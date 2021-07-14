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Артём Мазанов

Типография в Екатеринбурге отказалась печатать фото K-Pop групп, посчитав это пропагандой ЛГБТ Статьи редакции

По словам владельца типографии, он поддерживает «традиционные ценности и закон, Конституцию, в которой введена защита семьи, детей и запрет на пропаганду ЛГБТ».

204 204 комментария
4885 просмотров
Скриншот из сторис кофейни PinkyPop

Местная K-Pop кофейня PinkyPop хотела распечатать в типографии «Акварель» стикеры и плакаты с участниками k-pop групп BTS и Stray Kids. После того, как они отправили материалы, типография перестала выходить на связь. Об этом рассказали владельцы заведения.

Из опубликованных скриншотов следует, что владелец типографии Константин Папулов поинтересовался, «имеют ли эти люди нетрадиционную сексуальную ориентацию». Заказчик ответил, что никто из певцов не объявлял об этом. Владелец «Акварели» всё же отказался печатать фотографии, поскольку, по его словам, артисты «не скрывают свою ориентацию».

Папулов рассказал «Коммерсанту», что сейчас печать таких материалов «подпадает под статью». По его мнению, отказ может обезопасить компанию и клиента от нарушения закона.

Периодически такое происходит. Нам приносят для печати изображения эротического и порнографического характера, алкогольных напитков. Мы решили такое не делать, в том числе изображения с ЛГБТ-пропагандой.

Константин Папулов
владелец типографии «Акварель»

В разговоре со Znak.com Папулов заявил, что «нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества». Он добавил, что не стал печатать фотографии, поскольку артисты «целуются на сцене».

Любая печать — это реклама, пропаганда того, что напечатано. Люди копируют, берут пример с того, что они видят в СМИ, ТВ, интернете, из печати. И человек с неокрепшей психикой может купиться на необычность, яркость подачи, не понимая, к чему это приведет в будущем. Мы так же не печатаем алкогольно-никотиновую продукцию, продукцию эротическо-порнографического содержания.

Константин Папулов
владелец типографии «Акварель»

#новости #лгбт

204 204 комментария
38
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204 комментария
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Трезвый будильник

71

 И человек с неокрепшей психикой может купиться на необычность, яркость подачи, не понимая, к чему это приведет в будущем.

Ответить

Максим Манчестер

Трезвый
7

Так это просто пидор

Ответить

Виноватый корабль

Трезвый
0

Подождите. Это, что, ДРУГОЕ?

Ответить

Михаил Мятный

Виноватый
7
Ответить

Ilya Tazikov

35

Кек, старперы порвались

Ответить

Иван Дмитриев

Ilya
20

Почему порвались? Они обосновали свой отказ. Порвались те, кто это выложил и сюда принес

Ответить

Александр Гароев

Иван
18

Так, насколько я знаю, кейпоперы эти не геи, по крайней мере, они в этом еще не признавались, значит причина отказа необоснована

Ответить

Иван Дмитриев

Алексан…
16

А им не важно разбираться в этом, они просто имеют позицию и отказались работать. В чем проблема просто сказать: ну ок, не работайте и уйти в другую типографию?

Ответить

Alex Volkov

Иван
5

С такой логикой можно всё, что угодно запретить.

Ответить

Artem 88

Alex
3

Кто и что тут запретил?

Ответить

Alex Volkov

Artem
1

С такой логикой он мог, всё что угодно не печатать.

Ответить

Artem 88

Alex
–2

Мог. И в чем проблема?

Ответить

Alex

Artem
1

Только в том что это тупо. Это показали. В чём проблема?

Ответить

Artem 88

Alex
1

Это тупо по твоему мнению, и по мнению манек из твиттера. А проблемы нет, ее нашли только вы.

Ответить

Alex

Artem
2

Кто мы?) Тут какой то заговор?

Ответить

Artem 88

Alex
–2

Ты читаешь вообще сообщения, на которые отвечаешь?
Там же написано. Вы - это ты, и твиттерские порвахи. Какой нахуй заговор

Ответить

Alex

Artem
5

По написанию, больше на порваху похож ты.

