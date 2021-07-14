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yannlll

ООН: около девяти миллионов россиян недоедают, сотни тысяч — на грани голода Статьи редакции

Согласно данным организации, 6% населения страны экономят на еде.

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Более девяти миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, говорится в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.

По данным организации за 2018-2020 годы, около 400 тысяч россиян относятся к группе «экстремальной уязвимости» — из-за нехватки денег ограничивают количество еды, пропускают приёмы пищи и фактически находятся на грани голода.

Ещё около 8,7 миллиона россиян (6% населения) в ЮНИСЕФ отнесли к группе умеренной уязвимости — они не пропускают приёмы пищи, но в целом заметно сокращают её потребление. В эту категорию включили тех, кто вынужденно экономит на еде и заменяет нормальные продукты низкокачественными.

Непосредственно голодающих, согласно докладу ЮНИСЕФ, в России нет. При этом организация подчёркивает, что опирается на официальную российскую статистику.

В целом в мире проблема голода, по данным ООН, резко обострилась из-за пандемии: в 2020 году число голодающих достигло 15-летнего максимума из-за сбоев в поставках и взлёте цен на продовольствие. На конец года голодали 768 миллионов человек — почти 10% населения земли. Больше всего недоедающих в Африке южнее Сахары (264 миллиона) и Южной Азии (305 миллионов).

В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой. В обзоре Аналитического центра при правительстве говорилось, что в стране практически нет населения с доходами, которые считаются Всемирным банком порогом абсолютной бедности — это 1,9 доллара в день (около 150 рублей). Согласно докладу, в 2017 году доля населения, живущего менее чем на 3,2 доллара в день (около 250 рублей), была ниже 0,1%.

#новости #оон #статистика

70 70 комментариев
22
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Pavel Zamyatin

27

ООН, организация, признанная нежелательной на территории РФ.

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Ramen Warrior

Pavel
5

Было установлено, что указанная организация целенаправленно распространяла информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий и общественных движений.

Ответить

Vladimir Ignatov

Pavel
0

Ну если абстрагироваться от сабжа, то оон реально хуйня какая-то ненужная 

Ответить

кум кумич

17
Ответить

Корнелий Шнапс

кум
15
Ответить

некипишуй

15

Хотим и недоедаем, вам то какое дело?
С пидорами своими разберитесь для начала.

Ответить

Zero-one-one

11

Прошу о помощи 

Ответить

Морс Вишневый

Zero-one-one
8

Падаю в обморок

Ответить

Zero-one-one

Морс
0

Умираю

Ответить

Морс Вишневый

Zero-on…
0

Бля, переиграл

Ответить

Zero-one-one

Морс
0

Кидай деньги в мешок

Ответить

Морс Вишневый

Zero-on…
0

…и уничтожил

Ответить

Eugard

Морс
0

Зато фигура красивая

Ответить

Скучный пришелец

Zero-one-one
1

Приятно. Жду следующий этап 

Прошу помощи у Украины. 

Ответить

мЕдь

Zero-one-one
0

Беги на Украину!

Ответить

Zero-one-one

мЕдь
0

Прошу о помощи 

Ответить

мЕдь

Zero-on…
0

@🐙 принимай беженца.

Ответить

Корнелий Шнапс

7

"В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой"
ШАХ И МАТ ЛИБЕРАСТЫ

Ответить

Bibba La Bibba

Корнелий
2

Победа за победой 

Ответить

Корнелий Шнапс

Bibba
6

не успеваем праздновать

Ответить

zheka100pudov

Корнелий
1

Ну так то те померли, это новые начали голодать.

Ответить

Reggae Addict

6

около девяти миллионов россиян надоедают, сотни тысяч — уже надоели :)

Ответить

Тайлер

5

Вечная проблема великой аграрной державы))

Ответить

Le Petit Train Jaune

2

А можно ссылочку на РТ?

Ответить

Ramen Warrior

Le
8

https://russian.rt.com

RT на русском последние новости онлайн в России…
Актуальная картина дня на RT: круглосуточное ежедневное обновление новостей политики, бизнеса…
russian.rt.com
Ответить

Sergiy Sev

1

Кто-нибудь уже написал Путину?

Ответить

Готовый шмель

Sergiy
7

сейчас он закончит докторскую диссертацию о русско-украинских отношениях и потом сразу разберется с экономикой

Ответить

Понятный Никита

Готовый
1

сейчас он закончит докторскую

колбасу
и потом сразу разберется с экономикой

Ответить

Готовый шмель

Понятный
0

почему-то мне кажется, что он ее не ел уже сто тыщ лет((

Ответить

Понятный Никита

Готовый
1

Ну её можно сделать из какого-нибудь мяса омаров

Ответить

Готовый шмель

Понятный
0

омары - какие-то гейские животные))

Ответить

Рекламный Мика

2

Как в том анекдоте: - А я уже три дня не ел! - Ну надо себя заставить.

