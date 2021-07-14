Типография в Екатеринбурге отказалась печатать фото K-Pop групп, посчитав это пропагандой ЛГБТ Статьи редакции
По словам владельца типографии, он поддерживает «традиционные ценности и закон, Конституцию, в которой введена защита семьи, детей и запрет на пропаганду ЛГБТ».
Местная K-Pop кофейня PinkyPop хотела распечатать в типографии «Акварель» стикеры и плакаты с участниками k-pop групп BTS и Stray Kids. После того, как они отправили материалы, типография перестала выходить на связь. Об этом рассказали владельцы заведения.
Из опубликованных скриншотов следует, что владелец типографии Константин Папулов поинтересовался, «имеют ли эти люди нетрадиционную сексуальную ориентацию». Заказчик ответил, что никто из певцов не объявлял об этом. Владелец «Акварели» всё же отказался печатать фотографии, поскольку, по его словам, артисты «не скрывают свою ориентацию».
Папулов рассказал «Коммерсанту», что сейчас печать таких материалов «подпадает под статью». По его мнению, отказ может обезопасить компанию и клиента от нарушения закона.
В разговоре со Znak.com Папулов заявил, что «нетрадиционные семьи не могут иметь своих детей, поэтому это тупик в развитии человечества». Он добавил, что не стал печатать фотографии, поскольку артисты «целуются на сцене».
Виноватый корабль
Подождите. Это, что, ДРУГОЕ?
Кек, старперы порвались
Почему порвались? Они обосновали свой отказ. Порвались те, кто это выложил и сюда принес
Так, насколько я знаю, кейпоперы эти не геи, по крайней мере, они в этом еще не признавались, значит причина отказа необоснована
А им не важно разбираться в этом, они просто имеют позицию и отказались работать. В чем проблема просто сказать: ну ок, не работайте и уйти в другую типографию?
С такой логикой можно всё, что угодно запретить.
С такой логикой он мог, всё что угодно не печатать.
Правильно, например запретить вести бизнес как хочется и работать бизнесу с кем ему хочется. Надо обязательно это запретить, потому что тебе так хочется
Вы в курсе существования такой вещи как открытая оферта?
Типография не по открытой оферте же работает?
Так тут речь идёт не о речи же (простите за каламбур), их не заставляют дизайн составлять, они предоставляют полезную услугу, а не творчеством занимаются.
Это как отказаться хлеб или сим-карты продавать участникам кей-поп группы.
их не заставляют дизайн составлять,
Причём тут дизайн? Когда Трампа блочили в твиттере, то говорили, что это частная компания и она не обязана всех обслуживать.
Это как отказаться хлеб или сим-карты продавать
Нет, не как. Конкретно магазины работают по публичной оферте и не могут отказывать.
Обычный бизнес не обязан заключать договор со всеми, в типографиях нет публичной оферты.
Нарушение публичной оферты. При желании можно накрячить их
Лол, бизнесмен :D У тебя же автосервис, да? А если к тебе белаз приедет на ремонт, то ты ему тоже отказать не сможешь, получается?
Чего это я ему откажу? Не откажу. У меня и договор с местным каьером есть. Мы к ним на выезд ездим.
Если у меня нет технической возможности то это одно, а если я геев не люблю а хозяин машины гей то это уже незаконный отказ
А я и не заявляю что делаю бтры.
Отсутствие технической возможности это оьоснованный отказ. Личная неприязнь к геям - необоснованный.
Ты сравниваешь хуй с палтцем.
ГК РФ Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим "Кодексом", "законом" или добровольно принятым обязательством.
Виноватый
А я вот в армии служил... Нам на шиномантажке в местном посёлке колёса у БРДМ починили.
По причине того, что водитель, как ему кажется, гей - нет. По причине, что у них возможности нет его обслужить - да.
Не так работает.
Даже в классическом случае оферты - розничной купле-продаже, ты потребуешь в киоске 10 миллионов экземпляров газеты - тебе откажут, потому что столько фактически нет и будут правы.
Если газеты лежат с ценниками, а тебе не продают, потому что ты Иван и с Иванами не торгуем - будут не правы.
Лол, по твоим усёрам про то, что ты заставишь автосервис при помощи публичной оферты ремонтировать БТР видно, как глубоко ты знаешь, как это работает.
Потом расскажешь, что и как
Могу не потом, могу сейчас рассказать, потому что сталкивался и знаю, как это работает и как из подобных вопросов организации выходят.
Ссылаются на объективные причины, если точно не хотят никаких вопросов. А именно ссылаются на фактическую невозможность оказать услугу.
Они даже не геи, в типографии просто увидели молодых людей субтильного телосложения с холёными харями и такие - ТАК ЭТО ЖЕ ПИДОРАСЫ.
Селюки порвались, получается.
Думаешь, мне они нравятся? Определенно нет, но у мне хватает ума просто не обращать внимание, а не как Милонов: "Зопретить, зопретить!!!"
