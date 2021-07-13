ЕСПЧ: Россия нарушила Конвенцию о правах человека, не дав возможности заключения однополых союзов Статьи редакции
Суд настаивает, что представители ЛГБТ-сообщества должны иметь право узаконить свои отношения.
В ЕСПЧ обратились три пары, которым отказали в регистрации брака. Суд признал, что этим Россия нарушила право на уважение частной и семейной жизни — 8 статью Конвенции. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕСПЧ.
ЕСПЧ также постановил, что предоставление доступа однополым парам к официальному признанию их отношений в любой другой форме, кроме брака, не будет противоречить принятому в России «традиционному понимаю брака», поскольку правительство не выступает против других форм союзов. Суд отметил, что доступ к правам меньшинств не может зависеть от принятия большинством.
Основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев рассказал «МБХ медиа», что одно из трёх дел — Ирины Федотовой и Ирины Шипитько — после долгих судебных тяжб в России перешло в ЕСПЧ, где лежало десять лет. Суд не мог признать нарушение, так как в целом не считает, что государства обязаны регистрировать однополые браки.
Алексеев также отметил, что если Россия хочет соответствовать своим международным обязательствам, то теперь она обязана «на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак».
Ну и в чем ЕСПЧ не прав?
Это ведь ограничение прав и возможные проблемы при разделении имущества и тд, те. все те права которые получают пары после официального брака
А почему, позволю себе спросить?
Ты сам придумываешь определение слову "пара" и основываясь на этом выдуманном тобой определении делаешь вывод.
Я придумываю правило: "Яблоком считается только зелёные яблоки". Следовательно красные яблоки - это не яблоки. Доказано.
коаксиалы - маргинальные утырки?
К слову, а что если человек не хочет иметь семью, например и просто препочитает жить с друганом лучшим? Даже если оба гетеросексуалы. Почему юридический союз двух людей должен быть обязательно секса ради?
Перед кем обязан? Кто оказал такую большую услугу, что мы все вдруг стали обязаны?
Я что-то не припомню, чтобы мне вручали гербовую нотариально заверенную бумагу с божественной подписью, что до конца своей жизни я обязан найти себе гетеросексуальную женщину и завести гетеросексуальных детей.
Молочный кот
Вот такая вот у нас запара, запара,
Как ты не крути, нам не по пути,
Мы с тобой не пара, прости.
Ну и в чем ЕСПЧ не прав?
В том, что брак законодательно - это союз мужчины и женщины?
Законы, я так понимаю, на небе богом написаны?
Материальный
Так! @Сломалось @Denis Shiryaev @Сергей Звезда
Во время появления появления коммента, которому я отвечаю, тот самый коммент сразу оказался у меня в закладках, хотя руки у меня были заняты поеданием салата и запиванием чаем.
Материальный
Или это глюки темной темы @serguun42 + Листочек = Аниме ?
Я без темы сижу, у меня тоже закладка появлялась.
А конвенция о правах человека кем писана? Проблема в том, что она бесконечно дополняться может под влиянием большинства. Если завтра будут права на бесплатное образование и медицину, те же США будут её нарушать.
Если тебе не нравится закон - собирай петиции на его пересмотр.
ЕСПЧ также постановил, что предоставление доступа однополым парам к официальному признанию их отношений в любой другой форме, кроме брака, не будет противоречить принятому в России «традиционному понимаю брака», поскольку правительство не выступает против других форм союзов.
ЕСПЧ прав, но к сожалению, есть вот такая вещь (не только в России, почти в каждой стране есть свой аналог этой статьи):
«ГК РФ Статья 1193. Оговорка о публичном порядке
Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.
Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации.»
Никто не запрещает все свои договорённости выносить за амурные теги и согласовывать на бумаге. Берёшь юриста и прописываешь с ним все те же пункты, что в обычном браке. Да, без красивого романтичного нейминга, но мне кажется для настоящей любви это не так уж и важно, да?
Добавлю, что в России права даже у обычных натуралов нарушаются в браке. Тут и примеры про алименты и про процедуры усыновления и делёжку наследства и прочее.
