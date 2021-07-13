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Sasha Shambilova

ЕСПЧ: Россия нарушила Конвенцию о правах человека, не дав возможности заключения однополых союзов Статьи редакции

Суд настаивает, что представители ЛГБТ-сообщества должны иметь право узаконить свои отношения.

177 177 комментариев
3219 просмотров

В ЕСПЧ обратились три пары, которым отказали в регистрации брака. Суд признал, что этим Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни — 8 статью Конвенции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ.

Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму.

пресс-релиз ЕСПЧ

ЕСПЧ также постановил, что предоставление доступа однополым парам к официальному признанию их отношений в любой другой форме, кроме брака, не будет противоречить принятому в России «традиционному понимаю брака», поскольку правительство не выступает против других форм союзов. Суд отметил, что доступ к правам меньшинств не может зависеть от принятия большинством.

Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев рассказал «МБХ медиа», что одно из трёх дел — Ирины Федотовой и Ирины Шипитько — после долгих судебных тяжб в России перешло в ЕСПЧ, где лежало десять лет. Суд не мог признать нарушение, так как в целом не считает, что государства обязаны регистрировать однополые браки.

Это переходит из решения в решение по многим странам. Они ждут европейского консенсуса, когда 75% или 80% стран такие браки узаконят. Такого консенсуса нет, но по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы.

Николай Алексеев
основатель движения московского гей-прайда

Алексеев также отметил, что если Россия хочет соответствовать своим международным обязательствам, то теперь она обязана «на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак».

#новости #лгбт #еспч

177 177 комментариев
20
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177 комментариев
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Bibba La Bibba

35

Ну и в чем ЕСПЧ не прав? 
Это ведь ограничение прав и возможные проблемы при разделении имущества и тд, те. все те права которые получают пары после официального брака

Ответить

KSA

Bibba
–12

Однополая пара не пара

Ответить

Bibba La Bibba

KSA
0

А почему, позволю себе спросить?

Ответить

KSA

Bibba
10

Потому что пара это союз члена и вагины

Ответить

Миша Копейкин

KSA
10

Ты сам придумываешь определение слову "пара" и основываясь на этом выдуманном тобой определении делаешь вывод.
Я придумываю правило: "Яблоком считается только зелёные яблоки". Следовательно красные яблоки - это не яблоки. Доказано.

Ответить

Anubis

Миша
17

Есть только одна правильная пара

Ответить

Корнелий Шнапс

Anubis
0

коаксиалы - маргинальные утырки?

Ответить

ggg123

Корнелий
0

От коаксила по вене гниют сразу, конечно маргинал

Ответить

ggg123

Anubis
0

Коммуналка из четырех пар

Ответить

Корнелий

ggg123
0

причем белые с цветными!

Ответить

Оранжевый

Anubis
0

Так это целая шведская семья.

Ответить

KSA

Миша
1

Явлинский твой кумир?

Ответить

Bibba La Bibba

KSA
2

Глубоко, даже очень

Ответить

KSA

Bibba
–1

35 см!

Ответить

Милицейский ключ

KSA
1

Ты член или вагина

Ответить

KSA

Милицей…
1

Одно из двух

Ответить

Милицейски

Милицей…
1

Только честно

Ответить

Максим Ерохин

KSA
4

К слову, а что если человек не хочет иметь семью, например и просто препочитает жить с друганом лучшим? Даже если оба гетеросексуалы. Почему юридический союз двух людей должен быть обязательно секса ради?

Ответить

KSA

Максим
–3

Каждый человек обязан иметь гетеросексуальную семью и детей

Почему юридический союз двух людей должен быть обязательно секса ради?

Сейчас гомы не ебуца?

Ответить

Tim Hansen

KSA
3

Перед кем обязан? Кто оказал такую большую услугу, что мы все вдруг стали обязаны?

Ответить

KSA

Tim
0

Так повелел Господь!

Ответить

Tim Hansen

KSA
3

Я что-то не припомню, чтобы мне вручали гербовую нотариально заверенную бумагу с божественной подписью, что до конца своей жизни я обязан найти себе гетеросексуальную женщину и завести гетеросексуальных детей.

Ответить

KSA

Tim
0

Если пил бы меньше, то помнил бы

Ответить

Николай

KSA
1

Так и пошли его нахуй, а то расповелевался тут.

Ответить

Bad Mother Fucker

KSA
1
Ответить

KSA

Bad
–1

Какой порвался, левый или правый?

Ответить

Bad Mother

KSA
2

почему они не пара?

