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Ольга Щербинина

«Мы гордимся нашим тунцом»: глава Subway выступил в защиту сэндвича, в котором журналисты не нашли рыбу Статьи редакции

Джон Чидси добавил, что сэндвич с тунцом — один из его любимых.

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Фото Getty Image

Он рассказал об этом в интервью CNN.

«Я считаю, нужно доверять науке. Если доверять науке, то ДНК тунца после приготовления изменяет свойства. А это значит, что если подвергнуть его тестированию, то не получишь точных результатов», — отметил Чидси. Он добавил, что у компании есть сайт subwaytunafacts.com, на котором «по-научному» рассказывают обо всех аспектах истории с тунцом в сэндвичах компании. «Мы гордимся нашим тунцом», — заключил Чидси.

В начале июля Subway объявил, что изменит меню. Сеть утверждает, что этот шаг — самое большое преобразование в её истории. При этом, по словам Чидси, тунца решили не трогать и оставить блюдо без изменений.

В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продаётся по завышенной цене. Если суд удовлетворит иск, компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич.

Журналисты The New York Times отправили сэндвичи на экспертизу. Специалисты не нашли в продукте ДНК тунца. Это может быть связано с жёсткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы, отмечало издание.

В июне истцы изменили жалобу. «Они задаются вопросом, что это за тунец. Но они признают, что это 100% тунец», — сказал Чидни. Subway решительно защищает своё блюдо. В компании говорят, что закупают для своих сэндвичей только полосатого и желтопёрого тунца.

#новости #subway #фастфуд

50 50 комментариев
7
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Р О Б А Т

21

Лососнули тунца

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Маринеску

17

Сунул руку - нет тунца,
Так и ёбнулся с крыльца.

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мЕдь

13

Кроме шуток, мне нравится их сэндвич с тунцом.

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

Хотя не ел я его уже несколько лет, вдруг что изменилось.

Ответить

Базилио Пупкин

мЕдь
1

На тунца совсем не похоже, на сайру, скорее.

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Андрей Парусников

мЕдь
0

звучит постиронично %)

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Морской яд

мЕдь
0

У меня им подруга траванулась

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Корнелий Шнапс

мЕдь
0

Не осуждаю, но на мой взгляд это самый жуткий их сэндвич - жуткая каша с сомнительным запахом
Хотя возможно в том сабвее просто плохо готовили (может поэтому он уже закрылся?)..

Ответить

Базилио Пупкин

7

Я не представляю, насколько им нечего было делать, чтобы составлять коллективный иск из-за отсутствия ДНК тунца в сэндвиче.

Ответить

Владислав Тихонов

Базилио
9

В США гигантские потребительские компенсации

Ответить

Готовый шмель

5

"Джон Чидси добавил, что сэндвич с тунцом — один из его любимых."

Фраза как по методичке всех успешных людей, всегда нужно упомянуть, что ДАЖЕ САМ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ЭТИМ!!!!

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FOX

3

какая должна быть обработка (жестким рентгеновским космическим излучением?) чтобы уничтожить ДНК?

Ответить

Алина Кипр

FOX
2

Денатурация белка происходит кислотой , высокой температурой и т.д

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FOX

Алина
3

это же просто перестройка белка, не уничтожение ДНК?

Ответить

Алина Кипр

FOX
0

Днк разве не состоит из белков?

Ответить

André

Алина
2

ДНК состоит из нуклеотидов. Белки - из аминокислот

Ответить

Temp Temper

Алина
1

Днк это лишь закодированная инфа, как составить конкретный белок на основе последовательности мРНК из которого строится последовательность аминокислот (белка) 

Ответить

Всероссийский Орзэмэс

Алина
2

Если сварить курицу она перестанет быть курицей что ли?

Ответить

Алина Кипр

Всеросс…
2

Денатурированный белок это белок, просто днк из него не выделить.

Ответить

Всероссийский

Алина
3

Так вареная курица это курица или нет? Что нужно сделать с курицей, чтобы она перестала называться курицей? В этом вопрос.

Ответить

Eugard

Всеросс…
5

Съесть и переварить её, тогда она будет называться говном.

Ответить

Всероссийский

Eugard
0

Можно ли найти днк курицы в говне?

Ответить

Eugard

Всеросс…
0

Ответ очевиден.

Ответить

Андрей

Всеросс…
0

только ДНК говна в курице

Ответить

Eugard

Всеросс…
3

Охренеть ты себя философскими вопросами озадачиваешь

Ответить

Андрей

Всеросс…
0

она должна снести яйцо)

Ответить

Eugard

Андрей
0

Кому?

Ответить

Андрей

Eugard
0

так аллах в курином коране сказал!

Ответить

Eugard

Андрей
0

Читайте Биборан, там всё объяснено

Ответить

Алина Кипр

Всеросс…
0

И стала петухом?

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Прям как с демократией в России

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Чрезвычайный волк

Корнелий
0

Здесь вроде набирается курс Приплетание: теория, практика. Советую записаться

Ответить

Корнелий Шнапс

Чрезвычайный
3

так я его и веду

Ответить

J S

2

Лососните нашего тунца, добавил глава Subway

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Алина Кипр

0

Помню читала что в каких то бургерах днк человека нашли. 

Ответить

Eugard

Алина
3

Это слюна, работники макдональдсов туда плюют иногда.

Ответить

Алина Кипр

Eugard
2

И не только

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Базилио Пупкин

Алина
2

Это уволенные сотрудники

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Eugard

Базилио
1

Уволенные за совокупление с гамбургерами?

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J S

Алина
1

Так значит мясо натуральное, а не какая-то соя.

PS кстати в Германии в шаурмах, которую там делают турки, находили сперму в соусе и не раз.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

1

Гм, о чем бы написать статью?
В СЭНДВИЧАХ САБВЭЯ С ТУНЦОМ НЕТ ТУНЦА!
Ну ты там припиши, что из-за того что тунец в фарш превращается, ДНК можно и не обнаружить. НО НОВОСТЬ НЕ ОБ ЭТОМ.
Охуенно.

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Влад Романов

1

Владельцу бизнеса нравится его же продукция. Это ли не аргумент

Ответить

Алина Кипр

0

В танце ртуть. Нет тунца - нет ртути!

Ответить

Корнелий Шнапс

Алина
1

В танце жарком тело словно ртуть

Ответить

Алина Кипр

Корнелий
0

В тунце жарком..

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Связанный Мурод

0

Из-за чего сыр-бор? Тунец у них вроде довольно недорогая рыба. Им кошек кормят.

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Базилио Пупкин

Связанный
0

В РФ тоже видел кошачий корм с тунцом, цена как у корма с курицей и прочими привычными вкусами. Хотя, скорее всего, там какая-нибудь кожа тунца с перемолотыми костями.

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Связанный Мурод

Базилио
0

Холли Берри в Женщине-Кошке, кормила своего котея обычными консервами из тунца, если не ошибаюсь.

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ouxen

0

сэндвич со вкусом тунца

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Алина Кипр

0

Короче пора начинать тунцовые погромы и революции в странах где есть эта франшиза.

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