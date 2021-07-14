В Грузии четыре телеканала на сутки прекратили вещание в знак протеста против насилия над журналистами Статьи редакции
Редакции каналов также потребовали отставки премьера Ираклия Гарибашвили.
Вместо трансляции телеканалы «Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасиа» показывают чёрный фон, сообщает «Sputnik Грузия». На нём перечислены имена и фамилии 53 журналистов, операторов и фотографов, пострадавших во время столкновений сторонников и противников ЛГБТ 5 июля.
В этот день в Тбилиси должен был пройти гей-парад, но его отменили. Перед началом консерваторы напали на журналистов грузинских СМИ, которые планировали освещать мероприятие: : их закидывали бутылками и камнями.
Среди прочих пострадал оператор телеканала «Пирвели» Александр Лашкарава. Он получил переломы костей лица, его прооперировали и «в удовлетворительном состоянии» выписали из больницы. Позже мужчину нашли мёртвым в его квартире. На фоне смерти Лашкаравы в Грузии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки главы правительства Ираклия Гарибашвили.
Опять журналисты топят за своих. Кто бы мог подумать.
Перед началом консерваторы напали на журналистов
Не консерваторы, а радикалы, все-таки
Обычные консерваторы тихо и мирно топят за традиционные ценности
Кстати, те, кто топят за лгбт парады тоже в коей мере радикалы
Чё творится, тамар-царица
То есть многотысячные акции пошли только после того как задело журналистов
Что-то это мне напоминает...