Ответить

KSA

Bad
–2
Ответить

Молочный кот

KSA
0

Вот такая вот у нас запара, запара,
Как ты не крути, нам не по пути,
Мы с тобой не пара, прости.

Ответить

Сознательный франт

Bibba
3

 Ну и в чем ЕСПЧ не прав?

В том, что брак законодательно - это союз мужчины и женщины?

Ответить

Bibba La Bibba

Сознательный
6

Законы, я так понимаю, на небе богом написаны?

Ответить

Материальный

Bibba
0

Так! @Сломалось @Denis Shiryaev @Сергей Звезда
Во время появления появления коммента, которому я отвечаю, тот самый коммент сразу оказался у меня в закладках, хотя руки у меня были заняты поеданием салата и запиванием чаем.

Ответить

Материальный

Материа…
0

Или это глюки темной темы @serguun42 + Листочек = Аниме ?

Ответить

Сознательный

Материа…
1

Я без темы сижу, у меня тоже закладка появлялась. 

Ответить

Комсомольский

Сознате…
0

А, ну вот

Ответить

Комсомольский

Материа…
0

Сейчас проверю, но с закладками комментов я ничего не делаю

Ответить

Марк Варламов

Bibba
0

А конвенция о правах человека кем писана? Проблема в том, что она бесконечно дополняться может под влиянием большинства. Если завтра будут права на бесплатное образование и медицину, те же США будут её нарушать.

Ответить

Сознательный

Bibba
–3

Если тебе не нравится закон - собирай петиции на его пересмотр. 

Ответить

Bad Mother

Сознате…
0

На РОИ

Ответить

Baileys

Сознательный
0

 ЕСПЧ также постановил, что предоставление доступа однополым парам к официальному признанию их отношений в любой другой форме, кроме брака, не будет противоречить принятому в России «традиционному понимаю брака», поскольку правительство не выступает против других форм союзов.

Ответить

J S

Bibba
6

Права на групповой брак ЕСПЧ почему-то не признаёт.
А это нарушение прав большинства мусульман и полиаморов.

Ответить

Валерий Петров

J
1

Где-то загрустил один Кастанеда

Ответить

Мисс Целлофан

Bibba
2

ЕСПЧ прав, но к сожалению, есть вот такая вещь (не только в России, почти в каждой стране есть свой аналог этой статьи): 

«ГК РФ Статья 1193. Оговорка о публичном порядке

Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.
Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации.»

Ответить

Антон Сциталов

Bibba
–1

Никто не запрещает все свои договорённости выносить за амурные теги и согласовывать на бумаге. Берёшь юриста и прописываешь с ним все те же пункты, что в обычном браке. Да, без красивого романтичного нейминга, но мне кажется для настоящей любви это не так уж и важно, да?
Добавлю, что в России права даже у обычных натуралов нарушаются в браке. Тут и примеры про алименты и про процедуры усыновления и делёжку наследства и прочее. 

Ответить

Убежденный Мика

Антон
2

Это не решит многие бытовые проблемы к сожалению. Будут сложности с, например, попаданием к партнёру в больницу или воспитанием детей. Дело же не только в разделе имущества или наследовании.

Ответить

Неподвижный

Убежден…
0

Как только браки будут нормализованы, остальное тоже начнет меняться. 

Ответить

Сознательный

Неподви…
1

Может не надо?

Ответить

Убежденный Мика

Сознате…
0

Твои скрепы такого не выдержат?

Ответить

Сознательный

Убежден…
0

В том числе и мои.

Ответить

Неподвижный

Сознате…
0

Почему же?

Ответить

Сознательный

Неподви…
0

Не хочу. 

Ответить

Неподвижны

Сознате…
–1

Ну мало ли, чего ты не хочешь.

Ответить

Сознательн

Неподви…
0

Ну и мало ли, чего хочешь ты. 

Ответить

Антон Сциталов

Убежден…
0

В смысле не решит? Достаёшь договор, в котором прописаны пункты доверия касательно больниц и прочего и тычешь в лицо. Это вообще хорошая практика, если семья ебанутая, а друзьям ты больше доверяешь.

Ответить

Убежденный Мика

Антон
0

Этот договор больницу не будет интересовать, она будет ориентироваться исключительно на порядок, установленный минздравом, а согласно нему посещение тяжёлых больных возможно только родственникам и только с разрешения лечащего врача. Договор тут бесполезен.

Ответить

Антон Сциталов

Убежден…
1

Очень ты не прав. Ты выйди за рамки однополого вопроса. Такие договора составляются во многих странах и отказ больницы грозит судами.

