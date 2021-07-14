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Ольга Щербинина

Coca-Cola изменит вкус и упаковку напитка Coca-Cola Zero Sugar Статьи редакции

Его постараются сделать максимально похожим на классическую колу.

111 111 комментариев
4734 просмотров

Упаковка продукта также будет выглядеть иначе — она станет полностью красной, а не красно-чёрной, пишет CNN.

Компания надеется, что обновлённая версия Zero Sugar привлечёт больше потребителей. Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что напиток, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. По его мнению, усовершенствованный рецепт поможет исправить ситуацию.

Новая версия газировки поступит в продажу в США в июле, а в сентябре — в Канаде. Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынка, чем возмутила некоторых потребителей.

Stephen Collins @scollins87avfc
@CocaCola what have you done to my favourite drink coke zero sugar? The new recipe is shocking. I won't be buying another can until you fix your mistake and bring back the old flavour #cokezero
Что вы сделали с моим любимым напитком Coca-Cola Zero Sugar? Новый рецепт возмутителен. Я не куплю больше ни банки, пока вы не исправите ошибку и не вернёте старый вкус
sofia. 🌷 is on a roadtrip @PaynesForever
Shoutout to coca cola for changing their coca cola zero sugar recipe bc you made me get rid of my addiction bc the new taste is so bad :))))
Передаю привет Coca-Cola из-за того, что она изменила рецепт Coca-Cola Zero Sugar и помогла избавиться от зависимости от неё — настолько ужасен вкус

Компания не уточнила, как именно изменила рецептуру в США, но отметила, что новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.

Coca-Cola впервые запустила Coke Zero в 2005 году. В 2017 году она изменила рецепт продукта и переименовала его в Coca-Cola Zero Sugar. Тогда некоторые потребители тоже критиковали компанию за такое решение.

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#новости #cocacola

111 111 комментариев
13
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Дмитрий Кораблёв

34

как отказался от сладкого, понял всю прелесть зеро и чая без сахара.
Зеро в разы вкуснее. Теперь не могу пить сладкие газировки(

Ответить

Грэм Грэмский

Дмитрий
6

Так Зеро такая же сладкая газировка, только вместо сахара заменитель
То есть выходит ты не отказался от сладкого

Ответить

Грэм Грэмский

Грэм
4

@Александр Лукашенко, не бойся, когда-нибудь колу и с картошкой сделают
Тоже будет не сладкая

Ответить

Готовый шмель

Грэм
–1

мой такой скрин минуснул, а сам порвался?))))

лол, мда

Ответить

Грэм Грэмский

Готовый
1

Скрин чисто ради заезженной шутки про картоху, а не ради того, чтобы минус показать

Ответить

Александр

Грэм
–1

заплачь

Ответить

Грэм Грэмский

Алексан…
0

Мне то зачем плакать, тебе же обидно

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Грэм
1

я сладкое не бросил, но кола зеро менее насыщенная сладостью это факт))

Ответить

Грэм Грэмский

Дмитрий
0

Наверное
По мне так это больше дело вкуса, лучше уж минералки бахнуть, если хочешь что-то газированной

Ответить

vvtwittep

Дмитрий
0

Мне в свое время помог подобный ролик

Ответить

Павел Фролов

vvtwittep
6

У меня после в музыки из ролика в комнате чуть темнее стало

Ответить

Твой Полиомелит

Дмитрий
2

А как отказался от сладкого? Порой, особенно по Осени, хочется вкусной шоколадкой прям в вену бахнуться!

ЗЫ: по вкусу Zero = Diet Coke

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Твой
0

просто не есть, но я не отказался навсегда, сейчас ем по расписанию, типо 1 раз в 3 дня, естественно немного)) Просто могу Сникерс сожрать, например.

Ответить

Максим Манчестер

Дмитрий
1

Отвратительное послевкусие как от пепси

Ответить

Дмитрий Титов

Максим
1

У всего что с сахаром

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Максим
1

такая же херня, когда отказываешься от сахара, а потом пытаешься попить чай с сахаром, охуеваешь от послевкусия)

Ответить

Максим Манчестер

Дмитрий
0

Нормальный чай не надо сахарить)) зеленый тем болеешь

Ответить

Leor M

Дмитрий
0

Та же история, но я еще спрайт люблю.

Ответить

мЕдь

16

Как можно сделать похожим что-то без сахара на что-то с сахаром. Все эти подсластители придумали демоны. Аспартам должен гореть в аду. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
19

Отвратительное послевкусие, которое хочется смыть чем угодно. 

