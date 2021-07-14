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Ольга Щербинина

Российским олимпийцам выдали инструкцию о поведении в Токио. Их научили отвечать на вопросы про Крым, харассмент и BLM Статьи редакции

Методичку подготовили в связи с рисками провокаций в соцсетях и СМИ.

С документом ознакомились «Ведомости». В пресс-службе Олимпийского комитета России подтвердили его подготовку.

  • ОКР предупредил спортсменов, что с приближением Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам «могут носить провокационный характер» и ставить олимпийцев «по незнанию» в неприятное положение;

Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене.

  • В ОКР уже поступили сигналы о том, что спортсмены сталкиваются с «буллингом со стороны пользователей» в соцсетях, и на такие провокации рекомендуют не поддаваться. Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях может распространиться очень быстро, подчеркнули в инструкции: «Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии»;
  • На Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: «No comment»;
  • При этом некоторые ответы уже подготовили. Если спортсмена спросят про движение Black Lives Matter, он должен объяснить журналисту, что отношение к нему — личное дело каждого, «но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов»;
  • Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР;
  • На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, так как в них он никогда не участвовал, а санкции должны комментировать те, кто их вводил;
  • Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, — это харассмент. Тут спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах»;
  • Так как в этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций, зарубежные и «отдельные российские» СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам посоветовали говорить, что они всё равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент;
  • Спортсменам также напомнили, что в период c 14 июля по 11 августа они не могут участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров и должны учитывать это при планировании рекламных постов;
  • Источник «Ведомостей», близкий к ОКР, отметил, что такие инструкции — новая практика для России, на прежних Играх спортсмены подобные памятки не получали. Более жёсткий подход был в советское время, когда с делегациями спортсменов работали прикомандированные сотрудники КГБ, а для самого выезда за границу требовалось пройти согласование в ЦК;
  • Собеседник «Ведомостей» в МИДе сказал, что инструкция для спортсменов — членов команды ОКР с ведомством не согласовывалась.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Сборная России на ней будет выступать не под российским национальным флагом, а под флагом ОКР.

#новости #олимпиада2020

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Николай Николаевич

68

Группа советских туристов, отъезжающих в Италию, получает инструктаж.
— Запишите несколько фраз на итальянском: «Как пройти к гостиницу?», «Сколько стоил лимонад?»
Один из туристов:
— А как будет по-итальянски «Предоставьте мне политическое убежище»?
— Зачем это вам? — строго спрашивает другой турист.
— Я просто хотел узнать, кто у нас в группе старший от КГБ!

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Pavel Voronin

Николай
3

Советских туристов, уезжающих в Амстердам, научили, что в случае любых проблем нужно требовать советского консула. Один турист заблудился и попал в «квартал красных фонарей». Забегает в дом, кричит: «Мне нужен советский консул!» Ему отвечают, что консула нет, есть только девочки. Турист настаивает, начинает ругаться. Выходит «мадам», долго думает, наконец,) говорит: «Окей, поссибл. Бат вери экспенсив!»

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Экспертный мангал

35

Вкратце:
изображайте Пескова

Ответить

Личный Никита

10

Личная свобода и мнение гражданина РФ принадлежит Великому Руководителю. Мнение гражданина - мнение всей страны.

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Задний ключ

Личный
63

Инструкция на удивление адекватная — сохранять максимальную отстранённость и нейтральность. Это важно в первую очередь для самих спортсменов, потому что за одно неверное слово могут отменить в любой момент, а на Играх это особенно опасно. Великий Руководитель, наоборот, был бы рад, если бы все спортсмены в один голос повторяли что крымнаш и далее по списку.

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Личный Никита

Задний
–2

Дело не в том, что инструкция адекватная или нет, дело именно в её существовании. Почему собственно мнение спортсмена должно проецироваться на всю страну? Это же типа такая  реальность, которую Вован и его дружки хотят создать для россиян, и которая бы была выгодна только лишь им и больше никому. 

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Задний ключ

Личный
7

Ещё раз: для спортсмена она чем плоха? Она защищает бедных детей,  приехавших просто соревноваться, от нападок журналистов с политикой? Она заставляет говорить что-то против их собственных убеждений? Нет, просто советуют ничего не комментировать. Понимаю, что для россиян, особенно сваливших, видеть во всём происки злобного деда — любимое занятие. Нормальная инструкция, которая самому спортсмену куда выгоднее, чем тем, кто её писал.

