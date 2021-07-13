Что известно о массовой драке мигрантов в московских Кузьминках, после которой полиция задержала 103 человека Статьи редакции
Некоторых из них выдворят из России.
Драку на Зеленодольской улице возле станции метро «Кузьминки» в ночь на 13 июля устроили трудовые мигранты из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.
- «К обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняло участие порядка сотни человек», — рассказал собеседник «Интерфакса». По его словам, драка началась «на почве личной неприязни»;
- Драка произошла из-за девушек, пишет «МК». По данным издания, трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на мужчин с ножами;
Видео с двумя мужчинами в крови разошлось по чатам в WhatsАpp — киргизы быстро договорились и решили дать бой своим противникам из Таджикистана, отмечает Baza;
- Источник ТАСС в медицинских службах сообщил, что во время драки несколько человек получили ранения. У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны;
В московской полиции уточнили, что задержали 103 человек. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Им также планируют вменить статью о создании помех транспорту и пешеходам в ходе несогласованного митинга;
- Некоторых из задержанных по решению суда выдворят за пределы России с наложением административного штрафа. Ряду лиц планируют запретить въезд в страну;
- Полицию заранее предупредили о готовящейся массовой драке мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина рассказал, что его по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором объявляли общий сбор для массовой драки. На встречу планировали явиться до 400 человек.
трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание
А как они отличаются? Все же похожи
В 2014 как вы украинцев находили?
Где?
Я уже забыл, зачем я написал это. Короче, Таджики не тюрки.
на Украине
Жесткий хичхакер
А зачем их искать, они не прячутся
На встречу планировали явиться до 400 человек.
То есть 300 челов зассали, но написали в чатик, что всех убьют?
Так задержали 103 человек, сколько успело разбежаться - не известно.
Киргиз комбат
На каком основании мент пинает лежачего (с 46 секунды видео), по которому уже наносят удары дубинкой?!
На основании того, что он мент
Сопротивление аресту скорее всего. Напарник пытается надеть наручники, а подозреваемый вырывается.
Первый уже начал дубинкой бить и тут ещё 2 мощных пинка в область головы! Так и убить можно. Это явно несопоставимое применение силы к задержанному, который лежит и по которому уже наносятся удары дубинкой.
Он лежит в окружении нескольких ментов и получает усмиряющие удары дубинкой. А 2 пинка в голову он получает от мента, который прибежал к моменту, когда предполагаемая тобой драка с ментами уже закончилась. Нет тут оправдания такой жестокости к лежачему.
Конечно, по сути возразить нечем, и только неуместная ирония остаётся. Тут никакой сыщик не нужен, превышение полномочий зафиксированно на камеру. Другой вопрос, что вряд ли это вообще расследоваться будет. Мигрант же пострадал.
В желании оправдать мента-садиста выискивается довод "а может, он сам напал на ментов?")) Ага, на толпу вооруженных ментов. Верю-верю. Да даже если бы он напал на них, достаточно ударов дубинкой. Для этого она и выдаётся. А удары ногой в область головы это уже садизм.
ИЧСХ, @Den An минусит комменты с фактами о мусорском беспределе, видать, тоже из этой петушиной братии.
Дизы от него тут и как минимум в https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915385
. https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915437 , https://tjournal.ru/news/409760-chto-izvestno-o-massovoy-drake-migrantov-v-moskovskih-kuzminkah-posle-kotoroy-policiya-zaderzhala-103-cheloveka?comment=5915469
Посмотрел его комменты - потрясающий врыв кисель-тв на тж, пригожинский видать, или искренний альтернативно одарённый.
Соседний корабль
Это точно менты? Очень странные ребята
У него нет жёлтых штанов, поэтому его эцилоп может по ночам бить
Им также планируют вменить статью о создании помех транспорту и пешеходам в ходе несогласованного митинга
митинг же подразумевает какой-либо манифест собравшихся, разве нет?
киргизы против таджиков, чо за расизм??
Всмысле, блядь, это же преступники. Нахуй из страны всех, и в первую очередь этих пещерных мартышек, которые считают себя в праве решать кому с кем нужно встречаться.
Так там не считали, что нужно бить ебало. Там считали, что нужно убивать. С ножами ведь набросились
По данным издания, трое курьеров-киргизов увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана и сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на мужчин с ножами;
в игре, кто первый достал нож - тот и проиграл и виноват победили понятно кто
Драка происходит возле макдональдса, и рядом с театром.
Соответственно 2 версии у меня:
Либо не поделили игрушку из хеппи милла (там сейчас спанч боб, очень хвалят в тик токе)
Либо билет на спектакль с Дюжевым
Ебать ксенофобные комменты. Будто русские не пиздятся куча на кучу из-за какой-нибудь херни. У идиотов нет национальности
Подскочит ли хоть один русский на помощь русскому? То-то же.
Тендер разыгрывали
на митингах по 200 - 500 в среднем натренировались принимать, это уже мелочь по их меркам