{"items":[{"comment_id":5912650,"subsite_id":214346,"user_id":318714,"type":"comment_add","id":5912650,"hash":"e71dfa1449b88760e8abe493747ad4e8","date":1626163008,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/406599-anomalnaya-zhara-2021-kak-teplovye-kupola-priveli-k-rekordnym-temperaturam-i-svyazano-li-eto-s-globalnym-potepleniem?comment=5912650","text":"\u0414\u0430, \u044f \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f. \u041e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0442\u0440\u043e\u043f\u043e\u0433\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u043c\u0440\u0430\u043a\u043e\u0431\u0435\u0441\u0438\u0435. \u0418 \u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0442\u0430\u044e\u0442. \u041a\u0430\u043a \u0438 \u0432\u0435\u0447\u043d\u0430\u044f \u043c\u0435\u0440\u0437\u043b\u043e\u0442\u0430. \u0421 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u0438 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435.

\u041e\u0442 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f? \u042f \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043b\u044b\u0448\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u044b \u043a \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438 \u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0443 \u043a \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432. \u0427\u0442\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438.

\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0439 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u0443\u044e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0432\u043e\u0434\u044b, \u0430 \u043a\u0443\u043f\u0438 \u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u0443\u044e \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u044c \u0441 \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043d\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0439 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043c\u0430. \u0416\u0430\u0440\u044f \u0448\u0430\u0448\u043b\u044b\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0432\u044a\u0435\u0431\u044b\u0432\u0430\u0439 \u0432 \u043c\u0430\u043d\u0433\u0430\u043b \u043c\u0435\u0448\u043e\u043a \u0443\u0433\u043b\u044f, \u0430 \u0442\u0440\u0430\u0442\u044c \u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u043d\u043e. \u042d\u0442\u043e \u0438\u0437 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043c\u0430. \u0410 \u0443\u0436 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0442\u043e \u0412\u0421\u0415\u0413\u0414\u0410 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0433\u0434\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0435 \u0432 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":318714,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/318714-alexander-star","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f6c5192-8900-14ba-f7ac-fdc1672547bc\/","name":"Alexander Star","isVerified":false},"content":{"id":406599,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/406599-anomalnaya-zhara-2021-kak-teplovye-kupola-priveli-k-rekordnym-temperaturam-i-svyazano-li-eto-s-globalnym-potepleniem","title":"\u0410\u043d\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0436\u0430\u0440\u0430-2021: \u043a\u0430\u043a \u00ab\u0442\u0435\u043f\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0443\u043f\u043e\u043b\u0430\u00bb \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043a \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u044b\u043c \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u043c \u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043e \u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0441 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912651,"subsite_id":245416,"user_id":401602,"type":"comment_add","id":5912651,"hash":"0030045eb152e99aea8eed89ef16b438","date":1626163037,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409608-amerikanskiy-shkolnik-pomestil-citatu-gitlera-v-ezhegodnik-ego-obvinili-v-kompyuternyh-prestupleniyah?comment=5912651","text":"\u043e\u043d\u0438 \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u043a \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":401602,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/401602-korneliy-shnaps","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3401a580-a1d3-35ad-cb03-a6acb28b2a8f\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043d\u0435\u043b\u0438\u0439 \u0428\u043d\u0430\u043f\u0441","isVerified":false},"content":{"id":409608,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409608-amerikanskiy-shkolnik-pomestil-citatu-gitlera-v-ezhegodnik-ego-obvinili-v-kompyuternyh-prestupleniyah","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u0413\u0438\u0442\u043b\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u0435\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a. \u0415\u0433\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912654,"subsite_id":214358,"user_id":239516,"type":"comment_add","id":5912654,"hash":"52c45cd6c9a1b486f061ce3006458c68","date":1626163049,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409468?comment=5912654","text":"\u041d\u0443 \u044f \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0437\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":239516,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/239516-gleb-samoylov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8b4e57a9-62df-5f8c-b272-4f862d8c6efa\/","name":"\u0413\u043b\u0435\u0431 \u0421\u0430\u043c\u043e\u0439\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":409468,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409468","title":"Entry in the subsite \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912655,"subsite_id":232504,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":5912655,"hash":"9097146c0cd3606b94403099684781db","date":1626163049,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409529?comment=5912655","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0448\u044c, \u0432\u0430\u043c, \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u043c\u0430 \u0442\u0430\u0431\u0443. \u041d\u0430\u043c \u0436\u0435, \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e.\u00a0

