Российским олимпийцам выдали инструкцию о поведении в Токио. Их научили отвечать на вопросы про Крым, харассмент и BLM Статьи редакции
Методичку подготовили в связи с рисками провокаций в соцсетях и СМИ.
С документом ознакомились «Ведомости». В пресс-службе Олимпийского комитета России подтвердили его подготовку.
- ОКР предупредил спортсменов, что с приближением Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение;
- В ОКР уже поступили сигналы о том, что спортсмены сталкиваются с «буллингом со стороны пользователей» в соцсетях, и на такие провокации рекомендуют не поддаваться. Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях может распространиться очень быстро, подчеркнули в инструкции: «Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии»;
- На Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: «No comment»;
- При этом некоторые ответы уже подготовили. Если спортсмена спросят про движение Black Lives Matter, он должен объяснить журналисту, что отношение к нему — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов»;
- Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР;
- На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, так как в них он никогда не участвовал, а санкции должны комментировать те, кто их вводил;
- Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, — это харассмент. Тут спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах»;
- Так как в этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций, зарубежные и «отдельные российские» СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам посоветовали говорить, что они всё равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент;
- Спортсменам также напомнили, что в период c 14 июля по 11 августа они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров и должны учитывать это при планировании рекламных постов;
- Источник «Ведомостей», близкий к ОКР, отметил, что такие инструкции — новая практика для России, на прежних Играх спортсмены подобные памятки не получали. Более жёсткий подход был в советское время, когда с делегациями спортсменов работали прикомандированные сотрудники КГБ, а для самого выезда за границу требовалось пройти согласование в ЦК;
- Собеседник «Ведомостей» в МИДе сказал, что инструкция для спортсменов — членов команды ОКР с ведомством не согласовывалась.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Сборная России на ней будет выступать не под российским национальным флагом, а под флагом ОКР.
Группа советских туристов, отъезжающих в Италию, получает инструктаж.
— Запишите несколько фраз на итальянском: «Как пройти к гостиницу?», «Сколько стоил лимонад?»
Один из туристов:
— А как будет по-итальянски «Предоставьте мне политическое убежище»?
— Зачем это вам? — строго спрашивает другой турист.
— Я просто хотел узнать, кто у нас в группе старший от КГБ!
Советских туристов, уезжающих в Амстердам, научили, что в случае любых проблем нужно требовать советского консула. Один турист заблудился и попал в «квартал красных фонарей». Забегает в дом, кричит: «Мне нужен советский консул!» Ему отвечают, что консула нет, есть только девочки. Турист настаивает, начинает ругаться. Выходит «мадам», долго думает, наконец,) говорит: «Окей, поссибл. Бат вери экспенсив!»
Инструкция на удивление адекватная — сохранять максимальную отстранённость и нейтральность. Это важно в первую очередь для самих спортсменов, потому что за одно неверное слово могут отменить в любой момент, а на Играх это особенно опасно. Великий Руководитель, наоборот, был бы рад, если бы все спортсмены в один голос повторяли что крымнаш и далее по списку.
Личный Никита
Дело не в том, что инструкция адекватная или нет, дело именно в её существовании. Почему собственно мнение спортсмена должно проецироваться на всю страну? Это же типа такая реальность, которую Вован и его дружки хотят создать для россиян, и которая бы была выгодна только лишь им и больше никому.
Ещё раз: для спортсмена она чем плоха? Она защищает бедных детей, приехавших просто соревноваться, от нападок журналистов с политикой? Она заставляет говорить что-то против их собственных убеждений? Нет, просто советуют ничего не комментировать. Понимаю, что для россиян, особенно сваливших, видеть во всём происки злобного деда — любимое занятие. Нормальная инструкция, которая самому спортсмену куда выгоднее, чем тем, кто её писал.
Сегодня спортсмен выразит личное мнение, например что БЛМ это хорошо, и в следующий раз за нарушение инструкции его не возьмут в сборную. Вообще насколько же проебалась вся эта страна в любой сфере жизни и политики, что ей приходится выпускать такие чучхе-лайк инструкции.
Задний ключ
Могут ли не взять в сборную в следующий раз за одобрение БЛМ? Могут, наверное. Могут выкинуть нахуй с Игр за неодобрение БЛМ? Разорвать все контракты, запретить выступать, устроить полную отмену? С вероятностью в 99,9%. Весь мир стал чересчур ранимым.
Открою секрет, спортсмены вообще не самая умная часть общества. И если он назовёт негров неграми, как его в школе учили, то может вполне огрести от активистов. А памятка как раз напоминание говорить про спорт и не лезть в те темы, в которых он не шарит
За этой "мнимой" заботой о спортсмене кроется простое желание, чтобы никто там не удумал сказать, что в России есть политзаключенные
Это как в том анекдоте:
-Папа, а в какой концлагерь нас везут?
-Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь
Ну в России вся жизнь вне политики :)
"Спорт вне политики" - слоган, который не означает, что о политике на время Олимпиады надо молчать и ни слова не говорить. Этот слоган означает как раз то, что канселить спортсменов за их взгляды нельзя, какими бы они не являлись и что бы они не поддерживали.
Почему они не имеют права это сказать, если хотят? Когда спорт был вне политики? Спортсменов всегда цепляют к политике.
А если не хотят отвечать, или не в курсе того вопроса, что их спрашивают?
Так и сказать.
Спортсмены находятся в стрессовой ситуации, когда их спрашивают, и многие люди боятся ударить в грязь лицом, сказав, что что-то не знают.
Но ведь общение в соц сетях это не максимальная отстранённость. Зачем вообще в этот момент там находиться зная что ты столкнешься с негативом.