Ответить

Смешной Филипп

мЕдь
4

зато если на пол прольешь то пол липким не будет

Ответить

theLastLetters

Смешной
12

Если пол не липкий, носки снимать неудобно.

Ответить

мЕдь

Смешной
2

Я аккуратный.

Ответить

Смешной Филипп

мЕдь
1

всегда есть вероятность локтем пихнуть банку со стола

Ответить

мЕдь

Смешной
3

Я лучше в такой ситуации липкий пол протру, чем выпью что-то с аспартамом.

Ответить

Сергей Макаров

мЕдь
1

Аспартам более менее норм, когда его залпом жахаешь прямо из холодильника. Не особо его чувствуешь. А вот когда он тёплый это треш. Плюс он не смывается с ротовой полости долгое время и только усиливает чувство жажды. Поэтому напиться им невозможно, увы

Ответить

мЕдь

Сергей
0

А вот когда он тёплый это треш

О, тут ты в точку попал. 

Ответить

mt

мЕдь
1

Не знаю, я то ли привык, то ли производители стали использовать более современные подстастители - послевкусие практически не чувствуется и не раздражает.
.
Кстати, забавно - пепси использует (или использовала) натуральные подсластители, через полгода хранения они разлагались и напиток становился несладким.

Ответить

Раненый фитиль

мЕдь
6

Если не есть сахар почти совсем (максимум фрукты), то внезапно вкус многих подсластителей становится почти таким же, как сахар для обычных людей.
Вкус и восприятие у людей меняется, коллега моего отца 5-6 ложек сахара в чай кладет чтобы ему было более-менее сладко, здесь примерно то же самое

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

Так же как какое-нибудь лекарство связывается с рецептором, имитируя другое вещество, обладающее необходимыми свойствами, может активировать рецепторы сладости.

Ответить

мЕдь

Миша
–1

Да понятно. Но это какая-то постоянная сладость со своим особым вкусом, её хочется смыть как можно скорее. 

Ответить

Максим Баяндин

мЕдь
0

Хз, мне внезапно нравится вкус Zero. Химозный, но в то же время даёт какой-то пряный привкус.
Да и для некоторых людей сахар сильно вреднее, чем аспартам. Хз с чего он должен гореть в аду. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

мЕдь
0

Аспартам это находка богов для всех худеющих.

Ответить

Евгений Майер

20

Где ванильная кола в голосовалке? Лучший вкус ведь.

Ответить

Готовый шмель

Евгений
–1

классическую не продают, а вариант без сахара говно(

Ответить

Евгений Майер

Готовый
4

Где не продают? В Рашке как раз с сахаром продают, без сахара видел только у пепси (и то она говном оказалась)

Ответить

Готовый шмель

Евгений
0

в Украине с сахаром только классическая :(
а обычной ванильной лет 10 уже не продавали

Ответить

Евгений Майер

Готовый
11

Сочувствую. Радовался как сучка, когда опять начали завозить ванильную.

Ответить

мЕдь

Готовый
10

Выражаю свои соболезнования братскому народу.

Ответить

Madegghead

Евгений
–2

ты видимо в ней не был, фантазируешь...

Ответить

мЕдь

Madeggh…
0

Где он не был? В России ванильная с сахаром уже сто лет. 

Ответить

Madegghead

Готовый
–1

недавно хотел купить баночку или 0.5 колы. Кофе утром не выпил и надо было бахнуть дозу кофеина.
Везде или зеро или ванилла. И в основном все в фасовках по 1-2 л.
С огромным трудом нашел 0.5 и только ванилла.
Это бред какой-то...

Ответить

Классический Либерал

Евгений
0

Говнильная

Ответить

AUBE

–7

спасибо конечно химзаводу за новую химию

Ответить

Готовый шмель

AUBE
10

@Вахтёр , мне мстят за минус серией минусов

Ответить

AUBE

Готовый
–13

боже мой что творится, твои тупые комменты в одной теме минуснули

Ответить

Готовый шмель

AUBE
5

так ты каждый раз просто мстить бегаешь

ты их и до этого видел, а минусить побежал в ответку уже

и какой это раз уже? десятый? и не только со мной же

Ответить

AUBE

Готовый
–2

считай считай, десятый какой там, спички еще посчитай, поплачь итд итп

Ответить

Готовый шмель

AUBE
6

чел, ты самый известный обиженный мужчинка на сайте, что ты сейчас пытаешься мне или кому-то еще доказать?