Ответить

Иван Дмитриев

Alex
3

Правильно, например запретить вести бизнес как хочется и работать бизнесу с кем ему хочется. Надо обязательно это запретить, потому что тебе так хочется

Ответить

Alex Volkov

Иван
–3

Вы в курсе существования такой вещи как открытая оферта?

Ответить

Михаил

Alex
8

*Публичная оферта

Ответить

Иван

Alex
2

Я в курсе того, что ты вообще не в курсе что такое бизнес и как он работает

Ответить

J S

Alex
3

Нету там договора-оферты, типография это не магазин и заключается обычный договор, и на условиях, что устраивают обе стороны.

Ответить

Сумасшедши

Alex
0

Типография не по открытой оферте же работает?

Ответить

Alex

Сумасше…
1

Так придумав дополнительные ограничения по своей логике, она ее и нарушила.

Ответить

Сумасшедши

Alex
0

Ты думаешь что весь бизнес работает по открытой оферте?)

Ответить

Грэм

Alex
1

Такой вещи и нет, есть понятие публичная оферта

Ответить

Alex

Грэм
1

А это случайно не синонимы?

Ответить

Грэм

Alex
0

В 437 ГК РФ синонимов не упоминается

Ответить

J S

Alex
1

(с) они же частная компания и это не цензура

Ответить

Михаил Мятный

J
3

Так тут речь идёт не о речи же (простите за каламбур), их не заставляют дизайн составлять, они предоставляют полезную услугу, а не творчеством занимаются. 
Это как отказаться хлеб или сим-карты продавать участникам кей-поп группы.

Ответить

J S

Михаил
2

их не заставляют дизайн составлять,

Причём тут дизайн? Когда Трампа блочили в твиттере, то говорили, что это частная компания и она не обязана всех обслуживать.
Это как отказаться хлеб или сим-карты продавать

Нет, не как. Конкретно магазины работают по публичной оферте и не могут отказывать.

Обычный бизнес не обязан заключать договор со всеми, в типографиях нет публичной оферты.

Ответить

Замкнутый

Иван
4

Нарушение публичной оферты. При желании можно накрячить их

Ответить

J S

Замкнут…
10

Публичная оферта есть только в стандартных и массовых услугах — перевозка на транспорте, магазины, итд.

В типографии оферты нет, каждый заказ это отдельный договор и на условиях, которые устраивают обе стороны.

Принудить к заключению договора их нельзя, это не булочная.

Ответить

Иван Дмитриев

Замкнут…
–1

Лол, бизнесмен :D У тебя же автосервис, да? А если к тебе белаз приедет на ремонт, то ты ему тоже отказать не сможешь, получается?

Ответить

Замкнутый

Иван
5

Чего это я ему откажу? Не откажу. У меня и договор с местным каьером есть. Мы к ним на выезд ездим.

Если у меня нет технической возможности то это одно, а если я геев не люблю а хозяин машины гей то это уже незаконный отказ

Ответить

Иван

Замкнут…
–3

Хорошо. а если БТР лимитированный привезу? Или какой-нибудь пепелац? А у тебя нет ни мощностей, ни спецов, ни запчастей и даже выходов на них ибо это закрытая разработка. А у меня есть оферта

Ответить

Замкнутый

Иван
1

А я и не заявляю что делаю бтры.

Ответить

Иван

Замкнут…
–2

А они и не заявляли, что печатают кпоперов

Ответить

Замкнутый

Иван
2

Отсутствие технической возможности это оьоснованный отказ. Личная неприязнь к геям - необоснованный.

Ты сравниваешь хуй с палтцем.

Ответить

Dr Serj

Замкнут…
0

ГК РФ Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим "Кодексом", "законом" или добровольно принятым обязательством.

Ответить

Иван

Замкнут…
–1

Они не работают по оферте, у них только прайс. Далее могут отказать в договоре, скажем если тираж маленький

Ответить

Виноватый

Замкнут…
0

А я вот в армии служил... Нам на шиномантажке в местном посёлке колёса у БРДМ починили.