\u0425\u043e\u0442\u044f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0438\u0448\u0443 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c, \u043d\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u0442 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0435\u0431\u0430\u043d\u0443\u0442\u043e\u0433\u043e.\u00a0

\u0412\u044b\u0448\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430, \u0438 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0432\u043e\u044e\u0435\u0442 \u0441 \u041a\u0438\u0435\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430 \u041a\u0438\u0435\u0432. \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f (\u0431\u043e\u043b\u044c \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044f) \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0435\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0437\u0430 \u0435\u0435 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430\u043c\u0438. \u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435. \u041e\u0442\u0441\u044e\u0434\u0430 \u0438 \u0443\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0435\u0447\u0435\u043d\u0435\u0433\u043e\u0432, \u0438 \u043d\u0435\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430, \u0438 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u043d\u0438\u043a \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u0443, \u0438 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0449, \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u043d\u0438\u043a \u0410\u043d\u0435 \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0435(\u0432\u0435\u0434\u044c \u041a\u0438\u0435\u0432 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435). \u0418 \u0441\u043a\u0430\u0437\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434, (\u041a\u0438\u0435\u0432 \u043d\u0430\u0448, \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u0448\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f, \u043d\u043e \u043c\u044b \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0435). \u042d\u0442\u043e \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435\u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e.\u00a0



\u041e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0432 \u043b\u0438\u0446\u0435 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a \u0421\u0421\u0421\u0420, \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0418\u043c\u043f\u0435\u0440\u0438\u0438, \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a \u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0438\u0438. \u0410 \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0435\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0435\u0439\u0445, \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0430\u0436, \u043e\u0442 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0430. \u0412\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0435\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437, \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432, \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432 \u0438 \u0442.\u0434. \u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0441\u043e\u043b\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u044d\u043b\u0438\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-atlant-popravil-plechi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff6e9f32-411e-99f8-9b48-b562b720f676\/","name":"\u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043b\u0435\u0447\u0438","isVerified":false},"content":{"id":409529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409529","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912656,"subsite_id":214346,"user_id":408328,"type":"comment_add","id":5912656,"hash":"92a5f515a65c6c69d30a2d5ab6aa0d7c","date":1626163052,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa?comment=5912656","text":"\u0442\u0430\u043c \u0435\u0449\u0451 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e 97% \u0438 \u043a\u043b\u044e\u0448\u043a\u0443 \u0431\u044b\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":408328,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/408328-robik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8a7ee581-eebd-51b2-a9c6-b598961376e5\/","name":"\u0440\u043e\u0431\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":409619,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa","title":"\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a 2100\u00a0\u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043d\u0430 4,4\u00a0\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912657,"subsite_id":214346,"user_id":343722,"type":"comment_add","id":5912657,"hash":"1e6547c5b9a8702526b6dd103ed36dd3","date":1626163054,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa?comment=5912657","text":">\u00a0\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0436\u0430\u0440\u043a\u043e \u2013 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e 41 \u0438\u043b\u0438 42 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430 (\u043f\u043e \u0426\u0435\u043b\u044c\u0441\u0438\u044e). \u041d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0436\u0430\u0440\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0435\u0442\u043e