Ну я понимаю, что у каждого из нас есть свои моральные ценности и устои, но просто это выглядит крипово, когда из-за своих убеждений не хочешь оказывать услуги другим людям
Почему отказ крипово, а понос в интернете после этого отказа - нет?
Я бы на их месте вежливо бы отказал в услуге ссылаясь на полную занятость или поломкой оборудования, но не стал бы навязывать свое мировоззрение
А вынесший это на общий суд чем сейчас занимается? Наверное, хочет их просветить, да? Попросить быть мягче? Или "бейте их, гоните их"?
Ну вроде уже в современном обществе живем. И тут не понос, по моему мнению
В современном обществе существует плюрализм мнений, люди имеют свою позицию. То есть, отказываться работать из-за своей позиции и терять бабки - это плохо, а потом травить людей за это, выносить на общий суд это хорошо?
А почему плохо? Больше людей с такими плакатами к нему не пойдут. Экономия времени.
Виноватый
Экономия прибыли. А заодно: Дискриминация (нарушение конституционных прав граждан)
В каком месте обосновали то? "На фотографии геев нет, но я боюсь, а вдруг есть!"
Они обосновали свой личный выбор ведения бизнеса
Из роспотркбнадзора когда прийдут пусть им попробуют обосновать
И? Обосновывали уже тыщу раз и это даже не касалось никаких повесточек. Вплоть до того, что это может быть невыгодно, нет мощностей и всего чего угодно.
В следующий раз они откажутся печатать постер со Смешариками, ведь они разноцветные, и это будет такое же "обоснование".
Ты в смешариках тоже видишь пропаганду лгбт?
Ну беда, куда скидывать на лечение?
Пускай отказываются, они же деньги теряют, могут себе позволить
"Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается."
Ну да, пускай нарушают закон сколько их душе угодно, могут себе позволить, они же "обосновали".
Чел, я тебе могу по точно такой же логике ответить с обратным смыслом.
Я уже прочитал. Ожидать, что в типографии по звонку тебе распишут юридическую составляющую будет только полный идиот.
Я привёл тебе цитату из гк, если ты в курсе что её опровергает, то напиши, в другом случае адьёс.
Замкнутый томагавк_два
Свой незаконный отказ.
Надеюсь на них накатают заяву
Так в чем отказ незаконен? Можно прям сразу по статейкам расписать
ГК РФ Статья 426.
Там все есть. Читай
Типография не работает по оферте
Виноватый корабль
Обосновываю, что ты порвался, тем, что ты принёс свой коммент сюда. ТОЧКА.
Какие эти традиционные ценности всё же слабые, раз на их пропаганду уходит столько ресурсов, но все они могут пасть от цветной футболочки.
Резиновая игрушка для детей из подпольных производств в китае так вообще была на грани свержения духовности
сайт типографии этой
Как же хочется уебать владельцам сайта просто за сайт, без оглядки на новость
а что тебе не нравится? Субъективное восприятие радуги у тебя? Меню, почта, телефоны — всё читабельно. То, что сайт вряд ли попадет в подборку лучших сайтов 2021 года — и сразу взять и уебать без оглядки? Долбоёб.
Подождите) На их сайте радуга?) Так они сами же по своей логике ведут незаконную деятельность.
Ну тииипа у них семь цветов радуги, а у ЛГБТ флага - шесть, так что на бреющем полёте тут прошли, не задели гомосятину.
Виноватый
у них семь цветов радуги
да кого это волнует? Радуга - сразу запретить. Не знаю, как её запрет ещё в Конституцию не записали.
Да я бы расстреливал вообще и в небо бы ракеты запускал после дождя, ибо нехуй.
а на фотках бтс вообще нет радуги...
Как же хочется уебать владельцам
Выебать владельцев, будь толерантнее в своих желаниях
Жаль, что ты только о ебле да о ебле
На фото крепкая мужская дружба, поддержка подрастающим поколением поколения стареющего. Ещё и скидку сделают!
Facebook банит Трампа - бИзнЕс мОжет сАм решАть кОго банИть!!!
Типография отказывается печатать фото KPop - жалкие бумеры, да как они смеют!!!
Если выяснится, что страну защитили пидоры то это не считается и нужно переиграть заново, так не честно было
Театральный спрей
Прогрессивный россиянин справедливо посчитал, что ложь, хейт-спич и призыв к перевороту, который повлёк за собой смерти и сроки, — это такая же свобода слова, как и отказ в печати фото с геями, на котором нет геев. «Либо всё разрешать, либо всё запрещать», — сообщил ТЖ россиянин перед тем, как порваться.
Виноватый корабль
Надо занавес, да пожелезней, чтобы доллар по рублю, но его никто не мог купить, газировка по копейке, но колбасы нет. Ух, заживём!
артисты «не скрывают свою ориентацию»
Напряглась половина российской эстрады.
Ким Сок Джин из BTS: "Как для корейца, служба в армии - для меня это естественно. Однажды воинский долг позовёт, и мы будем готовы к ответу и сделаем всё, что в наших силах."
Типография в Екатеринбурге: "Ты п%$@р."