в США массовые протесты.
Сама цитата гласила: «Это совершенно особое тайное удовольствие, как люди вокруг нас не понимают, что с ними происходит на самом деле». Также полиция сообщает, что учащийся разместил ещё одну запись, в которой упоминались террорист с Бостонского марафона и употребление наркотиков.
Записи обнаружили уже после того, как начали распространять ежегодники. Школа тут же отозвала все экземпляры, чтобы удалить оскорбительные фразы.
Школьнику запретили присутствовать на выпускном, а позже предъявили обвинение по двум пунктам в компьютерном преступлении. Суд над ним состоится 6 августа.
Ежегодник посвящён Джорджу Флойду
Великий все-таки был человек.
Звучит как обычное утро в Геленджике. Вообще Геленджик это более подходящее название и атмосфера для вурдалаков и прочей радиоактивной нечисти из Чернобыля.
Ну вот сначала новость про Ивлееву и Элджея, а потом уже Геленджик. Тут очередь!!
Чё за ежегодник? Yearbook, шо ле?
да, в старшей школе делают альбомы.
И почему он посвящён событию более года давности?
возможно в прошлом году не делали из-за ковид, или тема была выбрана еще до убийства
Типичный Слава
гайдзинов - в топку!
Случайный звук
учитывая военные преступления Японии эта шутка в двойне смешнее
feeling cute might commit genocide later
Восхваляете рецидивиста-нарколыгу, который беременной женщине стволом в живот угрожал
@
Триггеритесь от невинной цитаты Гитлера
Школьнику запретили присутствовать на выпускном
Вот беда, не обрыгается с друзьями на последнем звонке.
Учитывая, что в Коннектикуте жесткий ган контрол, то если школьник захочет на последнем звонке выстрелить «местной сердцеедке в сердце метко», то его вряд ли остановят
https://youtu.be/HhSDDtujz6o