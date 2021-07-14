«Я гуляю в маске, строю парням глазки»: в Ленобласти запустили конкурс частушек про вакцинацию Статьи редакции
Видео публикуют под хэштегом #ПрорвемсяПривьемся .
Дом народного творчества Ленинградской области запустил челлендж — организация призвала учреждения культуры и творческие коллективы региона придумать частушки в поддержку массовой вакцинации. Об этом сообщила администрация Ленобласти.
Исполнение авторской частушки нужно записать на видео и опубликовать в соцсетях под хэштегом #ПрорвемсяПривьемся . «Желательно производить съёмку на улице и в народных костюмах», — написали организаторы.
В конкурсе уже поучаствовали сотрудники дома народного творчества Ленобласти. «Я гуляю в маске, строю парням глазки — парни мне в ответ кричат: предъяви сертификат!», — спела девушка в их ролике.
Вепсский центр фольклора записал частушку, где есть, например, такой текст: «Не хочу чихать и кашлять, распугать боюсь народ, а, прививку сделав дружно, будет всё наоборот».
Сотрудники парка культуры и отдыха Сланцев записали частушку под гармонь: «Мы „корону“ победим, как всегда, прорвемся. Если дружно всей страной пойдём да и привьёмся».
Победителей конкурса определят после 25 июля по результатам голосования в официальном сообществе Дома культуры во «ВКонтакте».
Из-за леса, из-за гор
Показал мужик QR,
Да не просто показал,
А к госуслугам привязал
Я приехала в колхоз имени Мичурина
Так и знала - отвакцинят!
Словно сердце чуяло!
Ииииух!
Чисто пабрацки - ‘милиция-вакцинация’ это такая же рифма, как и ‘палка-селёдка’ или ‘ботинок-полуботинок’
Я у тёщи под окошком
Похожу, да попляшу.
Полюбуйся, тёща, блять,
Вакцинировался зять!
Из-за леса выезжает
Санпедемстанция.
Становись-ка девки раком -
Будет вакцинация!
Полюбила парня я,
Да оказался без qr.
Да на хуя ж мне без qr,
Когда с qr до хуя!
А девки в озере купались,
Ковивак они нашли.
Целый день они кололись,
Даже в школу не пошли!
Белорусский самолет
Как то раз Орлов Сергей,
Запрещал частушки.
Расстреляли мы его,
Из волосатой пушки
Петербургский шмель
Русским лишь бы расстрелять,
Из не бритой пушки.
Но забыл ты штаны снять,
В этой заварушке.
Вакцинировался Billy
Fucking slaves его просили
Pfizer дорогой у нас
Доза is three hundred bucks
Одеяло на ватине
А под ним две грации
С ними я на карантине
Но не в изоляции
Я нелеп как конь в пальто
В жизни , да и в творчестве
На ковидное плато
Выйду в одиночестве
Говорят, что мой Серёжка
Распиздяй и обалдуй
А у него зато прививка
И всегда стоячий хуй!
Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Отказавшихся колоться нахуй всех уволили
#Либоуколятлибоуволят #укольчиквжопкуиначевтопку #вакцинувтазилиуволимнараз
Пароход плывёт по Волге
На пароходе девица
Она едет без QRа
На ПЦР надеется
ПрорвемсяПривьемся
Вакцинаху прорвало
А вот ещё:
Я на Севере была,
Золото копала,
Если не было вакцины -
С голоду б пропала!
Шёл по улие Федот
Удивлял честной народ
А чем народ он удивлял?
Да тем, что QR кодом мотылял!
Я привился от ковида
Это вирус победит
Ой, секундочку, отвечу
Гейтс по чипу мне звонит
А кто помнит бота который накладывал частушки на музыку?
Меньший рубин
Он и сейчас есть
Пфайзером привился я
Статус позволяет
Но рекомендую
Всем поставить спутник
Мне подруга дорогая передает по рации:
"Я без вакцинации как без менструации!"
Опа-опа, зеленая ограда -
Девки чипнули п**а - так ему и надо!
(звездочками закрыл, чтобы ничьих чувств не оскорбить)
Чипнул жопэньку я вдруг
Спутником российским
У моих теперь подруг
Появились сиськи
Простите.