«Дождь» попросил СК возбудить дело из-за угроз ведущей после интервью с однополой парой Статьи редакции
Ссылки на инстаграм Анны Монгайт и девушек опубликовали в телеграм-канале «Мужского государства».
Дело просят возбудить по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК). Об этом сообщил сам канал.
Причиной обращения стали угрозы, поступающие ведущей Анне Монгайт из-за выпуска программы «Женщины сверху», в котором она взяла интервью у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. На ней две девушки-модели Маша и Тим позируют, обнимаясь на траве. На обложке также есть надпись: «Совет да любовь».
После интервью ссылки на инстаграм Монгайт и девушек опубликовали в телеграм-канале организации «Мужское государство» с призывом «передовать им привет» (орфография авторская).
Монгайт рассказала, что стала получать угрозы в личных сообщениях в инстаграме. «Настанет время — мы твоих детей зарежем при тебе. Думаешь можно интервью с гомосеками снимать в РФ? <…> Приноси публичные извинения, иначе подарки ночью в окно летать начнут. Привет от МГ», — говорилось в одном из сообщений.
Ебать мг дебичи отбитые
Удивлен, что ты удивлен.
Это еще с 18го года всем известно, когда они охотились за тянками, которые спали с иностранцами
это коммент для лайков
Могут ли они нарисовать картину или написать симфонию?
Уже вроде да, так что чё б и с кармой нет
Могут ли роботы спать с электроовцами? Ой, извините, это уже не то)
Не ну чё вы, это же не ФБК, а всего лишь борцы за традиционные ценности, да ещё и против ЛГБТ. Не удивлюсь, если их потом ещё и в казачьи отряды запишут и ордена повесят.
"За спасение отечества от правового государства"
Не, не так.
"За спосение отечества от провового государства". Исходя из текста новости, конечно)
Когда МГил признают экстремистской организацией?
Надеюсь мрази будут сидеть
Почему ЛГБТ-люди ВО ВСЁМ лучше натуралов?????
"ЛГБТ-люди" могут продолжить род?
Приверженность к ЛГБТ ещё не означает бесплодие, стерильность, отсутствие возможности искуственного оплодотворения или отсутствие возможности и желания заниматься продолжением рода с людьми другого пола.
Ну Б точно, да и всем остальным, кроме Т в принципе не сложно
Эй, модерация, а это в вашей системе координат под разжигание ненависти не подпадает, как я понимаю?!
Это ж просто обычная травля интернет хомячков из мг. Разговоров больше..