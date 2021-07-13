Новости
yannlll

Жителей США попросили не выпускать в реки и озёра золотых рыбок: они вырастают огромными и вредят экосистеме Статьи редакции

Рыбки достигают около 45 см в длину.

13 13 комментариев
373 просмотров
Золотая рыбка размером с регбийный мяч, которую выловили в озере в США Фото BurnsvilleMN/Twitter

Служба рыболовства и дикой природы штата Миннесота попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать ненужных питомцев в унитаз или местные озёра. Ведомство обратилось к гражданам после того, как рыбоохрана нашла в озере Келлер 28 рыбок размером с регбийный мяч.

City of Burnsville @BurnsvilleMN
Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.
Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. https://t.co/Zmya2Ql1E2

По неизвестным причинам выпущенные в естественную среду золотые рыбки вырастают до 45 см в длину и набирают массу более килограмма.

Служба рыболовства сообщила, что выбрасывать рыбок в озёра и реки незаконно. Аквариумные рыбы могут переносить болезни, смертельные для видов в естественной среде обитания.

Золотые рыбки быстро размножаются, поедают донные отложения и растения, провоцируют рост водорослей и таким образом разрушают экосистему.

Дэрил Джейкобсон
сотрудник Службы рыболовства и дикой природы

Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.

#новости #сша #животные

13 13 комментариев
{ "author_name": "yannlll", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"], "comments": 13, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 409738, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Jul 2021 15:37:01 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Evil Pechenka

4

Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.

Ответить

Администратор Аккаунта

Evil
0

Благотворительный обед.

Ответить

Многочисленный велосипед

1

отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым

Ответить

Администратор Аккаунта

Многочисленный
1

мой хороший знакомый

Ответить

Рыжий

Администратор
1

Каждую ночь пятницы с ним общаешься в обнимку?

Ответить

Кирилл Вселенский

Многочисленный
1

В унитаз как раз просят не отдавать

Ответить

Материальный бинокль

Многочисленный
0

Я у друга однажды зимой забрал аквариум, заметив, что двух рыбок не хватает. Рыбки дожили перенос, но на улице я вызвал интерес у полиции.

Ответить

Администратор Аккаунта

1

USA people be like:

Ответить

Р О Б А Т

0

Рыбки прост заёбываются ебанутые желания стариков из домов престарелых исполнять

Ответить

Материальный бинокль

0
Ответить

aliftin

0

Золотые рыбки неконтролируемо размножаются, поедают донные отложения и растения, провоцируют рост водорослей и таким образом разрушают экосистему.

А ещё они исполняют желания и мы не хотим что бы появлялись новые цари. 

Ответить

Материальный бинокль

0

Ну, а вообще, да. Вспомнить историю с кроликами в Австралии.

Ответить

Быстрый ихтиандр

0

По неизвестным причинам выпущенные в естественную среду золотые рыбки вырастают до 45 см в длину и набирают массу более килограмма

Вырастают на американском фастфуде

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Они требуют отставки премьера после смерти телеоператора
Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после выписки его нашли мёртвым в квартире.
204
Новости
ЦИК: партия президента Молдавии побеждает на парламентских выборах. Она на 25% опережает партию экс-президента Додона
«Действие и солидарность» показала на выборах в парламент наилучший результат за всю историю.
216
Новости
В аэропорту Шереметьево пассажир открыл аварийный выход из-за духоты в самолёте. Авиакомпания подаст на него в суд
Всех пассажиров борта высадили, рейс задержали на четыре часа.
370
Популярное за три дня
Новости
Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за «истязание» — он включал на всю громкость ржание коней
Соседи написали на мужчину больше 80 заявлений.
248
Животные
7
Интернет
В соцсетях бойкотируют «Смотрим.ру» — сервис ВГТРК, который несколько раз «падал» во время матчей Евро-2020
Болельщики требуют извинений от авторов платформы, но её представители не отвечают и удаляют комментарии.
101
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null