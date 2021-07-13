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yannlll

Песков: казаков начнут принимать в Росгвардию, им выдадут оружие. Они будут обычными сотрудниками Статьи редакции

После этого они «перестанут быть казаками».

51 51 комментарий
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Фото Николая Хижняка/РИА «Новости»

В некоторых регионах на службу в Росгвардию начнут принимать казаков. При этом отдельных казачьих подразделений не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, у казаков, поступивших на службу, появятся соответствующие обязанности и права, им выдадут оружие.

Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдать [оружие]? Они перестанут быть казаками. Де-юре они будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Дмитрий Песков

Песков заявил, что казаков будут привлекать к службе в Росгвардии в регионах, где традиционно живёт много казаков. Распространить практику на всю страну не получится, потому что «не везде есть казаки».

В конце июня полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил привлечь казаков в ряды Росгвардии. Он предлагал в качестве эксперимента взять на службу казаков Терского войскового казачьего общества, и в случае успеха распространить практику на всю Россию.

По словам Чайки, президент Владимир Путин поддержал идею создать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения.

#новости #росгвардия #казаки

51 51 комментарий
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Maus Colt

34

еее опричнина

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Иплувен Максимал

Maus
2

Гойда!

Ответить

Кирилл Вселенский

20

Нагаек для борьбы с зумерами с цветными волосами не хватает уже?

Ответить

Ваша Закладко

Кирилл
3

казаки самодельные реестровые 
нагайки номерные 
чин чинарём

Ответить

Exorcist

17

ряженым больным людям оружие ок ок

Ответить

Evil Pechenka

Exorcist
4

Да, это ключевое, здоровый человек в казаки не пойдёт.

Ответить

Молочный кот

Evil
3

А в росгвардию?

Ответить

Жутконос

Молочный
0

И в росгвардию)

Ответить

Банальный Женя

16

Казаки выражают благодарность и спешат на службу

Ответить

мЕдь

Банальный
4
Ответить

Банальный Женя

мЕдь
6
Ответить

мЕдь

Банальн…
8

Это Зеленский??

Ответить

Банальный Женя

мЕдь
5

Ага)

Ответить

mzfk69

Банальный
1
Ответить

Корнелий Шнапс

17

Болотная в 2022:

Ответить

Практический волк

Корнелий
1

24ый год ближайший срок. Следом 36ой

Ответить

Корнелий Шнапс

Практический
4

это разгон митинга против 5G

Ответить

кум кумич

8
Ответить

мЕдь

4

Казачий разгон митингов.

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

На конях.

Ответить

Кирилл Вселенский

мЕдь
5

Затаптон

Ответить

Nick Rosenberg

5

Теперь казакам будет чем отбиваться от кавказских ребят?

Ответить

Марина Литвинова

Nick
0

100%

Ответить

solawind

4

Походу у пыни какая то слабость к бородатым мужикам с нагайками

Ответить

Dmitry R.

3

порог вхождения достаточно низкий у них конечно. достаточно просто уметь махать кое-как махать дубиной и не пускать слюни на людях.

Ответить

Подозрительный Кот

3

кто такие казаки вообще и откуда они взялись, TJ сделайте обзор, мне лень лазить по гуглу.

Ответить

Р О Б А Т

3

Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,

«За научные труды»,

«За охрану всей среды»,

две медали космонавта,

орден игрока Варкрафта,

символ сдачи ГТО,

«Прохождение ТО»,

Клуб беременных «Журавлик»,

Гардероб ДК «Гидравлик»,

«Альтависта точка ком»,

«Общество больных грибком»,

Капитан игры «Зарница»,

«Гомельская психбольница»,

табакерка, и огниво,

восемь крышечек от пива,

«Фестиваль цыганской пляски»

«Крановщик, работай в каске!»

«Берегись велосипеда»,

«Тридцать восемь лет Победы»

Орден РСФСР,

тайный орден «Тамплиер»,

вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,

«Анонимный алкоголик»,

«Клуб ценителей вина»,

Символ панков из говна,

«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,

«Тында — город побратим»

«Самый опытный водитель»

«Лучший хряк-производитель»,

знак «Почетный водолаз»,

стикер «Ельцин-пидарас»,

Октябрятская звезда,

«Героиня мать труда»,

группа крови, и Ай-Пи,

и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...

И медальками — херак!

И теперь медальки все

раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,

фенечку, консервный нож,

малахитовую брошь,

Красный крест, Петровский крест

«Город Прага», «Город Брест»,

«Полковая медсестра»,

«Детство — чудная пора»,

«Эсперанто», «ЦСКА»,

личный номер лесника,

запонки к военной форме,

«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,

«Похудей за пять минут»,

Молодежный клуб «Сохнуд»,

«КГБ», «Почетный донор»,

«Частный фонд Елены Боннер»,

«Фестиваль чеченской моды»,

номерок фидошной ноды

хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!

Ответить

Spid3r

3

Это те казаки, которые?..

В Анапе казаки перегородили въезд на бесплатный пляж и требовали плату за проезд. Только полицейские смогли убрать заграждение, а установившим его выписать административный протокол.

Ответить

Le Petit Train Jaune

2

[пошёл записываться в реестровые]

Ответить

Банальный Женя

Le
1

Жёлтый боевой паровозик

Ответить

Le Petit Train Jaune

Банальный
2

Небольшой желтый поест

Ответить

Банальный Женя

Le
2

Уже взяли на службу, так что будешь боевым

Ответить

Корнелий Шнапс

2

Шутки шутками, но так и до большевиков с меньшевиками недалеко -
раз уж косплеить то по полной
и тут Ладим Ладимычу стоит задуматься

Ответить

Практический волк

1

Оу е. Сорокин, ты доволен?

Ответить

Иплувен Максимал

Практический
1

Надеюсь, они организуют опричную гусеницу.

Ответить

Морской утюг

1

нам всем пизда.

Ответить

Александр Борродач

1

Теперь казаки будут тащить бухих малолеток в вытрезвители не боясь, что их отпиздят

Ответить

Антон Лисин

1

Медали с рынка хоть им купят ?

Ответить

Оперативный звук

1

Казаки. Последний довод королей.

Весьма иронично звучит и выглядит это решение власти, если делать отсылку к игре.

Латинское выражение Ultima ratio regum ("последний довод королей") означает последний метод решения проблемы, когда все остальные уже испробованы. Как правило, подразумевается крайняя мера. Часто изречение используют во время конфликтов или военных действий как решающий аргумент.

Ответить

Vadim Zero

Оперативный
0

Хорошая игра, до сих пор в нее гамаю и не надоедает

Ответить

Елена Скрэтова

1

Они же не в себе, им нельзя ещё больше власти

Ответить

Иван Иванович

0

в чем смысл новости, раньше их не брали категорически?

Ответить

Саша Александров

0

Ебанутые с оружием скоро в регионах.

Ответить

Антон Лисин

0

Фалосы выдадут. Играть 

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Бля, надо валить как можно быстрее

Ответить

Максим Шпилёв

0

Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдать [оружие]? Они перестанут быть казаками

Тогда и ходить обязаны будут в форме росгвардии

Ответить

pls help

0

И это опять не ИА Панорама????

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Пенсионеры напряглись сейчас

Ответить

Личный шмель

0

Спец отряд против бомжей?

Ответить

Р О Б А Т

0

🤡🤡🤡🥳

Ответить

Дмитрий Пигов

0

А будут просто псами

Ответить
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