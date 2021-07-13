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Новости vc.ru

«Пикабу» оказался временно недоступен утром 13 июля: регистратор отключил сайт из-за неотвеченного запроса на документы Статьи редакции

Ситуацию уже разрешили, но проблемы с доступом могут сохраняться в течение суток.

47 47 комментариев
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Утром 13 июля пользователи «Пикабу» заметили, что домен разделегирован. Около 10 часов по московскому времени делегирование восстановили.

Основатель сайта Максим Хрящев рассказал vc.ru и написал на «Пикабу», что разделегирование произошло из-за его ошибки, но заметил, что остался огорчён действиями Reg.ru — регистратора домена.

Первое письмо от регистратора домена Хрящев получил 5 июля — Reg.ru просил подтвердить паспортные данные. Администратор в ответ написал, что данные не менялись.

8 июля регистратор отправил письмо с предупреждением, что разделегирует домен, если владелец не загрузит сканы паспорта. Хрящев пропустил письмо, потому что был в отпуске.

13 июля регистратор снял делегирование домена. Владелец узнал об этом рано утром.

В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно.

В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы ещё раз на всякий случай.

В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня.

Максим Хрящев

В 10:10 делегирование вернули, но обновление данных DNS-серверов у разных провайдеров может занять до суток, поэтому в это время у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.

У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.

В Reg.ru пояснили, что ситуация была связана с тем, что регистратор выборочно в автоматическом режиме проверяет данные администраторов доменов в зоне .ru на актуальность.

В течение семи дней (согласно правилам доменной зоны .RU) администратор должен загрузить необходимые документы, чтобы подтвердить актуальность данных. В случае с «Пикабу» данные не были загружены в срок, поэтому домен в автоматическом режиме был снят с делегирования. После этого к нам обратился администратор домена и предоставил документы. В данный момент работа ресурса восстановлена.


Екатерина Царькова
директор по коммуникациям Reg.ru

#новости

47 47 комментариев
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47 комментариев
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Р О Б А Т

20

Давно пора прикрыть эту дурку

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Новогодний Влад

Р
6

Ты понимаешь, что тогда куча долбоебов сюда придёт? Нам и без них своих хватает!

Ответить

Банальный Женя

Новогодний
8

Будто сейчас тут нет пикабушников, которые перетаскивают сюда "смешные" мемы и видео

Ответить

Антон Лисин

Новогодний
1

Они выйдут на улицу и выдвинут свои требования. К власти 

Ответить

Smaug The

Антон
0

Пикабушники? Выйдут? Требования к власти?

Ответить

Р О Б А Т

Р
4

Да и тут уже филиал пикабу

Ответить

умный человек

Р
2

лига желчи

Ответить

Artyom Sidorov

Р
2

@Вахтёр оскорбления всех и вся

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rustyrazor

Р
1

А прикинь если пикабу прикроют и все оттуда перейдут сюда и это будет уже не филал, а полноценный пикабу? Представил? Страшно? Вот-вот. Так что не надо его закрывать.

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Верховный

rustyra…
3

Тж от пикабу вообще ничем не отличается уже пару лет.

Ответить

Ответственный

Верховн…
1

От пикабу двухлетней давности — ок, но само пикабу тоже не стоит на месте, так сказать. Недавно заходил, зачастую в комментах реально одни люди 40–50 лет

Ответить

Верховный

Ответст…
0

И тут таких много, прост там аудитория в разы больше. С момента отмены пэйвола комитет старается сделать свои сервисы максимально похожими на пикабу. Надо сказать, что у них прекрасно получается. 

Ответить

Щячло Попячтса

rustyra…
1

Им ЯП не ближе ли?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

Р
0

лига робатов поддерживает тебя

Ответить

Одинаковый бас

10

ВКЛЮЧИТЬ ПЕЙВОЛ! ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА! ВКЛЮЧИТЬ ПЕЙВОЛ!!!

Ответить

Напряженный парфюмер

7

Тж остался без мемов

Ответить

Le Petit Train Jaune

6

Жду позицию Башорг и Анекдотру по этому вопросу 

Ответить

мЕдь

2

Кто вообще там сидит в 2021? Варятся там в своём кале и хуй с ними. 

Ответить

Coronadoden van Voronezj

мЕдь
3

Видел сегодня пикабушника в лифте)))))

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Coronadoden
4

Уже воняет, попросил убрать

Ответить

Банальный Женя

мЕдь
0

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич 

Ответить

мЕдь

Банальный
1

Он там сидит?

Ответить

Банальный Женя

мЕдь
2

Сейчас и узнаем!!!!
Ну или когда ответит...если ответит

Ответить

solawind

1

Там все такая же помойка с кремлеботами в комментах?

Ответить

Банальный Женя

solawind
0

Кто-то писал, что уже нет

Ответить

Рыжий

Банальный
3

Все еще да (

Ответить

Банальный Женя

Рыжий
0

Надо устраивать набеги

Ответить

Рыжий

Банальн…
0

Единственный вариант - выводить пост в Горячее быстрее, чем в него успевают придти кремлеботы. Про Навального были такие посты, про расследования

Ответить

Ramen Warrior

Рыжий
0

Уже так не получится, там не показывают плюсы и минусы, пока не одобрят пост в Кремле

Ответить

умный человек

2

похуй

Ответить

Занятый файл

2

да кто такой этот ваш пикабу нахуй

Ответить

мЕдь

1
Ответить

alexferman

1

Я недавно зашёл туда, тыкнул первый пост на главной, прокрутил до комментов и увидел заплюсованный высер, в котором какой-то клоун опровергал чьи-то слова тем, что автор слов - еврей

Нормальный отстойник для дегенератов

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Nagibator RusPro

alexferman
0

(((alexferman)))

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Леха

alexferman
0

Примерно как и здесь. Зависит от времени суток, аудитории поста, контекста и тд и тп. Один и тот же шлак может оказаться как сильно заплюсованным, так и сильно заминусованным

Ответить

KSA

1

Надеюсь, регистратор потеряет кучу клиентов

Ответить

Неприятный Гоша

1

Проблемы с доступом к Пикабу? Набери pikabu1.com и пользуйся...

Ответить

Semen Semenov

0

Это что за сайт вообще? Про аниме судя по названию

Ответить

Корнелий Шнапс

Semen
1

про пикаперов, это же очевидно

Ответить

Рыжий

Корнелий
0

Про пикаберов 

Ответить

Smaug The

Рыжий
2

Peek a Bear

Ответить

Smaug The

Smaug
2

Медведи (калька с англ. gay bear — гей-медведь) — субкультура гомо- и бисексуальных взрослых мужчин, отличающихся волосатостью тела (прежде всего, волосатостью на груди, животе и на лобке), а также наличием бороды и усов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)

Медведи (субкультура)
Медведи (калька с англ. gay bear — гей-медведь) — субкультура гомо- и бисексуальных взрослых…
ru.wikipedia.org
Ответить

Ramen Warrior

Semen
1

Пика-пика-бус

Ответить

Sanek Igoshev

Semen
0

клуб любителей коммунизма и выдуманных историй

Ответить

Рыжий

Sanek
0

Любители коммунизма на пикабу? Где?

Ответить

мЕдь

Sanek
0

коммунизма

выдуманных историй

Синонимы какие-то. 

Ответить

Корнелий Шнапс

–1

Новость которая изменила мир чуть более чем нихуя

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