Ответить

AUBE

Готовый
1

давай ной посильнее, а то вахтёр опаздывает на твои сопли

Ответить

Готовый

AUBE
3

по делу есть что сказать? выпей колы, веселее станешь

Ответить

AUBE

Готовый
0

усиль нытье, слабовато пока что

Ответить

Doktor Streyndzhlav

AUBE
1

Еще и минуснул без обоснований.
Не рвись!

Ответить

Doktor Streyndzhlav

AUBE
0

Пожалуйста!
Найдете что-то без, гм, химии в мире - дайте знать, пожалуйста!
Спасибо!
Пожалуйста!

Ответить

Готовый шмель

3

Их последние эксперименты с апельсиновым вкусом и ванилью без сахара оказались говном :(

Энергетик тоже прямо очень плохой.

Ответить

Pavel Melikhov

Готовый
4

Сложно сделать напиток лучше чем классическая кола. Она ИДЕАЛЬНА!

Ответить

Готовый шмель

Pavel
1

можно добавить немного рома)0

Ответить

Ilya Tazikov

Готовый
1

В Японии вроде тестят кока+джек

Ответить

Смешной Филипп

Готовый
3

Энергетик тоже прямо очень плохой.

согл, ниче лучше белого или синего монстра нет

Ответить

Готовый шмель

Смешной
0

в Украине синий давно не продают :(
белый пробовал один раз, когда после ковида не было вкуса, и мне не зашло))) это же тот, который без сахара? стоит дать ему еще один шанс?

Ответить

Смешной Филипп

Готовый
2

да, который без сахара, одно время я его много банок пил, сейчас вообще редко пью энергетики но если и что-то пью то либо дешевый торнадо либо синий монстр

Ответить

Близкий ключ

Смешной
–1

Внезапно Горилла очень неплоха и без побочек, присмотрись на как раз редкие случаи.

Ответить

Замкнутый

Готовый
0

Я был о тебе лучшего мнения

Ответить

Готовый шмель

Замкнут…
–1

Что случилось? :(

Ответить

Замкнутый

Готовый
2

Я пошутил.
Конечно же не был

Ответить

Готовый шмель

Замкнут…
–1

сук(

а я тоже люблю минералку, швепс тоник и трахун....

Ответить

Замкнутый

Готовый
0

Я тархун и саму траву люблб. С шашлыком

Ответить

Белорусский

Готовый
0

зачем энергетикам давать шанс?
есть же кофе

Ответить

Сергей Макаров

Белорус…
0

Я кофе перепил, не лезет больше, вот и пью энергетики. Плюс это банально проще, открыл холодильник, взял банку, выпил, профит.

А кофе надо заваривать, возится с ним и тд. Не всегда есть время

Ответить

Миша Копейкин

Смешной
1

Монстры любых цветов важны!

Ответить

Смешной Филипп

Миша
0

черный я кстати тоже много перепил, надоел просто, как и белый

Ответить

x mst

Смешной
0

Что за синий монстр? Манговый?

Ответить

Готовый шмель

Готовый
1

У пепси, правда, дела ещё хуже. Их неклассические варианты вообще на уровне каких-то подвальных продуктов.

Ответить

fullmetalboy48151623 .

Готовый
0

Pepsi max вроде по вкусу тот же классический Pepsi. А вот всякие "вкусовые" типа манго - ну такое. 

Ответить

Готовый шмель

fullmet…
–1

кстати, да
я его один раз пробовал и он вроде неплохой, но все равно разница есть, нет у макса того фирменного привкуса))

Ответить

Alex P

Готовый
1

энергетик збсь не надо тут, еле слез с этой вкуснятины

Ответить

Владимир Горячев

Готовый
1

Энергетик вообще норм, нейтральный такой. По крайней мере не оставляет впечатления, что может прожечь твой желудок как кровь ксеноморфа, в отличие от многих других.
Кола с лаймом тоже зашла, хотя я и не понял, где там лайм.

Ответить

Корнелий Шнапс

3

Кокаин добавят?

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Корнелий
0

Можно самому по вкусу добавить

Ответить

Смешной Филипп

3

так уже же поменяли, не? я в магазинах в бутылочках видел

Ответить

Р О Б А Т

2

С вискариком и ромом только зиро

Ответить

Корнелий Шнапс

Р
0

ЗА ЗОЖ!

