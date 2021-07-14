Нотариусы начали принимать на хранение и выдавать электронные документы Статьи редакции
При передаче в хранилище файлы зашифруют сертифицированной ФСБ системой.
- Раньше нотариусы принимали на хранение только бумажные версии документов, но теперь в Единой информационной системе нотариата можно хранить и важные электронные файлы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты;
- «Возможность создать свой цифровой архив у нотариуса гарантирует сохранность и неизменяемость файлов, а также их защиту от доступа третьих лиц», — отметили в палате;
- Закон, который предоставляет такую возможность, вступил в силу в декабре 2020 года. В ФНП пояснили, что всё это время проходили «масштабные технические работы, необходимые для бесперебойного функционирования новых сервисов». Сейчас услуга стала доступна на сайте notariat.ru;
- Электронный документ или файл попадает в Единую информационную систему нотариата по защищённым каналам, воспользоваться услугой можно прямо из дома через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты. Для этого заявителю нужна усиленная квалифицированная электронная подпись;
- Прежде чем отправиться в хранилище, загруженные файлы проходят «карантинную зону», где их проверят на наличие вирусов и других вредоносных программ. При передаче в хранилище файлы шифруются так, что никто, включая самого нотариуса, не сможет узнать их содержание. Шифрование производят сертифицированной ФСБ системой;
- Срок хранения цифровых документов определяет сам владелец. Когда он будет подходить к концу, система оповестит об этом заявителя;
- Одной из сфер применения нововведения назвали защиту авторских прав. В ведомстве отметили, что отстоять свои права на результат интеллектуального или творческого труда можно будет, зафиксировав время создания или передачи на хранение произведения;
- С помощью сервиса можно срочно предъявить документы в какую-либо организацию в случаях, когда лично это сделать невозможно. Этим займётся нотариус;
- Прямой доступ к данным о конкретном нотариальном действии есть только у нотариуса, который совершил в ЕИС эту запись. При этом содержание переданных на хранение файлов не сможет увидеть ни один нотариус, ни системный администратор, ни кто-либо ещё, отметили в ФНП.
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6 комментариев
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а также их защиту от доступа третьих лиц
файлы зашифруют сертифицированной ФСБ системой
Ну то есть можно просто в документы ВК заливать, это дешевле и защита такая же.
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Очередная бесполезная государственная система
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Не, вообще такая штука полезна (в некоторых случаях), но проблема в том что файлы оттуда будут исчезать «когда надо» и подпись выданная будет считаться недействительной «когда надо».
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