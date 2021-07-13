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Ольга Щербинина

Что известно о массовой драке мигрантов в московских Кузьминках, после которой полиция задержала 103 человека Статьи редакции

Некоторых из них выдворят из России.

Драку на Зеленодольской улице возле станции метро «Кузьминки» в ночь на 13 июля устроили трудовые мигранты из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.

  • «К обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняло участие порядка сотни человек», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, драка началась «на почве личной неприязни»;
  • Драка произошла из-за девушек, пишет «МК». По данным издания, трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на мужчин с ножами;

  • Видео с двумя мужчинами в крови разошлось по чатам в WhatsАpp — киргизы быстро договорились и решили дать бой своим противникам из Таджикистана, отмечает Baza;

  • Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что во время драки несколько человек получили ранения. У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны;

  • В московской полиции уточнили, что задержали 103 человек. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Им также планируют вменить статью о создании помех транспорту и пешеходам в ходе несогласованного митинга;

  • Некоторых из задержанных по решению суда выдворят за пределы России с наложением административного штрафа. Ряду лиц планируют запретить въезд в страну;
  • Полицию заранее предупредили о готовящейся массовой драке мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина рассказал, что его по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором объявляли общий сбор для массовой драки. На встречу планировали явиться до 400 человек.

#новости #мигранты

4491 просмотров
74 74 комментария
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Леха

22

трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание

А как они отличаются? Все же похожи

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Иван Иванович

Леха
21

Киргизы азиаты-тюрки, таджики европеоиды-индоиранцы

Ответить

Lofoten Forsake

Леха
2

В 2014 как вы украинцев находили? 

Ответить

Жесткий хичхакер

Lofoten
0

Где? 

Ответить

Lofoten Forsake

Жесткий
1

Я уже забыл, зачем я написал это. Короче, Таджики не тюрки. 

Ответить

Жесткий хичхакер

Lofoten
0

Это я и сам знаю

Ответить

Bad Mother

Жесткий
0

на Украине

Ответить

Жесткий хичхакер

Bad
0

А зачем их искать, они не прячутся

Ответить

Bad Mother

Жесткий
0

намек на то, что русские украинцев убивали в 2014 году

Ответить

Названый теркин30см

Леха
0

Они вообще разные

Ответить

Леха

Названый
1

Да вроде все еду за полчаса приносят 

Ответить

Алексей Логачев

11

 На встречу планировали явиться до 400 человек.

То есть 300 челов зассали, но написали в чатик, что всех убьют? 

Ответить

Леха

Алексей
21

Им выдачу заказов в макдаке задержали, вот и не успели

Ответить

Милицейский ключ

Леха
12

Так вот че у меня вчера заказ отменили, курьер на стрелку съебал

Ответить

Polina Malahova

Алексей
6

Так задержали 103 человек, сколько успело разбежаться - не известно.

Ответить

Р О Б А Т

11

Киргиз комбат

Ответить

Александр Борродач

Р
6

Cum butt

Ответить

Вася Пражкин

Р
1

Батяня?

Ответить

web-watcher

7

На каком основании мент пинает лежачего (с 46 секунды видео), по которому уже наносят удары дубинкой?!

Ответить

Vasya Stark

web-watcher
13

На каком основании

На основании "и чё ебать".

Ответить

Smaug The Terrible

web-watcher
5

На основании того, что он мент

Ответить

web-watcher

Smaug
1

Мент-беспредельщик

Ответить

CiZerin

web-watcher
–1

Сопротивление аресту скорее всего. Напарник пытается надеть наручники, а подозреваемый вырывается.

Ответить

web-watcher

CiZerin
2

Первый уже начал дубинкой бить и тут ещё 2 мощных пинка в область головы! Так и убить можно. Это явно несопоставимое применение силы к задержанному, который лежит и по которому уже наносятся удары дубинкой.

Ответить

CiZerin

web-wat…
0

Может он до этого в драку с ментами полез или ещё что. Но тем кто ставит диагноз по фотографии конечно же видней, ага.

Ответить

web-watcher

CiZerin
5

Он лежит в окружении нескольких ментов и получает усмиряющие удары дубинкой. А 2 пинка в голову он получает от мента, который прибежал к моменту, когда предполагаемая тобой драка с ментами уже закончилась. Нет тут оправдания такой жестокости к лежачему.

Ответить

CiZerin

web-wat…
–1

Эх, тебе бы в сыщики, такой талант пропадает.

Ответить

web-watcher

CiZerin
3

Конечно, по сути возразить нечем, и только неуместная ирония остаётся. Тут никакой сыщик не нужен, превышение полномочий зафиксированно на камеру. Другой вопрос, что вряд ли это вообще расследоваться будет. Мигрант же пострадал.

Ответить

CiZerin

web-wat…
–3

Я свои доводы уже привёл, а ты дело уже состряпал по 10 секундам видео. Мне тебе ни чего доказывать не надо, так как не имею желания тебя в чём-то убеждать или переубеждать.

Ответить

Виктор

CiZerin
3

только конченная терпила может защищать мусоров или сам мусор. ты мусор или папа-мент у тебя имеется?