Ответить

Экспертный мангал

2

новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее.

Брал колу без сахара как раз потому, что она не такая сладкая на вкус, а они наоборот делают слаще.

Ответить

atlant02 .

2

Давно колу не пил. Если хочется газировки, беру Натахтари, очень вкусный лимонад.

Ответить

Акиф Гаджиев

1

опрос в конце без вкуса ванильной колы? вы чё

Ответить

Alex Nevi

0

Надеюсь лучше будет, ибо сейчас - хрень полная. Сахар - без всякого послевкусия, чистый и сладкий. Все заменители - шляпа, как и в случае с хлебом - всё с каким-нибудь привкусом.
Я колу от пепси не отличу, а вот колу от Зиро - легко

Ответить

Славон

0

Пепси без сахара гораздо вкуснее, и не оставляет послевкусие сахарозаменителя во рту.

Ответить

Иван Дмитриев

0

аспартам и ацесульфам калия

лол, поешьте говна в редизайне

Ответить

Антон Лисин

1

Колой хорошо унитаз мыть 

Ответить

Le Petit Train Jaune

Антон
1

Теперь вкус очистителя тувалетов будет на 25% более вкусным и на 35% более освежающим!

Ответить

Антон Лисин

1

В стеклянной бутылке самая вкусная 

Ответить

Александр П.

1

После колы или пепси зеро не могу уже пить классическую - начинает охуевать эмаль зубов. Да и вкус стал отвратительным. Очень сладко и странное послевкусие. А напиток без сахара практически как вода с лёгким привкусом колы. Кинуть туда льда - и можно действительно утолить жажду в такую жару, что невозможно обычной газировкой. 

Ответить

Близкий ключ

Александр
–1

Вода с куском лимона в этом плане надёжнее)

Ответить

Вадим Милославский

1

Вот реально зеро иногда так хорошо заходит 👍

Ответить

Двойной мангал

–1

Новая кола с лаймом чисто пушка
А вообще им надо бы сделать колу вообще без газа, чисто вода с экстрактом цитрусов+смесь трав 

Ответить

Anton Zakharikhin

0

Полтора года сидел на коле зеро как на героине. Мог дома замки строить из пустых бутылок. Самое настоящее зло, особенно если есть какие-либо РПП

Ответить

Хрусталёв

0

И хорошо,а то очень сильно в худшую сторону отличается по вкусу, нулевой колой только запивать что-то

Ответить

solawind

0

В старой был какой то хуевый сахзам, из за которого оставалось неприятное послевкусие. При этом есть нормальные сахзамы в других напитках, но видимо они дороже

Ответить

Elendiar

solawind
0

Ты из США чтоль? Пишут же, что нормальные сахзамы в каких странах, в других могут бадяжить что угодно

Ответить

Антон Лисин

0

А теперь со вкусом мочи без сахара 

Ответить

Словесный Интервент

0

Сейчас начали продавать со вкусов лайма с зелёной этикеткой очень даже неплохо. Когда пью колу/пепси, то  всегда стараюсь добавить несколько листков мяты, выводить вкусовые качества напитка на новый уровень!

Ответить

плюшевый батон

0

После короны вкус любой колы стал больше похож на диетическую. Какое-то разложение вкуса произошло. Будто просто вода с кофейным вкусом и чём-то терпким.

В чатике по симптомам в телеге понял что я не одинок.

Ответить

Кирилл Ивлев

0

У зеро напитков, что кола, что пепси проклятый привкус стирального порошка 

Ответить

Влад

Кирилл
0

Лёд убирает этот привкус

Ответить

Замкнутый томагавк_два

0

Если хочется чего то газипованного покупаю минералку, тархун или швепс классический тоник.

Ответить

SndP

0

Самая вкусная имхо ванила. Новая зеро продаётся в мск уже с месяц, разницы во вкусе не заметил ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Николай Чумаков

0

Лучшая кола из оригинальных — Coca Cola Original (она обычно дороже в два раза). Лучшая кола по вкусу — Afri-cola, но она ещё дороже

Ответить

Ilya Tazikov

0

ГДЕ VANILLA????

Ответить

Александр Борродач

0

Vanilla топ. Почему нет Zero Vanilla? Вполне зашла Pepsi Dark Vanilla.

Ответить

Влад

0

Не воспринимаю zero без льда

Ответить

Dr. Подорожник

0

Мне кажется я уже видел новую колу в России (в пятёрке).

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