Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.

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ЦИК решил упразднить портал трансляций с открытым доступом — его не будет уже во время выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании 14 июля.

Раньше любой житель России мог зайти на сайт и посмотреть, что происходит на том или ином участке во время голосования. Теперь же доступ к трансляции останется лишь у нескольких категорий граждан.

Доступ к камерам по всей стране: Центральная избирательная комиссия, зарегистрированные партии.

Центральная избирательная комиссия, зарегистрированные партии. В своём субъекте: избирательная комиссия субъекта (ИКС).



избирательная комиссия субъекта (ИКС). На своей территории: территориальная избирательная комиссия (ТИК).



территориальная избирательная комиссия (ТИК). В своём округе: кандидаты-одномандатники.



кандидаты-одномандатники. На своём участке: участковая избирательная комиссия (УИК).



участковая избирательная комиссия (УИК). К записи со своего участка: проголосовавшие там граждане.



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Видеонаблюдение останется на более чем 50 избирательных участках примерно из 100. На остальных организуют запись, которую будут хранить в течение года.

Благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц рассказал TJ, что решение ЦИК упразднить платформу — это попытка скрыть возможные фальсификации.

Решение, которое принял ЦИК, — это ни что иное как попытка скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках. Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика — не смотрите, нам есть что скрывать. Григорий Мельконьянц сопредседатель движения «Голос»

В 2020 году «Голос» публиковал обзор общественного наблюдения в единый день голосования. Тогда организация получила 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах.

Также во время голосования по поправкам в Конституцию на участках в разных регионах зафиксировали вбросы бюллетеней. Где-то это попало как раз на камеры наблюдения, где-то о происходящем сообщили наблюдатели. А мордовский телеканал случайно показал вброс в эфире.

Примеры фальсификаций, которые стали видны благодаря общему доступу к камерам

Вброс в Дагестане в 2012 году

Фальсификация в Ивантеевке в 2016 году

Вбросы в Петербурге в 2018 году

Вброс бюллетеней в Москве в 2020 году

В тестовом режиме сайт с видеотрансляциями запустили в 2012 году перед президентскими выборами 4 марта. Съёмка шла непрерывно с момента открытия участка до подсчёта голосов и оформления протоколов. В 2020 году сайт перестал индексироваться в поиске «Яндекса» или Google, а ссылка на него пропала с портала ЦИК.