{"items":[{"comment_id":5918826,"subsite_id":246497,"user_id":343722,"type":"comment_add","id":5918826,"hash":"8e2124313d964cf8eb74686a359fa661","date":1626246145,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013?comment=5918826","text":"\u041d\u0443 \u0442\u0438\u043f\u0430. \u0412 90\u044b\u0435 \u0417\u041f \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u043e. \u0418 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343722-ryzhiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9d39a79-44b7-d424-e0ed-824ec330e978\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":410013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918830,"subsite_id":245416,"user_id":228874,"type":"comment_add","id":5918830,"hash":"8f4fd2dfdf64951548e5b386d49ba925","date":1626246181,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm?comment=5918830","text":"\u041f\u0430\u043c\u044f\u0442\u043a\u0430 \u043f\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0433\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0430.

\u0414\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a:

\u2014 \u0447\u0435\u0439 \u043a\u0440\u044b\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u0431\u043b\u043c?!

\u2014 \u0433\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0441\u0430\u0430\u0430\u0439, \u043a\u0430\u0432\u0430\u0430\u0430\u0439, \u0441\u0430\u044f\u043d\u0430\u0440\u0430! \u0411\u0430\u043a\u0430, \u0431\u0430\u043a\u0430, \u043a\u0441\u043e \u043a\u0441\u043e\u270c\ufe0f\ud83d\ude35","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":228874,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/228874-sirop-ot-shchekotki","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5253d16d-a19a-4a54-ed9f-501225a626c0\/","name":"\u0441\u0438\u0440\u043e\u043f \u043e\u0442 \u0449\u0435\u043a\u043e\u0442\u043a\u0438","isVerified":false},"content":{"id":410061,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0446\u0430\u043c \u0432\u044b\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e \u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e. \u0418\u0445 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e \u041a\u0440\u044b\u043c, \u0445\u0430\u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438 BLM"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918831,"subsite_id":245416,"user_id":47011,"type":"comment_add","id":5918831,"hash":"b51a2cd00e3c8169ffc24a1bfc80b039","date":1626246185,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410065-sud-arestoval-shesteryh-uchastnikov-massovoy-draki-v-kuzminkah-po-state-o-nesankcionirovannom-mitinge?comment=5918831","text":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0441\u043a\u0430\u0440\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":47011,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/47011-towardsahead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/88644192-72b5-59a7-8d15-5cd72bf45b6f\/","name":"towardsahead","isVerified":false},"content":{"id":410065,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410065-sud-arestoval-shesteryh-uchastnikov-massovoy-draki-v-kuzminkah-po-state-o-nesankcionirovannom-mitinge","title":"\u0421\u0443\u0434 \u0430\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b \u0448\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u044b\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0430\u043a\u0438 \u0432 \u041a\u0443\u0437\u044c\u043c\u0438\u043d\u043a\u0430\u0445 \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u043e \u043d\u0435\u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u043c\u0438\u0442\u0438\u043d\u0433\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918832,"subsite_id":245416,"user_id":8735,"type":"comment_add","id":5918832,"hash":"6b3d1b7cc9d77f2caa92f68e0659c4de","date":1626246189,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410052-notariusy-nachali-prinimat-na-hranenie-i-vydavat-elektronnye-dokumenty?comment=5918832","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043f\u043b\u0435\u043c\u044f\u043d\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d. \u041a\u0430\u043a \u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8735,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8735-ilya-geraskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01196b01-ba2c-0d15-e83b-687808e483ec\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0413\u0435\u0440\u0430\u0441\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":410052,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410052-notariusy-nachali-prinimat-na-hranenie-i-vydavat-elektronnye-dokumenty","title":"\u041d\u043e\u0442\u0430\u0440\u0438\u0443\u0441\u044b \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918833,"subsite_id":246497,"user_id":399218,"type":"comment_add","id":5918833,"hash":"f6810051f90317a08b587a7739516834","date":1626246193,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013?comment=5918833","text":"\u041e\u0441\u043e\u0431\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0437\u043e\u0440 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448. \u0421\u043e\u043b\u043e\u0432\u044c\u0438\u043d\u044b\u0439 \u041f\u043e\u043c\u0451\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043b\u0438\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0432\u043e\u0437 \u043d\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435\u00a0 \u0431\u043e\u043b\u0442-\u0448\u043e\u0443 \u0438 \u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":399218,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/399218-erlan-zhurabaev-aka-erlandec","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8481af7b-aef3-5dca-b460-3421c9eb54b2\/","name":"\u0415\u0440\u043b\u0430\u043d \u0416\u0443\u0440\u0430\u0431\u0430\u0435\u0432 aka \u042d\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0435\u0446","isVerified":false},"content":{"id":410013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918840,"subsite_id":245416,"user_id":343722,"type":"comment_add","id":5918840,"hash":"6bc41a0e28533fefa6ea467d6bb87fda","date":1626246239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm?comment=5918840","text":"\u041e\u0431\u0442\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c. \u0411\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0432\u044b\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043f\u043e \u043d\u0435\u0437\u043d\u0430\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0435\u0448\u044c \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0443\u044e - \u0432\u0441\u0435, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343722,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343722-ryzhiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a9d39a79-44b7-d424-e0ed-824ec330e978\/","name":"\u0420\u044b\u0436\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":410061,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0446\u0430\u043c \u0432\u044b\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e \u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e. \u0418\u0445 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e \u041a\u0440\u044b\u043c, \u0445\u0430\u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438 BLM"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918841,"subsite_id":245416,"user_id":8735,"type":"comment_add","id":5918841,"hash":"2dff1a8ce3e98af1187e656277fb9400","date":1626246247,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410052-notariusy-nachali-prinimat-na-hranenie-i-vydavat-elektronnye-dokumenty?comment=5918841","text":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443 \u0428\u043e\u0439\u0433\u0443. \u0422\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0447\u0435\u043c \u0434\u0435\u043b\u043e \u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0420\u043e\u0441\u043e\u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440 \u0442\u0443\u043f\u043e \u043e\u0442\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f \u0447\u0442\u043e\u043b\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8735,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8735-ilya-geraskin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/01196b01-ba2c-0d15-e83b-687808e483ec\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u0413\u0435\u0440\u0430\u0441\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":410052,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410052-notariusy-nachali-prinimat-na-hranenie-i-vydavat-elektronnye-dokumenty","title":"\u041d\u043e\u0442\u0430\u0440\u0438\u0443\u0441\u044b \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918848,"subsite_id":246497,"user_id":300996,"type":"comment_add","id":5918848,"hash":"17d454416d20ee73800df684ff7e0dae","date":1626246293,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013?comment=5918848","text":"\u0418 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c \u0442\u0443\u0442 90-\u0435? \u041d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \u043d\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u0442\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430, \u0437\u0430\u043a\u0430\u043d\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043f\u043b\u0435\u0442\u0435\u043d\u044b \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c.



