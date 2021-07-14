По словам владельца типографии, он поддерживает «традиционные ценности и закон, Конституцию, в которой введена защита семьи, детей и запрет на пропаганду ЛГБТ».

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Скриншот из сторис кофейни PinkyPop

Местная K-Pop кофейня PinkyPop хотела распечатать в типографии «Акварель» стикеры и плакаты с участниками k-pop групп BTS и Stray Kids. После того, как они отправили материалы, типография перестала выходить на связь. Об этом рассказали владельцы заведения.

Из опубликованных скриншотов следует, что владелец типографии Константин Папулов поинтересовался, «имеют ли эти люди нетрадиционную сексуальную ориентацию». Заказчик ответил, что никто из певцов не объявлял об этом. Владелец «Акварели» всё же отказался печатать фотографии, поскольку, по его словам, артисты «не скрывают свою ориентацию».

Папулов рассказал «Коммерсанту», что сейчас печать таких материалов «подпадает под статью». По его мнению, отказ может обезопасить компанию и клиента от нарушения закона.

Периодически такое происходит. Нам приносят для печати изображения эротического и порнографического характера, алкогольных напитков. Мы решили такое не делать, в том числе изображения с ЛГБТ-пропагандой. Константин Папулов владелец типографии «Акварель»

В разговоре со Znak.com Папулов заявил, что «нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества». Он добавил, что не стал печатать фотографии, поскольку артисты «целуются на сцене».