Ответить

Михаил Мятный

Иван
2

По причине того, что водитель, как ему кажется, гей - нет. По причине, что у них возможности нет его обслужить - да. 

Ответить

Иван

Михаил
–1

Так белаз это тоже машина? Машинофобия, да? Какие мощности, лол, ОФЕРТА БЛЯТЬ, иди бери камень палку и говно и чини мой белаз, иначе напишу пост, что ты дискриминируешь владельцев белаза

Ответить

Михаил

Иван
5

Чел, как раз фактическая невозможность обслуживания и является причиной отказа в обслуживании даже по публичной оферте. 
Отказ по политическим причинам и отказ из-за фактической невозможности обслуживания - вообще не одно и то же. 

Ответить

Иван

Михаил
–1

Оферта

Ответить

Михаил

Иван
1

Не так работает. 
Даже в классическом случае оферты - розничной купле-продаже, ты потребуешь в киоске 10 миллионов экземпляров газеты - тебе откажут, потому что столько фактически нет и будут правы. 
Если газеты лежат с ценниками, а тебе не продают, потому что ты Иван и с Иванами не торгуем - будут не правы. 

Ответить

Иван

Михаил
–2

Лол, всего лишь вопрос в витиеватости формулировок, клиентам скажут одно, потом объяснят другим. Сотруднику атата и все счастливы. Все именно так и работает

Ответить

Михаил

Иван
1

Неа, это различие принципиальное, далеко не в формулироваках.  В одном случае нет возможности разумно (или нет вообще никакой) обслужить клиента, в другом - нет желания из-за произвольных причин. 

Ответить

Иван

Михаил
–1

Велкам в суд, мне-то что. Я с этим лично сталкивался и знаю как это работает и как из подобных вопросов организации выходят. Потом расскажешь, что и как

Ответить

Михаил

Иван
0

Лол, по твоим усёрам про то, что ты заставишь автосервис при помощи публичной оферты ремонтировать БТР видно, как глубоко ты знаешь, как это работает. 
Потом расскажешь, что и как

Могу не потом, могу сейчас рассказать, потому что сталкивался и знаю, как это работает и как из подобных вопросов организации выходят. 
Ссылаются на объективные причины, если точно не хотят никаких вопросов. А именно ссылаются на фактическую невозможность оказать услугу. 

Ответить

Alex

Иван
5

О, сравнение тёплого с мягким) Ну, пиши, тебе же никто не помешает. Просто скажут, что не слишком умный.

Ответить

Михаил Мятный

Иван
5

Они даже не геи, в типографии просто увидели молодых людей субтильного телосложения с холёными харями и такие - ТАК ЭТО ЖЕ ПИДОРАСЫ. 
Селюки порвались, получается. 

Ответить

Леха

Иван
2

Потому что это дискриминация которая не законна 

Ответить

Some Dude

Алексан…
–1

кейпоперы - самые ужасное, что есть на земле. предлагаю внести в конституцию запрет на любое упомининие бтс и других кейпоперов

Ответить

Александр Гароев

Some
2

Думаешь, мне они нравятся? Определенно нет, но у мне хватает ума просто не обращать внимание, а не как Милонов: "Зопретить, зопретить!!!"

Ответить

Ilya Tazikov

Иван
2

Ну я понимаю, что у каждого из нас есть свои моральные ценности и устои, но просто это выглядит крипово, когда из-за своих убеждений не хочешь оказывать услуги другим людям

Ответить

Иван Дмитриев

Ilya
4

Почему отказ крипово, а понос в интернете после этого отказа - нет?

Ответить

Ilya Tazikov

Иван
10

Я бы на их месте вежливо бы отказал в услуге ссылаясь на полную занятость или поломкой оборудования, но не стал бы навязывать свое мировоззрение

Ответить

Иван Дмитриев

Ilya
–5

А вынесший это на общий суд чем сейчас занимается? Наверное, хочет их просветить, да? Попросить быть мягче? Или "бейте их, гоните их"?