Ответить

web-watche

CiZerin
2

В желании оправдать мента-садиста выискивается довод "а может, он сам напал на ментов?")) Ага, на толпу вооруженных ментов. Верю-верю. Да даже если бы он напал на них, достаточно ударов дубинкой. Для этого она и выдаётся. А удары ногой в область головы это уже садизм. 

Ответить

Посторонний

web-wat…
1

ИЧСХ, @Den An минусит комменты с фактами о мусорском беспределе, видать, тоже из этой петушиной братии.
Дизы от него тут и как минимум в https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915385
https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915437https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915469

Посмотрел его комменты - потрясающий врыв кисель-тв на тж, пригожинский видать, или искренний альтернативно одарённый.

Ответить

CommentBot

Посторо…
0
Ответить

Соседний корабль

web-watcher
0

Это точно менты? Очень странные ребята

Ответить

web-watcher

Соседний
0

ну а кто ж ещё?! с 53 секунды видна форма

Ответить

Неподвижный кавалер

web-watcher
0

Полицейский произвол в России. 

Ответить

Владислав Тихонов

web-watcher
0

У него нет жёлтых штанов, поэтому его эцилоп может по ночам бить

Ответить

мЕдь

6

Вот людям делать нехуй. 

Ответить

Dmitry R.

4

Им также планируют вменить статью о создании помех транспорту и пешеходам в ходе несогласованного митинга

митинг же подразумевает какой-либо манифест собравшихся, разве нет?

Ответить

N/a

Dmitry
5

манифест есть же
киргизки ебитесь с киргизами

Ответить

Dmitry R.

N/a
0

а в чем разница?

Ответить

Миша Копейкин

Dmitry
1

англ. meeting - "встреча"

Ответить

Dmitry R.

Миша
0

да ладно?!

Ответить

John Smith

3

киргизы против таджиков, чо за расизм??

Ответить

Lolllp

John
1

у них сейчас территориальный конфликт у границ

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Lolllp
2

дозволенного?

Ответить

Ответственный

Yarosla…
2

разумного

Ответить

gusigaga

Ответст…
0

Возможного

Ответить

Новый единорожек88

–1

Некоторых из них выдворят из России

Не очень красивый оборот в сторону мигрантов

Ответить

Миша Копейкин

Новый
5

Идите пиздиться в свой двор

Ответить

Роман Новиков

Новый
2

Всмысле, блядь, это же преступники. Нахуй из страны всех, и в первую очередь этих пещерных мартышек, которые считают себя в праве решать кому с кем нужно встречаться.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Новый
0

Зато как красиво.

Ответить

IO

Новый
0

Лол, в других странах если ты хоть что-то пизданешь не то тебя сразу выкинут, про драку я уже молчу

Ответить

Неподвижный кавалер

0

Очень яркая иллюстрация для всех , кто считает, что в конфликтных ситуациях нужно бить ебало. 
На силу найдется всегда другая сила. 
Бедные и ограниченные люди...

Ответить

Рыжий

Неподвижный
3

Так там не считали, что нужно бить ебало. Там считали, что нужно убивать. С ножами ведь набросились 

Ответить

Неподвижный кавалер

Рыжий
0

Same shit to me.

Ответить

Tim Hansen

1

А говорили, что митинги не работают

Ответить

Doggy Style

1

По данным издания, трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на мужчин с ножами;

в игре, кто первый достал нож - тот и проиграл и виноват победили понятно кто

Ответить

Sanek Igoshev

1

Похоже на открытие еще одного промоушена по кулачным боям 

Ответить

сироп от щекотки

1

Драка происходит возле макдональдса, и рядом с театром.
Соответственно 2 версии у меня:
Либо не поделили игрушку из хеппи милла (там сейчас спанч боб, очень хвалят в тик токе)
Либо билет на спектакль с Дюжевым

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

Коса, ударение на О. Типа Космос из бригады🤙

Ответить

gusigaga

1

Ебать ксенофобные комменты. Будто русские не пиздятся куча на кучу из-за какой-нибудь херни. У идиотов нет национальности

Ответить

Роман Новиков

0

Подскочит ли хоть один русский на помощь русскому? То-то же.

Ответить

Виктор Шуваев

Роман
0

подскочит кабанчиком

Ответить

Антон Лисин

0

Тендер разыгрывали 

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

Антон
1

тандыр

Ответить

Передний череп

0

Участвовали порядка сотни человек, задержали 103. Неужели прям всех кто был задержали?

Ответить

Doggy Style

Передний
1

на митингах по 200 - 500 в среднем натренировались принимать, это уже мелочь по их меркам

Ответить

Smaug The Terrible

Передний
1

Зацепили еще всех курьеров, кто мимо проходил.

Ответить

Alex Fielding

0

Несогласованного митинга????? 🥳🤣😍🤩🔥🌈♥️

Ответить

Panda BloodGod

0

Просто взяли, и подрались

Ответить

сироп от щекотки

0

Денис, возьми трубку! Я волнуюсь!

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Андрей Николаевич

0
Ответить

cr01100001igTV

0

Таджики против киргизов, а что Узбекистан там забыл?

Ответить
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