Coca-Cola изменит вкус и упаковку напитка Coca-Cola Zero Sugar Статьи редакции
Его постараются сделать максимально похожим на классическую колу.
Упаковка продукта также будет выглядеть иначе — она станет полностью красной, а не красно-чёрной, пишет CNN.
Компания надеется, что обновлённая версия Zero Sugar привлечёт больше потребителей. Генеральный директор компании Джеймс Куинси считает, что напиток, хоть и является успешной линейкой, приносит недостаточно большой процент прибыли. По его мнению, усовершенствованный рецепт поможет исправить ситуацию.
Новая версия газировки поступит в продажу в США в июле, а в сентябре — в Канаде. Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынка, чем возмутила некоторых потребителей.
Компания не уточнила, как именно изменила рецептуру в США, но отметила, что новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее. В качестве подсластителей в США и Канаде используют аспартам и ацесульфам калия, на производстве напитка в других странах могут применять другие сахарозаменители.
Coca-Cola впервые запустила Coke Zero в 2005 году. В 2017 году она изменила рецепт продукта и переименовала его в Coca-Cola Zero Sugar. Тогда некоторые потребители тоже критиковали компанию за такое решение.
как отказался от сладкого, понял всю прелесть зеро и чая без сахара.
Зеро в разы вкуснее. Теперь не могу пить сладкие газировки(
Так Зеро такая же сладкая газировка, только вместо сахара заменитель
То есть выходит ты не отказался от сладкого
@Александр Лукашенко, не бойся, когда-нибудь колу и с картошкой сделают
Тоже будет не сладкая
Готовый шмель
мой такой скрин минуснул, а сам порвался?))))
лол, мда
Скрин чисто ради заезженной шутки про картоху, а не ради того, чтобы минус показать
я сладкое не бросил, но кола зеро менее насыщенная сладостью это факт))
Наверное
По мне так это больше дело вкуса, лучше уж минералки бахнуть, если хочешь что-то газированной
А как отказался от сладкого? Порой, особенно по Осени, хочется вкусной шоколадкой прям в вену бахнуться!
ЗЫ: по вкусу Zero = Diet Coke
просто не есть, но я не отказался навсегда, сейчас ем по расписанию, типо 1 раз в 3 дня, естественно немного)) Просто могу Сникерс сожрать, например.
Отвратительное послевкусие как от пепси
такая же херня, когда отказываешься от сахара, а потом пытаешься попить чай с сахаром, охуеваешь от послевкусия)
Как можно сделать похожим что-то без сахара на что-то с сахаром. Все эти подсластители придумали демоны. Аспартам должен гореть в аду.
зато если на пол прольешь то пол липким не будет
всегда есть вероятность локтем пихнуть банку со стола
Аспартам более менее норм, когда его залпом жахаешь прямо из холодильника. Не особо его чувствуешь. А вот когда он тёплый это треш. Плюс он не смывается с ротовой полости долгое время и только усиливает чувство жажды. Поэтому напиться им невозможно, увы
Не знаю, я то ли привык, то ли производители стали использовать более современные подстастители - послевкусие практически не чувствуется и не раздражает.
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Кстати, забавно - пепси использует (или использовала) натуральные подсластители, через полгода хранения они разлагались и напиток становился несладким.
Раненый фитиль
Если не есть сахар почти совсем (максимум фрукты), то внезапно вкус многих подсластителей становится почти таким же, как сахар для обычных людей.
Вкус и восприятие у людей меняется, коллега моего отца 5-6 ложек сахара в чай кладет чтобы ему было более-менее сладко, здесь примерно то же самое
Так же как какое-нибудь лекарство связывается с рецептором, имитируя другое вещество, обладающее необходимыми свойствами, может активировать рецепторы сладости.
Хз, мне внезапно нравится вкус Zero. Химозный, но в то же время даёт какой-то пряный привкус.
Да и для некоторых людей сахар сильно вреднее, чем аспартам. Хз с чего он должен гореть в аду.
Где ванильная кола в голосовалке? Лучший вкус ведь.
классическую не продают, а вариант без сахара говно(
Где не продают? В Рашке как раз с сахаром продают, без сахара видел только у пепси (и то она говном оказалась)
в Украине с сахаром только классическая :(
а обычной ванильной лет 10 уже не продавали
Сочувствую. Радовался как сучка, когда опять начали завозить ванильную.
ты видимо в ней не был, фантазируешь...
недавно хотел купить баночку или 0.5 колы. Кофе утром не выпил и надо было бахнуть дозу кофеина.
Везде или зеро или ванилла. И в основном все в фасовках по 1-2 л.
С огромным трудом нашел 0.5 и только ванилла.
Это бред какой-то...
