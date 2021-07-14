Новости
Ольга Щербинина

В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание в знак протеста против насилия над журналистами Статьи редакции

Редакции каналов также потребовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили.

Вместо трансляции телеканалы «Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа» показывают чёрный фон, сообщает «Sputnik Грузия». На нём перечислены имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших во время столкновений сторонников и противников ЛГБТ 5 июля.

В этот день в Тбилиси должен был пройти гей-парад, но его отменили. Перед началом консерваторы напали на журналистов грузинских СМИ, которые планировали освещать мероприятие: : их закидывали бутылками и камнями.

Среди прочих пострадал оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава. Он получил переломы костей лица, его прооперировали и «в удовлетворительном состоянии» выписали из больницы. Позже мужчину нашли мёртвым в его квартире. На фоне смерти Лашкаравы в Грузии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили.

В Тбилиси несколько тысяч человек вышли на акцию…
Александра Лашкарава избили противники марша ЛГБТ-сообщества — он попал в больницу, а после…
tjournal.ru

#новости #грузия #медиа

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aliftin

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Опять журналисты топят за своих. Кто бы мог подумать. 

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некипишуй

aliftin
0

Навального на них нет.

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Smaug The Terrible

3

Перед началом консерваторы напали на журналистов

Не консерваторы, а радикалы, все-таки
Обычные консерваторы тихо и мирно топят за традиционные ценности

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Алекс Навальный

Smaug
2

Кстати, те, кто топят за лгбт парады тоже в коей мере радикалы

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Smaug The Terrible

Алекс
2

Хотят отпиздить всех натуралов?

Ответить

Р О Б А Т

4

Чё творится, тамар-царица

Ответить

Роман Олегович

Р
0

Разбомбил Петра в циве, когда играл за Тамару)

Ответить

Денис Фадеев

Р
0

Тамара может быть? Я её лично знаю. 

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Трезвый будильник

3

А вот это хорошо!
Молодцы!

Ответить

Предварительный супер_стар

0

Габуния уже высказал свою версию?

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Грэм Грэмский

0

То есть многотысячные акции пошли только после того как задело журналистов
Что-то это мне напоминает...

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Жабка

–3

.

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Трезвый будильник

Жабка
0
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Жабка

Трезвый
0

Согласен

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