Ответить

Ilya Tazikov

Иван
6

Ну вроде уже в современном обществе живем. И тут не понос, по моему мнению

Ответить

Иван Дмитриев

Ilya
1

В современном обществе существует плюрализм мнений, люди имеют свою позицию. То есть, отказываться работать из-за своей позиции и терять бабки - это плохо, а потом травить людей за это, выносить на общий суд это хорошо?

Ответить

Alex Volkov

Иван
1

А почему плохо? Больше людей с такими плакатами к нему не пойдут. Экономия времени.

Ответить

Виноватый

Alex
0

Экономия прибыли. А заодно: Дискриминация (нарушение конституционных прав граждан)

Ответить

Дмитрий Чехов

Иван
3

В каком месте обосновали то? "На фотографии геев нет, но я боюсь, а вдруг есть!"

Ответить

Иван Дмитриев

Дмитрий
3

Они обосновали свой личный выбор ведения бизнеса

Ответить

Замкнутый

Иван
5

Из роспотркбнадзора когда прийдут пусть им попробуют обосновать

Ответить

Иван Дмитриев

Замкнут…
0

И? Обосновывали уже тыщу раз и это даже не касалось никаких повесточек. Вплоть до того, что это может быть невыгодно, нет мощностей и всего чего угодно.

Ответить

Дмитрий Чехов

Иван
1

В следующий раз они откажутся печатать постер со Смешариками, ведь они разноцветные, и это будет такое же "обоснование".

Ответить

Рыжий

Дмитрий
1

А почему нет?

Ответить

Дмитрий Чехов

Рыжий
0

Ты в смешариках тоже видишь пропаганду лгбт?
Ну беда, куда скидывать на лечение?

Ответить

Рыжий

Дмитрий
3

Да я не про это. А про то, что может отказать по любому поводу из своей головы. И будет прав

Ответить

Дмитрий

Рыжий
0

Нет, не может. Он по закону вообще не имеет права отказывать в услугах, ни при каких обстоятельствах.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
3

Нет, это не так работает. Распечатка в типографии это не в Пятерочку зайти продукты купить. Тебе могут без договора по-быстрому что-то распечатать, что на плакаты обычно договор составляется, с АПП в нем

Ответить

Дмитрий

Рыжий
0

Ты и в пятерочке договор не заключаешь, однако отказать они тебе не могут. 

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Я и говорю об этом. Что условная Пятерочка работает по публичной оферте. Типография это уже иное. Это как грубо говоря столовая и ночной клуб. В столовой тебе отказать в обслуживании не могут, в ночном клубе - могут без объяснения причины

Ответить

Дмитрий

Рыжий
2

Наличия прайса с размерной сеткой недостаточно для оферты?

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Блять.
Ну хз, интересно напишет ли кто заяву. Интересно посмотреть как суд это расценит

Ответить

Дмитрий

Рыжий
0

Кейпопер, пишущий заяву на защитника скреп, это прям сильно, я бы посмотрел.

Ответить

Vasya

Дмитрий
0

Жаба VS Гадюка. Бой века!

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Ну кстати вот у отделочника может быть сайт с прайсом. Но если ему позвонят и попросят что-то сделать и он откажется - разве его можно засудить?

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

На авито в аренде есть и прайс и фото. Но эти объявления не считаются ведь публичной офертой

Ответить

Иван Дмитриев

Дмитрий
0

Пускай отказываются, они же деньги теряют, могут себе позволить

Ответить

Дмитрий Чехов

Иван
3

"Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается."

Ну да, пускай нарушают закон сколько их душе угодно, могут себе позволить, они же "обосновали".

Ответить

Иван

Дмитрий
0

О еще один офертоеб

Ответить

Дмитрий

Иван
3

О, ещё один быдлан, которому похер на закон.

Ответить

Иван

Дмитрий
1

На какой закон? Типография не работает по оферте

Ответить

Дмитрий

Иван
0

Потому что ты так решил? В большинстве типографий есть стандартный прайс с размерной сеткой. Если твои желания не выпадают из границ этого прайса, то это оферта.