Это не решит многие бытовые проблемы к сожалению. Будут сложности с, например, попаданием к партнёру в больницу или воспитанием детей. Дело же не только в разделе имущества или наследовании.
Неподвижный
Как только браки будут нормализованы, остальное тоже начнет меняться.
Может не надо?
Убежденный Мика
Твои скрепы такого не выдержат?
Неподвижный
Почему же?
Не хочу.
Неподвижны
Ну мало ли, чего ты не хочешь.
В смысле не решит? Достаёшь договор, в котором прописаны пункты доверия касательно больниц и прочего и тычешь в лицо. Это вообще хорошая практика, если семья ебанутая, а друзьям ты больше доверяешь.
Этот договор больницу не будет интересовать, она будет ориентироваться исключительно на порядок, установленный минздравом, а согласно нему посещение тяжёлых больных возможно только родственникам и только с разрешения лечащего врача. Договор тут бесполезен.
Очень ты не прав. Ты выйди за рамки однополого вопроса. Такие договора составляются во многих странах и отказ больницы грозит судами.
То, что в других странах другие правовые системы, тебя не смущает вообще?
То что договоры не нарушающие законодательство РФ можно составлять вас не смущает? Как по вашему работает бизнес в РФ, когда нужно на коленке составить акт какой-нибудь на словах? Спасибо, что люди в последнее время хотя бы в бизнесе начали понимать работу этого, может уже и в гражданском пространстве научатся.
Незнание законов, обязанностей и главное ВОЗМОЖНОСТЕЙ - вот с чем нужно разбираться в РФ. Невежество населения вдоль и поперёк эксплуатируется.
Мы про Россию говорим, доброе утро :)
Безотносительно однополой пары, такой договор будет бесполезен в России, максимум адвоката могут пустить, и то не факт, решение за врачём будет.
Это регулируется исключительно приказом минздрава
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009100020?index=0&rangeSize=1
Мне кажется ты не правильно понимаешь термин "законный представитель" :)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/
https://journal.tinkoff.ru/power-of-attorney/
Доверенность — это документ, который дает право одному человеку действовать от имени другого или от имени организации. В доверенности есть две стороны. Доверитель — тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо, — это тот, кому доверяют.
Это разные понятия. В приказе минздрава говорится о законном представителе, перечень законных представителей в российском законодательстве закрытый, я тебе его скинула. Твоя идея о свободе договора может работать в гражданском праве, но в данной ситуации неприменима.
Саудовская Аравия и куча муслимских стран вышли из зумерского чятика
Ну большинство из нас не в Саудовской Аравии, так что вопрос про Россию
Из "вас", это из кого? Из этих самых, что ли?
А чем Расеюшка лучше/хуже в вопросе толерастии?
Так мы обсуждаем Россию вроде как. Но если вы уже в СА живете, то круто чё
Неподвижный кавалер
Узаконенные браки – это уже шаг в уравнении людей в правах. Остальные подтянутся по ходу истории.
Скажи это Кадырову
Неподвижный
С ним разговаривать не нужно. Его давно пора посадить в тюрьму
Удачи
Рамзану Ахматовичу после падения нынешнего царя
И после этого в комментах начался сущий чад и угар кутежа в тотальной тьме кромешного ада
Материальный бинокль
Мне от жары лень. Пойду, полежу.
Возле стенки? А то тема опасная.
Не вижу весомых причин запрещать людям быть счастливыми
Не понимаю, почему русские патриоты так боятся однополых браков. По сути, у нас же большинство воспитывается мамами и бабушками
обычно латентные геи и лесбиянки агрессивно боятся этого, чтобы убедить всех что они--ну точно не геи
Часто слышу подобное. Но мне интересно, на каких данных это "обычно" основано?
та это просто смехотеечка, но было бы круто глянуть на данные конечно
Ну, к примеру:
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0021-843X.105.3.440
https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(16)00319-2/fulltext
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0026854
- гомофобы дольше задерживают внимание на гомосексуальных картинках, чаще испытают эректильное возбуждение от них, чем обычные гетеросексуальные человеки. А выходцы из супер скрепных "антигейских" семей имели выше шанс того, что у них всплывет подавленное гомосексуальное влечение.
