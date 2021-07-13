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Ольга Щербинина

В спортзалах Сеула запретили музыку с высоким темпом. Так власти борются с распространением Covid-19 Статьи редакции

Они считают, что ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом.

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Фото AFP

В спортзалах запретили включать музыку с темпом более 120 ударов в минуту (bpm). На беговых тренажёрах максимальную скорость ограничили до 6 километров в час, пишет «Би-би-си».

Представители системы здравоохранения заявили, что такие ограничения не позволят людям дышать слишком быстро и брызгать друг на друга потом.

Если спортзал находится в закрытом помещении, посетителям позволят находиться там не дольше двух часов за раз. Им также нельзя будет принимать душ. Все спортивные учреждения будут закрываться в 22:00. Такими ограничениями правительство хочет предотвратить полное закрытие спортзалов.

Владельцы спортзалов сомневаются в целесообразности таких мер. Один из них спросил, есть ли какие-либо доказательства того, что темп музыки влияет на распространение вируса. Он также отметил, что многие люди слушают собственную музыку и поинтересовался, как собираются контролировать их плейлисты.

Данные из Великобритании за 2020 год позволяют предположить, что спортзалы ни были значительными очагами заражения, отмечает «Би-би-си». При этом даже умеренные аэробные упражнения, такие как бег трусцой, лучше сочетать с песнями со скоростью 120-140 ударов в минуту. Интенсивные тренировки, например, зумба и кросфит, требуют ещё более быстрой музыки.

#новости #южнаякорея

29 29 комментариев
6
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Мисс Целлофан

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Photuum

8

"На беговых тренажёрах максимальную скорость ограничили до 6 километров в час"

Ахахаха, это же скорость быстрой ходьбы. Зачем тогда вообще нужен спортзал? Можно просто прогуляться по улице.

В каждой стране есть чиновники-идиоты. Мне кажется, чиновник - это вообще диагноз.

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Abylai Mustafa

Photuum
3

тебе так не кажется, друг мой:) за каждым (почти) чиновником стоит куча неразрешенных (порой клинически запущенных) комплексов, травм и пр., что в своей совокупности является единственным драйвером их деятельности

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Антон Лисин

Photuum
–3

Беговая дорожка впринципе не нужна. И так все ходят по улице разной скоростью 

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Photuum

Антон
1

Ну, я зимой бегаю по дорожке, чтобы жопу не морозить.

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Антон Лисин

Photuum
–2

Слабак. Холода боишься 

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AUBE

Антон
0

нужна и очень, наравне со свободным гантельным весом

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Vandgory

Антон
0

Согласен, мне бег заменяет обычное кардио

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Верховный Абдужаббор

Photuum
0

По улице можно не только прогуляться, но и пробежаться

Ответить

Photuum

Верховный
0

У меня вообще после дорожки голова кружится. Мозжечок не понимает почему ноги бегут, а тело стоит на месте.

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Верховный Абдужаббор

3

Спортзалы Сеула теперь выглядят так

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Photuum

Верховный
0

Молодцы - все в перчатках. Но где маски и дистанция?

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Andrew Muralov

2

ПотОм побрызгаете друг на друга. 

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Валерий Петров

1

Ну и правильно. Нахуй этот ваш кейпоп никому не всрался

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Быстрый ихтиандр

1

И в ресторанах запретить лимоны, чтобы меньше слюней пускали друг на друга

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Emile Zäkiev

1

Зумба?
А может лудше
Заебумба?

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Le Petit Train Jaune

0

Funeral Doom Metal, настало твоё время 

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AUBE

0

Запрет музычки в спортзалах в принципе хорошее благо, во многих залах в прайм-тайм часто включают на полную катушку поэбень, ни одни tws с anc не держат удар.

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Photuum

AUBE
0

Сейчас со спортзалов активно пытаются брать лицензионные сборы за музыку. А они, разумеется, платить не хотят. Поэтому либо формируют плейлисты из музыки свободного распространения, либо вообще заказывают написать музыку и тогда все права у них.

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AUBE

Photuum
0

ну их нах всё это, у каждого с собой есть

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Photuum

AUBE
0

Да у нас в зале даже Шазам не может опознать, что играет. Видимо заказали у битмейкера. Что-то невнятное, лучше уж тишина или песни китов, чем это )))

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Несчастный яд

0
Ответить

Photuum

0

Всем медитировать!!!

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Корнелий Шнапс

0

Сходить в зал поспать
Идеально!

Ответить

Rond

Корнелий
0

Еще можно посрать и помыться

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Корнелий Шнапс

Rond
0

как минимум 2 недели в году это актуально

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Андрей Охапкин

0

Типикал Рашка 🤦🏾‍♂️🤦🏻🤷🏾‍♀️🤦‍♀️ Может быть холопам ещё дышать запретят? 😂😆😅 

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Р О Б А Т

0

Bts? 

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Миша Копейкин

–1

Звёзды K-pop через месяц:

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