Ответить

Иван

Дмитрий
0

Вот именно, прайс - оферта. А типография может просто не заключить с тобой договор, потому что ей не выгодно печатать в таких мелких количествах и еще до кучи разных причин. А ты можешь не согласиться печатать по их прайсу, тебя тоже никто не заставит

Ответить

Дмитрий

Иван
0

 Вот именно, прайс - оферта

 Типография не работает по оферте

Ты там определись для начала.

Перечитай цитату выше. Нельзя отказать в заключении договора, если есть возможность выполнить эти работы.

Ответить

Иван

Дмитрий
0

Мдэ)

Ответить

Дмитрий

Иван
0

Топовая аргументация, ожидаемо.

Ответить

Иван

Дмитрий
0

Читай гк рф, читай условия работы, звони в типографию и узнавай, почему если есть прайс, они все равно тебе могут отказать в сотрудничестве с тобой. У меня нет цели тебе что-то объяснять, мне за это не заплатят)

Ответить

Дмитрий

Иван
0

Чел, я тебе могу по точно такой же логике ответить с обратным смыслом.
Я уже прочитал. Ожидать, что в типографии по звонку тебе распишут юридическую составляющую будет только полный идиот.
Я привёл тебе цитату из гк, если ты в курсе что её опровергает, то напиши, в другом случае адьёс.

Ответить

Рыжий

Дмитрий
0

Разве это публичный договор? 

Ответить

Замкнутый томагавк_два

Иван
2

Свой незаконный отказ.
Надеюсь на них накатают заяву

Ответить

Иван Дмитриев

Замкнут…
2

Так в чем отказ незаконен? Можно прям сразу по статейкам расписать

Ответить

Замкнутый

Иван
2

ГК РФ Статья 426.
Там все есть. Читай

Ответить

Иван Дмитриев

Замкнут…
3

Типография не работает по оферте

Ответить

Skomorokh

Иван
1

Тогда почему на любых нормальных (в смысле не тех, что сделаны через жопу и не обновлялись с момента создания) сайтах типографий есть договор оферты? Конечно, к "Акварели" это не относится, там своя атмосфера с тремя ссылками. 

Ответить

Иван

Skomoro…
1

Задай вопрос директору в личном сообщении. А вот критерий "нормальность" - субъективный булщит

Ответить

Skomorokh

Иван
0

Охуеть, насколько субъективной является оценка "не обновлялся несколько лет"? 

Ответить

Иван

Skomoro…
0

Настолько, насколько тебе этого хочется. Некоторые просто цифры внизу меняют, так лучше станет?

Ответить

Виноватый корабль

Иван
2

Обосновываю, что ты порвался, тем, что ты принёс свой коммент сюда. ТОЧКА.

Ответить

Иван Дмитриев

Виноват…
0
Ответить

Мудрый единорожек88

Иван
1

так институт репутации так и работает

Ответить

Миша Копейкин

39

Какие эти традиционные ценности всё же слабые, раз на их пропаганду уходит столько ресурсов, но все они могут пасть от цветной футболочки.

Ответить

Bibba La Bibba

Миша
3

Резиновая игрушка для детей из подпольных производств в китае так вообще была на грани свержения духовности

Ответить

Владимир Климов

33

сайт типографии этой 

Ответить

Bibba La Bibba

Владимир
4

Как же хочется уебать владельцам сайта просто за сайт, без оглядки на новость

Ответить

Kirill Nikolaev

Bibba
2

а что тебе не нравится? Субъективное восприятие радуги у тебя? Меню, почта, телефоны — всё читабельно. То, что сайт вряд ли попадет в подборку лучших сайтов 2021 года — и сразу взять и уебать без оглядки? Долбоёб.

Ответить

Alex Volkov

Kirill
3

Подождите) На их сайте радуга?) Так они сами же по своей логике ведут незаконную деятельность.

Ответить

Михаил Мятный

Alex
1

Ну тииипа у них семь цветов радуги, а у ЛГБТ флага - шесть, так что на бреющем полёте тут прошли, не задели гомосятину. 

