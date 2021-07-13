Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. Там не смогли установить, что ролики публиковал он Статьи редакции
В прошлый раз рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в других клипах.
Управление МВД по Москве прекратило административное производство по делу о возможной пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника ТАСС, полиция не смогла установить «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки». Речь идёт о клипах «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». Об этом же пишет и Starhit со ссылкой на решение МВД.
Адвокат исполнителя Сергей Жорин уточнил «Открытым медиа», что «экспертиза Центра наркологии при Депздраве, которая не выявила пропаганды в его произведениях и не установила необходимости проводить дополнительные и повторные экспертизы». Он назвал решение полицейских законным, так как на них «никто не давил и не мешал».
Адвокат добавил, что административное дело возбудили «по заявлению некоего активного гражданина». Он не стал раскрывать его имя.
3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое Вино-2» и «Фэмили».
Прокуратура Москвы также проверяет на возможное оскорбление чувств верующих клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна».
Разумный алмаз
И еще сотни сроков от условных до реальных за "репост картинок", где не было никакой возможности доказать, что это именно этот человек заходил на страницу и выкладывал картинку...
Хованский:
Скорый коктейль
С Моргом работает Кремль, а с Хованом какие-то ЛДПР
Разумный алмаз
С Моргом работает Кремль
Голословно конечно, просто Фридман своих так просто не сдаст.
Зато теперь у Кремля ценный актив, надо выступить на провластном концерте - вот и аудитория молодежная, можно работать.
Но ведь видео с официального канала Моргерштерна?
ВСЕМ УЖЕ ДАВНО ОЧЕВИДНО ЧТО МОРГ - АГЕНТ КРЕМЛЯ ПО РАЗРУШЕНИЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ДЕБИЛИЗАЦИИ И РАСТЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ !!!!
полиция не смогла установить «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки»
Пусть Навальный и ФБК берут пример епт
Моргенштерн, очевидно, "сотрудничает" с вышестоящими. Ещё не так давно он был "рэпером Навального", потом риторика резко сменилась и теперь он говорит, какой Путин крутой чувак и вообще красавчик. Иначе такие дела бы не закрывались, а самого Моргена шустро приструнили бы как очень мощного инфлюенсера.
Есть такая конспирологическая теория про то, как моргенштерн заменил на эстраде фейса после того как последний выступил на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в мосгордуму в 2019 году.
Интересует мнение русских рэперов по поводу данной ситуации
Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.
Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мрази.
Павел Техник - пожелал лично пообщаться с представителями следственного комитета.
Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЬ, а не сидеть на жопе.
Хованский - просит контакты адвоката Сергея Жорина.
Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШЕГО МОРГЕНШТЕРНА.
СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.
Шокк - высрал два невнятных твита.
ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.
Вы даже не представляете, сколько таких случаев в юридической практике. Например, по 130 УК. То есть, кто-то оскорбил тебя, у тебя есть точные сведения, что это было загружено с компьютера такого-то по такому то айпишнику. Но владелец компьютера говорит, что это не он, он не знает, кто это и вообще часто бывают у него гости, кто-то включил компьютер и написал. И...это прокатывает!