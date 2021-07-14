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yannlll

«Я гуляю в маске, строю парням глазки»: в Ленобласти запустили конкурс частушек про вакцинацию Статьи редакции

Видео публикуют под хэштегом #ПрорвемсяПривьемся .

44 44 комментария
1555 просмотров
Скриншот видео с частушкой сотрудников парка культуры и отдыха Сланцев

Дом народного творчества Ленинградской области запустил челлендж — организация призвала учреждения культуры и творческие коллективы региона придумать частушки в поддержку массовой вакцинации. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Исполнение авторской частушки нужно записать на видео и опубликовать в соцсетях под хэштегом #ПрорвемсяПривьемся . «Желательно производить съёмку на улице и в народных костюмах», — написали организаторы.

В конкурсе уже поучаствовали сотрудники дома народного творчества Ленобласти. «Я гуляю в маске, строю парням глазки — парни мне в ответ кричат: предъяви сертификат!», — спела девушка в их ролике.

Вепсский центр фольклора записал частушку, где есть, например, такой текст: «Не хочу чихать и кашлять, распугать боюсь народ, а, прививку сделав дружно, будет всё наоборот».

Сотрудники парка культуры и отдыха Сланцев записали частушку под гармонь: «Мы „корону“ победим, как всегда, прорвемся. Если дружно всей страной пойдём да и привьёмся».

Победителей конкурса определят после 25 июля по результатам голосования в официальном сообществе Дома культуры во «ВКонтакте».

#новости #вакцинация #регионы #культура

44 44 комментария
6
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44 комментария
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Иван Иванович

31

Из-за леса, из-за гор
Показал мужик QR,
Да не просто показал,
А к госуслугам привязал

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Le Petit Train Jaune

28

Я приехала в колхоз имени Мичурина
Так и знала - отвакцинят!
Словно сердце чуяло!

Ииииух!

Ответить

хруст

Le
9

Из-за леса выезжает
Конная милиция
Становись-ка, девки, раком
Будет вакцинация!

Ответить

Le Petit Train Jaune

хруст
1

Чисто пабрацки - ‘милиция-вакцинация’ это такая же рифма, как и ‘палка-селёдка’ или ‘ботинок-полуботинок’

Ответить

Sage Pointer

29

Я хотела Спутник Ви,
Чтобы по закону...
Но вкололи мне х..и
ЭпиВакКорону!

Ответить

Владислав Васильев

22

Я у тёщи под окошком
Похожу, да попляшу.
Полюбуйся, тёща, блять,
Вакцинировался зять!

Ответить

Max M

13

Из-за леса выезжает
Санпедемстанция.
Становись-ка девки раком -
Будет вакцинация!

Полюбила парня я,
Да оказался без qr.
Да на хуя ж мне без qr,
Когда с qr до хуя!

А девки в озере купались,
Ковивак они нашли.
Целый день они кололись,
Даже в школу не пошли!

Ответить

Петербургский шмель

5

Я вам запрещаю писать свои частушки

Ответить

Белорусский самолет

Петербургский
15

Как то раз Орлов Сергей,
Запрещал частушки.
Расстреляли мы его,
Из волосатой пушки

Ответить

Петербургский шмель

Белорусский
2

Русским лишь бы расстрелять,
Из не бритой пушки.
Но забыл ты штаны снять,
В этой заварушке.

Ответить

Коровка говорит мууу

8

Вакцинировался Billy
Fucking slaves его просили
Pfizer дорогой у нас
Доза is three hundred bucks

Ответить

Олег Матвеенко

Коровка
0

Стильно. Модно. Молодежно.

Ответить

Саша

6

Одеяло на ватине
А под ним две грации
С ними я на карантине
Но не в изоляции

Я нелеп как конь в пальто
В жизни , да и в творчестве
На ковидное плато
Выйду в одиночестве

Ответить

Антигравитационный торт

6

Говорят, что мой Серёжка
Распиздяй и обалдуй
А у него зато прививка
И всегда стоячий хуй!

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
0

Сообщение удалено

Ответить

супрематизм 2.0

5
Ответить

Р О Б А Т

5

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии 
Отказавшихся колоться нахуй всех уволили 
#Либоуколятлибоуволят #укольчиквжопкуиначевтопку #вакцинувтазилиуволимнараз

Ответить

Леха

Р
1

#НеВсеТоСпутникЧтоКолят
#СпутникФайзеруНеТоварищ
#КтоНеУкололсяТотНеЕст

Ответить

Белорусский самолет

4

Спонсоры этого поста

Ответить

Коровка говорит мууу

Белорусский
2

кек, опередил)

Ответить

Alejandro Peskov

2

Пароход плывёт по Волге
На пароходе девица
Она едет без QRа
На ПЦР надеется

Ответить

Леха

2

Что же наша властушка
Файзер не пускает?
Спутник наш зарубежом
Таки не признают 

Ответить

Alex P

2

Дяде Вове президенту
Сделали укол
В дозе был конечно ботокс
Вот такой прикол

Ответить

Миша Копейкин

1

 ПрорвемсяПривьемся

Вакцинаху прорвало

Ответить

Alex P

Миша
1

ПривьёмсяПорвёмся

Ответить

Le Petit Train Jaune

1

А вот ещё:
Я на Севере была, 
Золото копала,
Если не было вакцины -
С голоду б пропала!

Ответить

Антигравитационный торт

1

Шёл по улие Федот
Удивлял честной народ
А чем народ он удивлял?
Да тем, что QR кодом мотылял!

Ответить

Очевидный Женя

1

Маньке в плечико вогнали
Саньку в жопу Спутником
Опосля в рояль насрали
Но зато не умерли

Ответить

mukhin.dev

1

Я привился от ковида
Это вирус победит
Ой, секундочку, отвечу
Гейтс по чипу мне звонит

Ответить

Антигравитационный торт

0

А кто помнит бота который накладывал частушки на музыку?

Ответить

Меньший рубин

Антигравитацион…
1

Он и сейчас есть

https://t.me/ChastushkiBot

Ответить

Антигравитационный торт

Меньший
0

сделал, но как мп3 на ТЖ залить?

Ответить

Мистер Блондин

0

@Тот самый твой выход

Ответить

Хороший теркин30см

0

Привет, попроси Санитара что-бы он разбанил Орлова СРОЧНО

Ответить

Коровка говорит мууу

0

.

Ответить

Антигравитационный торт

0

Видео публикуют под хэштегом #ПорвемсяЖаль

Ответить

Doggy Style

0

#ПорвёмсяЗашьёмся

Ответить

Robo Krabe

0

В кокошнике было бы куда скрепнее 

Ответить

Александр Борродач

0

Пфайзером привился я
Статус позволяет
Но рекомендую
Всем поставить спутник

Ответить

Олег Мельник

0

Мне подруга дорогая передает по рации:
"Я без вакцинации как без менструации!"

Ответить

Олег Мельник

0

Опа-опа, зеленая ограда -
Девки чипнули п**а - так ему и надо!

(звездочками закрыл, чтобы ничьих чувств не оскорбить)

Ответить

Arthur Zugrov

0

Я сходил на Паруса
Алые-преалые
А теперь в больнице я
В жаре и угаре

Ответить

Arthur Zugrov

0

Чипнул жопэньку я вдруг
Спутником российским
У моих теперь подруг
Появились сиськи

Простите.

Ответить

Меньший рубин

–1

Кринжушки

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