\u0423\u0445. \u0412\u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u0443 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, 41 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441 \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u0436\u0430\u0440\u043a\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343722-ryzhiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9d39a79-44b7-d424-e0ed-824ec330e978\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":409619,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa","title":"\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a 2100\u00a0\u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043d\u0430 4,4\u00a0\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912658,"subsite_id":241657,"user_id":87226,"type":"comment_add","id":5912658,"hash":"846d94332a76199fc3495dd8f782b194","date":1626163065,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/spb\/409276-vlasti-peterburga-alye-parusa-ne-povliyali-na-rost-zabolevaemosti-covid-19-v-gorode?comment=5912658","text":"\u0427\u0442\u043e \u0432\u0430\u0441 \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430 \u0438 \u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":87226,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/87226-dmitriy-rodin","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/d1\/4c\/1a\/a4c73f41140703.jpg","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0420\u043e\u0434\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":409276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/spb\/409276-vlasti-peterburga-alye-parusa-ne-povliyali-na-rost-zabolevaemosti-covid-19-v-gorode","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430: \u00ab\u0410\u043b\u044b\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0443\u0441\u0430\u00bb \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0438\u044f\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 Covid-19\u00a0\u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912660,"subsite_id":214346,"user_id":377871,"type":"comment_add","id":5912660,"hash":"7a2fdf533922656da9f2bcd5b04bcfbd","date":1626163091,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa?comment=5912660","text":"\u041a\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a\u0430\u0435\u0442, \u0443\u0432\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377871,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377871-maksim-andreev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/05097016-5cb7-5403-b7ce-5908ebbea71c\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":409619,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa","title":"\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a 2100\u00a0\u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043d\u0430 4,4\u00a0\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912661,"subsite_id":245416,"user_id":328478,"type":"comment_add","id":5912661,"hash":"c261104276c9fbcc0dccbd10c492dd27","date":1626163094,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409570-pri-pozhare-v-kovidnom-gospitale-v-irake-pogibli-bolee-50-chelovek?comment=5912661","text":"\u0420\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434 \u2014 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0440\u044e\u0447\u0438\u0439 \u0433\u0430\u0437. \u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0440\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":328478,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/328478-lesto","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/537ca29a-e130-162b-afda-a479088601f8\/","name":"Lesto","isVerified":false},"content":{"id":409570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409570-pri-pozhare-v-kovidnom-gospitale-v-irake-pogibli-bolee-50-chelovek","title":"\u041f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432 \u0418\u0440\u0430\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u0431\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912662,"subsite_id":232504,"user_id":318714,"type":"comment_add","id":5912662,"hash":"dd84d45946b62a67afbfe1d76b0f4331","date":1626163102,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409420?comment=5912662","text":"\u0413\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0433\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0435? \u0414\u0443\u043c\u0430\u044e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0430, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0446\u0430 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432\u044b \u043d\u0430\u0448\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":318714,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/318714-alexander-star","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f6c5192-8900-14ba-f7ac-fdc1672547bc\/","name":"Alexander Star","isVerified":false},"content":{"id":409420,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409420","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912663,"subsite_id":246497,"user_id":387931,"type":"comment_add","id":5912663,"hash":"0d9f29917eb1fd3d742a881c35001ec9","date":1626163120,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/409567?comment=5912663","text":"\u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043b\u0435\u0442 20 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044b\u043c \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u043c, \u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0438\u0445 \u0432\u043d\u0443\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387931,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387931-viktor-omay","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00582a32-c9cf-5bdb-b6e9-c173680e167a\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041e\u043c\u0430\u0439","isVerified":false},"content":{"id":409567,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/409567","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912664,"subsite_id":214346,"user_id":303671,"type":"comment_add","id":5912664,"hash":"012b579d8db2e3e1b2c32cb71aa519c4","date":1626163160,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa?comment=5912664","text":"\u0423 97% \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u041a\u0430\u043d\u0430\u0434\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u043b\u044e\u0448\u043a\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":303671,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/303671-alexferman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/55a0bf89-40cb-5232-9652-c613dd82a4e1\/","name":"alexferman","isVerified":false},"content":{"id":409619,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/409619-srednyaya-temperatura-v-indii-iz-za-globalnogo-potepleniya-k-2100-godu-vyrastet-na-4-4-gradusa","title":"\u0421\u0440\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u0418\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a 2100\u00a0\u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u043d\u0430 4,4\u00a0\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912665,"subsite_id":214358,"user_id":256325,"type":"comment_add","id":5912665,"hash":"bca453f8278b811e4a88c3176f90281f","date":1626163200,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409533?comment=5912665","text":"\u041e, \u043a\u043e\u0442\u0438\u043a \u0431\u043e\u0442\u0438\u043a \u043e\u0436\u0438\u043b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":256325,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/256325-margarita-priko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bbc0a6c0-dcd9-6d00-92ce-a2e3eeb99a14\/","name":"\u041c\u0430\u0440\u0433\u0430\u0440\u0438\u0442\u0430 \u041f\u0440\u0438\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":409533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409533","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912666,"subsite_id":214358,"user_id":242158,"type":"comment_add","id":5912666,"hash":"bfeaf03d5350916ef46be93deb3b297d","date":1626163207,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409533?comment=5912666","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad68aa89-e17f-5981-ae2f-58f2903f03d8\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":242158,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/242158-kotik-botik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed92eeba-48e3-ca8d-abf8-6710aa371be0\/","name":"\u041a\u043e\u0442\u0438\u043a \u0411\u043e\u0442\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":409533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/409533","title":"Entry in the subsite \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912667,"subsite_id":245416,"user_id":278767,"type":"comment_add","id":5912667,"hash":"81d03581bc173664cc462365cc7b1a97","date":1626163217,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409570-pri-pozhare-v-kovidnom-gospitale-v-irake-pogibli-bolee-50-chelovek?comment=5912667","text":"\u041d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b \u043f\u043e\u0436\u0430\u0440 \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":278767,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/278767-nikita-resh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d732b7f-9b84-65a8-023a-e50668f61855\/","name":"Nikita Resh","isVerified":false},"content":{"id":409570,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409570-pri-pozhare-v-kovidnom-gospitale-v-irake-pogibli-bolee-50-chelovek","title":"\u041f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u0440\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0435 \u0432 \u0418\u0440\u0430\u043a\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u0431\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912670,"subsite_id":246497,"user_id":387931,"type":"comment_add","id":5912670,"hash":"c287df7d2d0faaddfb1c97e19e03ded2","date":1626163260,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/409118?comment=5912670","text":"\u0412\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0442\u0430\u043a, \u0442\u0430\u043c \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0433\u0430\u043c\u043d\u043e \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0438\u0434\u0430\u043d\u043e? \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e - \u043a\u0430\u043c\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u044b\u043f\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c, \u0437\u0430\u0433\u043e\u0440\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387931,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387931-viktor-omay","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00582a32-c9cf-5bdb-b6e9-c173680e167a\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041e\u043c\u0430\u0439","isVerified":false},"content":{"id":409118,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/409118","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912671,"subsite_id":232504,"user_id":290936,"type":"comment_add","id":5912671,"hash":"8bd2217ed898105ec6b00c3edea60120","date":1626163365,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409529?comment=5912671","text":">\u00a0\u0425\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0445\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0443\u043f\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0431\u0443\u0444\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0437\u043e\u043d\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u041d\u0410\u0422\u041e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u044f\u043c \u0432\u043e\u0442 \u0443 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446.



