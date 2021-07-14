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Ольга Щербинина

Суд арестовал шестерых участников массовой драки в Кузьминках по статье о несанкционированном митинге Статьи редакции

Им дали по 15 суток.

Решение приняли Кузьминский районный суд Москвы. Участников драки признали виновными в нарушении правил публичной акции (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.

В массовой драке принимали участие мигранты из Средней Азии, в основном выходцы из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Несколько человек госпитализировали с ножевыми ранениями.

После драки задержали 103 человека. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Некоторым участникам драки грозит выдворение из России с последующим запретом на возвращение.

#новости #происшествия

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Леха

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Опять высокий спрос будет 😿

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Сердечный магнит

Леха
0

Оскорбление, достойное оскара

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pashazaur

6

Драку нужно было предварительно согласовать с властями
Вот дурачины

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Р О Б А Т

1

Санкционированный митинг кыргызов 🤣

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Вечный танк88

1

План то нужно выполнять.

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N N

0

Яка держава, таки и протесты

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Lex Provocante

0
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Ze Katze

0

Несогласована драка

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