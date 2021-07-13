Песков: казаков начнут принимать в Росгвардию, им выдадут оружие. Они будут обычными сотрудниками Статьи редакции
После этого они «перестанут быть казаками».
В некоторых регионах на службу в Росгвардию начнут принимать казаков. При этом отдельных казачьих подразделений не будет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, у казаков, поступивших на службу, появятся соответствующие обязанности и права, им выдадут оружие.
Песков заявил, что казаков будут привлекать к службе в Росгвардии в регионах, где традиционно живёт много казаков. Распространить практику на всю страну не получится, потому что «не везде есть казаки».
В конце июня полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил привлечь казаков в ряды Росгвардии. Он предлагал в качестве эксперимента взять на службу казаков Терского войскового казачьего общества, и в случае успеха распространить практику на всю Россию.
По словам Чайки, президент Владимир Путин поддержал идею создать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения.
еее опричнина
Нагаек для борьбы с зумерами с цветными волосами не хватает уже?
ряженым больным людям оружие ок ок
Да, это ключевое, здоровый человек в казаки не пойдёт.
Болотная в 2022:
Практический волк
24ый год ближайший срок. Следом 36ой
Казачий разгон митингов.
Теперь казакам будет чем отбиваться от кавказских ребят?
порог вхождения достаточно низкий у них конечно. достаточно просто уметь махать кое-как махать дубиной и не пускать слюни на людях.
кто такие казаки вообще и откуда они взялись, TJ сделайте обзор, мне лень лазить по гуглу.
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында — город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками — херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство — чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Это те казаки, которые?..
В Анапе казаки перегородили въезд на бесплатный пляж и требовали плату за проезд. Только полицейские смогли убрать заграждение, а установившим его выписать административный протокол.
[пошёл записываться в реестровые]
Жёлтый боевой паровозик
Небольшой желтый поест
Шутки шутками, но так и до большевиков с меньшевиками недалеко -
раз уж косплеить то по полной
и тут Ладим Ладимычу стоит задуматься
Теперь казаки будут тащить бухих малолеток в вытрезвители не боясь, что их отпиздят
Казаки. Последний довод королей.
Весьма иронично звучит и выглядит это решение власти, если делать отсылку к игре.
Латинское выражение Ultima ratio regum ("последний довод королей") означает последний метод решения проблемы, когда все остальные уже испробованы. Как правило, подразумевается крайняя мера. Часто изречение используют во время конфликтов или военных действий как решающий аргумент.
Они будут служащими Росгвардии. Почему им не выдать [оружие]? Они перестанут быть казаками
Тогда и ходить обязаны будут в форме росгвардии