Суд настаивает, что представители ЛГБТ-сообщества должны иметь право узаконить свои отношения.

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В ЕСПЧ обратились три пары, которым отказали в регистрации брака. Суд признал, что этим Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни — 8 статью Конвенции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму. пресс-релиз ЕСПЧ

ЕСПЧ также постановил, что предоставление доступа однополым парам к официальному признанию их отношений в любой другой форме, кроме брака, не будет противоречить принятому в России «традиционному понимаю брака», поскольку правительство не выступает против других форм союзов. Суд отметил, что доступ к правам меньшинств не может зависеть от принятия большинством.

Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев рассказал «МБХ медиа», что одно из трёх дел — Ирины Федотовой и Ирины Шипитько — после долгих судебных тяжб в России перешло в ЕСПЧ, где лежало десять лет. Суд не мог признать нарушение, так как в целом не считает, что государства обязаны регистрировать однополые браки.

Это переходит из решения в решение по многим странам. Они ждут европейского консенсуса, когда 75% или 80% стран такие браки узаконят. Такого консенсуса нет, но по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы. Николай Алексеев основатель движения московского гей-прайда