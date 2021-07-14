ООН: около девяти миллионов россиян недоедают, сотни тысяч — на грани голода Статьи редакции
Согласно данным организации, 6% населения страны экономят на еде.
Более девяти миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, говорится в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.
По данным организации за 2018-2020 годы, около 400 тысяч россиян относятся к группе «экстремальной уязвимости» — из-за нехватки денег ограничивают количество еды, пропускают приёмы пищи и фактически находятся на грани голода.
Ещё около 8,7 миллиона россиян (6% населения) в ЮНИСЕФ отнесли к группе умеренной уязвимости — они не пропускают приёмы пищи, но в целом заметно сокращают её потребление. В эту категорию включили тех, кто вынужденно экономит на еде и заменяет нормальные продукты низкокачественными.
Непосредственно голодающих, согласно докладу ЮНИСЕФ, в России нет. При этом организация подчёркивает, что опирается на официальную российскую статистику.
В целом в мире проблема голода, по данным ООН, резко обострилась из-за пандемии: в 2020 году число голодающих достигло 15-летнего максимума из-за сбоев в поставках и взлёте цен на продовольствие. На конец года голодали 768 миллионов человек — почти 10% населения земли. Больше всего недоедающих в Африке южнее Сахары (264 миллиона) и Южной Азии (305 миллионов).
В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой. В обзоре Аналитического центра при правительстве говорилось, что в стране практически нет населения с доходами, которые считаются Всемирным банком порогом абсолютной бедности — это 1,9 доллара в день (около 150 рублей). Согласно докладу, в 2017 году доля населения, живущего менее чем на 3,2 доллара в день (около 250 рублей), была ниже 0,1%.
ООН, организация, признанная нежелательной на территории РФ.
Было установлено, что указанная организация целенаправленно распространяла информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий и общественных движений.
Ну если абстрагироваться от сабжа, то оон реально хуйня какая-то ненужная
Хотим и недоедаем, вам то какое дело?
С пидорами своими разберитесь для начала.
Прошу о помощи
Падаю в обморок
Умираю
Бля, переиграл
Беги на Украину!
"В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой"
ШАХ И МАТ ЛИБЕРАСТЫ
Победа за победой
А можно ссылочку на РТ?
Кто-нибудь уже написал Путину?
Готовый шмель
сейчас он закончит докторскую диссертацию о русско-украинских отношениях и потом сразу разберется с экономикой
сейчас он закончит докторскую
колбасу
и потом сразу разберется с экономикой
Теряю сознание от голода умоляю переведите на карту
Деньги на карте, проверяй
Он хотел, чтоб деньги ему отправили на банковскую карту. Просто по незнанию не написал полный номер карты и cvc-код. Но ничего, как напишет, мы сразу ему всё переведём
Всего 9? Серьёзно? В стране ~40 млн пенсионеров. Большая часть из них питается пищевыми суррогатами.
Отличный повод выразить глубокую озабоченность. Или что там они обычно очень выражают.
Просто им прописали лечебную диету Стол №5
Сумасшедший калькулятор
Почему вчерашний хлеб можно, а свежий нельзя?
Обладает более высокой кислотностью. При нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта такая пища может приводить к обострениям хронических заболеваний.
С течением времени кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать восемь часов, а еще лучше сутки, и выпечка станет менее вредной для организма
Я в душе блокадник, всегда доедаю с тарелки.
Но я и не россиянин.
Свинью завести не пробовали? С)
Это анекдот такой. Там тетка жаловалось, что за всеми доедает. Ей доктор предложил завести свинью, а она: Что и за ней теперь доедать?!
Попробуй перестать пользоваться тарелками
"В 2020 году Россия отчиталась в ООН о победе над голодом и крайней нищетой". Это как мы коронавирус победили)))
Когда Рогозин построит базу на Луне туда вывезут наконец всех голодных, недовольных и бедных что бы не портили картинку для ООН
Сейчас навалил себе борща в тарелку, залил сметаной и недоел, слишком много салата овощного было. Пришлось выкурить. Папа бы осудил меня за то что я недоедаю.
Мусорки пятерочки все ещё доступны, голода.нет
Даже если не 6, а 56% голодающих будет. Что изменится? Они побираются по помойкам, но продолжают поддерживать диктатуру