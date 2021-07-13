В спортзалах Сеула запретили музыку с высоким темпом. Так власти борются с распространением Covid-19 Статьи редакции
Они считают, что ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом.
В спортзалах запретили включать музыку с темпом более 120 ударов в минуту (bpm). На беговых тренажёрах максимальную скорость ограничили до 6 километров в час, пишет «Би-би-си».
Представители системы здравоохранения заявили, что такие ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом.
Если спортзал находится в закрытом помещении, посетителям позволят находиться там не дольше двух часов за раз. Им также нельзя будет принимать душ. Все спортивные учреждения будут закрываться в 22:00. Такими ограничениями правительство хочет предотвратить полное закрытие спортзалов.
Владельцы спортзалов сомневаются в целесообразности таких мер. Один из них спросил, есть ли какие-либо доказательства того, что темп музыки влияет на распространение вируса. Он также отметил, что многие люди слушают собственную музыку и поинтересовался, как собираются контролировать их плейлисты.
Данные из Великобритании за 2020 год позволяют предположить, что спортзалы ни были значительными очагами заражения, отмечает «Би-би-си». При этом даже умеренные аэробные упражнения, такие как бег трусцой, лучше сочетать с песнями со скоростью 120-140 ударов в минуту. Интенсивные тренировки, например, зумба и кросфит, требуют ещё более быстрой музыки.
"На беговых тренажёрах максимальную скорость ограничили до 6 километров в час"
Ахахаха, это же скорость быстрой ходьбы. Зачем тогда вообще нужен спортзал? Можно просто прогуляться по улице.
В каждой стране есть чиновники-идиоты. Мне кажется, чиновник - это вообще диагноз.
тебе так не кажется, друг мой:) за каждым (почти) чиновником стоит куча неразрешенных (порой клинически запущенных) комплексов, травм и пр., что в своей совокупности является единственным драйвером их деятельности
Беговая дорожка впринципе не нужна. И так все ходят по улице разной скоростью
Запрет музычки в спортзалах в принципе хорошее благо, во многих залах в прайм-тайм часто включают на полную катушку поэбень, ни одни tws с anc не держат удар.
Сходить в зал поспать
Идеально!
Типикал Рашка 🤦🏾♂️🤦🏻🤷🏾♀️🤦♀️ Может быть холопам ещё дышать запретят? 😂😆😅