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Nick Rosenberg

Задний
1

Сегодня спортсмен выразит личное мнение, например что БЛМ это хорошо, и в следующий раз за нарушение инструкции его не возьмут в сборную. Вообще насколько же проебалась вся эта страна в любой сфере жизни и политики, что ей приходится выпускать такие чучхе-лайк инструкции.

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Задний ключ

Nick
0

Могут ли не взять в сборную в следующий раз за одобрение БЛМ? Могут, наверное. Могут выкинуть нахуй с Игр за неодобрение БЛМ? Разорвать все контракты, запретить выступать, устроить полную отмену? С вероятностью в 99,9%. Весь мир стал чересчур ранимым.

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Danil Kuznetsov

Nick
0

Открою секрет, спортсмены вообще не самая умная часть общества. И если он назовёт негров неграми, как его в школе учили, то может вполне огрести от активистов. А памятка как раз напоминание говорить про спорт и не лезть в те темы, в которых он не шарит 

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Алексей Логачев

Задний
–5

За этой "мнимой" заботой о спортсмене кроется простое желание, чтобы никто там не удумал сказать, что в России есть политзаключенные

Ответить

aliftin

Алексей
5

А для чего они там должны это говорить? Там так-то "спорт вне политики" и олимпийские игры не должны становиться трибуной для задвигания своих политических взглядов. 

Ответить

Граф Лан'рас

aliftin
1

Это как в том анекдоте:
-Папа, а в какой концлагерь нас везут?
-Не знаю, сынок, я политикой не интересуюсь

Ответить

Алексей Логачев

aliftin
–2

Ну в России вся жизнь вне политики :) 
"Спорт вне политики" - слоган, который не означает, что о политике на время Олимпиады надо молчать и ни слова не говорить. Этот слоган означает как раз то, что канселить спортсменов за их взгляды нельзя, какими бы они не являлись и что бы они не поддерживали. 

Ответить

Alex Volkov

aliftin
–1

Почему они не имеют права это сказать, если хотят? Когда спорт был вне политики? Спортсменов всегда цепляют к политике.

Ответить

Виноватый

Alex
1

А если не хотят отвечать, или не в курсе того вопроса, что их спрашивают?

Ответить

Alex Volkov

Виноват…
0

Так и сказать.

Ответить

Виноватый

Alex
0

Спортсмены находятся в стрессовой ситуации, когда их спрашивают, и многие люди боятся ударить в грязь лицом, сказав, что что-то не знают.

Ответить

Bkmz Иванов

Задний
1

Но ведь общение в соц сетях это не максимальная отстранённость. Зачем вообще в этот момент там находиться зная что ты столкнешься с негативом.

Ответить

Виноватый

Bkmz
1

Общение в соц сетях это пиар, потом за рекламу кроссовок больше заплатят.

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
0

 А инструкция как раз и подразумевает
в один голос повторяли что крымнаш и далее по списку

Ответить

Задний ключ

Bkmz
0

То есть, ты предлагаешь изменить пункт «следите за пиздежом в соцсетях» на «не пользуйтесь соцсетями», я правильно понимаю?

Ответить

Bkmz Иванов

Задний
–1

Да. Не будет отвлекать. Многие спортсмены перед важными матчами так и делают

Ответить

Задний ключ

Bkmz
0

Я тебе это напомню в следующий раз, когда будешь топить за свободную и прекрасную Россию будущего.

Ответить

Bkmz Иванов

Задний
0

Некорректное сравнение

Ответить

Задний

Bkmz
0

Злобное правительство в своей злобной инструкции: ребят, думайте, что пишете в соцсетях, потереть всё равно не успеете, интернет всё помнит.

Илюша: давайте лучше запретим спорстменам соцсети на время Игр

Ответить

Антон Пострунин

Задний
1

Инструкция написана настолько крымнашисто, насколько можно, чтобы тебя потом не отпинали. Например вот это прям классическое линчевание негров:
Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах

Ответить

Рыжий

Антон
0

А чем тебя пункт не устраивает? Максимально обтекаемо, не доебаться. Цель методички - не пиздануть что-то такое, из-за чего тебя отменят. Не забывай, что это там могут быть журналисты из свободный демократических стран Запада, где за неправильное мнение кэнселят 

Ответить

Alex Volkov

Рыжий
0

А если сталкивался/сталкивалась? Обтекать?