\u041f\u0440\u043e 90-\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0432\u0441\u0435 10 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043d\u044e \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b\u043e \u0438 \u0447\u0442\u043e, \u043d\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":300996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/300996-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":410013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410013","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918849,"subsite_id":245416,"user_id":140604,"type":"comment_add","id":5918849,"hash":"2a0b872329b2372427fa7532b57e28c8","date":1626246318,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm?comment=5918849","text":"\u0411\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441 \u0432\u043e\u0434\u043a\u043e\u044e \u0434\u0435\u0431\u0430\u0442\u044b, \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0439

\"\u041d\u0435\u0442, \u0440\u0435\u0431\u044f\u0442\u0430-\u0434\u0435\u043c\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u044b, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0430\u0439!\"

\u041e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432 \u0438\u0445 \u0441\u0443\u0440\u043e\u0432\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0440\u043d\u0438\u0441\u044c

\u041c\u043e\u043b, \u0443 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":140604,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/140604-zhenya-nikolaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0362bf31-d6cc-081e-a603-928f5f8ac755\/","name":"\u0416\u0435\u043d\u044f \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":410061,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410061-rossiyskim-olimpiycam-vydali-instrukciyu-o-povedenii-v-tokio-ih-nauchili-otvechat-na-voprosy-pro-krym-harassment-i-blm","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u043e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0446\u0430\u043c \u0432\u044b\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e \u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e. \u0418\u0445 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043f\u0440\u043e \u041a\u0440\u044b\u043c, \u0445\u0430\u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438 BLM"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5918854,"subsite_id":214343,"user_id":182771,"type":"comment_add","id":5918854,"hash":"ea14091f0c212038a339f6be5638085a","date":1626246362,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409603-obsuzhdenie-etichno-li-30-letnemu-muzhchine-vstrechatsya-s-16-letney-devushkoy?comment=5918854","text":"\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0432\u0437\u0440\u043e\u0441\u043b\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u0441 \u043a\u0435\u043c \u0435\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0441\u043f\u0430\u0442\u044c, \u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0430



\u0423 \u0440\u0435\u0431\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f - \u043d\u0435\u0442\u0443. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":182771,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/182771-mihail-kometov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9635c5f6-5e68-c8bc-b4ed-99bcd46b1b83\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u041a\u043e\u043c\u0435\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":409603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409603-obsuzhdenie-etichno-li-30-letnemu-muzhchine-vstrechatsya-s-16-letney-devushkoy","title":"\u041e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435: \u042d\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043b\u0438 30-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 16-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0439 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u043e\u0439"},"isAnonymous":false}]}