Ответить

Мисс Целлофан

Антон
3

То, что в других странах другие правовые системы, тебя не смущает вообще? 

Ответить

Антон

Мисс
–1

То что договоры не нарушающие законодательство РФ можно составлять вас не смущает? Как по вашему работает бизнес в РФ, когда нужно на коленке составить акт какой-нибудь на словах? Спасибо, что люди в последнее время хотя бы в бизнесе начали понимать работу этого, может уже и в гражданском пространстве научатся.

Незнание законов, обязанностей и главное ВОЗМОЖНОСТЕЙ - вот с чем нужно разбираться в РФ. Невежество населения вдоль и поперёк эксплуатируется.

Ответить

Убежденный Мика

Антон
0

Мы про Россию говорим, доброе утро :)

Безотносительно однополой пары, такой договор будет бесполезен в России, максимум адвоката могут пустить, и то не факт, решение за врачём будет.

Это регулируется исключительно приказом минздрава

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009100020?index=0&rangeSize=1

Приказ Министерства здравоохранения Российской…
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2020 № 869н "Об утверждении…
publication.pravo.gov.ru
Ответить

Антон

Убежден…
1

"Законные представители пациента". Сам себе ответ скинул?

Ответить

Убежденный

Антон
0

Мне кажется ты не правильно понимаешь термин "законный представитель" :)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/

Ответить

Антон

Убежден…
0

https://journal.tinkoff.ru/power-of-attorney/ 

Доверенность — это документ, который дает право одному человеку действовать от имени другого или от имени организации. В доверенности есть две стороны. Доверитель — тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо, — это тот, кому доверяют.

Все про доверенность
Зачем она нужна, как ее составить и что учесть
journal.tinkoff.ru
Ответить

Убежденный

Антон
1

Это разные понятия. В приказе минздрава говорится о законном представителе, перечень законных представителей в российском законодательстве закрытый, я тебе его скинула. Твоя идея о свободе договора может работать в гражданском праве, но в данной ситуации неприменима. 

Ответить

Антон

Убежден…
0

И там же есть пункт про адвокатов и организации смежные в правах 
1. Аккредитованная организация по управлению правами на коллективной основе
2. Адвокат, назначенный судом

Опять же, это неполная версия документа, для полной нужна подписка.

Ответить

Антон

Антон
–1

Ладно, тут уже вопрос для юристов, как грамотно составить договор. Кажется, что можно даже через адвокатов и прописывать все эти возможности, но чтобы указать на конкретные юридические возможности мне не хватает уже желания. 

Ответить

Валерий Петров

Bibba
–1

Саудовская Аравия и куча муслимских стран вышли из зумерского чятика 

Ответить

Bibba La Bibba

Валерий
1

Ну большинство из нас не в Саудовской Аравии, так что вопрос про Россию

Ответить

Валерий Петров

Bibba
–1

Из "вас",  это из кого? Из этих самых, что ли?
А чем Расеюшка лучше/хуже в вопросе толерастии? 

Ответить

Bibba La Bibba

Валерий
0

Так мы обсуждаем Россию вроде как. Но если вы уже в СА живете, то круто чё

Ответить

Корнелий Шнапс

22

НЕ ДОПУСТИМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ !!!!

Ответить

Верховный Абдужаббор

19

Мне почему-то кажется, что невозможность заключить брак далеко не самая важная проблема у лгбт в рф

Ответить

Неподвижный кавалер

Верховный
2

Узаконенные браки – это уже шаг в уравнении людей в правах. Остальные подтянутся по ходу истории. 

Ответить

Материальный бинокль

Неподвижный
8

Неужели пандусы для инвалидов потребуют?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Неподвижный
0

Скажи это Кадырову

Ответить

Неподвижный

Marhal_…
9

С ним разговаривать не нужно. Его давно пора посадить в тюрьму

Ответить

Marhal_New

Неподви…
0

Удачи

Ответить

Bibba La Bibba

Marhal_…
0

Рамзану Ахматовичу после падения нынешнего царя 

Ответить

Spid3r

Bibba
5

Извинись, дон.

Ответить

Bibba La

Spid3r
3

Прошу прощения у бога за то, что терпим чёрта

Ответить

Spid3r

Bibba
2
Ответить

Bibba La

Spid3r
0

По логотипу канала подумал, что это передача Skolkovo

Ответить

KSA

Bibba
0

Stolkovo

Ответить

Р О Б А Т

11

И после этого в комментах начался сущий чад и угар кутежа в тотальной тьме кромешного ада 

Ответить

Материальный бинокль

Р
2

Мне от жары лень. Пойду, полежу.