Ответить

Рыжий

Alex
0

Обтекать. Будешь высказывать свое мнение и по незнанке не попадешь в струю - все, контрактов не будет

Ответить

Leha Shum

22

Очень крутое и умное дело, даже удивительно что наши до такого додумались
Молодцы, вещь очень полезная 
А комментаторы могли бы задуматься что многим спортсменам 15-19 лет и они далеки от повесточки, мемов, блм. И тем более не знают что может быть за один не осторожный твит.

Я считаю такое на уроках в школе надо проводить. Сколько поломанных жизней из-за hatespeech, фоток гитлера, необдуманно выложенных эро фоток. 

Ответить

Виноватый корабль

Leha
11

Кстати: не редки случаи, когда профессиональные спортсмены в школе не учатся, новости не читают и ни с кем не общаются, а только тренируются и тренируются. Так что на пресс-конференции брякнуть могут всякое.

Ответить

Меньший дебаркадер

Leha
0

 они далеки от повесточки

ссзб

Ответить

Vladimir Medvedev

15

Самый смак не в том, что в России выдают эти методички, а в том, что если не будешь их придерживаться, тебя закенселят на западе, ты потеряешь рекламные контракты и так далее.

Например, если кто-то из спортсменов скажет, что БЛМ это очень важная проблема, к нему не будет санкций внутри России. А если по незнанию скажет, что БЛМ это ерунда, то к нему могут быть применены санкции вне России, которые разрушат карьеру и лишат заработка. Тоже самое про харрасмент.

Те, кто писал эти методички, как это не странно звучит, реально стараются оберегать спортсменов (которые часто не в курсе повесточки) от международной травли в случае неудачно подобранных слов и ответов.

Ответить

Leha Shum

Vladimir
9

Вот именно!
Шутки в треде по сотрудника КГБ в штатском, но мякотка в том что никакого КГБ уже давно нет, зато появился
Дисциплинарный Моральный Комитет Левацкой Совести, который карает за _неправильные_ мысли.

Ответить

Всевозможный Мика

Leha
3

мякотка в том что никакого КГБ уже давно нет

Единственный пункт в комментарии, с которым категорически не согласен, лол.

Ответить

Bkmz Иванов

Leha
0

Как это нет если их представитель так называемый президент? 
А левацкре движение напоминает борьбу за всех и всё в прошлом нашей страны, такая же "озабоченность делами меньшинств в кап.странах"

Ответить

Леха

13

Back to USSR

Ответить

Коровка говорит мууу

Леха
5

no comment

Ответить

Михаил Бочаров

Леха
1

Когда же нам ждать возвращение легендарного пломбира?

Ответить

Eugard

Михаил
1

Ага, и газировки за копейку

Ответить

Pavel Voronin

Eugard
2

это без сиропа. с сиропом - 3

Ответить

Eugard

Леха
0

Радуешься?
Уже скоро. 

Ответить

Леха

Eugard
0

Да я же троллил

Ответить

Eugard

Леха
1

Как можно троллить на такую тему?
Россия возвращается с колен на карачки, а ты троллишь

Ответить

Веселый франт

Eugard
1

В гулаг его

Ответить

Eugard

Веселый
0

Законодательно уже обосновали, так что можно не зарекаться.

Ответить

Р О Б А Т

12

Крым, харассмент, бэлээм
Квас, окрошку, бони эм
И дворец в геленжыке
Методичка в рюкзаке 

Ответить

Icipher

Р
2

Т А Б О Р

Ответить

Richie Vell

Icipher
1

Б О Р А Т

Ответить

Icipher

Richie
0

Р А Б О Тать и плотить нологе

Ответить

Текущий микроскоп

8

шпорт вне политики

Ответить

Виктор Огай

Текущий
1

ну по сути то, чем обычно занимаются менеджеры и агенты спортсменов.

Ответить

ggg123

Виктор
8

Так получается что это и есть политика. Спортсмены будут выражать не свое мнение, а мнение выбранное властью РФ.

Ответить

Виктор Огай

ggg123
2

Олимпиада это всегда про политику, про мериться мускулами.
Конкретно данное начинание максимально спорное, но если разобрать по пунктам, то тут как раз на случай политических вопросов предлагается не отвечать.
По поводу допинга - скорее часть общей нынешней стратегии (не будем рассуждать, правильная или нет)
По поводу харассмента - вот тут скорее про обязанность менеджеров, сейчас темы БЛМ и харассмента максимально взрывооспасные. Скажешь что-то не то, и можешь отхватить и от тех, и от других.

