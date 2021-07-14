«Мы гордимся нашим тунцом»: глава Subway выступил в защиту сэндвича, в котором журналисты не нашли рыбу Статьи редакции
Джон Чидси добавил, что сэндвич с тунцом — один из его любимых.
Он рассказал об этом в интервью CNN.
«Я считаю, нужно доверять науке. Если доверять науке, то ДНК тунца после приготовления изменяет свойства. А это значит, что если подвергнуть его тестированию, то не получишь точных результатов», — отметил Чидси. Он добавил, что у компании есть сайт subwaytunafacts.com, на котором «по-научному» рассказывают обо всех аспектах истории с тунцом в сэндвичах компании. «Мы гордимся нашим тунцом», — заключил Чидси.
В начале июля Subway объявил, что изменит меню. Сеть утверждает, что этот шаг — самое большое преобразование в её истории. При этом, по словам Чидси, тунца решили не трогать и оставить блюдо без изменений.
В январе клиенты Subway в Калифорнии подали коллективный иск против компании, чтобы доказать, что в начинке сэндвича нет тунца, а блюдо продаётся по завышенной цене. Если суд удовлетворит иск, компании грозит выплата компенсации за каждый проданный сэндвич.
Журналисты The New York Times отправили сэндвичи на экспертизу. Специалисты не нашли в продукте ДНК тунца. Это может быть связано с жёсткой обработкой, после которой уже нельзя определить ДНК, или тем, что в образце действительно нет рыбы, отмечало издание.
В июне истцы изменили жалобу. «Они задаются вопросом, что это за тунец. Но они признают, что это 100% тунец», — сказал Чидни. Subway решительно защищает своё блюдо. В компании говорят, что закупают для своих сэндвичей только полосатого и желтопёрого тунца.
Кроме шуток, мне нравится их сэндвич с тунцом.
Не осуждаю, но на мой взгляд это самый жуткий их сэндвич - жуткая каша с сомнительным запахом
Хотя возможно в том сабвее просто плохо готовили (может поэтому он уже закрылся?)..
Я не представляю, насколько им нечего было делать, чтобы составлять коллективный иск из-за отсутствия ДНК тунца в сэндвиче.
какая должна быть обработка (жестким рентгеновским космическим излучением?) чтобы уничтожить ДНК?
Денатурация белка происходит кислотой , высокой температурой и т.д
Днк разве не состоит из белков?
Днк это лишь закодированная инфа, как составить конкретный белок на основе последовательности мРНК из которого строится последовательность аминокислот (белка)
Всероссийский Орзэмэс
Если сварить курицу она перестанет быть курицей что ли?
Денатурированный белок это белок, просто днк из него не выделить.
Всероссийский
Так вареная курица это курица или нет? Что нужно сделать с курицей, чтобы она перестала называться курицей? В этом вопрос.
Прям как с демократией в России
Чрезвычайный волк
Здесь вроде набирается курс Приплетание: теория, практика. Советую записаться
Помню читала что в каких то бургерах днк человека нашли.
Это уволенные сотрудники
Гм, о чем бы написать статью?
В СЭНДВИЧАХ САБВЭЯ С ТУНЦОМ НЕТ ТУНЦА!
Ну ты там припиши, что из-за того что тунец в фарш превращается, ДНК можно и не обнаружить. НО НОВОСТЬ НЕ ОБ ЭТОМ.
Охуенно.
В танце ртуть. Нет тунца - нет ртути!
В танце жарком тело словно ртуть
В РФ тоже видел кошачий корм с тунцом, цена как у корма с курицей и прочими привычными вкусами. Хотя, скорее всего, там какая-нибудь кожа тунца с перемолотыми костями.
Связанный Мурод
Холли Берри в Женщине-Кошке, кормила своего котея обычными консервами из тунца, если не ошибаюсь.
Короче пора начинать тунцовые погромы и революции в странах где есть эта франшиза.