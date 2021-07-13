«Пикабу» оказался временно недоступен утром 13 июля: регистратор отключил сайт из-за неотвеченного запроса на документы Статьи редакции
Ситуацию уже разрешили, но проблемы с доступом могут сохраняться в течение суток.
Утром 13 июля пользователи «Пикабу» заметили, что домен разделегирован. Около 10 часов по московскому времени делегирование восстановили.
Основатель сайта Максим Хрящев рассказал vc.ru и написал на «Пикабу», что разделегирование произошло из-за его ошибки, но заметил, что остался огорчён действиями Reg.ru — регистратора домена.
Первое письмо от регистратора домена Хрящев получил 5 июля — Reg.ru просил подтвердить паспортные данные. Администратор в ответ написал, что данные не менялись.
8 июля регистратор отправил письмо с предупреждением, что разделегирует домен, если владелец не загрузит сканы паспорта. Хрящев пропустил письмо, потому что был в отпуске.
13 июля регистратор снял делегирование домена. Владелец узнал об этом рано утром.
В 10:10 делегирование вернули, но обновление данных DNS-серверов у разных провайдеров может занять до суток, поэтому в это время у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.
У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.
В Reg.ru пояснили, что ситуация была связана с тем, что регистратор выборочно в автоматическом режиме проверяет данные администраторов доменов в зоне .ru на актуальность.
Давно пора прикрыть эту дурку
Новогодний Влад
Ты понимаешь, что тогда куча долбоебов сюда придёт? Нам и без них своих хватает!
Банальный Женя
Будто сейчас тут нет пикабушников, которые перетаскивают сюда "смешные" мемы и видео
Они выйдут на улицу и выдвинут свои требования. К власти
А прикинь если пикабу прикроют и все оттуда перейдут сюда и это будет уже не филал, а полноценный пикабу? Представил? Страшно? Вот-вот. Так что не надо его закрывать.
Верховный
Тж от пикабу вообще ничем не отличается уже пару лет.
Ответственный
От пикабу двухлетней давности — ок, но само пикабу тоже не стоит на месте, так сказать. Недавно заходил, зачастую в комментах реально одни люди 40–50 лет
Верховный
И тут таких много, прост там аудитория в разы больше. С момента отмены пэйвола комитет старается сделать свои сервисы максимально похожими на пикабу. Надо сказать, что у них прекрасно получается.
Кто вообще там сидит в 2021? Варятся там в своём кале и хуй с ними.
Видел сегодня пикабушника в лифте)))))
Там все такая же помойка с кремлеботами в комментах?
Банальный Женя
Кто-то писал, что уже нет
Банальный Женя
Надо устраивать набеги
Уже так не получится, там не показывают плюсы и минусы, пока не одобрят пост в Кремле
Я недавно зашёл туда, тыкнул первый пост на главной, прокрутил до комментов и увидел заплюсованный высер, в котором какой-то клоун опровергал чьи-то слова тем, что автор слов - еврей
Нормальный отстойник для дегенератов
Примерно как и здесь. Зависит от времени суток, аудитории поста, контекста и тд и тп. Один и тот же шлак может оказаться как сильно заплюсованным, так и сильно заминусованным
Это что за сайт вообще? Про аниме судя по названию
про пикаперов, это же очевидно
Медведи (калька с англ. gay bear — гей-медведь) — субкультура гомо- и бисексуальных взрослых мужчин, отличающихся волосатостью тела (прежде всего, волосатостью на груди, животе и на лобке), а также наличием бороды и усов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)