Ответить

Шендер Викторович

Текущий
0

Шпроты

Ответить

Лишний будильник

Текущий
0

Sport is not inside politic, — прокоментировал спортсмен Российской сборной

Ответить

Алексей Иванов

7

ОКР

Аббревиатура для них вполне подходящая 

Ответить

Ваша Закладко

Алексей
0

оу кей, р

Ответить

Виноватый корабль

3

хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент

Каждый день в 6 утра про "Радио России".
Не благодарите.

Ответить

Дмитрий Иванов

2

Пока это прокатывает, но скоро леваки займут позицию «кто не с нами, тот против нас«, и такое перестанет прокатывать.

Ответить

Корнелий Шнапс

2

Журналист: Крым чей?
Спортсмен: ну говорят что не Российский
Журналист а чей тогда?
Спортсмен: не знаю, я в географии не очень

Ответить

Готовый шмель

–3

Будто лично сам Путин составил 🤣

Ответить

Николай Ерёменко

1

"Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, — это харассмент. Тут спортсмены должны отвечать, что спортивный мир с такой проблемой справится: «Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах»"

А если сталкивался?

Ответить

тим тим

Николай
0

«Сталкивался однажды, но в другой стране, ты её не знаешь, она на другом континенте находится»

Ответить

Меньший дебаркадер

0

no comment, права людей нас не волнуют, мы тут только ради РУССКИЕ ВПЕРЕД

Ответить

Nike Kolder

–3

Как удобно, путин гадит, а всем просто методички раздают для неудобных вопросов. Но все таки удобнее было бы, если бы нам не нужно было постоянно оправдываться из за этого мудака?

Ответить

Richie Vell

Nike
0

к условным USA тоже много вопросов может быть. Тот же Макаффи из последнего. Да дохуя чего. Может просто спортсменов не надо дергать 

Ответить

Виноватый корабль

Richie
0

Может просто спортсменов не надо дергать

Как же тогда будет жить жёлтая пресса?

Ответить

Nike Kolder

Richie
0

А мне не интересно что там у usa, мне надоело оправдываться за крым, президента отравителя, который тушит пожары в Турции, а не в своей стране и то какую пенсию получают мои родственники

Ответить

thekitakun

Nike
0

При чем тут только олимпиада? Леваки не могут не впихнуть свои пиздострадания вообще во все щели

Ответить

Говорил

0

составили список вопросов для журналистов

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

0

Бедные спортсмены. Сколько бед свалилось на их головы, сколько мочи испорчено! 

Ответить

Всероссийский Орзэмэс

0

Мне нравится, как личное мнение они назвали «по незнанию».

Ответить

Лишний будильник

0

Ай донт спик инглиш

Ответить

сироп от щекотки

0

Про Крым недавно глянул отрывки интервью Парфенова и Кисилева, того, со старого НТВ. Который эээкает постоянно.

Ответы Леонида очень расстроили пользователей тик-тока. Ну точнее тiк тока

Ответить

сироп от щекотки

0

Памятка по ответам не соответствует характеру страны, где проходит олимпиада.
Должно быть так:
— чей крым, что по блм?!
— гоминасааай, кавааай, саянара! Бака, бака, ксо ксо✌️😵

Ответить

Женя Николаев

0

Будут с водкою дебаты, отвечай
"Нет, ребята-демократы, только чай!"
От подарков их сурово отвернись
Мол, у самих добра такого завались"

Ответить

Eugard

–2

Теперь можно так же ожидать, что кто-то из них попросит политического убежища, а может - и целые сборные.
Но чекисты сработают на опережение, к тому же семьи в заложниках.

Ответить

Кузькин отец

Eugard
0

Не, это не так работает. Для спортсмена в России на первом месте деньги. А в России ему больше платят, чем на Западе.  Там вообще многим приходится ещё где-то работать. Потому что на деньги от спорта не проживёшь. Наши же тоже могут быть фиктивно устроены где-нибудь. В Газпроме, например. Поэтому команда Газпрома всегда побеждает в спартакиадах, проводимых по инициативе Министерства энергетики РФ

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