Жителей США попросили не выпускать в реки и озёра золотых рыбок: они вырастают огромными и вредят экосистеме Статьи редакции
Рыбки достигают около 45 см в длину.
Служба рыболовства и дикой природы штата Миннесота попросила владельцев золотых рыбок не выбрасывать ненужных питомцев в унитаз или местные озёра. Ведомство обратилось к гражданам после того, как рыбоохрана нашла в озере Келлер 28 рыбок размером с регбийный мяч.
По неизвестным причинам выпущенные в естественную среду золотые рыбки вырастают до 45 см в длину и набирают массу более килограмма.
Служба рыболовства сообщила, что выбрасывать рыбок в озёра и реки незаконно. Аквариумные рыбы могут переносить болезни, смертельные для видов в естественной среде обитания.
Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.
Ведомство рекомендует отдавать надоевших питомцев в зоомагазины, на благотворительность или знакомым.
мой хороший знакомый
Материальный бинокль
Я у друга однажды зимой забрал аквариум, заметив, что двух рыбок не хватает. Рыбки дожили перенос, но на улице я вызвал интерес у полиции.
Рыбки прост заёбываются ебанутые желания стариков из домов престарелых исполнять
Золотые рыбки неконтролируемо размножаются, поедают донные отложения и растения, провоцируют рост водорослей и таким образом разрушают экосистему.
А ещё они исполняют желания и мы не хотим что бы появлялись новые цари.