спасибо конечно химзаводу за новую химию
так ты каждый раз просто мстить бегаешь
ты их и до этого видел, а минусить побежал в ответку уже
и какой это раз уже? десятый? и не только со мной же
чел, ты самый известный обиженный мужчинка на сайте, что ты сейчас пытаешься мне или кому-то еще доказать?
Пожалуйста!
Найдете что-то без, гм, химии в мире - дайте знать, пожалуйста!
Спасибо!
Пожалуйста!
Сложно сделать напиток лучше чем классическая кола. Она ИДЕАЛЬНА!
Готовый шмель
можно добавить немного рома)0
Энергетик тоже прямо очень плохой.
согл, ниче лучше белого или синего монстра нет
Готовый шмель
в Украине синий давно не продают :(
белый пробовал один раз, когда после ковида не было вкуса, и мне не зашло))) это же тот, который без сахара? стоит дать ему еще один шанс?
да, который без сахара, одно время я его много банок пил, сейчас вообще редко пью энергетики но если и что-то пью то либо дешевый торнадо либо синий монстр
Близкий ключ
Внезапно Горилла очень неплоха и без побочек, присмотрись на как раз редкие случаи.
Я был о тебе лучшего мнения
Белорусский
зачем энергетикам давать шанс?
есть же кофе
Я кофе перепил, не лезет больше, вот и пью энергетики. Плюс это банально проще, открыл холодильник, взял банку, выпил, профит.
А кофе надо заваривать, возится с ним и тд. Не всегда есть время
Монстры любых цветов важны!
Готовый шмель
У пепси, правда, дела ещё хуже. Их неклассические варианты вообще на уровне каких-то подвальных продуктов.
Pepsi max вроде по вкусу тот же классический Pepsi. А вот всякие "вкусовые" типа манго - ну такое.
Готовый шмель
кстати, да
я его один раз пробовал и он вроде неплохой, но все равно разница есть, нет у макса того фирменного привкуса))
Энергетик вообще норм, нейтральный такой. По крайней мере не оставляет впечатления, что может прожечь твой желудок как кровь ксеноморфа, в отличие от многих других.
Кола с лаймом тоже зашла, хотя я и не понял, где там лайм.
Кокаин добавят?
С вискариком и ромом только зиро
новая версия Coca-Cola Zero будет «более освежающей и вкусной». Поклонники напитка, возможно, смогут заметить разницу, но, по мнению журналиста CNN, вкус новой версии не очень отличается от старой — он немного слаще и насыщеннее.
Брал колу без сахара как раз потому, что она не такая сладкая на вкус, а они наоборот делают слаще.
Давно колу не пил. Если хочется газировки, беру Натахтари, очень вкусный лимонад.
Надеюсь лучше будет, ибо сейчас - хрень полная. Сахар - без всякого послевкусия, чистый и сладкий. Все заменители - шляпа, как и в случае с хлебом - всё с каким-нибудь привкусом.
Я колу от пепси не отличу, а вот колу от Зиро - легко
Пепси без сахара гораздо вкуснее, и не оставляет послевкусие сахарозаменителя во рту.
Колой хорошо унитаз мыть
Теперь вкус очистителя тувалетов будет на 25% более вкусным и на 35% более освежающим!
После колы или пепси зеро не могу уже пить классическую - начинает охуевать эмаль зубов. Да и вкус стал отвратительным. Очень сладко и странное послевкусие. А напиток без сахара практически как вода с лёгким привкусом колы. Кинуть туда льда - и можно действительно утолить жажду в такую жару, что невозможно обычной газировкой.
Полтора года сидел на коле зеро как на героине. Мог дома замки строить из пустых бутылок. Самое настоящее зло, особенно если есть какие-либо РПП
И хорошо,а то очень сильно в худшую сторону отличается по вкусу, нулевой колой только запивать что-то
В старой был какой то хуевый сахзам, из за которого оставалось неприятное послевкусие. При этом есть нормальные сахзамы в других напитках, но видимо они дороже
Сейчас начали продавать со вкусов лайма с зелёной этикеткой очень даже неплохо. Когда пью колу/пепси, то всегда стараюсь добавить несколько листков мяты, выводить вкусовые качества напитка на новый уровень!
После короны вкус любой колы стал больше похож на диетическую. Какое-то разложение вкуса произошло. Будто просто вода с кофейным вкусом и чём-то терпким.
В чатике по симптомам в телеге понял что я не одинок.
У зеро напитков, что кола, что пепси проклятый привкус стирального порошка
Самая вкусная имхо ванила. Новая зеро продаётся в мск уже с месяц, разницы во вкусе не заметил ¯\_(ツ)_/¯
Лучшая кола из оригинальных — Coca Cola Original (она обычно дороже в два раза). Лучшая кола по вкусу — Afri-cola, но она ещё дороже
Vanilla топ. Почему нет Zero Vanilla? Вполне зашла Pepsi Dark Vanilla.