Ответить

Виноватый

Михаил
0

у них семь цветов радуги

да кого это волнует? Радуга - сразу запретить. Не знаю, как её запрет ещё в Конституцию не записали.

Ответить

Михаил Мятный

Виноват…
0

Да я бы расстреливал вообще и в небо бы ракеты запускал после дождя, ибо нехуй. 

Ответить

Владимир Климов

Михаил
0

а на фотках бтс вообще нет радуги...

Ответить

Михаил Мятный

Владимир
0

А тред мы читаем жопой? 

Ответить

Владимир

Михаил
0

я дурак чтоль читать его?

Ответить

Михаил

Владимир
0

Справедливо в принципе. 

Ответить

Vasya Stark

Kirill
3

уебать без оглядки

Самые добрые люди, да..

Ответить

Bibba La Bibba

Kirill
0

Я не про радугу, а набор текста, шрифты и тд. Это пиздец

Ответить

Иван Дмитриев

Bibba
0

 Как же хочется уебать владельцам

Выебать владельцев, будь толерантнее в своих желаниях

Ответить

Bibba La Bibba

Иван
0

Жаль, что ты только о ебле да о ебле

Ответить

Иван Дмитриев

Bibba
0

Где еще писал, покажешь? 

Ответить

Фёдор Гребенников

Владимир
2

Так... радуга! Это, получается, они просто конкурентов давят?

Ответить

Новый нос

Владимир
0

темная тема!

Ответить

Несчастный пистолет

19

Нужно было печать этой пикчи заказать и посмотреть реакцию

Ответить

мЕдь

Несчастный
13

На фото крепкая мужская дружба, поддержка подрастающим поколением поколения стареющего. Ещё и скидку сделают!

Ответить

Виноватый корабль

мЕдь
0

Крестики что-то не у всех на шее.

Ответить

IO

12

Facebook банит Трампа - бИзнЕс мОжет сАм решАть кОго банИть!!!

Типография отказывается печатать фото KPop - жалкие бумеры, да как они смеют!!!

Ответить

Корнелий Шнапс

IO
1

Если выяснится, что страну защитили пидоры то это не считается и нужно переиграть заново, так не честно было

Ответить

Тайлер

IO
1

Типография отказывается печатать фото KPop - жалкие бумеры, да как они смеют!!!

Это твои голоса в голове так говорят??

Ответить

IO

Тайлер
2

А в твоей голове благословенная пустота

Ответить

Тайлер

IO
0

Обсуждают его позицию. Где ты там увидел
да как они смеют

Наверное, всё-таки голоса в голове...

Ответить

IO

Тайлер
0

Опять другое, да что ж такое

Ответить

Театральный спрей

IO
–2

Прогрессивный россиянин справедливо посчитал, что ложь, хейт-спич и призыв к перевороту, который повлёк за собой смерти и сроки, — это такая же свобода слова, как и отказ в печати фото с геями, на котором нет геев. «Либо всё разрешать, либо всё запрещать», — сообщил ТЖ россиянин перед тем, как порваться.

Ответить

IO

Театральный
0

«Ето другое!!!»,традиционно прокукарекал либераха

Ответить

Виноватый корабль

Театральный
0

Надо занавес, да пожелезней, чтобы доллар по рублю, но его никто не мог купить, газировка по копейке, но колбасы нет. Ух, заживём!

Ответить

кокпорн

IO
0

Ну это же другое, тут понимать надо

Ответить

Виноватый корабль

IO
0

Тут применима Аксиома Эскобара.

Ответить

мЕдь

14

артисты «не скрывают свою ориентацию»

Напряглась половина российской эстрады. 

Ответить

Антон Лисин

мЕдь
1

Депутаты покраснели 

Ответить

Дмитрий Семёнов

9

Ким Сок Джин из BTS: "Как для корейца, служба в армии - для меня это естественно. Однажды воинский долг позовёт, и мы будем готовы к ответу и сделаем всё, что в наших силах."
Типография в Екатеринбурге: "Ты п%$@р."

Ответить

Дядя Серёжа

Дмитрий
0
Ответить