Есть и противоположные мнения:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/pop-psych/201608/homophobia-isnt-repressed-homosexuality
Обычно геи и лесбиянки целыми днями выявляют латентных геев и лесбиянок, которые боятся стать нелатентными. Постоянно это вижу.
А есть в гомометодичке какие нибудь другие аргументы? А не "кто обязывается тот так сам и называется"?
наверное, я не знаю(
Мне просто нравиться бомбежка латентов, вот и все
сейчас местное псевдо-либеральное лобби покажет свое истинное отношение к лгбт =(
Запросил компенсации?
запросил их тебе за щеку, проверяй
Скорострел
По статистике самые крепкие союзы — у мужчин, и уж лучше ребёнок будет воспитываться гей-парой, чем очередной расеянской семейкой
Материальный бинокль
А если это будет расеянскоя гей-пара?
Путинисты?
— Давай я тебе подрочу, а ты говори про Путина!
Какой кошмар.
Неподвижный кавалер
А можно статистику?
Я видел только исследование, что мужские гей-пары чаще гиперкомпенсаты, что имеет крайне положительное влияние на детей.
Ну вот у тебя больше друзей детства или подруг детства?
Во-во
Неподвижный
Хм. Подруг. Но как это связано?
Это разного рода социальные связи, хоть я и убежден, что семья – это не только кровное родство и штамп.
Неподвижный кавалер
Имеют право, прикинь!
Неподвижный
Не понимаю, как вообще можно вести дискуссию с тобой, который не в состоянии сформулировать причину, почему люди должны быть поражены в правах.
Как это не прискорбно, но Россия тупо подотрется этим решением(
Да в общем-то будет права. ЕСПЧ какая-то странная организация, которая очень сомнительно следит за соблюдением прав человека в России и уж такая вещь как регистрация однополых браков должна быть глубоко внизу списка всех проблем. Тем более, что это опять же попытка думать за население страны, которое в целом гомофобно, при этом никаких проблем такое наставление от ЕСПЧ не решит, а только их создаст, увеличив напряжённость в отношениях между Россией и ЕСПЧ.
Неподвижный кавалер
Звучит так, будто эту дремучесть нужно и дальше поддерживать.
Будущее за просвещением.
Читай правильно. ЕСПЧ такая же организация, которой нужно свои взгляды продвигать, поэтому они заняты тем, что им полезно, а не в целом людям. Поэтому лучше они сделают строгий тон на отсутствие регистрации браков, чем на политпроблемы и прочее
Людям в целом полезно равноправие и разнообразное общество.
Все шизы равно, но есть те, кто равнее других. Никто не запрещает все свои договорённости выносить за амурные теги и согласовывать на бумаге. Берёшь юриста и прописываешь с ним все те же пункты, что в обычном браке. Да, без красивого романтичного нейминга, но мне кажется для настоящей любви это не так уж и важно, да?
Речь не про любовь здесь вообще.
Почему леи должны изобретать велосипед, чтобы иметь ТАКИЕ ЖЕ права, которые имеет большенство?
Неподвижны
Причем тут алименты вообще? не надо все в одну кучу валить.
Так-то в России давно положили хуй на права человека. Но значит ли это, что нужно перестать за них бороться?
П*доры охамели
Рекомендую уехать из России или купить места на кладбище
Что дальше, линчевание по подозрению, как у немытых талибов? Пора бы уже понять, что репрессивные настрои и ненависть к социальным группам делают только хуже.
С таким же настроем в СССР искали шпионов, в конце концов настоящие шпионы успешно скрывались, а на расстрел отправляли невинных.
Разница только в том, что шпионы вредили государству, промышленности и научной деятельности, а геи хотят равных прав и внимания к проблемам общества.
Я бы предложил для начала вспомнить, какой же в действительности вред ужасные и страшные геи приносят человечеству?
Россия нарушает права человека, потому что: 1. Однополые браки
🤡🌍
Чего блять?
Россия против однополых браков. Всем кому не нравится - могут уебывать.