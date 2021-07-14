ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Теперь — только для кандидатов, партий и комиссий Статьи редакции
Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.
ЦИК решил упразднить портал трансляций с открытым доступом — его не будет уже во время выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании 14 июля.
Раньше любой житель России мог зайти на сайт и посмотреть, что происходит на том или ином участке во время голосования. Теперь же доступ к трансляции останется лишь у нескольких категорий граждан.
- Доступ к камерам по всей стране: Центральная избирательная комиссия, зарегистрированные партии.
- В своём субъекте: избирательная комиссия субъекта (ИКС).
- На своей территории: территориальная избирательная комиссия (ТИК).
- В своём округе: кандидаты-одномандатники.
- На своём участке: участковая избирательная комиссия (УИК).
- К записи со своего участка: проголосовавшие там граждане.
Видеонаблюдение останется на более чем 50 избирательных участках примерно из 100. На остальных организуют запись, которую будут хранить в течение года.
Благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц рассказал TJ, что решение ЦИК упразднить платформу — это попытка скрыть возможные фальсификации.
В 2020 году «Голос» публиковал обзор общественного наблюдения в единый день голосования. Тогда организация получила 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах.
Также во время голосования по поправкам в Конституцию на участках в разных регионах зафиксировали вбросы бюллетеней. Где-то это попало как раз на камеры наблюдения, где-то о происходящем сообщили наблюдатели. А мордовский телеканал случайно показал вброс в эфире.
Примеры фальсификаций, которые стали видны благодаря общему доступу к камерам
В тестовом режиме сайт с видеотрансляциями запустили в 2012 году перед президентскими выборами 4 марта. Съёмка шла непрерывно с момента открытия участка до подсчёта голосов и оформления протоколов. В 2020 году сайт перестал индексироваться в поиске «Яндекса» или Google, а ссылка на него пропала с портала ЦИК.
В 2016 году организацию «Голос» ликвидировали по решению суда после признания «иностранным агентом». После этого она существует в форме «движения». Среди прочего «Голос» удостоен награды ОБСЕ «Защитник демократии».
Выбары Выбары кандидаты ну вы понели
Погодите, но ведь именно Путин потребовал установить на всех участках камеры и организовать трансляцию. Неужели ЦИК идет против воли президента?
Че вам не нравится, ведь сам НАВАЛЬНЫЙ может посмотреть камеры видеонаблюдения и прифотошопить подкидывание билетов!!!!
(Сарказм)