Суд арестовал шестерых участников массовой драки в Кузьминках по статье о несанкционированном митинге Статьи редакции
Им дали по 15 суток.
Решение приняли Кузьминский районный суд Москвы. Участников драки признали виновными в нарушении правил публичной акции (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.
В массовой драке принимали участие мигранты из Средней Азии, в основном выходцы из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Несколько человек госпитализировали с ножевыми ранениями.
После драки задержали 103 человека. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Некоторым участникам драки грозит выдворение из России с последующим запретом на возвращение.
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