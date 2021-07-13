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Артём Мазанов

Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. Там не смогли установить, что ролики публиковал он Статьи редакции

В прошлый раз рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в других клипах.

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Изображение Starhit

Управление МВД по Москве прекратило административное производство по делу о возможной пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника ТАСС, полиция не смогла установить «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки». Речь идёт о клипах «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». Об этом же пишет и Starhit со ссылкой на решение МВД.

Как следует из постановления УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах.

источник ТАСС

Адвокат исполнителя Сергей Жорин уточнил «Открытым медиа», что «экспертиза Центра наркологии при Депздраве, которая не выявила пропаганды в его произведениях и не установила необходимости проводить дополнительные и повторные экспертизы». Он назвал решение полицейских законным, так как на них «никто не давил и не мешал».

Адвокат добавил, что административное дело возбудили «по заявлению некоего активного гражданина». Он не стал раскрывать его имя.

3 июня суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах «Розовое Вино-2» и «Фэмили».

Прокуратура Москвы также проверяет на возможное оскорбление чувств верующих клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна».

#новости #право

30 30 комментариев
10
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30 комментариев
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Морской утюг

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Почему то вспоминается Хованский, который тоже не публиковал запись песни

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Андрей Рядькин

Морской
25

А мне Яшин и «его» телеграмм канал

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Разумный алмаз

Морской
3

И еще сотни сроков от условных до реальных за "репост картинок", где не было никакой возможности доказать, что это именно этот человек заходил на страницу и выкладывал картинку...

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Evgeny M

Морской
–1

Там судя по всему у него чмошные адвокаты

Ответить

Виктор Шуваев

Evgeny
2

ты в какой стране живешь? дело не в адвокатах

Ответить

Necronomicon

19

Хованский:

Ответить

Скорый коктейль

Necronomicon
9

С Моргом работает Кремль, а с Хованом какие-то ЛДПР

Ответить

Разумный алмаз

Скорый
0

С Моргом работает Кремль

Голословно конечно, просто Фридман своих так просто не сдаст.
Зато теперь у Кремля ценный актив, надо выступить на провластном концерте - вот и аудитория молодежная, можно работать.

Ответить

Максим Шпилёв

12

"никто не открыл дверь"

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Виталий Лановой

9

Но ведь видео с официального канала Моргерштерна?

Ответить

rkray

Виталий
1

И что?)

Ответить

Корнелий Шнапс

5

ВСЕМ УЖЕ ДАВНО ОЧЕВИДНО ЧТО МОРГ - АГЕНТ КРЕМЛЯ ПО РАЗРУШЕНИЮ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ДЕБИЛИЗАЦИИ И РАСТЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ !!!! 

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Милицейский ключ

Корнелий
0

Но в дебилизации мы и без него преуспеваем

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Doggy Style

3

полиция не смогла установить «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки»

Пусть Навальный и ФБК берут пример епт

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g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Doggy
3

Яшину тоже порекомендуй.

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Arthur Zugrov

0

Моргенштерн, очевидно, "сотрудничает" с вышестоящими. Ещё не так давно он был "рэпером Навального", потом риторика резко сменилась и теперь он говорит, какой Путин крутой чувак и вообще красавчик. Иначе такие дела бы не закрывались, а самого Моргена шустро приструнили бы как очень мощного инфлюенсера.

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Александр Борродач

Arthur
4

Есть такая конспирологическая теория про то, как моргенштерн заменил на эстраде фейса после того как последний выступил на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в мосгордуму в 2019 году.

Ответить

Кирилл Вселенский

Александр
–1

С таким в дурку надо сдаваться

Ответить

The Great Calibrator

0

Интересует мнение русских рэперов по поводу данной ситуации

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Андрей Охапкин

The
5

Позиции РУССКИХ РЭППЕРОВ по данному вопросу.

Витя СД - сидит итт и активно поддерживает травлю мрази.

Павел Техник - пожелал лично пообщаться с представителями следственного комитета.

Галат - предложил ОБОССАТЬ МРАЗЬ, а не сидеть на жопе.

Хованский - просит контакты адвоката Сергея Жорина.

Саша Скул - предложил наказать ОХУЕВШЕГО МОРГЕНШТЕРНА.

СЛАВА КПСС ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ.

Шокк - высрал два невнятных твита.

ОКСИМИРОН - УБОЖЕСТВО, ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫЙ НЕДОНОСОК - БУКВОЕД.

Ответить

AUBE

1

моргенштерн feat цеповяз - я люблю тебя россия

Ответить

Коллективный кот

1

Очень интересно, кто же разместил.... 

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Материальный бинокль

0

А что Хованский?

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Дядя Серёжа

0

У Зильберштейна всё схвачено!

Ответить

Достаточный микрофон

0

Эх, хорошо всех остальных сразу могу установить 

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Дмитрий Пелипас

0

не зря у дудя переобулся, теперь у него броня

Ответить

Майка Ника

0

А что так можно было? 

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АТВ

0

Вы даже не представляете, сколько таких случаев в юридической практике. Например, по 130 УК. То есть, кто-то оскорбил тебя, у тебя есть точные сведения, что это было загружено с компьютера такого-то по такому то айпишнику. Но владелец компьютера говорит, что это не он, он не знает, кто это и вообще часто бывают у него гости, кто-то включил компьютер и написал. И...это прокатывает! 

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Р О Б А Т

0

Жаль 

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Exorcist

0

1312

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