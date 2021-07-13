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Ольга Щербинина

«Дождь» попросил СК возбудить дело из-за угроз ведущей после интервью с однополой парой Статьи редакции

Ссылки на инстаграм Анны Монгайт и девушек опубликовали в телеграм-канале «Мужского государства».

28 28 комментариев
593 просмотров

Дело просят возбудить по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК). Об этом сообщил сам канал.

Причиной обращения стали угрозы, поступающие ведущей Анне Монгайт из-за выпуска программы «Женщины сверху», в котором она взяла интервью у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle. На ней две девушки-модели Маша и Тим позируют, обнимаясь на траве. На обложке также есть надпись: «Совет да любовь».

После интервью ссылки на инстаграм Монгайт и девушек опубликовали в телеграм-канале организации «Мужское государство» с призывом «передовать им привет» (орфография авторская).

Монгайт рассказала, что стала получать угрозы в личных сообщениях в инстаграме. «Настанет время — мы твоих детей зарежем при тебе. Думаешь можно интервью с гомосеками снимать в РФ? <…> Приноси публичные извинения, иначе подарки ночью в окно летать начнут. Привет от МГ», — говорилось в одном из сообщений.

Редакция телеканала «Дождь» и учредитель СМИ считают, что поступившие угрозы получены в связи с выполнением редакцией телеканала и лично А.В. Монгайт профессиональной деятельности журналиста. Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью А.В. Монгайт, её детям, а также угрозу жизни и здоровью сотрудникам редакции телеканала.

Роман Мазаев
юрист телеканала

#новости #медиа

28 28 комментариев
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Р О Б А Т

10

Ебать мг дебичи отбитые 

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Smaug The Terrible

Р
4

Удивлен, что ты удивлен.
Это еще с 18го года всем известно, когда они охотились за тянками, которые спали с иностранцами

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Корнелий Шнапс

Smaug
2

это коммент для лайков

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Smaug The

Корнелий
1

могут ли роботы дрочить карму?

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
2

Могут ли они нарисовать картину или написать симфонию?
Уже вроде да, так что чё б и с кармой нет

Ответить

Arthur Zugrov

Smaug
0

Могут ли роботы спать с электроовцами? Ой, извините, это уже не то)

Ответить

Smaug The

Arthur
0

Ты уверен, что вопрос по адресу? Откуда я могу знать? )))

Ответить

Корнелий Шнапс

Arthur
0

а с электроослами?

Ответить

Драматический алмаз

Р
1

Думаю, уже пора в депутаты госдумы 

Ответить

Arthur Zugrov

6

Не ну чё вы, это же не ФБК, а всего лишь борцы за традиционные ценности, да ещё и против ЛГБТ. Не удивлюсь, если их потом ещё и в казачьи отряды запишут и ордена повесят.

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Корнелий Шнапс

Arthur
1

"За спасение отечества от правового государства"

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Arthur Zugrov

Корнелий
1

Не, не так.
"За спосение отечества от провового государства". Исходя из текста новости, конечно)

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Корнелий Шнапс

Arthur
1

Медаль будет конечно из говна

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Морской утюг

Arthur
–1

Уверен что их еще наше государство спонсирует 

Ответить

Smaug The Terrible

5

Когда МГил признают экстремистской организацией?

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
0

#дуровответь

Ответить

мЕдь

4

СК: 🙈🙉🙊

Ответить

Андрей Охапкин

1

Надеюсь мрази будут сидеть

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Корнелий Шнапс

Андрей
3

без уточнения какие, комментарий трактуется весьма неоднозначно

Ответить

Андрей Охапкин

0

Почему ЛГБТ-люди ВО ВСЁМ лучше натуралов?????

Ответить

Devil.Trigger

Андрей
0

"ЛГБТ-люди" могут продолжить род? 

Ответить

Tim Hansen

Devil.Trigger
4

Приверженность к ЛГБТ ещё не означает бесплодие, стерильность, отсутствие возможности искуственного оплодотворения или отсутствие возможности и желания заниматься продолжением рода с людьми другого пола.

Ответить

Smaug The Terrible

Devil.Trigger
1

А ты можешь?

Ответить

Иван Иванович

Devil.Trigger
0

Ну Б точно, да и всем остальным, кроме Т в принципе не сложно

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
0

Ты удивляешься этому факту или что?
Опять неоднозначно...

Ответить

Рпош Ашршщ

Андрей
0

Эй, модерация, а это в вашей системе координат под разжигание ненависти не подпадает, как я понимаю?! 

Ответить

Андрей Охапкин

Рпош
0

Так ведь это немного другое

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Виталий Лановой

–2

Это ж просто обычная травля интернет хомячков из мг. Разговоров больше..

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