А инструкция как раз и подразумевает
в один голос повторяли что крымнаш и далее по списку
То есть, ты предлагаешь изменить пункт «следите за пиздежом в соцсетях» на «не пользуйтесь соцсетями», я правильно понимаю?
Да. Не будет отвлекать. Многие спортсмены перед важными матчами так и делают
Я тебе это напомню в следующий раз, когда будешь топить за свободную и прекрасную Россию будущего.
Некорректное сравнение
Задний
Злобное правительство в своей злобной инструкции: ребят, думайте, что пишете в соцсетях, потереть всё равно не успеете, интернет всё помнит.
Илюша: давайте лучше запретим спорстменам соцсети на время Игр
Инструкция написана настолько крымнашисто, насколько можно, чтобы тебя потом не отпинали. Например вот это прям классическое линчевание негров:
Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах
А если сталкивался/сталкивалась? Обтекать?
Очень крутое и умное дело, даже удивительно что наши до такого додумались
Молодцы, вещь очень полезная
А комментаторы могли бы задуматься что многим спортсменам 15-19 лет и они далеки от повесточки, мемов, блм. И тем более не знают что может быть за один не осторожный твит.
Я считаю такое на уроках в школе надо проводить. Сколько поломанных жизней из-за hatespeech, фоток гитлера, необдуманно выложенных эро фоток.
Виноватый корабль
Кстати: не редки случаи, когда профессиональные спортсмены в школе не учатся, новости не читают и ни с кем не общаются, а только тренируются и тренируются. Так что на пресс-конференции брякнуть могут всякое.
Самый смак не в том, что в России выдают эти методички, а в том, что если не будешь их придерживаться, тебя закенселят на западе, ты потеряешь рекламные контракты и так далее.
Например, если кто-то из спортсменов скажет, что БЛМ это очень важная проблема, к нему не будет санкций внутри России. А если по незнанию скажет, что БЛМ это ерунда, то к нему могут быть применены санкции вне России, которые разрушат карьеру и лишат заработка. Тоже самое про харрасмент.
Те, кто писал эти методички, как это не странно звучит, реально стараются оберегать спортсменов (которые часто не в курсе повесточки) от международной травли в случае неудачно подобранных слов и ответов.
Всевозможный Мика
мякотка в том что никакого КГБ уже давно нет
Единственный пункт в комментарии, с которым категорически не согласен, лол.
Как это нет если их представитель так называемый президент?
А левацкре движение напоминает борьбу за всех и всё в прошлом нашей страны, такая же "озабоченность делами меньшинств в кап.странах"
Back to USSR
Когда же нам ждать возвращение легендарного пломбира?
Крым, харассмент, бэлээм
Квас, окрошку, бони эм
И дворец в геленжыке
Методичка в рюкзаке
ну по сути то, чем обычно занимаются менеджеры и агенты спортсменов.
Олимпиада это всегда про политику, про мериться мускулами.
Конкретно данное начинание максимально спорное, но если разобрать по пунктам, то тут как раз на случай политических вопросов предлагается не отвечать.
По поводу допинга - скорее часть общей нынешней стратегии (не будем рассуждать, правильная или нет)
По поводу харассмента - вот тут скорее про обязанность менеджеров, сейчас темы БЛМ и харассмента максимально взрывооспасные. Скажешь что-то не то, и можешь отхватить и от тех, и от других.
Лишний будильник
Sport is not inside politic, — прокоментировал спортсмен Российской сборной
ОКР
Аббревиатура для них вполне подходящая
Пока это прокатывает, но скоро леваки займут позицию «кто не с нами, тот против нас«, и такое перестанет прокатывать.
Журналист: Крым чей?
Спортсмен: ну говорят что не Российский
Журналист а чей тогда?
Спортсмен: не знаю, я в географии не очень
"Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, — это харассмент. Тут спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах»"
А если сталкивался?
Как удобно, путин гадит, а всем просто методички раздают для неудобных вопросов. Но все таки удобнее было бы, если бы нам не нужно было постоянно оправдываться из за этого мудака?
к условным USA тоже много вопросов может быть. Тот же Макаффи из последнего. Да дохуя чего. Может просто спортсменов не надо дергать
Виноватый корабль
Может просто спортсменов не надо дергать
Как же тогда будет жить жёлтая пресса?
А мне не интересно что там у usa, мне надоело оправдываться за крым, президента отравителя, который тушит пожары в Турции, а не в своей стране и то какую пенсию получают мои родственники
При чем тут только олимпиада? Леваки не могут не впихнуть свои пиздострадания вообще во все щели
Бедные спортсмены. Сколько бед свалилось на их головы, сколько мочи испорчено!
Про Крым недавно глянул отрывки интервью Парфенова и Кисилева, того, со старого НТВ. Который эээкает постоянно.
Ответы Леонида очень расстроили пользователей тик-тока. Ну точнее тiк тока
Памятка по ответам не соответствует характеру страны, где проходит олимпиада.
Должно быть так:
— чей крым, что по блм?!
— гоминасааай, кавааай, саянара! Бака, бака, ксо ксо✌️😵
Будут с водкою дебаты, отвечай
"Нет, ребята-демократы, только чай!"
От подарков их сурово отвернись
Мол, у самих добра такого завались"
Теперь можно так же ожидать, что кто-то из них попросит политического убежища, а может - и целые сборные.
Но чекисты сработают на опережение, к тому же семьи в заложниках.
Не, это не так работает. Для спортсмена в России на первом месте деньги. А в России ему больше платят, чем на Западе. Там вообще многим приходится ещё где-то работать. Потому что на деньги от спорта не проживёшь. Наши же тоже могут быть фиктивно устроены где-нибудь. В Газпроме, например. Поэтому команда Газпрома всегда побеждает в спартакиадах, проводимых по инициативе Министерства энергетики РФ