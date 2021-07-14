Новости
Sasha Shambilova

ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Теперь — только для кандидатов, партий и комиссий Статьи редакции

Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.

15 15 комментариев
406 просмотров
Вброс на выборах 2018 года в Люберцах Видео Дмитрия Сухарева

ЦИК решил упразднить портал трансляций с открытым доступом — его не будет уже во время выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев на заседании 14 июля.

Раньше любой житель России мог зайти на сайт и посмотреть, что происходит на том или ином участке во время голосования. Теперь же доступ к трансляции останется лишь у нескольких категорий граждан.

  • Доступ к камерам по всей стране: Центральная избирательная комиссия, зарегистрированные партии.
  • В своём субъекте: избирательная комиссия субъекта (ИКС).
  • На своей территории: территориальная избирательная комиссия (ТИК).
  • В своём округе: кандидаты-одномандатники.
  • На своём участке: участковая избирательная комиссия (УИК).
  • К записи со своего участка: проголосовавшие там граждане.

Видеонаблюдение останется на более чем 50 избирательных участках примерно из 100. На остальных организуют запись, которую будут хранить в течение года.

Благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц рассказал TJ, что решение ЦИК упразднить платформу — это попытка скрыть возможные фальсификации.

Решение, которое принял ЦИК, — это ни что иное как попытка скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках. Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика — не смотрите, нам есть что скрывать.

Григорий Мельконьянц
сопредседатель движения «Голос»

В 2020 году «Голос» публиковал обзор общественного наблюдения в единый день голосования. Тогда организация получила 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах.

Итоги выборов 13 сентября: часть кандидатов…
«Вбросы», пожар, массовая драка и не только — главное о трёх днях голосования.
tjournal.ru

Также во время голосования по поправкам в Конституцию на участках в разных регионах зафиксировали вбросы бюллетеней. Где-то это попало как раз на камеры наблюдения, где-то о происходящем сообщили наблюдатели. А мордовский телеканал случайно показал вброс в эфире.

Примеры фальсификаций, которые стали видны благодаря общему доступу к камерам

Вброс в Дагестане в 2012 году
Фальсификация в Ивантеевке в 2016 году
Вбросы в Петербурге в 2018 году
Вброс бюллетеней в Москве в 2020 году

В тестовом режиме сайт с видеотрансляциями запустили в 2012 году перед президентскими выборами 4 марта. Съёмка шла непрерывно с момента открытия участка до подсчёта голосов и оформления протоколов. В 2020 году сайт перестал индексироваться в поиске «Яндекса» или Google, а ссылка на него пропала с портала ЦИК.

В 2016 году организацию «Голос» ликвидировали по решению суда после признания «иностранным агентом». После этого она существует в форме «движения». Среди прочего «Голос» удостоен награды ОБСЕ «Защитник демократии».

#новости #выборы

15 15 комментариев
2
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b"], "comments": 15, "likes": 16, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 410238, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Jul 2021 16:02:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Саша Александров

11

На следующих выборах: ЦИК решил не допускать граждан к выборам.

Ответить

Ivan Boldyrev

7

Вот и кончилась даже имитация выборов. 

Ответить

Р О Б А Т

2

Выбары Выбары кандидаты ну вы понели

Ответить

Marhal_New _Arleana

Р
3

пидоры

Ответить

Короткий космос

2

Ничего, потерпим

Ответить

Marhal_New _Arleana

Короткий
0

п-прозрачность

Ответить

Nick Rosenberg

2

Погодите, но ведь именно Путин потребовал установить на всех участках камеры и организовать трансляцию. Неужели ЦИК идет против воли президента?

Ответить

Александр Гароев

1

Че вам не нравится, ведь сам НАВАЛЬНЫЙ может посмотреть камеры видеонаблюдения и прифотошопить подкидывание билетов!!!!
(Сарказм)

Ответить

Иван Иванович

Александр
0

смогут его кандидаты по УГ и точно-точно поборятся за голоса

Ответить

мЕдь

1

Как же теперь мы узнаем о таких душевных участках.

Ответить

мЕдь

0

Ибо нехуй.

Ответить

Сумасшедший калькулятор

0

Плохо! Я бы даже сказал, хуёво!

Ответить

Оперативный самолет

0

зассали

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

ВОТ ПИДРИЛЫ

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Навальный в гробу вертеться 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Истории
История одной смерти от Коронавируса
Ранее на страницах TJ решил поделиться своей историей о вакцинации в феврале 2021 г. Спутником. Мой рассказ вызвал большой отклик у читателей. Решил поделиться еще одной историей, предупреждаю сразу, кому может не приятно читать о болезни и смерти — не читайте. Хочу рассказать об этом в первую очередь, чтобы кого то предупредить или уберечь, т.к.…
195
Новости
ЦИК: партия президента Молдавии побеждает на парламентских выборах. Она на 25% опережает партию экс-президента Додона
«Действие и солидарность» показала на выборах в парламент наилучший результат за всю историю.
221
Новости
Сборная Италии выиграла Евро-2020
Это первая победа страны на турнире за полвека.
315
Популярное за три дня
Животные
Запись в подсайте Животные
- дратути кощька
1
Интернет
В соцсетях бойкотируют «Смотрим.ру» — сервис ВГТРК, который несколько раз «падал» во время матчей Евро-2020
Болельщики требуют извинений от авторов платформы, но её представители не отвечают и удаляют комментарии.
104
Истории
История одной смерти от Коронавируса
Ранее на страницах TJ решил поделиться своей историей о вакцинации в феврале 2021 г. Спутником. Мой рассказ вызвал большой отклик у читателей. Решил поделиться еще одной историей, предупреждаю сразу, кому может не приятно читать о болезни и смерти — не читайте. Хочу рассказать об этом в первую очередь, чтобы кого то предупредить или уберечь, т.к.…
195
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null