\u0438\u043d\u0444\u043e\u0448\u0443\u043c, \u043e\u0442 \u0425\u0430\u0440\u044c\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043e \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0438 \u041f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0447\u0435\u043c\u00a0 \u0441 \u041f\u0440\u0438\u0431\u0430\u043b\u0442\u0438\u043a\u0438\u00a0



\u041e\u0442\u0436\u0430\u0442\u0438\u044f \u041a\u0440\u044b\u043c\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0445\u043e\u0434, \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442, \u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430 \u0435\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0435\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u044d\u0442\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430\u0434 \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434\u043e\u043c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":290936,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/290936-atlant-popravil-plechi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff6e9f32-411e-99f8-9b48-b562b720f676\/","name":"\u0410\u0442\u043b\u0430\u043d\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043b\u0435\u0447\u0438","isVerified":false},"content":{"id":409529,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409529","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5912674,"subsite_id":245416,"user_id":28714,"type":"comment_add","id":5912674,"hash":"25e7dc9336193ccc453d704bb3b51e1a","date":1626163394,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409608-amerikanskiy-shkolnik-pomestil-citatu-gitlera-v-ezhegodnik-ego-obvinili-v-kompyuternyh-prestupleniyah?comment=5912674","text":"\u0421\u0435\u043b? \u041f\u0440\u0443\u0444)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":28714,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/28714-sergey-lukin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b7b96e5-43de-5b55-7243-c401a9d5f1c3\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041b\u0443\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":409608,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409608-amerikanskiy-shkolnik-pomestil-citatu-gitlera-v-ezhegodnik-ego-obvinili-v-kompyuternyh-prestupleniyah","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a \u043f\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u043b \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u0413\u0438\u0442\u043b\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u0435\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a. \u0415\u0433\u043e \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445"},"isAnonymous":false}]}