Ответить

Р О Б А Т

0

Теряю сознание от голода умоляю переведите на карту

Ответить

Вячеслав Андреев

Р
4

Деньги на карте, проверяй

Ответить

Кузькин отец

Вячеслав
1

Он хотел, чтоб деньги ему отправили на банковскую карту. Просто по незнанию не написал полный номер карты и cvc-код. Но ничего, как напишет, мы сразу ему всё переведём

Ответить

Кузькин отец

Р
0

Ты всё уже поставил на карту? Даже самою жиссь?

Ответить

Anton Zakharikhin

1

При Сталине тоже голод скрывали 

Ответить

Exorcist

1

не твои рабы вот и бесишься 

Ответить

Телевизионный якорь

1

Более девяти миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания

Придёт момент когда пенсионная реформа оставит стариков без денег и статистика станет ещё мрачнее

Ответить

Константин Курасов

1

Всего 9? Серьёзно? В стране ~40 млн пенсионеров. Большая часть из них питается пищевыми суррогатами.

Ответить

Морс Вишневый

0

Отличный повод выразить глубокую озабоченность. Или что там они обычно очень выражают.

Ответить

pashazaur

Морс
0

А что им, из своего кармана россиянам еду оплачивать?

Ответить

Морс Вишневый

pashazaur
1

Нет, просто традиционно выразить озабоченность.

Ответить

Ramen Warrior

0

Просто им прописали лечебную диету Стол №5
 

Ответить

Сумасшедший калькулятор

Ramen
0

Почему вчерашний хлеб можно, а свежий нельзя?

Ответить

Ramen Warrior

Сумасшедший
2

Обладает более высокой кислотностью. При нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта такая пища может приводить к обострениям хронических заболеваний.
С течением времени кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать восемь часов, а еще лучше сутки, и выпечка станет менее вредной для организма

Ответить

Леха

Ramen
5

Так вот что бабки у мусорки за пятерочкой роются

Ответить

Кузькин отец

Леха
3

Здоровая еда без борьбы никому не достаётся

Ответить

Рекламный Мика

Ramen
0

Вот как оказывается называется моя диета, №нельзя.

Ответить

Асем

Ramen
0

Ну и шрифт, ну и размыло, нечитаемо.

Ответить

Eugard

0

Я в душе блокадник, всегда доедаю с тарелки.
Но я и не россиянин.

Ответить

Рекламный Мика

Eugard
0

Свинью завести не пробовали? С)

Ответить

Eugard

Рекламный
0

Маленького декоративного порося всю жизнь мечтаю завести, они такие миленькие

Ответить

Рекламный Мика

Eugard
1

Это анекдот такой. Там тетка жаловалось, что за всеми доедает. Ей доктор предложил завести свинью, а она: Что и за ней теперь доедать?!

Ответить

Eugard

Рекламн…
0

Вывод - россияне должны завести свиней

Ответить

Рекламный Мика

Eugard
1

Но для начала бы неплохо завести всем санузел в доме, а не "удобства" во дворе... Ну и воду там, отопление.

Ответить

Кузькин отец

Eugard
0

Попробуй перестать пользоваться тарелками

Ответить

Eugard

Кузькин
0

Тогда начну доедать целыми сковородками и кастрюлями, а это уже опасно для здоровья.

Ответить

Жабка

Eugard
0

В отели со шведским столом тебя уже не пускают?

Ответить

Eugard

Жабка
0

Я в них сам не хожу, стараюсь поддерживать оптимальный вес

Ответить

Кузькин отец

Жабка
0

Вопрос риторический, разумеется. С поросём (в мечтах) шведы к себе столоваться не пустят

Ответить

гачик

0

Коронавирус, будь ты проклят!

Ответить

мЕдь

0

И всё из-за Америки!

Ответить

Александр Гароев

0

"В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой". Это как мы коронавирус победили)))

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Когда Рогозин построит базу на Луне туда вывезут наконец всех голодных, недовольных и бедных что бы не портили картинку для ООН

Ответить

aliftin

0

Сейчас навалил себе борща в тарелку, залил сметаной и недоел, слишком много салата овощного было. Пришлось выкурить. Папа бы осудил меня за то что я недоедаю. 

Ответить

Automatique

0

Мусорки пятерочки все ещё доступны, голода.нет

Ответить

Кузькин отец

Automatique
0

Но это не точно

Ответить

Mordegard Glezgorv

0

Даже если не 6, а 56% голодающих будет. Что изменится? Они побираются по помойкам, но продолжают поддерживать диктатуру 

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Кузькин отец

Mordegard
0

Пролетарий и диктатура — близнецы-братья. Навек

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