Ответить

мЕдь

Материальный
2

Приходи когда стемнеет!

Ответить

Alexei Kuksin

Материальный
1

Возле стенки? А то тема опасная. 

Ответить

Материальный

Alexei
2

Возле стенки. Там ещё и спинка дивана страховачная есть

Ответить

Marhal_New _Arleana

5

Не вижу весомых причин запрещать людям быть счастливыми

Ответить

Материальный бинокль

Marhal_New
11
Ответить

Алексей Мелишен

3

Не понимаю, почему русские патриоты так боятся однополых браков. По сути, у нас же большинство воспитывается мамами и бабушками

Ответить

Jakub Marona

Алексей
0

обычно латентные геи и лесбиянки агрессивно боятся этого, чтобы убедить всех что они--ну точно не геи

Ответить

Миша Копейкин

Jakub
10

Часто слышу подобное. Но мне интересно, на каких данных это "обычно" основано?

Ответить

Jakub Marona

Миша
–4

та это просто смехотеечка, но было бы круто глянуть на данные конечно

Ответить

Хитрый Голубь

Jakub
0

Ну, к примеру:
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-843X.105.3.440
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(16)00319-2/fulltext
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0026854
- гомофобы дольше задерживают внимание  на гомосексуальных картинках, чаще испытают эректильное возбуждение от них, чем обычные гетеросексуальные человеки. А выходцы из супер скрепных "антигейских" семей имели выше шанс того, что у них всплывет подавленное гомосексуальное влечение. 

Есть и противоположные мнения:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/pop-psych/201608/homophobia-isnt-repressed-homosexuality

Ответить

Evil Pechenka

Jakub
7

Обычно геи и лесбиянки целыми днями выявляют латентных геев и лесбиянок, которые боятся стать нелатентными. Постоянно это вижу.

Ответить

Anonymous User

Jakub
2

А есть в гомометодичке какие нибудь другие аргументы? А не "кто обязывается тот так сам и называется"?

Ответить

Jakub Marona

Anonymo…
–2

наверное, я не знаю(

Мне просто нравиться бомбежка латентов, вот и все

Ответить

Andre Macareno

Алексей
0

А еще в школе, универе и армии мальчики с мальчиками общаются

Ответить

Jakub Marona

–3

сейчас местное псевдо-либеральное лобби покажет свое истинное отношение к лгбт =(

Ответить

Милицейский ключ

Jakub
12
Ответить

Андрей Рядькин

Jakub
2

Запросил компенсации?

Ответить

Jakub Marona

Андрей
–1

запросил их тебе за щеку, проверяй

Ответить

Андрей Рядькин

Jakub
3

Скорострел

Ответить

Jakub Marona

Андрей
0

ты просто очень красивый :*

Ответить

Jakub Marona

Jakub
–1

PS, по минусам к комменту можно узнать самых прогрессивных людей)

Ответить

мЕдь

6

Однополые драки можно, а браки уже нельзя?

Ответить

Алексей Мелишен

–5

По статистике самые крепкие союзы — у мужчин, и уж лучше ребёнок будет воспитываться гей-парой, чем очередной расеянской семейкой

Ответить

Материальный бинокль

Алексей
6

А если это будет расеянскоя гей-пара?

Ответить

Evil Pechenka

Материальный
0

Путинисты?

— Давай я тебе подрочу, а ты говори про Путина!

Какой кошмар.

Ответить

Mikhail Dragunov

Алексей
0

Алексей, чо ты несешь?

Ответить

Неподвижный кавалер

Алексей
–7

А можно статистику? 
Я видел только исследование, что мужские гей-пары чаще гиперкомпенсаты, что имеет крайне положительное влияние на детей. 

Ответить

Andre Macareno

Неподвижный
0

Ну вот у тебя больше друзей детства или подруг детства?
Во-во

Ответить

Артур Мудрик

Andre
3

0 > 0 

Ответить

Неподвижный

Andre
–5

Хм. Подруг. Но как это связано? 
Это разного рода социальные связи, хоть я и убежден, что семья – это не только кровное родство и штамп. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Неподвижный
0

Приведешь исследование-то?

Ответить

Baileys

Алексей
–1

Ну может крепкие, только по статке США только 10% ЛГБТ вступили в однополый брак 

Ответить

Неподвижный кавалер

Baileys
–3

Имеют право, прикинь!

Ответить

Baileys

Неподви…
–1

Не вижу смысла спорить, ты все равно в спор не умеешь 

Ответить

Неподвижный

Baileys
0

Не понимаю, как вообще можно вести дискуссию с тобой, который не в состоянии сформулировать причину, почему люди должны быть поражены в правах. 

Ответить

Baileys

Неподви…
0

Наверное потому что я не поддерживаю поражение правах. 

А приписыванием ложного тезиса ты подтвердил мой предыдущий комментарий 😜

Ответить

Леха

2

Как это не прискорбно, но Россия тупо подотрется этим решением(

Ответить

Антон Сциталов

Леха
–6

Да в общем-то будет права. ЕСПЧ какая-то странная организация, которая очень сомнительно следит за соблюдением прав человека в России и уж такая вещь как регистрация однополых браков должна быть глубоко внизу списка всех проблем. Тем более, что это опять же попытка думать за население страны, которое в целом гомофобно, при этом никаких проблем такое наставление от ЕСПЧ не решит, а только их создаст, увеличив напряжённость в отношениях между Россией и ЕСПЧ.

Ответить

Леха

Антон
4

Так а в чем проблема? Речь даже не про прайды, а про признание отношений государством. По сути внутреннее дело двух взрослых людей

Ответить

Неподвижный кавалер

Антон
–3

Звучит так, будто эту дремучесть нужно и дальше поддерживать. 
Будущее за просвещением. 

Ответить

Антон Сциталов

Неподви…
1

Читай правильно. ЕСПЧ такая же организация, которой нужно свои взгляды продвигать, поэтому они заняты тем, что им полезно, а не в целом людям. Поэтому лучше они сделают строгий тон на отсутствие регистрации браков, чем на политпроблемы и прочее

Ответить

Неподвижный

Антон
–3

Людям в целом полезно равноправие и разнообразное общество. 

Ответить

Антон Сциталов

Неподви…
2

Все шизы равно, но есть те, кто равнее других. Никто не запрещает все свои договорённости выносить за амурные теги и согласовывать на бумаге. Берёшь юриста и прописываешь с ним все те же пункты, что в обычном браке. Да, без красивого романтичного нейминга, но мне кажется для настоящей любви это не так уж и важно, да?

Ответить

красивый

Антон
0

Берёшь юриста и прописываешь с ним все те же пункты, что в обычном браке

Им не проблему решить надо, а поверещать на параде.

Ответить

Антон

красивый
1

Так и я про то же. Все инструменты дали, но нет, надо возмущаться и угнетаться.

Ответить

Неподвижный

Антон
–4

Речь не про любовь здесь вообще. 
Почему леи должны изобретать велосипед, чтобы иметь ТАКИЕ ЖЕ права, которые имеет большенство? 

Ответить

Антон

Неподви…
0

Потому что даже у большинства неоднополых браков эти права нарушаются? Где там статистика алиментов?

Ответить

Неподвижны

Антон
0

Причем тут алименты вообще? не надо все в одну кучу валить. 
Так-то в России давно положили хуй на права человека. Но значит ли это, что нужно перестать за них бороться? 

Ответить

KSA

–16

П*доры охамели
Рекомендую уехать из России или купить места на кладбище

Ответить

Tim Hansen

KSA
1

Что дальше, линчевание по подозрению, как у немытых талибов? Пора бы уже понять, что репрессивные настрои и ненависть к социальным группам делают только хуже.

Ответить

solawind

Tim
4

Что то "понимать" мозги должны быть, увы, у людей с таким мнением к пониманию взывать бессмыслено

Ответить

KSA

Tim
–1

Чем меньше геев тем лучше

Ответить

Tim Hansen

KSA
0

С таким же настроем в СССР искали шпионов, в конце концов настоящие шпионы успешно скрывались, а на расстрел отправляли невинных.
Разница только в том, что шпионы вредили государству, промышленности и научной деятельности, а геи хотят равных прав и внимания к проблемам общества.

Ответить

KSA

Tim
0

Предлагаешь отправлять геев на расстрел?

Ответить

Tim Hansen

KSA
0

Я бы предложил для начала вспомнить, какой же в действительности вред ужасные и страшные геи приносят человечеству?

Ответить

Rond

2

Россия нарушает права человека, потому что: 1. Однополые браки

🤡🌍

Ответить

Неподвижный кавалер

Rond
–3

Нет важных и не важных проблем.

Ответить

Nagibator RusPro

–9

Идите нахуй, лол

Ответить

#realfiddy

–6

Чего блять? 

Ответить

#realfiddy

#realfiddy
–3

Россия против однополых браков. Всем кому не нравится - могут уебывать. 

Ответить

Леха

#realfiddy
–3

С радостью. Дайте денег на билет 

Ответить